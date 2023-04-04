Аль-Харби выходит на замену вместо получившего повреждение аль-Салема у "Аль-Адаля". Такжде Абд Або появляется на поле в составе хозяев.

Задумка была у гостей вывести Роналду один на один с чужим вратарём из центра поля, но не удалось Криштиану открыться под эту передачу, чтобы попробовать сгенерировать хет-трик.

Педру Эужениу заработал штрафной для своей команды впереди на левом фланге. Это был перспективный стандарт "Аль-Адаля", но защитники "Аль-Насра" вынесли мяч из своей штрафной. Потом состоялся ещё один навес с того же края, и тут уже произошёл удар по воротам визитёров со второго этажа, но неточный.

Опасно у ворот "Аль-Насра"! Агустин Росси успевает записать на свой счёт сэйв, отражая на угловой острый удар с нескольких метров в левый угол. С корнера хозяева ничего интересного не добились.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:5! Айман Яхья! Полный разлад в обороне "Аль-Адаля". Талиска заходил на хет-трик, но не смог перебросить вратаря. Потом защитник хозяев безобразно потерял мяч в своей штрафной, а Яхья поразил левый нижний угол.

Аль-Алави появился на замену в составе "Аль-Адаля" вместо аль-Уфи. Дальше хозяева подали штрафной с левого фланга (как угловой), и на дальней штанге мяч смахнул рукой аль-Акиди.

Нет никаких практически сомнений, что "Аль-Наср" одержит свою победу в сегодняшнем матче. Но сподобится ли "Аль-Адаль" на гол престижа?

Не достигли успеха хозяева в очередной атаке, и сейчас гости не спешать идти вперёд со своей половины поля. Талиска нехотя разыгрывает мяч с партнёрами.

Заработал "Аль-Адаль" угловой на правом фланге. Подача стандарта состоялась на дальнюю штангу, оттуда была скидка головой в центр, после чего мяч вынес подальше ногой Талиска.

Также с левого края исполнили свой угловой игроки "Аль-Адаля". Аль-Акиди сыграл на выходе и столкнулся с соперником. Футболисты подзывают врачей к вратарю "Аль-Насра".

Кажется, будет замена вратаря у "Аль-Насра". Вынужденная. Росси уже переоделся. Также медпомощь оказывается аль-Салему из "Аль-Адаля".

Аль-Хассан вместо Аль-Хайбари появляется на замену у "Аль-Насра". Это что касается полевых игроков. Аль-Акиди увозят с поля на электрокаре из-за травмы головы - его меняет Даниэль Агустин Росси.

Айман Яхья оказался лежащим на газоне. Тем временем показывают повторы забитых голов. Напомним, дубль на счету Роналду, а ещё один мяч провёл Талиска.

Впрочем, довольно скоро забрали мяч под свой контроль подопечные Руди Гарсии. Однако доставить игровой снаряд до чужой штрафной им не удаётся.

Возможно, теперь решили отойди назад футболисты "Аль-Насра". Один Роналду в данный момент дежурит на чужой половине поля из состава визитёров.

Пробовал Криштиану прессинговать чужого вратаря, но не преуспел в этом деле. Миятович спокойно отрегиаровал на паз назад от партнёра и вынес мяч далеко в поле.

Аль-Хабиб не смог обострить слева в чужой штрафной, однако вскоре Талиска допустил свой фол в близлежащей зоне за пределами штрафной площади.

Состоялся удар "Аль-Адаля" со штрафного. Педру Эужениу его наносил. Мяч попал выпрыгнувшему Роналду в бок. Возможно, немножко задел плечо. Эужениу хотел пенальти, но арбитр его не послушал.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:4! Андерсон Талиска (дубль)! На правом полуфланге Талиска открылся под грамотный низовой разрезающий пас Яхья и прокинул мяч в ворота мимо выдвинувшегося ему навстречу Миятовича.

Как видим, решил Талиска не отставать сегодня от Роналду и также отметился дублем.

Хозяева тоже умеют делать проникающие передачи, по зоне правого инсайда сейчас таковая была, но мячом легко завладел Наваф аль-Акиди.

Педру Эужениу наносил удар по чужим воротам из района левого угла вратарской, однако была заблокирована эта попытка. Вскоре лежащим на газоне оказался вернувшийся Талиска. Оказывают медпомощь игроку "Адаля".

Если кто смотрит видеотрансляцию, не перепутайте: в арабском алфавите пишется и читается справа налево. То есть хозяева на плашке изображаются справа, а гости слева.

В центральной трети поля на правом фланге заработали себе аут футболисты "Аль-Насра". Как и первый тайм, второй тоже стартовал спокойно.

Лежит на газоне игрок "Аль-Адаля" и не поднимается, держится за голову. Это Эдсон, его недавно подтолкнул Талиска.

Всё нормально с Эдсоном, матч продолжается. С правого фланга навешивали хозяева, но хорошо сработали защитники "Аль-Насра", прервав эту передачу соперника.

Теперь лежит на газоне уже игрок гостевой команды, и тут приходится врачам выбегать на поле для оказания ему помощи по своему профилю. Пострадал Абуррахман Гариб.

Игра возобновилась, в центре поля владеют мячом хозяева. Надо отыгрываться "Аль-Адалю", однако противник у него непростой, мягко говоря.

Эдсон навешивал с правого фланга - и отбились гости. Потом снова состоялась подача с правого края, и тут уже на дальнем краю вратарской смахнул мяч рукой Наваф аль-Акиди.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2! Андерсон Талиска! С левого полуфланга из-за пределов штрафной Талиска просто приложился низом в дальний угол - и Миятовичу через короткое время пришлось вынимать мяч из сетки.

Нормально складывается этот матч для "Аль-Насра". Ведут с комфортным счётом подопечные Руди Гарсии. Замахнутся ли они сегодня на крупную победу?

Ещё один подход к чужой штрафной осуществили визитёры, Роналду участвовал в этой комбинации, однако потеряли мяч игроки "Аль-Насра", нарвавшись на перехват.

Уже нет смысла "Аль-Адалю" играть от обороны, поэтому более нацелены хозяева на атаку, чем в первом тайме. Однако теряют они сейчас мяч на половине поля соперника.

"Аль-Наср", в свою очередь, не проявляет желание опускаться назад, чтобы оберегать преимущество в два мяча. Хотят забивать ещё футболисты в светлой форме.

Али аль-Салем действует в обороне на левом фланге, выбивая мяч за ближнюю боковую линию и не позволяя гостям исполнить подачу в штрафную площадь.

Талиска нашёл себя на правом фланге, где стал обыгрываться с партнёром и пошёл смещаться в центр, но получилось неудачно, и потеряли мяч футболисты "Аль-Насра".

Султан аль-Ганам из "Аль-Насра" получил жёлтую карточку за срыв атаки в середине поля. Подтолкнул он сзади Эдсона.

Аль-Хабиб появился на замену вместо Хамди в составе "Аль-Адаля". Также вступил в игру аль-Хайдар у хозяев.

Грубо говоря, с линии штрафной был нанесён удар по воротам "Аль-Насра". Навафу аль-Акиди не пришлось реагировать, это было мимо створа.

Игра носит динамичный характер. "Аль-Наср" держит её вожжи в своих ногах. Хозяева не могут переломить ход событий в свою пользу.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:3! Роналду творит дубль! В зоне левого инсайда Криштиану пробросил себе мяч вперёд и поразил низом дальний угол. Талиска недавно забил подобным образом, но с более дальнего расстояния.

Двойная замена у "Аль-Насра": Аламмари появляется вместо Гариба, плюс ещё одна перестановка, в рамках которой уходит с поля аль-Ганам.

Должен был забивать сейчас "Аль-Адаль" после прострела с левого фланга. Ошибся на выходе аль-Акиди, но Ленис умудрился не поразить ворота, оставшиеся без голкипера, попав мячом в Конана.

Если бы отличились на прошлой минуте хозяева, счёт стал 1:3, то есть всё равно не стала бы подвисать победа "Аль-Насра". Вот если два мяча сумеет забить "Аль-Адаль", тогда возникнет какая-то интрига.

Проникающая передача у гостей состоялась на левом полуфланге в чужую штрафную, однако здесь у Роналду не получилось открывания, и мяч тихо финишировал в руках Миятовича.

Первый тайм

— Свисток на перерыв. "Аль-Наср" ведёт на выезде с минимальным счётом благодаря голу Криштиану Роналду с пенальти.

45' Дальний удар хозяев и мяч летит на высоте в левый угол, однако Наваф его отражает. В ответной атаке Талиска похожим, но всё-таки менее опасным ударом прикладывался тоже с дальней дистанции - здесь Миятович поймал мяч намертво.

45' Роналду открылся в зоне левого инсайда и примерно с угла вратарской пытался проткнуть мяч в сетку, однако попал во вратаря. Но всё равно находился Криштиану в положении "вне игры".

45' Сохраняет желание "Аль-Наср" забить второй гол до наступления перерыва. Активно двигают мяч гости по пространству половины поля соперника.

45' +6 минут. Не скупится главный арбитр встречи на компенсированное время к первому тайму.

45' Обводящий удар нанесён по воротам "Аль-Адаля" с правого полуфланга. Прошёл мяч рядом с дальней штангой. Запишем эпизод как опасный момент.

44' Гариб покрутил ногами на левом полуфланге и выполнил навес на голову Роналду, но успел Педро Эуженио первее сыграть по мячу вторым этажом.

43' Потеряли, правда, владение футболисты гостевой команды, но никакая контратака соперника им не грозит в данной ситуации, всё спокойно.

42' Продолжает "Аль-Наср" идти вперёд, поведя счёте. Правда, с правой стороны не удалось навесить, и вернули гости мяч в середину поля, сохраняя контроль над ним.

41' Удалось "Аль-Насру" реализовать своё игровое преимущество через стандарт. Пенальти - это ведь тоже стандартное положение.

40' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Криштиану Роналду (с пенальти)!

С 11-метрового Роналду отправил мяч в левый нижний угол. Миятович угадал направление удара, но не дотянулся до игрового снаряда, запущенного португальским суперфутболистом.

39' Да, это пенальти! Криштиану Роналду будет его исполнять.

38' Работает система ВАР. Главный судья смотрит видеокартинку. Возможен пенальти в ворота "Аль-Адаля".

37' Абдулела аль-Амри столкнулся с соперником слева в чужой штрафной площади. Судья не свистит о пенальти, а игрок "Аль-Насра" не поднимается с газона.

36' Миятович мог ловить мяч после подачи корнера с левого фланга и скидки кого-то из футболистов, однако сыграл кулаками, и "Аль-Наср" продолжил свои действия в рамках позиционной атаки.

35' Со стандарта состоялась подача у "Аль-Насра", и Роналду находился в чужой штрафной, но мяч полетел не в его зону. В итоге заработали гости угловой удар.

34' Халид Хамди на правом фланге обороны уронил Талиску и получил жёлтую карточку.

33' Андерсон Талиска имел прекрасный момент в своём распоряжении. Гислен Конан выполнил подачу слева, а Талиска пробил головой с отскоком от газона, но попал в Миятовича, а добивание толком не получилось, в итоге мяч зафиксировал в своих руках вратарь "Аль-Адаля". Столкнулись оба футболиста, однако медицинская помощь никому не потребовалась.

32' В редкую позиционную атаку выбрался "Аль-Адаль", была осуществлена попытка навеса с левого фланга, и заблокировал эту подачу ближайший защитник "Аль-Насра".

31' Луис Густаво также решил произвести дистанционный удар - и также вышло у него значительно выше перекладины.

30' Дальний удар последовал по воротам "Аль-Насра" - слишком высоко получилось, и нельзя сказать, что там была реальная угроза владениям Навафа.

29' Абдуррахман Гариб выскакивал один на один на чужие ворота, но пробил слабовато для такой ситуации и прямо в Миятовича, так что загублен отличный момент гостями.

28' В турнирной таблице "Аль-Адаль" идёт на третье месте снизу, поэтому неудивительно, что он играет сегодня от обороны против одного из лидеров.

27' Миятович решил красиво поводиться с Роналду на линии своей штрафной площади и в нужный момент всё-таки спохватился. Попал себе мячом в опорную ногу вратарь "Аль-Адаля" и также попал под риск потери мяча, после чего вдруг стал серьёзным и перестал пижонить перед Криштиану.

26' Естественно, все ждут каких-то разрывающих чужую оборону действий от Роналду, но пока не замечается таковых на футбольном поле.

25' Гислен Конан оказался упавшим на газон в своей штрафной площади. Сфолили против него хозяева - был там сзади толчок в спину.

24' Попытку провести контратаку осуществили футболисты "Аль-Адаля". Был с их стороны перевод на левый фланг на чужой половине поля - безадресный.

24' Роналду на подборе принял мяч около чужой штрафной и задумал стеночку со своим партнёром, но потеряли мяч гости, а Криштиану упал на газон после контакта с заблокировавшим его аль-Салемом. Арбитр посчитал, что не было там нарушения правил.

22' Миятович долго не может ввести мяч в игру от своих ворот. Нет именно самого мяча в его доступе. Маленькие футбольные хитрости? А не рановато ли?

21' "Аль-Наср" в турнирной таблице ведёт борьбу с "Аль-Иттихадом" за первое место. Очень нежелательно терять очки команде, в которой играет Криштиану.

20' Айман Яхья вынужденно заменил в составе "Аль-Насра" Сами аль-Наджи.

19' Всё-таки будет замена из-за травмы у "Аль-Насра".

18' Роналду на левом полуфланге снова оказался сейчас в офсайде. Надо повнимательней быть Криштиану к линии последнего защитника у соперника.

17' Игра возобновилась после медицинской паузы. Можно констатировать, что "Аль-Наср" имеет преимущество по игре, но конвертация его в предметное выражение в виде забитого гола хромает пока что у команды Роналду.

15' Лежит на газоне футболист "Аль-Насра", поэтому появляются на поле врачи для оказания ему медпомощи. Это аль-Наджи, как раз против которого недавно нарушил правила Годал.

14' Разыграл стандарт Роналду с партнёром накоротке, а дальше последовала подача на Криштиану в левую часть штрафной площади хозяев, но не дотянулся Криштиану до мяча.

13' Борис Годал совершил фол метрах в 25-30 от своих ворот. Будет штрафной, который готовится исполнять Роналду.

12' Контратака прошла у "Аль-Адаля" по зоне левого инсайда, но подвёл технический брак нападающего хозяев, упустившего мяч.

11' Опять слева подавали футболисты визитёров, но не приземлился мяч на голову Криштиану Роналду и в этой игровой ситуации.

9' C левого фланга теперь произошёл навес в чужую штрафную со стороны "Аль-Насра", и мяч перелетел через группу футболистов, никого из них не коснувшись.

8' Проникающая передача низом состоялась по правому полуфлангу у "Аль-Насра", и мяч в своей штрафной легко забрал Милан Миятович.

7' Спокойным получился старт матча, не имели ещё команды голевых моментов. Проследим, как будут развиваться события на поле впредь.

6' Аль-Ганам на правом фланге получил небольшое повреждение, когда делал поперечную передачу. Столкнулся он своей ногой с ногой аль-Оуфи. Но не было нарушения правил.

5' Могло сейчас получиться нечто интересное в атаке у "Аль-Адаля", однако же не справился Антонссон в центральной зоне перед воротами соперника с двумя защитниками "Аль-Насра"

4' Пока гости уверенно держат мяч под своим контролем, проводя позиционные атаки. Хозяева не оспаривают такой вариант ведения игры.

3' Криштиану Роналду на левом полуфланге перед чужой штрафной подцепил заброс из центра поля и стал работать с мячом, но вскоре узнал о положении "вне игры" в своём исполнении.

2' Команда Роналду играет в белой форме, а "Аль-Адаль" появился на поле в чёрной амуниции. Контраст разительный.