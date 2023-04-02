Тур: 7. Стадион: Элланд Роуд. Главный судья: Джонс Роберт
Позже
История личных встреч
Лидс
Ноттингем Форест
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
30%
80%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
22 матча
22.7%
36.4%
40.9%
5 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
13.6%
45.5%
40.9%
3 победы 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.27
1.36
Среднее время на гол
70
66
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
1.73
1.36
Среднее время на гол
52
66
Всего голов
33
30
Голов в среднем за матч
1.5
1.36
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
60
66
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морено Родриго
|11 (1)
|0.39
|Саммервилл Крисенсио
|4
|0.14
|Харрисон Джек
|3
|0.11
|Ньонто Вильфред
|2
|0.07
|Бэмфорд Патрик
|2
|0.07
|Стрёйк Паскаль
|2
|0.07
|Кристенсен Расмус
|2
|0.07
|Синистерра Луис
|2
|0.07
|Рока Марк
|1
|0.04
|Гринвуд Сэм
|1
|0.04
|Ааронсон Бренден
|1
|0.04
|Эйлинг Люк
|1
|0.04
|Купер Лиам
|1
|0.04
|Фирпо Жуниор
|1
|0.04
|Гелхардт Джо
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джонсон Бреннан
|8 (1)
|0.29
|Авонийи Тайво
|4
|0.14
|Гиббс-Уайт Морган
|2
|0.07
|Деннис Эммануэль
|2
|0.07
|Куяте Шейху
|1
|0.04
|Вуд Крис
|1
|0.04
|Орье Серж
|1
|0.04
|Сарридж Сэм
|1
|0.04
|Уорролл Джо
|1
|0.04
|О'Брайен Льюис
|1
|0.04
|Йейтс Райан
|0
|0
|Боли Вийи
|0
|0
|Данило Ларанжера
|0
|0
|Фелипе Аугусто IV
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адамс Тайлер
|5
|1
|Кох Робин
|6
|0
|Рока Марк
|5
|0
|Стрёйк Паскаль
|4
|0
|Маккенни Уэстон
|4
|0
|Фирпо Жуниор
|4
|0
|Кристенсен Расмус
|4
|0
|Ньонто Вильфред
|4
|0
|Джисс Марш
|2
|1
|Синистерра Луис
|2
|1
|Морено Родриго
|3
|0
|Мелье Иллан
|3
|0
|Купер Лиам
|2
|0
|Эйлинг Люк
|2
|0
|Клих Матеуш
|2
|0
|Бэмфорд Патрик
|2
|0
|Харрисон Джек
|2
|0
|Саммервилл Крисенсио
|2
|0
|Ааронсон Бренден
|2
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
|Вебер Максимилиан
|1
|0
|Гринвуд Сэм
|1
|0
|Гелхардт Джо
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорролл Джо
|6
|0
|Лоди Ренан
|5
|0
|Джонсон Бреннан
|5
|0
|Фройлер Ремо
|4
|0
|Кук Стив
|4
|0
|Маккена Скотт
|4
|0
|Йейтс Райан
|4
|0
|Уильямс Неко
|4
|0
|Деннис Эммануэль
|3
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|3
|0
|Куяте Шейху
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Боли Вийи
|2
|0
|Хендерсон Дин
|2
|0
|Сарридж Сэм
|2
|0
|О'Брайен Льюис
|2
|0
|Шелви Джонджо
|1
|0
|Навас Кейлор
|1
|0
|Данило Ларанжера
|1
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Тоффоло Харри
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Мангаля Орель
|1
|0
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
|Стив Купер
|1
|0
Результаты матчей
Лидс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Ноттингем Форест
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
9
3
Лидс
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Ноттингем Форест
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
22
10
Волевые поражения
9
13
Лидс
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (6)
54% (15)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (13)
36% (10)
18% (5)
Ноттингем Форест
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
18% (5)
39% (11)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
29% (8)
50% (14)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
13
Волевые победы
27
10
Волевые поражения
18
16
Голы по времени матча
Забито
18
4
7 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
19 Не забивали 24
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
1
25%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
4
22%
3
75%
76-90
Пропущено
18
32
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
2
11%
2
6%
1-15
3
17%
8
25%
16-30
4
22%
3
9%
31-45
3
17%
6
19%
46-60
3
17%
5
16%
61-75
3
17%
8
25%
76-90
Забито
18
18
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 11
18 Не забивали 14
5
28%
3
17%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
2
11%
4
22%
31-45
3
17%
3
17%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
6
33%
4
22%
76-90
Пропущено
30
19
9 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 10
3
10%
2
11%
1-15
3
10%
3
16%
16-30
3
10%
3
16%
31-45
6
20%
4
21%
46-60
8
27%
2
11%
61-75
7
23%
5
26%
76-90
Забито
36
22
15 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 13
9 Не забивали 10
6
17%
3
14%
1-15
4
11%
4
18%
16-30
5
14%
4
18%
31-45
5
14%
3
14%
46-60
6
17%
1
5%
61-75
10
28%
7
32%
76-90
Пропущено
48
51
18 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 21
5
10%
4
8%
1-15
6
13%
11
22%
16-30
7
15%
6
12%
31-45
9
19%
10
20%
46-60
11
23%
7
14%
61-75
10
21%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Арсенал - Лидс 4:1 Вулверхэмптон - Лидс 2:4 Лидс - Брайтон 2:2 Челси - Лидс 1:0
Фулхэм - Лидс 2:0 Лидс - Саутгемптон 1:0 Эвертон - Лидс 1:0 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Аккрингтон - Лидс 1:3 Лидс - Брентфорд 0:0 Лидс - Кардифф Сити 5:2 Астон Вилла - Лидс 2:1 Кардифф Сити - Лидс 2:2 Лидс - Вест Хэм 2:2 Ньюкасл - Лидс 0:0 Лидс - Манчестер Сити 1:3 Лидс - Монако 2:4 Лидс - Реал Сосьедад 2:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2
Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Блэкпул - Ноттингем Форест 4:1 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:0 Блэкберн - Ноттингем Форест 1:4 Валенсия - Ноттингем Форест 1:2 Олимпиакос - Ноттингем Форест 1:0
Результаты матчей
Лидс
Ноттингем Форест
Точный счет
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
9 раз 60%
2
5 раз 33%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
9 раз 69%
1
4 раза 31%
Точный счет
1:0
5 раз 18%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
4:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 18%
2:0
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 36%
2
8 раз 29%
1
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
1
13 раз 46%
0
10 раз 36%
2
5 раз 18%
Тоталы голов в матче
Лидс
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
141
67
510
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
49
69
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
1810
1216
523
424
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|23
|3
|3
|70 - 27
|72
|2.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|71 - 26
|64
|3.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|41 - 35
|50
|4.
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|52 - 40
|49
|5.
|Заявка
|26
|12
|11
|3
|39 - 19
|47
|6.
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|49 - 34
|43
|7.
|Заявка
|28
|10
|13
|5
|46 - 37
|43
|8.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|48 - 33
|42
|9.
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|37 - 39
|41
|10.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|39 - 39
|39
|11.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|29 - 30
|38
|12.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|24 - 39
|30
|13.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|23 - 42
|28
|14.
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|23 - 50
|27
|15.
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|27 - 55
|27
|16.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|36 - 48
|26
|17.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|22 - 40
|26
|18.
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|39 - 49
|25
|19.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|24 - 34
|24
|20.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|23 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|2.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 14
|37
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|4.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|5.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 8
|30
|6.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 14
|27
|7.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|21 - 9
|26
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 19
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|16 - 12
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 20
|22
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 17
|19
|15.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|16.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 16
|17
|17.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 18
|17
|18.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 19
|17
|19.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 17
|12
|20.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 12
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 10
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 27
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 20
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 20
|18
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 19
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 23
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|9 - 22
|13
|12.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|23 - 32
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 20
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|17.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 24
|9
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 38
|8
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|4 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|17 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|14 (3)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|13 (3)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
Прогнозы на матч Лидс - Ноттингем Форест
Исход игры
Лидс
90.7% (39)
Ничья
9.3% (4)
Ноттингем Форест
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
53.66% (22)
Меньше
46.34% (19)
Обе команды забьют
Да
63.41% (26)
Нет
36.59% (15)
Популярный счёт
2:1 Лидс
48.8% (21)
1:0 Лидс
27.9% (12)
1:1 Ничья
9.3% (4)
2:0 Лидс
7% (3)
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