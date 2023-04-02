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  4. Премьер-лига 2022-2023

Саудовская Аравия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 22.
Аль-Адаль
 
Позже
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогнозы 18
Аль-Адаль 11.1% (2)
X 0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд 88.9% (16)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Аль-Адаль
Аль-Наср Эр-Рияд

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
4:1
ПЛ
6:1
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

5
3

Среднее время на гол

18
30

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

3.33
1.67

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

27
54

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Адаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Кристофер 3 (1) 0.14
Антонссон Маркус 3 0.14
Anderson Guillen 2 0.1
Тиянич Давид 2 0.1
Reinaldo Lenis 1 0.05
Saleh Al Haydar 1 0.05
Годал Борис 1 0.05
Эужениу Педру 1 0.05
Fwaz Altryes 1 0.05
Lautaro Palacios 1 0.05
Ali Al-Salem 1 0.05
Abdulaziz Mohasen Aldossary 0 0
Walead Al-Shangeati 0 0
Ahmed Al Sultan 0 0
Mohammed Al Oufi 0 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Талиска Андерсон 14 (2) 0.67
Роналду Криштиану 9 (3) 0.43
Гариб Абдуррахман 4 0.19
Густаво Диас 4 0.19
Абубакар Венсан 4 0.19
Яхья Айман 3 0.14
Аль-Наджи Сами 2 0.1
Аль-Ганам Султан 1 0.05
Маду Абдулла 1 0.05
Маран Мохаммад 1 0.05
Аль-Фатил Мохаммед II 1 0.05
Конан Гислен 0 0
Аль-Амри Абдулела 0 0
Оспина Давид 0 0
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 0 0
Аль-Хассан Али 0 0

Карточки

Аль-Адаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fahad Al Harbi 3 2
Khaled Hamdi 5 0
Ahmed Al Sultan 3 1
Аль-Хабиб Хассан 4 0
Edson III 3 0
Murtada Al-Barrih 3 0
Ali Al-Salem 3 0
Mohammed Al Oufi 3 0
Гонсалес Кристофер 1 1
Годал Борис 2 0
Reinaldo Lenis 2 0
Abdularahman Al Hurib 2 0
Abdulaziz Mohasen Aldossary 2 0
Lautaro Palacios 2 0
Hassan Alnattar 2 0
Saleh Al Haydar 2 0
Дюрестам Микаэль 1 0
Антонссон Маркус 1 0
Анга-Лётшер Мартин 1 0
Аль-Сабхи Наваф 1 0
Abdullah Faisal Hadhereti 1 0
Эужениу Педру 1 0
Тиянич Давид 1 0
Nasser Al-Abdali 1 0
Walead Al-Shangeati 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густаво Диас 4 0
Аль-Амри Абдулела 4 0
Талиска Андерсон 2 1
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 2 1
Конан Гислен 3 0
Аль-Хайбари Абдулла 3 0
Аль-Хассан Али 3 0
Альваро Гонсалес Соберон 2 0
Маду Абдулла 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Мартинес Гонсало 1 0
Абубакар Венсан 1 0
Алавжами Али 1 0
Аль-Наджи Сами 1 0
Яхья Айман 1 0
Маран Мохаммад 1 0
Аль-Акиди Наваф 1 0

Результаты матчей

Аль-Адаль
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

4
2
Аль-Адаль
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

21
0

Волевые поражения

3
23
Аль-Адаль
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Аль-Наср Эр-Рияд
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
48% (10)
33% (7)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

23
1

Волевые поражения

7
25

Голы по времени матча

Забито

10
21
1 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
1
10%
2
10%
1-15
0
0%
5
24%
16-30
0
0%
5
24%
31-45
4
40%
3
14%
46-60
4
40%
3
14%
61-75
1
10%
3
14%
76-90

Пропущено

15
5
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 4
3
20%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
2
40%
76-90

Забито

8
23
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
0
0%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
3
38%
3
13%
31-45
1
13%
3
13%
46-60
1
13%
1
4%
61-75
3
38%
10
43%
76-90

Пропущено

23
7
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
3
13%
1
14%
1-15
5
22%
2
29%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
1
4%
1
14%
46-60
6
26%
1
14%
61-75
6
26%
2
29%
76-90

Забито

18
44
4 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 12
10 Не забивали 4
1
6%
3
7%
1-15
0
0%
9
20%
16-30
3
17%
8
18%
31-45
5
28%
6
14%
46-60
5
28%
4
9%
61-75
4
22%
13
30%
30%
76-90

Пропущено

38
12
15 В 1-м тайме 5
23 Во 2-м тайме 7
12 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 10
6
16%
2
17%
1-15
5
13%
3
25%
16-30
4
11%
0
0%
31-45
3
8%
2
17%
46-60
10
26%
1
8%
61-75
10
26%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Адаль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Аль-Файха - Аль-Адаль 1:1 Аль-Адаль - Аль-Раед Бурайда 0:3 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Адаль 1:2 Аль-Адаль - Аль-Халидж 2:0
Аль-Адаль - Аль-Таи 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Адаль 5:0 Аль-Иттифак - Аль-Адаль 3:2 Аль-Адаль - Аль-Батин 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Адаль 2:0 Аль-Адаль - Аль-Фатех 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Адаль 0:0 Аль-Адаль - Абха 0:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Адаль 4:1 Аль-Адаль - Дамак 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Адаль 4:1 Аль-Адаль - Аль-Файха 2:1 Аль-Раед Бурайда - Аль-Адаль 2:1 Аль-Адаль - Аль-Шабаб Эр-Рияд 0:1 Аль-Халидж - Аль-Адаль 0:0 Аль-Таи - Аль-Адаль 1:0
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Батин 3:1
Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:4 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 2:0 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Файха 4:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Адаль 4:1 Абха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Батин - Аль-Наср Эр-Рияд 0:4

Результаты матчей

Аль-Адаль
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

0:2
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:3
2 раза 20%
0:4
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
3 раза 30%
4
3 раза 30%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
0:4
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 48%
2
6 раз 29%
1
5 раз 24%
2
6 раз 29%
4
5 раз 24%
0
4 раза 19%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Аль-Адаль
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
10
1
4
6
1.5
8
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
3
2
9
1.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
10
0.5
Больше Меньше
17
4
6
15
1.5
14
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 Заявка 21 15 5 1 40 - 7 50
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 Заявка 21 15 4 2 44 - 12 49
3.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 21 13 5 3 43 - 20 44
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 20 12 6 2 39 - 17 42
5.
Аль-Таавун Бурайда
 Заявка 21 10 5 6 29 - 26 35
6.
Аль-Фатех
 Заявка 21 10 2 9 35 - 30 32
7.
Дамак
 Заявка 21 7 7 7 26 - 25 28
8.
Аль-Таи
 Заявка 21 8 2 11 29 - 32 26
9.
Аль-Раед Бурайда
 21 7 4 10 27 - 33 25
10.
Аль-Файха
 20 6 6 8 25 - 31 24
11.
Абха
 Заявка 21 7 2 12 25 - 36 23
12.
Аль-Иттифак
 Заявка 21 6 5 10 18 - 26 23
13.
Аль-Вахда Мекка
 Заявка 21 5 7 9 18 - 29 22
14.
Аль-Халидж
 21 5 2 14 15 - 33 17
15.
Аль-Адаль
 21 4 5 12 17 - 39 17
16.
Аль-Батин
 Заявка 21 2 3 16 14 - 48 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Наср Эр-Рияд
 Заявка 11 9 2 0 23 - 7 29
2.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 11 8 2 1 24 - 6 26
3.
Аль-Иттихад Джидда
 Заявка 10 7 2 1 18 - 2 23
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 11 7 2 2 22 - 9 23
5.
Аль-Вахда Мекка
 Заявка 11 4 5 2 13 - 14 17
6.
Аль-Фатех
 Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
7.
Дамак
 Заявка 11 4 4 3 12 - 11 16
8.
Аль-Таи
 Заявка 10 5 0 5 16 - 12 15
9.
Аль-Иттифак
 Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
10.
Абха
 Заявка 10 4 2 4 13 - 17 14
11.
Аль-Халидж
 11 4 2 5 13 - 14 14
12.
Аль-Файха
 9 3 3 3 11 - 11 12
13.
Аль-Таавун Бурайда
 Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
14.
Аль-Адаль
 10 3 2 5 9 - 16 11
15.
Аль-Раед Бурайда
 11 3 2 6 15 - 21 11
16.
Аль-Батин
 Заявка 10 2 1 7 9 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 Заявка 11 8 3 0 22 - 5 27
2.
Аль-Таавун Бурайда
 Заявка 11 7 2 2 17 - 12 23
3.
Аль-Наср Эр-Рияд
 Заявка 10 6 2 2 21 - 5 20
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 9 5 4 0 17 - 8 19
5.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 10 5 3 2 19 - 14 18
6.
Аль-Фатех
 Заявка 10 5 1 4 18 - 14 16
7.
Аль-Раед Бурайда
 10 4 2 4 12 - 12 14
8.
Дамак
 Заявка 10 3 3 4 14 - 14 12
9.
Аль-Файха
 11 3 3 5 14 - 20 12
10.
Аль-Таи
 Заявка 11 3 2 6 13 - 20 11
11.
Абха
 Заявка 11 3 0 8 12 - 19 9
12.
Аль-Иттифак
 Заявка 11 2 3 6 6 - 14 9
13.
Аль-Адаль
 11 1 3 7 8 - 23 6
14.
Аль-Вахда Мекка
 Заявка 10 1 2 7 5 - 15 5
15.
Аль-Халидж
 10 1 0 9 2 - 19 3
16.
Аль-Батин
 Заявка 11 0 2 9 5 - 25 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Дивизион 1

Топ бомбардиров
Хамдалла Абдерразак 15
Аль-Хиляль Эр-Рияд Игало Одион 14 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 14
Аль-Шабаб Эр-Рияд Карлос XI 12 (2)
Аль-Фатех Аль-Бураикан Фирас 10 (3)
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Топ нарушителей
Аль-Хиляль Эр-Рияд Куэльяр Густаво 7
Аль-Батин Альхурайджи Мохаммед 7
Аль-Адаль Fahad Al Harbi 2 3
Аль-Таи Фай Коллинс 6
Хамед Тарек 1 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Адаль - Аль-Наср Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 апреля 2023, осталось 2 дня 10 часов 51 минуту.



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  • 10 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 18
    Аль-Адаль 11.1% (2)
    X 0% (0)
    Аль-Наср Эр-Рияд 88.9% (16)
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Аль-Адаль - Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Адаль
    11.1% (2)
    Ничья
    0% (0)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    88.9% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.82% (10)
    Меньше
    41.18% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    58.82% (10)
    Нет
    41.18% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    44.4% (8)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    16.7% (3)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    16.7% (3)
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