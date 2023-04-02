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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Челси
 
Позже
Ливерпуль
Прогнозы 40
Челси 27.5% (11)
X 25% (10)
Ливерпуль 47.5% (19)
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Челси
Ничья
Ливерпуль
2.80
3.68
3.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Челси
Ливерпуль

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

71.4%
61.9%
15 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
52.4%
14 побед 11 ничьих 0 побед

24 матча

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 14 побед

45 матчей

33.3%
31.1%
35.6%
15 побед 14 ничьих 16 побед

Первый тайм

33.3%
48.9%
17.8%
15 побед 22 ничьи 8 побед

Второй тайм

31.1%
37.8%
31.1%
14 побед 17 ничьих 14 побед

История матчей

ПЛ
0:0
К
0:0
КЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
5:3
К
2:0
ПЛ
1:2
СУ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
КЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
КЧСА/Е
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
КЛ
1:0
КЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
К
2:1
КC
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ЛЧ
4:4
ЛЧ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ЛЧ
3:2
ЛЧ
1:1
ПЛ
0:0
КC
2:0

Голы

Всего голов

29
26

Голов в среднем за матч

1.16
1.3

Среднее время на гол

77
69

Всего голов

28
28

Голов в среднем за матч

1.4
1.12

Среднее время на гол

64
80

Всего голов

57
54

Голов в среднем за матч

1.27
1.2

Тотал матчей

2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
16
Больше 36%
Меньше 64%
29
9
Больше 20%
Меньше 80%
36
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
43

Среднее время на гол

71
75

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 7 (1) 0.25
Стерлинг Рахим 4 0.14
Маунт Мэйсон 3 0.11
Чилуэлл Бен 2 0.07
Кулибали Калиду 2 0.07
Фелиш Жоау 2 0.07
Жоржиньо II 2 (2) 0.07
Ковачич Матео 1 0.04
Пулишич Кристиан 1 0.04
Галлахер Конор 1 0.04
Джеймс Рис II 1 0.04
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0.04
Фофана Уэсли 1 0.04
Броя Армандо 1 0.04
Силва Тьяго 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Фернандес Энцо 0 0
Зиеш Хаким 0 0
Мудрик Михаил 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 12 0.44
Фирмино Роберто 8 0.3
Нуньес Дарвин 8 0.3
Гакпо Коди 4 0.15
Диас Луис 3 0.11
Ван Дейк Виргил 3 0.11
Карвалью Фабиу 2 0.07
Александер-Арнольд Трент 1 0.04
Эллиотт Харви 1 0.04
Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0.04
Байчетич Стефан 1 0.04
Робертсон Эндрю 0 0
Цимикас Костас 0 0
Жота Диогу 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Хендерсон Джордан 0 0
Алиссон Бекер 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Калиду 6 1
Галлахер Конор 6 1
Ковачич Матео 5 0
Жоржиньо II 4 0
Маунт Мэйсон 4 0
Хаверц Кай 4 0
Джеймс Рис II 4 0
Аспиликуэта Сесар 3 0
Стерлинг Рахим 3 0
Чалоба Трево 3 0
Кукурелья Марк 3 0
Томас Тухель 1 1
Чилуэлл Бен 2 0
Фофана Уэсли 2 0
Фелиш Жоау 0 1
Силва Тьяго 1 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Холл Льюис 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Менди Эдуар 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0
Фернандес Энцо 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 6 0
Гомес Джо 3 0
Александер-Арнольд Трент 3 0
Нуньес Дарвин 1 1
Хендерсон Джордан 2 0
Матип Жоэль 2 0
Алькантара Тьяго 2 0
Салах Мохамед 2 0
Робертсон Эндрю 2 0
Диас Луис 2 0
Байчетич Стефан 2 0
Юрген Клопп 0 1
Милнер Джеймс 1 0
Ван Дейк Виргил 1 0
Кейта Наби 1 0
Жота Диогу 1 0
Цимикас Костас 1 0
Конате Ибраима 1 0
Джонс Кёртис 1 0
Эллиотт Харви 1 0

Результаты матчей

Челси
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Ливерпуль
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

5
9
Челси
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Ливерпуль
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

10
29
Челси
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (7)
54% (15)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Ливерпуль
19%
81%
4 победы 17 поражений
Первый тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (2)
44% (12)
48% (13)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

14
4

Волевые поражения

15
38

Голы по времени матча

Забито

16
16
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
0
0%
4
25%
1-15
3
19%
3
19%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
6
38%
3
19%
76-90

Пропущено

12
22
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
1
8%
7
32%
46-60
6
50%
4
18%
61-75
3
25%
3
14%
76-90

Забито

15
30
10 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
3
20%
4
13%
1-15
3
20%
3
10%
16-30
4
27%
6
20%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
1
7%
6
20%
61-75
2
13%
7
23%
76-90

Пропущено

16
13
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
13%
4
31%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
4
25%
4
31%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
2
13%
2
15%
76-90

Забито

31
46
14 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 13
10 Не забивали 7
3
10%
8
17%
1-15
6
19%
6
13%
16-30
5
16%
9
20%
31-45
6
19%
6
13%
46-60
3
10%
7
15%
61-75
8
26%
10
22%
76-90

Пропущено

28
35
11 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 18
2
7%
6
17%
1-15
4
14%
4
11%
16-30
5
18%
7
20%
31-45
2
7%
8
23%
46-60
10
36%
5
14%
61-75
5
18%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0
Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Челси - Фулхэм 0:0 Ливерпуль - Челси 0:0 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1 Челси - Борнмут 2:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Ньюкасл - Челси 1:0 Манчестер Сити - Челси 2:0
Ливерпуль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0
Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Челси 0:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Лестер 2:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Милан 4:1

Результаты матчей

Челси
Ливерпуль

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
9:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
7
1 раз 8%
9
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
9:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 36%
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
2
8 раз 30%
0
7 раз 26%
1
7 раз 26%
3
3 раза 11%
7
1 раз 4%
9
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Челси
Ливерпуль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
1
6
8
1.5
8
5
1
13
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
8
6
3
11
1.5
5
9
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
20
7
9
19
1.5
13
14
2
26
2.5
5
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 29 23 3 3 70 - 27 72
2.
Манчестер Сити
 Заявка 28 20 4 4 71 - 26 64
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 26 15 5 6 41 - 35 50
4.
Тоттенхэм
 Заявка 28 15 4 9 52 - 40 49
5.
Ньюкасл
 Заявка 26 12 11 3 39 - 19 47
6.
Брайтон
 Заявка 26 12 7 7 49 - 34 43
7.
Брентфорд
 Заявка 28 10 13 5 46 - 37 43
8.
Ливерпуль
 Заявка 27 12 6 9 48 - 33 42
9.
Астон Вилла
 Заявка 28 12 5 11 37 - 39 41
10.
Фулхэм
 Заявка 28 11 6 11 39 - 39 39
11.
Челси
 Заявка 28 10 8 10 29 - 30 38
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 29 7 9 13 24 - 39 30
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 29 7 7 15 23 - 42 28
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 28 6 9 13 23 - 50 27
15.
Борнмут
 Заявка 28 7 6 15 27 - 55 27
16.
Лидс
 Заявка 28 6 8 14 36 - 48 26
17.
Эвертон
 Заявка 28 6 8 14 22 - 40 26
18.
Лестер
 Заявка 28 7 4 17 39 - 49 25
19.
Вест Хэм
 Заявка 26 6 6 14 24 - 34 24
20.
Саутгемптон
 Заявка 28 6 5 17 23 - 46 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 16 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
6.
Брентфорд
 Заявка 14 7 6 1 28 - 14 27
7.
Ньюкасл
 Заявка 13 7 5 1 21 - 9 26
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
9.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 2 5 23 - 19 23
10.
Челси
 Заявка 14 6 4 4 16 - 12 22
11.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 20 22
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
14.
Борнмут
 Заявка 14 5 4 5 15 - 17 19
15.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 3 5 17 - 14 18
16.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 16 17
17.
Лидс
 Заявка 13 4 5 4 18 - 18 17
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 19 17
19.
Лестер
 Заявка 13 3 3 7 16 - 17 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 2 4 8 14 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 6 2 18 - 10 21
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 6 2 5 17 - 27 20
5.
Брайтон
 Заявка 12 5 4 3 24 - 20 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
7.
Астон Вилла
 Заявка 14 5 3 6 14 - 20 18
8.
Фулхэм
 Заявка 14 5 2 7 18 - 19 17
9.
Челси
 Заявка 14 4 4 6 13 - 18 16
10.
Брентфорд
 Заявка 14 3 7 4 18 - 23 16
11.
Саутгемптон
 Заявка 14 4 1 9 9 - 22 13
12.
Лестер
 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 4 8 10 - 20 10
16.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
17.
Эвертон
 Заявка 14 1 6 7 10 - 24 9
18.
Борнмут
 Заявка 14 2 2 10 12 - 38 8
19.
Вест Хэм
 Заявка 13 1 3 9 7 - 20 6
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 1 3 9 4 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 21 (2)
Брентфорд Тони Айвен 17 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 14 (3)
Арсенал Мартинелли Габриэл 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Ньюкасл Жоэлинтон 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 апреля 2023, осталось 2 дня 10 часов 51 минуту.

    Главный судья: Тейлор Энтони

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    • Прогнозы 40
    Челси 27.5% (11)
    X 25% (10)
    Ливерпуль 47.5% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Ливерпуль
    2.80
    3.68
    3.65
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Челси - Ливерпуль

    Исход игры
    Челси
    27.5% (11)
    Ничья
    25% (10)
    Ливерпуль
    47.5% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.42% (26)
    Меньше
    31.58% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    89.47% (34)
    Нет
    10.53% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    27.5% (11)
    1:1 Ничья
    20% (8)
    2:1 Челси
    20% (8)
    0:1 Ливерпуль
    7.5% (3)
    1:3 Ливерпуль
    5% (2)
    3:2 Челси
    5% (2)
    2:2 Ничья
    5% (2)
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    Ливерпуль
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