  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Саудовская Аравия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 22.
Аль-Адаль
0:5
Второй тайм: 90+'
Аль-Наср Эр-Рияд

Ход матча

40'
0:1
Роналду Криштиану
55'
0:2
Талиска Андерсон
(Аль-Амри Абдулела)
66'
0:3
Роналду Криштиану
(Талиска Андерсон)
78'
0:4
Талиска Андерсон
(Яхья Айман)
90'
0:5
Яхья Айман
Прогнозы 144
Аль-Адаль 4.9% (7)
X 2.8% (4)
Аль-Наср Эр-Рияд 92.4% (133)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Адаль
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
26.00
9.30
1.10
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Аль-Адаль
Аль-Наср Эр-Рияд

История личных встреч

Аль-Адаль
Аль-Наср Эр-Рияд

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
6:1
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

5
3

Среднее время на гол

18
30

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

3.33
1.67

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

27
54

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Адаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Кристофер 3 (1) 0.14
Антонссон Маркус 3 0.14
Anderson Guillen 2 0.09
Тиянич Давид 2 0.09
Ленис Рейнальдо 1 0.05
Saleh Al Haydar 1 0.05
Годал Борис 1 0.05
Эужениу Педру 1 0.05
Альтайерс Фаваз 1 0.05
Lautaro Palacios 1 0.05
Аль-Салем Али 1 0.05
Abdulaziz Mohasen Aldossary 0 0
Аль-Шангеати Валеад 0 0
Аль-Султан Ахмед 0 0
Аль-Уфи Мохаммед 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Талиска Андерсон 16 (2) 0.73
Роналду Криштиану 11 (4) 0.5
Гариб Абдуррахман 4 0.18
Густаво Диас 4 0.18
Абубакар Венсан 4 0.18
Яхья Айман 3 0.14
Аль-Наджи Сами 2 0.09
Аль-Ганам Султан 1 0.05
Маду Абдулла 1 0.05
Маран Мохаммад 1 0.05
Аль-Фатил Мохаммед II 1 0.05
Конан Гислен 0 0
Аль-Амри Абдулела 0 0
Оспина Давид 0 0
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 0 0
Аль-Хассан Али 0 0

Карточки

Аль-Адаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Харби Фахад 3 2
Khaled Hamdi 5 0
Аль-Султан Ахмед 3 1
Аль-Хабиб Хассан 4 0
Edson III 3 0
Murtada Al-Barrih 3 0
Аль-Салем Али 3 0
Аль-Уфи Мохаммед 3 0
Гонсалес Кристофер 1 1
Годал Борис 2 0
Ленис Рейнальдо 2 0
Аль-Хуриб Абдуларахман 2 0
Abdulaziz Mohasen Aldossary 2 0
Lautaro Palacios 2 0
Hassan Alnattar 2 0
Saleh Al Haydar 2 0
Дюрестам Микаэль 1 0
Антонссон Маркус 1 0
Анга-Лётшер Мартин 1 0
Аль-Сабхи Наваф 1 0
Abdullah Faisal Hadhereti 1 0
Эужениу Педру 1 0
Тиянич Давид 1 0
Nasser Al-Abdali 1 0
Аль-Шангеати Валеад 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густаво Диас 4 0
Аль-Амри Абдулела 4 0
Талиска Андерсон 2 1
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 2 1
Конан Гислен 3 0
Аль-Хайбари Абдулла 3 0
Аль-Хассан Али 3 0
Альваро Гонсалес Соберон 2 0
Маду Абдулла 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Мартинес Гонсало 1 0
Абубакар Венсан 1 0
Алавжами Али 1 0
Аль-Наджи Сами 1 0
Яхья Айман 1 0
Маран Мохаммад 1 0
Аль-Акиди Наваф 1 0

Результаты матчей

Аль-Адаль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
2
Аль-Адаль
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

21
0

Волевые поражения

3
23
Аль-Адаль
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Аль-Наср Эр-Рияд
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

23
1

Волевые поражения

7
25

Голы по времени матча

Забито

10
21
1 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
1
10%
2
10%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
4
40%
3
14%
46-60
4
40%
3
14%
61-75
1
10%
3
14%
76-90

Пропущено

15
5
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
3
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
2
40%
76-90

Забито

8
23
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
38%
3
13%
31-45
1
13%
3
13%
46-60
1
13%
1
4%
61-75
3
38%
10
43%
76-90

Пропущено

23
7
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
3
13%
1
14%
1-15
5
22%
2
29%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
1
4%
1
14%
46-60
6
26%
1
14%
61-75
6
26%
2
29%
76-90

Забито

18
44
4 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 12
10 Не забивали 4
1
6%
3
7%
1-15
0
0%
9
20%
16-30
3
17%
8
18%
31-45
5
28%
6
14%
46-60
5
28%
4
9%
61-75
4
22%
13
30%
30%
76-90

Пропущено

38
12
15 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 10
6
16%
2
17%
1-15
5
13%
3
25%
16-30
4
11%
0
0%
31-45
3
8%
2
17%
46-60
10
26%
1
8%
61-75
10
26%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Адаль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Аль-Файха - Аль-Адаль 1:1 Аль-Адаль - Аль-Раед Бурайда 0:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Адаль 1:2 Аль-Адаль - Аль-Халидж 2:0
Аль-Адаль - Аль-Таи 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Адаль 5:0 Аль-Иттифак - Аль-Адаль 3:2 Аль-Адаль - Аль-Батин 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Адаль 2:0 Аль-Адаль - Аль-Фатех 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Адаль 0:0 Аль-Адаль - Абха 0:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Адаль 4:1 Аль-Адаль - Дамак 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Адаль 4:1 Аль-Адаль - Аль-Файха 2:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Адаль 2:1 Аль-Адаль - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:1 Аль-Халидж - Аль-Адаль 0:0 Аль-Таи - Аль-Адаль 1:0
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Батин 3:1
Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:4 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 2:0 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Файха 4:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Адаль 4:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Батин - Аль-Наср Эр-Рияд 0:4

Результаты матчей

Аль-Адаль
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

0:2
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:3
2 раза 20%
0:4
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
3 раза 30%
4
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
0:4
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 48%
2
6 раз 29%
1
5 раз 24%
2
6 раз 29%
4
5 раз 24%
0
4 раза 19%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Аль-Адаль
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
10
1
4
6
1.5
8
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
3
2
9
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
10
0.5
Больше Меньше
17
4
6
15
1.5
14
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 Заявка 22 16 5 1 43 - 7 53
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 5:0 Заявка 22 16 4 2 49 - 12 52
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 21 13 6 2 41 - 17 45
4.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 21 13 5 3 43 - 20 44
5.
Аль-Таавун Бурайда
 Заявка 21 10 5 6 29 - 26 35
6.
Аль-Фатех
 Заявка 21 10 2 9 35 - 30 32
7.
Дамак
 Заявка 22 7 7 8 26 - 28 28
8.
Аль-Таи
 Заявка 21 8 2 11 29 - 32 26
9.
Аль-Раед Бурайда
 21 7 4 10 27 - 33 25
10.
Аль-Файха
 21 6 6 9 25 - 33 24
11.
Абха
 Заявка 21 7 2 12 25 - 36 23
12.
Аль-Иттифак
 Заявка 21 6 5 10 18 - 26 23
13.
Аль-Вахда Мекка
 Заявка 21 5 7 9 18 - 29 22
14.
Аль-Халидж
 21 5 2 14 15 - 33 17
15.
Аль-Адаль
 0:5 22 4 5 13 17 - 44 17
16.
Аль-Батин
 Заявка 21 2 3 16 14 - 48 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 5:0 Заявка 11 9 2 0 23 - 7 29
2.
Аль-Иттихад Джидда
 Заявка 11 8 2 1 21 - 2 26
3.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 11 8 2 1 24 - 6 26
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 11 7 2 2 22 - 9 23
5.
Аль-Вахда Мекка
 Заявка 11 4 5 2 13 - 14 17
6.
Аль-Фатех
 Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
7.
Дамак
 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
8.
Аль-Таи
 Заявка 10 5 0 5 16 - 12 15
9.
Аль-Иттифак
 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
10.
Абха
 Заявка 10 4 2 4 13 - 17 14
11.
Аль-Халидж
 11 4 2 5 13 - 14 14
12.
Аль-Файха
 10 3 3 4 11 - 13 12
13.
Аль-Таавун Бурайда
 Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
14.
Аль-Раед Бурайда
 11 3 2 6 15 - 21 11
15.
Аль-Адаль
 0:5 11 3 2 6 9 - 21 11
16.
Аль-Батин
 Заявка 10 2 1 7 9 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 Заявка 11 8 3 0 22 - 5 27
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 5:0 Заявка 11 7 2 2 26 - 5 23
3.
Аль-Таавун Бурайда
 Заявка 11 7 2 2 17 - 12 23
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 10 6 4 0 19 - 8 22
5.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 10 5 3 2 19 - 14 18
6.
Аль-Фатех
 Заявка 10 5 1 4 18 - 14 16
7.
Аль-Раед Бурайда
 10 4 2 4 12 - 12 14
8.
Дамак
 Заявка 11 3 3 5 14 - 17 12
9.
Аль-Файха
 11 3 3 5 14 - 20 12
10.
Аль-Таи
 Заявка 11 3 2 6 13 - 20 11
11.
Абха
 Заявка 11 3 0 8 12 - 19 9
12.
Аль-Иттифак
 Заявка 11 2 3 6 6 - 14 9
13.
Аль-Адаль
 0:5 11 1 3 7 8 - 23 6
14.
Аль-Вахда Мекка
 Заявка 10 1 2 7 5 - 15 5
15.
Аль-Халидж
 10 1 0 9 2 - 19 3
16.
Аль-Батин
 Заявка 11 0 2 9 5 - 25 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Дивизион 1

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 16 (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Игало Одион 15 (2)
Хамдалла Абдерразак 15
Аль-Шабаб Эр-Рияд Карлос XI 12 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Хиляль Эр-Рияд Куэльяр Густаво 7
Аль-Батин Альхурайджи Мохаммед 7
Аль-Адаль Аль-Харби Фахад 2 3
Аль-Таи Фай Коллинс 6
Хамед Тарек 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Конец матча.
  • Описание гола
    90'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:5! Айман Яхья!
    Полный разлад в обороне "Аль-Адаля". Талиска заходил на хет-трик, но не смог перебросить вратаря. Потом защитник хозяев безобразно потерял мяч в своей штрафной, а Яхья поразил левый нижний угол.
  • Опасный момент
    90'
    Опасно у ворот "Аль-Насра"! Агустин Росси успевает записать на свой счёт сэйв, отражая на угловой острый удар с нескольких метров в левый угол. С корнера хозяева ничего интересного не добились.
  • Фол, нарушение
    90'
    Педру Эужениу заработал штрафной для своей команды впереди на левом фланге. Это был перспективный стандарт "Аль-Адаля", но защитники "Аль-Насра" вынесли мяч из своей штрафной. Потом состоялся ещё один навес с того же края, и тут уже произошёл удар по воротам визитёров со второго этажа, но неточный.
  • 90'
    Задумка была у гостей вывести Роналду один на один с чужим вратарём из центра поля, но не удалось Криштиану открыться под эту передачу, чтобы попробовать сгенерировать хет-трик.
  • Дополнительное время
    90'
    9 минут компенсировано ко второму тайму.
  • Замена
    90'
    Аль-Харби выходит на замену вместо получившего повреждение аль-Салема у "Аль-Адаля". Такжде Абд Або появляется на поле в составе хозяев.
  • Замена
    90'
    Аль-Хассан вместо Аль-Хайбари появляется на замену у "Аль-Насра". Это что касается полевых игроков. Аль-Акиди увозят с поля на электрокаре из-за травмы головы - его меняет Даниэль Агустин Росси.
  • Травма, повреждение
    89'
    Кажется, будет замена вратаря у "Аль-Насра". Вынужденная. Росси уже переоделся. Также медпомощь оказывается аль-Салему из "Аль-Адаля".
  • Травма, повреждение
    87'
    Медицинская пауза затягивается. Наверняка арбитр и ко второму тайму добавит приличное количество минут.
  • Угловой
    86'
    Также с левого края исполнили свой угловой игроки "Аль-Адаля". Аль-Акиди сыграл на выходе и столкнулся с соперником. Футболисты подзывают врачей к вратарю "Аль-Насра".
  • Угловой
    85'
    Заработал "Аль-Адаль" угловой на правом фланге. Подача стандарта состоялась на дальнюю штангу, оттуда была скидка головой в центр, после чего мяч вынес подальше ногой Талиска.
  • 84'
    Не достигли успеха хозяева в очередной атаке, и сейчас гости не спешать идти вперёд со своей половины поля. Талиска нехотя разыгрывает мяч с партнёрами.
  • 83'
    Нет никаких практически сомнений, что "Аль-Наср" одержит свою победу в сегодняшнем матче. Но сподобится ли "Аль-Адаль" на гол престижа?
  • Замена
    82'
    Аль-Алави появился на замену в составе "Аль-Адаля" вместо аль-Уфи. Дальше хозяева подали штрафной с левого фланга (как угловой), и на дальней штанге мяч смахнул рукой аль-Акиди.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Травма, повреждение
      81'
      Педру Эужениу наносил удар по чужим воротам из района левого угла вратарской, однако была заблокирована эта попытка. Вскоре лежащим на газоне оказался вернувшийся Талиска. Оказывают медпомощь игроку "Адаля". 
    • 80'
      Хозяева тоже умеют делать проникающие передачи, по зоне правого инсайда сейчас таковая была, но мячом легко завладел Наваф аль-Акиди.
    • 79'
      Как видим, решил Талиска не отставать сегодня от Роналду и также отметился дублем.
    • 2 гола - дубль!
      78'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:4! Андерсон Талиска (дубль)!
      На правом полуфланге Талиска открылся под грамотный низовой разрезающий пас Яхья и прокинул мяч в ворота мимо выдвинувшегося ему навстречу Миятовича.
    • 77'
      Состоялся удар "Аль-Адаля" со штрафного. Педру Эужениу его наносил. Мяч попал выпрыгнувшему Роналду в бок. Возможно, немножко задел плечо. Эужениу хотел пенальти, но арбитр его не послушал.
    • Фол, нарушение
      76'
      Аль-Хабиб не смог обострить слева в чужой штрафной, однако вскоре Талиска допустил свой фол в близлежащей зоне за пределами штрафной площади.
    • 75'
      Пробовал Криштиану прессинговать чужого вратаря, но не преуспел в этом деле. Миятович спокойно отрегиаровал на паз назад от партнёра и вынес мяч далеко в поле.
    • 74'
      Возможно, теперь решили отойди назад футболисты "Аль-Насра". Один Роналду в данный момент дежурит на чужой половине поля из состава визитёров.
    • 73'
      Впрочем, довольно скоро забрали мяч под свой контроль подопечные Руди Гарсии. Однако доставить игровой снаряд до чужой штрафной им не удаётся.
    • Травма, повреждение
      72'
      Айман Яхья оказался лежащим на газоне. Тем временем показывают повторы забитых голов. Напомним, дубль на счету Роналду, а ещё один мяч провёл Талиска.
    • 71'
      Проникающая передача у гостей состоялась на левом полуфланге в чужую штрафную, однако здесь у Роналду не получилось открывания, и мяч тихо финишировал в руках Миятовича.
    • 70'
      Если бы отличились на прошлой минуте хозяева, счёт стал 1:3, то есть всё равно не стала бы подвисать победа "Аль-Насра". Вот если два мяча сумеет забить "Аль-Адаль", тогда возникнет какая-то интрига.
    • Опасный момент
      69'
      Должен был забивать сейчас "Аль-Адаль" после прострела с левого фланга. Ошибся на выходе аль-Акиди, но Ленис умудрился не поразить ворота, оставшиеся без голкипера, попав мячом в Конана.
    • Замена
      68'
      Двойная замена у "Аль-Насра": Аламмари появляется вместо Гариба, плюс ещё одна перестановка, в рамках которой уходит с поля аль-Ганам.
    • 2 гола - дубль!
      66'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:3! Роналду творит дубль!
      В зоне левого инсайда Криштиану пробросил себе мяч вперёд и поразил низом дальний угол. Талиска недавно забил подобным образом, но с более дальнего расстояния.
    • 65'
      Игра носит динамичный характер. "Аль-Наср" держит её вожжи в своих ногах. Хозяева не могут переломить ход событий в свою пользу.
    • 64'
      Грубо говоря, с линии штрафной был нанесён удар по воротам "Аль-Насра". Навафу аль-Акиди не пришлось реагировать, это было мимо створа.
    • Офсайд
      63'
      Вновь Роналду оказался в офсайде на левом полуфланге. Упорно продолжает Криштиану коллекционировать положения "вне игры".
    • Замена
      62'
      Аль-Хабиб появился на замену вместо Хамди в составе "Аль-Адаля". Также вступил в игру аль-Хайдар у хозяев.
    • Желтая карточка
      61'
      Султан аль-Ганам из "Аль-Насра" получил жёлтую карточку за срыв атаки в середине поля. Подтолкнул он сзади Эдсона.
    • 60'
      Талиска нашёл себя на правом фланге, где стал обыгрываться с партнёром и пошёл смещаться в центр, но получилось неудачно, и потеряли мяч футболисты "Аль-Насра".
    • 59'
      Али аль-Салем действует в обороне на левом фланге, выбивая мяч за ближнюю боковую линию и не позволяя гостям исполнить подачу в штрафную площадь.
    • 58'
      "Аль-Наср", в свою очередь, не проявляет желание опускаться назад, чтобы оберегать преимущество в два мяча. Хотят забивать ещё футболисты в светлой форме.
    • 57'
      Уже нет смысла "Аль-Адалю" играть от обороны, поэтому более нацелены хозяева на атаку, чем в первом тайме. Однако теряют они сейчас мяч на половине поля соперника.
    • 56'
      Ещё один подход к чужой штрафной осуществили визитёры, Роналду участвовал в этой комбинации, однако потеряли мяч игроки "Аль-Насра", нарвавшись на перехват.
    • 55'
      Нормально складывается этот матч для "Аль-Насра". Ведут с комфортным счётом подопечные Руди Гарсии. Замахнутся ли они сегодня на крупную победу?
    • Описание гола
      54'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2! Андерсон Талиска!
      С левого полуфланга из-за пределов штрафной Талиска просто приложился низом в дальний угол - и Миятовичу через короткое время пришлось вынимать мяч из сетки.
    • 54'
      Эдсон навешивал с правого фланга - и отбились гости. Потом снова состоялась подача с правого края, и тут уже на дальнем краю вратарской смахнул мяч рукой Наваф аль-Акиди.
    • 52'
      Игра возобновилась, в центре поля владеют мячом хозяева. Надо отыгрываться "Аль-Адалю", однако противник у него непростой, мягко говоря.
    • Травма, повреждение
      51'
      Теперь лежит на газоне уже игрок гостевой команды, и тут приходится врачам выбегать на поле для оказания ему помощи по своему профилю. Пострадал Абуррахман Гариб.
    • 50'
      Всё нормально с Эдсоном, матч продолжается. С правого фланга навешивали хозяева, но хорошо сработали защитники "Аль-Насра", прервав эту передачу соперника.
    • Травма, повреждение
      49'
      Лежит на газоне игрок "Аль-Адаля" и не поднимается, держится за голову. Это Эдсон, его недавно подтолкнул Талиска.
    • 48'
      В центральной трети поля на правом фланге заработали себе аут футболисты "Аль-Насра". Как и первый тайм, второй тоже стартовал спокойно.
    • 47'
      Если кто смотрит видеотрансляцию, не перепутайте: в арабском алфавите пишется и читается справа налево. То есть хозяева на плашке изображаются справа, а гости слева.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. "Аль-Наср" ведёт на выезде с минимальным счётом благодаря голу Криштиану Роналду с пенальти.
    • Опасный момент
      45'
      Дальний удар хозяев и мяч летит на высоте в левый угол, однако Наваф его отражает. В ответной атаке Талиска похожим, но всё-таки менее опасным ударом прикладывался тоже с дальней дистанции - здесь Миятович поймал мяч намертво.
    • Офсайд
      45'
      Роналду открылся в зоне левого инсайда и примерно с угла вратарской пытался проткнуть мяч в сетку, однако попал во вратаря. Но всё равно находился Криштиану в положении "вне игры".
    • 45'
      Сохраняет желание "Аль-Наср" забить второй гол до наступления перерыва. Активно двигают мяч гости по пространству половины поля соперника.
    • Дополнительное время
      45'
      +6 минут. Не скупится главный арбитр встречи на компенсированное время к первому тайму.
    • Опасный момент
      45'
      Обводящий удар нанесён по воротам "Аль-Адаля" с правого полуфланга. Прошёл мяч рядом с дальней штангой. Запишем эпизод как опасный момент.
    • 44'
      Гариб покрутил ногами на левом полуфланге и выполнил навес на голову Роналду, но успел Педро Эуженио первее сыграть по мячу вторым этажом.
    • 43'
      Потеряли, правда, владение футболисты гостевой команды, но никакая контратака соперника им не грозит в данной ситуации, всё спокойно.
    • 42'
      Продолжает "Аль-Наср" идти вперёд, поведя счёте. Правда, с правой стороны не удалось навесить, и вернули гости мяч в середину поля, сохраняя контроль над ним.
    • 41'
      Удалось "Аль-Насру" реализовать своё игровое преимущество через стандарт. Пенальти - это ведь тоже стандартное положение.
    • Пенальти
      40'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Криштиану Роналду (с пенальти)!
      С 11-метрового Роналду отправил мяч в левый нижний угол. Миятович угадал направление удара, но не дотянулся до игрового снаряда, запущенного португальским суперфутболистом.
    • Пенальти!
      39'
      Да, это пенальти! Криштиану Роналду будет его исполнять.
    • Видеоповтор
      38'
      Работает система ВАР. Главный судья смотрит видеокартинку. Возможен пенальти в ворота "Аль-Адаля".
    • Травма, повреждение
      37'
      Абдулела аль-Амри столкнулся с соперником слева в чужой штрафной площади. Судья не свистит о пенальти, а игрок "Аль-Насра" не поднимается с газона.
    • 36'
      Миятович мог ловить мяч после подачи корнера с левого фланга и скидки кого-то из футболистов, однако сыграл кулаками, и "Аль-Наср" продолжил свои действия в рамках позиционной атаки.
    • Угловой
      35'
      Со стандарта состоялась подача у "Аль-Насра", и Роналду находился в чужой штрафной, но мяч полетел не в его зону. В итоге заработали гости угловой удар.
    • Желтая карточка
      34'
      Халид Хамди на правом фланге обороны уронил Талиску и получил жёлтую карточку.
    • Опасный момент
      33'
      Андерсон Талиска имел прекрасный момент в своём распоряжении. Гислен Конан выполнил подачу слева, а Талиска пробил головой с отскоком от газона, но попал в Миятовича, а добивание толком не получилось, в итоге мяч зафиксировал в своих руках вратарь "Аль-Адаля". Столкнулись оба футболиста, однако медицинская помощь никому не потребовалась.
    • 32'
      В редкую позиционную атаку выбрался "Аль-Адаль", была осуществлена попытка навеса с левого фланга, и заблокировал эту подачу ближайший защитник "Аль-Насра".
    • 31'
      Луис Густаво также решил произвести дистанционный удар - и также вышло у него значительно выше перекладины.
    • 30'
      Дальний удар последовал по воротам "Аль-Насра" - слишком высоко получилось, и нельзя сказать, что там была реальная угроза владениям Навафа.
    • Опасный момент
      29'
      Абдуррахман Гариб выскакивал один на один на чужие ворота, но пробил слабовато для такой ситуации и прямо в Миятовича, так что загублен отличный момент гостями.
    • 28'
      В турнирной таблице "Аль-Адаль" идёт на третье месте снизу, поэтому неудивительно, что он играет сегодня от обороны против одного из лидеров.
    • 27'
      Миятович решил красиво поводиться с Роналду на линии своей штрафной площади и в нужный момент всё-таки спохватился. Попал себе мячом в опорную ногу вратарь "Аль-Адаля" и также попал под риск потери мяча, после чего вдруг стал серьёзным и перестал пижонить перед Криштиану.
    • 26'
      Естественно, все ждут каких-то разрывающих чужую оборону действий от Роналду, но пока не замечается таковых на футбольном поле.
    • Фол, нарушение
      25'
      Гислен Конан оказался упавшим на газон в своей штрафной площади. Сфолили против него хозяева - был там сзади толчок в спину.
    • 24'
      Попытку провести контратаку осуществили футболисты "Аль-Адаля". Был с их стороны перевод на левый фланг на чужой половине поля - безадресный.
    • 24'
      Роналду на подборе принял мяч около чужой штрафной и задумал стеночку со своим партнёром, но потеряли мяч гости, а Криштиану упал на газон после контакта с заблокировавшим его аль-Салемом. Арбитр посчитал, что не было там нарушения правил. 
    • 22'
      Миятович долго не может ввести мяч в игру от своих ворот. Нет именно самого мяча в его доступе. Маленькие футбольные хитрости? А не рановато ли?
    • 21'
      "Аль-Наср" в турнирной таблице ведёт борьбу с "Аль-Иттихадом" за первое место. Очень нежелательно терять очки команде, в которой играет Криштиану.
    • Замена
      20'
      Айман Яхья вынужденно заменил в составе "Аль-Насра" Сами аль-Наджи.
    • Травма, повреждение
      19'
      Всё-таки будет замена из-за травмы у "Аль-Насра".
    • Офсайд
      18'
      Роналду на левом полуфланге снова оказался сейчас в офсайде. Надо повнимательней быть Криштиану к линии последнего защитника у соперника.
    • 17'
      Игра возобновилась после медицинской паузы. Можно констатировать, что "Аль-Наср" имеет преимущество по игре, но конвертация его в предметное выражение в виде забитого гола хромает пока что у команды Роналду.
    • Травма, повреждение
      15'
      Лежит на газоне футболист "Аль-Насра", поэтому появляются на поле врачи для оказания ему медпомощи. Это аль-Наджи, как раз против которого недавно нарушил правила Годал. 
    • 14'
      Разыграл стандарт Роналду с партнёром накоротке, а дальше последовала подача на Криштиану в левую часть штрафной площади хозяев, но не дотянулся Криштиану до мяча. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Борис Годал совершил фол метрах в 25-30 от своих ворот. Будет штрафной, который готовится исполнять Роналду.
    • 12'
      Контратака прошла у "Аль-Адаля" по зоне левого инсайда, но подвёл технический брак нападающего хозяев, упустившего мяч.
    • 11'
      Опять слева подавали футболисты визитёров, но не приземлился мяч на голову Криштиану Роналду и в этой игровой ситуации.
    • 9'
      C левого фланга теперь произошёл навес в чужую штрафную со стороны "Аль-Насра", и мяч перелетел через группу футболистов, никого из них не коснувшись.
    • 8'
      Проникающая передача низом состоялась по правому полуфлангу у "Аль-Насра", и мяч в своей штрафной легко забрал Милан Миятович.
    • 7'
      Спокойным получился старт матча, не имели ещё команды голевых моментов. Проследим, как будут развиваться события на поле впредь.
    • Травма, повреждение
      6'
      Аль-Ганам на правом фланге получил небольшое повреждение, когда делал поперечную передачу. Столкнулся он своей ногой с ногой аль-Оуфи. Но не было нарушения правил.
    • 5'
      Могло сейчас получиться нечто интересное в атаке у "Аль-Адаля", однако же не справился Антонссон в центральной зоне перед воротами соперника с двумя защитниками "Аль-Насра"
    • 4'
      Пока гости уверенно держат мяч под своим контролем, проводя позиционные атаки. Хозяева не оспаривают такой вариант ведения игры.
    • Офсайд
      3'
      Криштиану Роналду на левом полуфланге перед чужой штрафной подцепил заброс из центра поля и стал работать с мячом, но вскоре узнал о положении "вне игры" в своём исполнении.
    • 2'
      Команда Роналду играет в белой форме, а "Аль-Адаль" появился на поле в чёрной амуниции. Контраст разительный.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 22-м туре чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, сыграет на выезде с "Аль-Адалем". Текстовую онлайн-трансляцию данного матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов. Устраивайтесь поудобнее, наверняка будет интересно!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 26.4% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 144
    Аль-Адаль 4.9% (7)
    X 2.8% (4)
    Аль-Наср Эр-Рияд 92.4% (133)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Адаль
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    26.00
    9.30
    1.10
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аль-Адаль 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Адаль 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Адаль
    4.9% (7)
    Ничья
    2.8% (4)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    92.4% (133)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.18% (68)
    Меньше
    39.82% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    50.44% (57)
    Нет
    49.56% (56)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    26.4% (38)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    20.1% (29)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    9.7% (14)
    0:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    8.3% (12)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    7.6% (11)
    1:0 Аль-Адаль
    2.1% (3)
    1:1 Ничья
    1.4% (2)
    2:1 Аль-Адаль
    1.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Аль-Адаль
    Аль-Наср Эр-Рияд
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     