Тур: 22.
0:5
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
40' ПенальтиРоналду Криштиану
0:2
55' ГолТалиска Андерсон
0:3
66' ГолРоналду Криштиану
0:4
78' ГолТалиска Андерсон
0:5
90' ГолЯхья Айман
Ход матча
40'
55'
66'
78'
0:4
90'
0:5
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Годал БорисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хамди ХалидПолузащитник
-
19 ЭдсонПолузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Аль-Амри АлиВратарь
-
50 Аль-АлавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шевела Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Конан ГисленЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Густаво ДиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Бушаль НавафЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Яхья АйманПолузащитник
-
Главный тренер: Гарсия Руди
История личных встреч
Аль-Адаль
Аль-Наср Эр-Рияд
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
5
3
Среднее время на гол
18
30
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
3.33
1.67
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
27
54
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Адаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Кристофер
|3 (1)
|0.14
|Антонссон Маркус
|3
|0.14
|Anderson Guillen
|2
|0.09
|Тиянич Давид
|2
|0.09
|Ленис Рейнальдо
|1
|0.05
|Saleh Al Haydar
|1
|0.05
|Годал Борис
|1
|0.05
|Эужениу Педру
|1
|0.05
|Альтайерс Фаваз
|1
|0.05
|Lautaro Palacios
|1
|0.05
|Аль-Салем Али
|1
|0.05
|Abdulaziz Mohasen Aldossary
|0
|0
|Аль-Шангеати Валеад
|0
|0
|Аль-Султан Ахмед
|0
|0
|Аль-Уфи Мохаммед
|0
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Талиска Андерсон
|16 (2)
|0.73
|Роналду Криштиану
|11 (4)
|0.5
|Гариб Абдуррахман
|4
|0.18
|Густаво Диас
|4
|0.18
|Абубакар Венсан
|4
|0.18
|Яхья Айман
|3
|0.14
|Аль-Наджи Сами
|2
|0.09
|Аль-Ганам Султан
|1
|0.05
|Маду Абдулла
|1
|0.05
|Маран Мохаммад
|1
|0.05
|Аль-Фатил Мохаммед II
|1
|0.05
|Конан Гислен
|0
|0
|Аль-Амри Абдулела
|0
|0
|Оспина Давид
|0
|0
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|0
|0
|Аль-Хассан Али
|0
|0
Карточки
Аль-Адаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Харби Фахад
|3
|2
|Khaled Hamdi
|5
|0
|Аль-Султан Ахмед
|3
|1
|Аль-Хабиб Хассан
|4
|0
|Edson III
|3
|0
|Murtada Al-Barrih
|3
|0
|Аль-Салем Али
|3
|0
|Аль-Уфи Мохаммед
|3
|0
|Гонсалес Кристофер
|1
|1
|Годал Борис
|2
|0
|Ленис Рейнальдо
|2
|0
|Аль-Хуриб Абдуларахман
|2
|0
|Abdulaziz Mohasen Aldossary
|2
|0
|Lautaro Palacios
|2
|0
|Hassan Alnattar
|2
|0
|Saleh Al Haydar
|2
|0
|Дюрестам Микаэль
|1
|0
|Антонссон Маркус
|1
|0
|Анга-Лётшер Мартин
|1
|0
|Аль-Сабхи Наваф
|1
|0
|Abdullah Faisal Hadhereti
|1
|0
|Эужениу Педру
|1
|0
|Тиянич Давид
|1
|0
|Nasser Al-Abdali
|1
|0
|Аль-Шангеати Валеад
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Густаво Диас
|4
|0
|Аль-Амри Абдулела
|4
|0
|Талиска Андерсон
|2
|1
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|2
|1
|Конан Гислен
|3
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|3
|0
|Аль-Хассан Али
|3
|0
|Альваро Гонсалес Соберон
|2
|0
|Маду Абдулла
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Мартинес Гонсало
|1
|0
|Абубакар Венсан
|1
|0
|Алавжами Али
|1
|0
|Аль-Наджи Сами
|1
|0
|Яхья Айман
|1
|0
|Маран Мохаммад
|1
|0
|Аль-Акиди Наваф
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Адаль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
4
2
Аль-Адаль
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
21
0
Волевые поражения
3
23
Аль-Адаль
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Аль-Наср Эр-Рияд
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
23
1
Волевые поражения
7
25
Голы по времени матча
Забито
10
21
1 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
1
10%
2
10%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
4
40%
3
14%
46-60
4
40%
3
14%
61-75
1
10%
3
14%
76-90
Пропущено
15
5
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
3
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
2
40%
76-90
Забито
8
23
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
38%
3
13%
31-45
1
13%
3
13%
46-60
1
13%
1
4%
61-75
3
38%
10
43%
76-90
Пропущено
23
7
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
3
13%
1
14%
1-15
5
22%
2
29%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
1
4%
1
14%
46-60
6
26%
1
14%
61-75
6
26%
2
29%
76-90
Забито
18
44
4 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 12
10 Не забивали 4
1
6%
3
7%
1-15
0
0%
9
20%
16-30
3
17%
8
18%
31-45
5
28%
6
14%
46-60
5
28%
4
9%
61-75
4
22%
13
30%
30%
76-90
Пропущено
38
12
15 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 10
6
16%
2
17%
1-15
5
13%
3
25%
16-30
4
11%
0
0%
31-45
3
8%
2
17%
46-60
10
26%
1
8%
61-75
10
26%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Адаль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Аль-Файха - Аль-Адаль 1:1 Аль-Адаль - Аль-Раед Бурайда 0:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Адаль 1:2 Аль-Адаль - Аль-Халидж 2:0
Аль-Адаль - Аль-Таи 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Адаль 5:0 Аль-Иттифак - Аль-Адаль 3:2 Аль-Адаль - Аль-Батин 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Адаль 2:0 Аль-Адаль - Аль-Фатех 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Адаль 0:0 Аль-Адаль - Абха 0:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Адаль 4:1 Аль-Адаль - Дамак 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Адаль 4:1 Аль-Адаль - Аль-Файха 2:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Адаль 2:1 Аль-Адаль - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:1 Аль-Халидж - Аль-Адаль 0:0 Аль-Таи - Аль-Адаль 1:0
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Батин 3:1
Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:4 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 2:0 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Файха 4:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Адаль 4:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Батин - Аль-Наср Эр-Рияд 0:4
Результаты матчей
Аль-Адаль
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
0:2
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:3
2 раза 20%
0:4
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
3 раза 30%
4
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
0:4
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 48%
2
6 раз 29%
1
5 раз 24%
2
6 раз 29%
4
5 раз 24%
0
4 раза 19%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Аль-Адаль
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
101
46
83
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
73
29
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1110
Больше Меньше
174
615
147
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|43 - 7
|53
|2.
|5:0 Заявка
|22
|16
|4
|2
|49 - 12
|52
|3.
|21
|13
|6
|2
|41 - 17
|45
|4.
|21
|13
|5
|3
|43 - 20
|44
|5.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|29 - 26
|35
|6.
|Заявка
|21
|10
|2
|9
|35 - 30
|32
|7.
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|26 - 28
|28
|8.
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|29 - 32
|26
|9.
|21
|7
|4
|10
|27 - 33
|25
|10.
|21
|6
|6
|9
|25 - 33
|24
|11.
|Заявка
|21
|7
|2
|12
|25 - 36
|23
|12.
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|18 - 26
|23
|13.
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|18 - 29
|22
|14.
|21
|5
|2
|14
|15 - 33
|17
|15.
|0:5
|22
|4
|5
|13
|17 - 44
|17
|16.
|Заявка
|21
|2
|3
|16
|14 - 48
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5:0 Заявка
|11
|9
|2
|0
|23 - 7
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 2
|26
|3.
|11
|8
|2
|1
|24 - 6
|26
|4.
|11
|7
|2
|2
|22 - 9
|23
|5.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|13 - 14
|17
|6.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|8.
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|16 - 12
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|10.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 17
|14
|11.
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|12.
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|14.
|11
|3
|2
|6
|15 - 21
|11
|15.
|0:5
|11
|3
|2
|6
|9 - 21
|11
|16.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|22 - 5
|27
|2.
|5:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|26 - 5
|23
|3.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 12
|23
|4.
|10
|6
|4
|0
|19 - 8
|22
|5.
|10
|5
|3
|2
|19 - 14
|18
|6.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 14
|16
|7.
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|9.
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 20
|11
|11.
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|12 - 19
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|6 - 14
|9
|13.
|0:5
|11
|1
|3
|7
|8 - 23
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 15
|5
|15.
|10
|1
|0
|9
|2 - 19
|3
|16.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|5 - 25
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Дивизион 1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|16 (1)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игало Одион
|15 (2)
|Хамдалла Абдерразак
|15
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Карлос XI
|12 (2)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|11 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Куэльяр Густаво
|7
|Аль-Батин
|Альхурайджи Мохаммед
|7
|Аль-Адаль
|Аль-Харби Фахад
|2 3
|Аль-Таи
|Фай Коллинс
|6
|Хамед Тарек
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Адаль 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Адаль
4.9% (7)
Ничья
2.8% (4)
Аль-Наср Эр-Рияд
92.4% (133)
Тотал 2.5
Больше
60.18% (68)
Меньше
39.82% (45)
Обе команды забьют
Да
50.44% (57)
Нет
49.56% (56)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
26.4% (38)
0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
20.1% (29)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
9.7% (14)
0:3 Аль-Наср Эр-Рияд
8.3% (12)
0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
7.6% (11)
1:0 Аль-Адаль
2.1% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
2:1 Аль-Адаль
1.4% (2)
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