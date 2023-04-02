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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Лидс
 
Позже
Ноттингем Форест
Прогнозы 43
Лидс 90.7% (39)
X 9.3% (4)
Ноттингем Форест 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Ноттингем Форест
5.20
3.86
5.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лидс
Ноттингем Форест

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

30%
80%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

22 матча

22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

13.6%
45.5%
40.9%
3 победы 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:0
Ч
2:0
Ч
1:1
Ч
4:2
Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
0:2
Ч
2:0
Ч
3:1
Ч
0:1
Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
0:2
Ч
2:1
Ч
4:2
Ч
2:1
Ч
3:7
Ч
0:4
Ч
4:1
Ч
1:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.27
1.36

Среднее время на гол

70
66

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

1.73
1.36

Среднее время на гол

52
66

Всего голов

33
30

Голов в среднем за матч

1.5
1.36

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

60
66

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морено Родриго 11 (1) 0.39
Саммервилл Крисенсио 4 0.14
Харрисон Джек 3 0.11
Ньонто Вильфред 2 0.07
Бэмфорд Патрик 2 0.07
Стрёйк Паскаль 2 0.07
Кристенсен Расмус 2 0.07
Синистерра Луис 2 0.07
Рока Марк 1 0.04
Гринвуд Сэм 1 0.04
Ааронсон Бренден 1 0.04
Эйлинг Люк 1 0.04
Купер Лиам 1 0.04
Фирпо Жуниор 1 0.04
Гелхардт Джо 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонсон Бреннан 8 (1) 0.29
Авонийи Тайво 4 0.14
Гиббс-Уайт Морган 2 0.07
Деннис Эммануэль 2 0.07
Куяте Шейху 1 0.04
Вуд Крис 1 0.04
Орье Серж 1 0.04
Сарридж Сэм 1 0.04
Уорролл Джо 1 0.04
О'Брайен Льюис 1 0.04
Йейтс Райан 0 0
Боли Вийи 0 0
Данило Ларанжера 0 0
Фелипе Аугусто IV 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адамс Тайлер 5 1
Кох Робин 6 0
Рока Марк 5 0
Стрёйк Паскаль 4 0
Маккенни Уэстон 4 0
Фирпо Жуниор 4 0
Кристенсен Расмус 4 0
Ньонто Вильфред 4 0
Джисс Марш 2 1
Синистерра Луис 2 1
Морено Родриго 3 0
Мелье Иллан 3 0
Купер Лиам 2 0
Эйлинг Люк 2 0
Клих Матеуш 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Харрисон Джек 2 0
Саммервилл Крисенсио 2 0
Ааронсон Бренден 2 0
Льоренте Диего 1 0
Вебер Максимилиан 1 0
Гринвуд Сэм 1 0
Гелхардт Джо 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорролл Джо 6 0
Лоди Ренан 5 0
Джонсон Бреннан 5 0
Фройлер Ремо 4 0
Кук Стив 4 0
Маккена Скотт 4 0
Йейтс Райан 4 0
Уильямс Неко 4 0
Деннис Эммануэль 3 0
Гиббс-Уайт Морган 3 0
Куяте Шейху 2 0
Орье Серж 2 0
Боли Вийи 2 0
Хендерсон Дин 2 0
Сарридж Сэм 2 0
О'Брайен Льюис 2 0
Шелви Джонджо 1 0
Навас Кейлор 1 0
Данило Ларанжера 1 0
Лингард Джесси 1 0
Тоффоло Харри 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Мангаля Орель 1 0
Фелипе Аугусто IV 1 0
Стив Купер 1 0

Результаты матчей

Лидс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Ноттингем Форест
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

9
3
Лидс
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Ноттингем Форест
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

22
10

Волевые поражения

9
13
Лидс
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
36% (10)
18% (5)
Ноттингем Форест
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (5)
39% (11)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
29% (8)
50% (14)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
13

Волевые победы

27
10

Волевые поражения

18
16

Голы по времени матча

Забито

18
4
7 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
19 Не забивали 24
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
1
25%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
4
22%
3
75%
76-90

Пропущено

18
32
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
2
11%
2
6%
1-15
3
17%
8
25%
16-30
4
22%
3
9%
31-45
3
17%
6
19%
46-60
3
17%
5
16%
61-75
3
17%
8
25%
76-90

Забито

18
18
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 11
18 Не забивали 14
5
28%
3
17%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
2
11%
4
22%
31-45
3
17%
3
17%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
6
33%
4
22%
76-90

Пропущено

30
19
9 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
3
10%
2
11%
1-15
3
10%
3
16%
16-30
3
10%
3
16%
31-45
6
20%
4
21%
46-60
8
27%
2
11%
61-75
7
23%
5
26%
76-90

Забито

36
22
15 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 13
9 Не забивали 10
6
17%
3
14%
1-15
4
11%
4
18%
16-30
5
14%
4
18%
31-45
5
14%
3
14%
46-60
6
17%
1
5%
61-75
10
28%
7
32%
76-90

Пропущено

48
51
18 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 21
5
10%
4
8%
1-15
6
13%
11
22%
16-30
7
15%
6
12%
31-45
9
19%
10
20%
46-60
11
23%
7
14%
61-75
10
21%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арсенал - Лидс 4:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Лидс - Брайтон 2:2 Челси - Лидс 1:0
Фулхэм - Лидс 2:0 Лидс - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Лидс 1:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Аккрингтон - Лидс 1:3 Лидс - Брентфорд 0:0 Лидс - Кардифф Сити 5:2 Астон Вилла - Лидс 2:1 Кардифф Сити - Лидс 2:2 Лидс - Вест Хэм 2:2 Ньюкасл - Лидс 0:0 Лидс - Манчестер Сити 1:3 Лидс - Монако 2:4 Лидс - Реал Сосьедад 2:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2
Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Блэкпул - Ноттингем Форест 4:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0 Блэкберн - Ноттингем Форест 1:4 Валенсия - Ноттингем Форест 1:2 Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0

Результаты матчей

Лидс
Ноттингем Форест

Точный счет

0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
9 раз 60%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
9 раз 69%
1
4 раза 31%

Точный счет

1:0
5 раз 18%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
4:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 18%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 36%
2
8 раз 29%
1
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
13 раз 46%
0
10 раз 36%
2
5 раз 18%

Тоталы голов в матче

Лидс
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
14
1
6
7
1.5
5
10
2
11
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
4
9
6
9
1.5
2
13
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
18
10
12
16
1.5
5
23
4
24
2.5
2
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 29 23 3 3 70 - 27 72
2.
Манчестер Сити
 Заявка 28 20 4 4 71 - 26 64
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 15 5 6 41 - 35 50
4.
Тоттенхэм
 Заявка 28 15 4 9 52 - 40 49
5.
Ньюкасл
 Заявка 26 12 11 3 39 - 19 47
6.
Брайтон
 Заявка 26 12 7 7 49 - 34 43
7.
Брентфорд
 Заявка 28 10 13 5 46 - 37 43
8.
Ливерпуль
 Заявка 27 12 6 9 48 - 33 42
9.
Астон Вилла
 Заявка 28 12 5 11 37 - 39 41
10.
Фулхэм
 Заявка 28 11 6 11 39 - 39 39
11.
Челси
 Заявка 28 10 8 10 29 - 30 38
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 29 7 9 13 24 - 39 30
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 29 7 7 15 23 - 42 28
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 28 6 9 13 23 - 50 27
15.
Борнмут
 Заявка 28 7 6 15 27 - 55 27
16.
Лидс
 Заявка 28 6 8 14 36 - 48 26
17.
Эвертон
 Заявка 28 6 8 14 22 - 40 26
18.
Лестер
 Заявка 28 7 4 17 39 - 49 25
19.
Вест Хэм
 Заявка 26 6 6 14 24 - 34 24
20.
Саутгемптон
 Заявка 28 6 5 17 23 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 16 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
6.
Брентфорд
 Заявка 14 7 6 1 28 - 14 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 5 1 21 - 9 26
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
9.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 2 5 23 - 19 23
10.
Челси
 Заявка 14 6 4 4 16 - 12 22
11.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 20 22
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
14.
Борнмут
 Заявка 14 5 4 5 15 - 17 19
15.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
16.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 16 17
17.
Лидс
 Заявка 13 4 5 4 18 - 18 17
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 19 17
19.
Лестер
 Заявка 13 3 3 7 16 - 17 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 2 4 8 14 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 6 2 18 - 10 21
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 6 2 5 17 - 27 20
5.
Брайтон
 Заявка 12 5 4 3 24 - 20 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
7.
Астон Вилла
 Заявка 14 5 3 6 14 - 20 18
8.
Фулхэм
 Заявка 14 5 2 7 18 - 19 17
9.
Челси
 Заявка 14 4 4 6 13 - 18 16
10.
Брентфорд
 Заявка 14 3 7 4 18 - 23 16
11.
Саутгемптон
 Заявка 14 4 1 9 9 - 22 13
12.
Лестер
 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 4 8 10 - 20 10
16.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
17.
Эвертон
 Заявка 14 1 6 7 10 - 24 9
18.
Борнмут
 Заявка 14 2 2 10 12 - 38 8
19.
Вест Хэм
 Заявка 13 1 3 9 7 - 20 6
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 1 3 9 4 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 21 (2)
Брентфорд Тони Айвен 17 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 14 (3)
Арсенал Мартинелли Габриэл 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Ньюкасл Жоэлинтон 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Ноттингем Форест от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 апреля 2023, осталось 2 дня 10 часов 36 минут.

    Главный судья: Джонс Роберт

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 43
    Лидс 90.7% (39)
    X 9.3% (4)
    Ноттингем Форест 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Ноттингем Форест
    5.20
    3.86
    5.00
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    Прогнозы на матч Лидс - Ноттингем Форест

    Исход игры
    Лидс
    90.7% (39)
    Ничья
    9.3% (4)
    Ноттингем Форест
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.66% (22)
    Меньше
    46.34% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    63.41% (26)
    Нет
    36.59% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Лидс
    48.8% (21)
    1:0 Лидс
    27.9% (12)
    1:1 Ничья
    9.3% (4)
    2:0 Лидс
    7% (3)
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    Ноттингем Форест
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