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  4. Кубок 2022-2023

Италия: Кубок
2022-2023

Ювентус
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 42
Ювентус 59.5% (25)
X 26.2% (11)
Интер Милан 14.3% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Интер Милан
3.20
3.45
3.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ювентус
Интер Милан

27 матчей

81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

48.1%
44.4%
7.5%
13 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
29.6%
14.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 12 побед

46 матчей

47.8%
23.9%
28.3%
22 победы 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

28.3%
52.2%
19.5%
13 побед 24 ничьи 9 побед

Второй тайм

32.6%
41.3%
26.1%
15 побед 19 ничьих 12 побед

История матчей

СA
0:1
СA
2:0
К
2:4
СA
0:1
С
2:1
СA
1:1
СA
3:2
К
0:0
К
1:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:2
МКЧ
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:1
К
3:0
СA
2:0
К
3:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
МКЧ
1:1
СA
1:2
СA
1:3
0:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
0:0
ТМС
1:0
СA
2:0
К
2:1
СA
2:1
ТМС
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:2
К
2:3
К
2:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

1.39
1.09

Среднее время на гол

64
82

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.26
0.91

Среднее время на гол

71
98

Всего голов

61
46

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
42
Больше 91%
Меньше 9%
4
34
Больше 74%
Меньше 26%
12
19
Больше 41%
Меньше 59%
27
7
Больше 15%
Меньше 85%
39
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
45

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кин Мойзе 1 0.5
Кьеза Федерико 1 0.5
Бремер Глейсон 1 0.5
Алекс Сандро 0 0
Костич Филип 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 1 0.5
Дармиан Маттео 1 0.5
Ачерби Франческо 1 0.5

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 1 0
Данило Луис 1 0
Перин Маттиа 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корреа Хоакин 1 0
Димарко Федерико 1 0
Госенс Робин 1 0
Онана Андре 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0

Результаты матчей

Ювентус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Интер Милан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Ювентус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Ювентус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Интер Милан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2
Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Нант - Ювентус 0:3 Специя - Ювентус 0:2 Ювентус - Нант 1:1 Ювентус - Фиорентина 1:0 Салернитана - Ювентус 0:3 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Монца 0:2 Ювентус - Аталанта 3:3 Ювентус - Монца 2:1 Наполи - Ювентус 5:1 Ювентус - Удинезе 1:0 Кремонезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Стандард 1:1
Интер Милан
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Интер Милан - Фиорентина 0:1 Интер Милан - Ювентус 0:1 Порту - Интер Милан 0:0 Специя - Интер Милан 2:1
Интер Милан - Лечче 2:0 Болонья - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Порту 1:0 Интер Милан - Удинезе 3:1 Сампдория - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 0:1 Милан - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Верона 1:0 Интер Милан - Парма 2:1 Монца - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Наполи 1:0 Сассуоло - Интер Милан 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2

Результаты матчей

Ювентус
Интер Милан

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1/8 финала
2 Ювентус
1 Монца
1 Лацио
0 Болонья
2 Интер Милан
1 Парма
5 Аталанта
2 Специя
1 Рома
0 Дженоа
6 Наполи
7 Кремонезе
1 Фиорентина
0 Сампдория
0 Милан
1 Торино
1/4 финала
1 Ювентус
0 Лацио
1 Интер Милан
0 Аталанта
1 Рома
2 Кремонезе
2 Фиорентина
1 Торино
1/2 финала
0 Ювентус
0 Интер Милан
0 Кремонезе
0 Фиорентина
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 5
ФералпиСало Силигарди Лука 3
Палермо Брунори Маттео 3
Специя Стрелец Давид 3
Монца Валоти Матиа 3
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Мурильо Джейсон 1 1
Торино Джиджи Коффи 1 1
Кремонезе Серникола Леонардо 1 1
Модена Маньино Лука 1 1
Сампдория Ринкон Томас 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 апреля 2023, осталось 2 дня 10 часов 51 минуту.



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    • Прогнозы 42
    Ювентус 59.5% (25)
    X 26.2% (11)
    Интер Милан 14.3% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Интер Милан
    3.20
    3.45
    3.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ювентус - Интер Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Ювентус - Интер Милан

    Исход игры
    Ювентус
    59.5% (25)
    Ничья
    26.2% (11)
    Интер Милан
    14.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.97% (23)
    Меньше
    41.03% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    79.49% (31)
    Нет
    20.51% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    42.9% (18)
    1:1 Ничья
    21.4% (9)
    1:0 Ювентус
    7.1% (3)
    0:1 Интер Милан
    4.8% (2)
    1:2 Интер Милан
    4.8% (2)
    2:0 Ювентус
    4.8% (2)
    2:2 Ничья
    4.8% (2)
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