Тур: 8. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Тейлор Энтони
История личных встреч
Челси
Ливерпуль
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
61.9%
15 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
52.4%
14 побед 11 ничьих 0 побед
24 матча
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 14 побед
45 матчей
33.3%
31.1%
35.6%
15 побед 14 ничьих 16 побед
Первый тайм
33.3%
48.9%
17.8%
15 побед 22 ничьи 8 побед
Второй тайм
31.1%
37.8%
31.1%
14 побед 17 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
26
Голов в среднем за матч
1.16
1.3
Среднее время на гол
77
69
Всего голов
28
28
Голов в среднем за матч
1.4
1.12
Среднее время на гол
64
80
Всего голов
57
54
Голов в среднем за матч
1.27
1.2
Тотал матчей
2.5
41
Больше 91%
Меньше 9%
4
35
Больше 78%
Меньше 22%
10
16
Больше 36%
Меньше 64%
29
9
Больше 20%
Меньше 80%
36
4
Больше 9%
Меньше 91%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
Среднее время на гол
71
75
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаверц Кай
|7 (1)
|0.25
|Стерлинг Рахим
|4
|0.14
|Маунт Мэйсон
|3
|0.11
|Чилуэлл Бен
|2
|0.07
|Кулибали Калиду
|2
|0.07
|Фелиш Жоау
|2
|0.07
|Жоржиньо II
|2 (2)
|0.07
|Ковачич Матео
|1
|0.04
|Пулишич Кристиан
|1
|0.04
|Галлахер Конор
|1
|0.04
|Джеймс Рис II
|1
|0.04
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0.04
|Фофана Уэсли
|1
|0.04
|Броя Армандо
|1
|0.04
|Силва Тьяго
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Фернандес Энцо
|0
|0
|Зиеш Хаким
|0
|0
|Мудрик Михаил
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|12
|0.44
|Фирмино Роберто
|8
|0.3
|Нуньес Дарвин
|8
|0.3
|Гакпо Коди
|4
|0.15
|Диас Луис
|3
|0.11
|Ван Дейк Виргил
|3
|0.11
|Карвалью Фабиу
|2
|0.07
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0.04
|Эллиотт Харви
|1
|0.04
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|1
|0.04
|Байчетич Стефан
|1
|0.04
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Жота Диогу
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Алиссон Бекер
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Калиду
|6
|1
|Галлахер Конор
|6
|1
|Ковачич Матео
|5
|0
|Жоржиньо II
|4
|0
|Маунт Мэйсон
|4
|0
|Хаверц Кай
|4
|0
|Джеймс Рис II
|4
|0
|Аспиликуэта Сесар
|3
|0
|Стерлинг Рахим
|3
|0
|Чалоба Трево
|3
|0
|Кукурелья Марк
|3
|0
|Томас Тухель
|1
|1
|Чилуэлл Бен
|2
|0
|Фофана Уэсли
|2
|0
|Фелиш Жоау
|0
|1
|Силва Тьяго
|1
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Менди Эдуар
|1
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|Фернандес Энцо
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|6
|0
|Гомес Джо
|3
|0
|Александер-Арнольд Трент
|3
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|1
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|Матип Жоэль
|2
|0
|Алькантара Тьяго
|2
|0
|Салах Мохамед
|2
|0
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|Диас Луис
|2
|0
|Байчетич Стефан
|2
|0
|Юрген Клопп
|0
|1
|Милнер Джеймс
|1
|0
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|Кейта Наби
|1
|0
|Жота Диогу
|1
|0
|Цимикас Костас
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
|Джонс Кёртис
|1
|0
|Эллиотт Харви
|1
|0
Результаты матчей
Челси
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Ливерпуль
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
5
9
Челси
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Ливерпуль
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
10
29
Челси
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (7)
54% (15)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
Ливерпуль
19%
81%
4 победы 17 поражений
Первый тайм
22% (6)
33% (9)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (2)
44% (12)
48% (13)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
14
4
Волевые поражения
15
38
Голы по времени матча
Забито
16
16
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
0
0%
4
25%
1-15
3
19%
3
19%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
6
38%
3
19%
76-90
Пропущено
12
22
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
0
0%
2
9%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
1
8%
3
14%
31-45
1
8%
7
32%
46-60
6
50%
4
18%
61-75
3
25%
3
14%
76-90
Забито
15
30
10 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
3
20%
4
13%
1-15
3
20%
3
10%
16-30
4
27%
6
20%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
1
7%
6
20%
61-75
2
13%
7
23%
76-90
Пропущено
16
13
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
13%
4
31%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
4
25%
4
31%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
4
25%
1
8%
61-75
2
13%
2
15%
76-90
Забито
31
46
14 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 23
14 Забивали первыми 13
10 Не забивали 7
3
10%
8
17%
1-15
6
19%
6
13%
16-30
5
16%
9
20%
31-45
6
19%
6
13%
46-60
3
10%
7
15%
61-75
8
26%
10
22%
76-90
Пропущено
28
35
11 В 1-м тайме 17
17 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 18
2
7%
6
17%
1-15
4
14%
4
11%
16-30
5
18%
7
20%
31-45
2
7%
8
23%
46-60
10
36%
5
14%
61-75
5
18%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0
Челси - Лидс 1:0 Тоттенхэм - Челси 2:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Челси - Фулхэм 0:0 Ливерпуль - Челси 0:0 Челси - Кристал Пэлас 1:0 Фулхэм - Челси 2:1 Манчестер Сити - Челси 4:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Ноттингем Форест - Челси 1:1 Челси - Борнмут 2:0 Челси - Астон Вилла 0:1 Ньюкасл - Челси 1:0 Манчестер Сити - Челси 2:0
Ливерпуль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0
Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 3:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Ливерпуль - Челси 0:0 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Ливерпуль - Лестер 2:1 Астон Вилла - Ливерпуль 1:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Милан 4:1
Результаты матчей
Челси
Ливерпуль
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
9:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
7
1 раз 8%
9
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 14%
0:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
9:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 36%
1
9 раз 32%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
2
8 раз 30%
0
7 раз 26%
1
7 раз 26%
3
3 раза 11%
7
1 раз 4%
9
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Челси
Ливерпуль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
121
68
85
113
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
86
311
59
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
207
919
1314
226
522
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|23
|3
|3
|70 - 27
|72
|2.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|71 - 26
|64
|3.
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|41 - 35
|50
|4.
|Заявка
|28
|15
|4
|9
|52 - 40
|49
|5.
|Заявка
|26
|12
|11
|3
|39 - 19
|47
|6.
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|49 - 34
|43
|7.
|Заявка
|28
|10
|13
|5
|46 - 37
|43
|8.
|Заявка
|27
|12
|6
|9
|48 - 33
|42
|9.
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|37 - 39
|41
|10.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|39 - 39
|39
|11.
|Заявка
|28
|10
|8
|10
|29 - 30
|38
|12.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|24 - 39
|30
|13.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|23 - 42
|28
|14.
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|23 - 50
|27
|15.
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|27 - 55
|27
|16.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|36 - 48
|26
|17.
|Заявка
|28
|6
|8
|14
|22 - 40
|26
|18.
|Заявка
|28
|7
|4
|17
|39 - 49
|25
|19.
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|24 - 34
|24
|20.
|Заявка
|28
|6
|5
|17
|23 - 46
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|2.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 14
|37
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|4.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|5.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 8
|30
|6.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 14
|27
|7.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|21 - 9
|26
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 19
|23
|10.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|16 - 12
|22
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 20
|22
|12.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|14.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|15 - 17
|19
|15.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|16.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 16
|17
|17.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|18 - 18
|17
|18.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 19
|17
|19.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 17
|12
|20.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 12
|27
|3.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 10
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 27
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|24 - 20
|19
|6.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 24
|19
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 20
|18
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 19
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|18 - 23
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|9 - 22
|13
|12.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|23 - 32
|13
|13.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 20
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|17.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 24
|9
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 38
|8
|19.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 20
|6
|20.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|4 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|21 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|17 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|14 (3)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|13 (3)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
Прогнозы на матч Челси - Ливерпуль
Исход игры
Челси
27.5% (11)
Ничья
25% (10)
Ливерпуль
47.5% (19)
Тотал 2.5
Больше
68.42% (26)
Меньше
31.58% (12)
Обе команды забьют
Да
89.47% (34)
Нет
10.53% (4)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
27.5% (11)
1:1 Ничья
20% (8)
2:1 Челси
20% (8)
0:1 Ливерпуль
7.5% (3)
1:3 Ливерпуль
5% (2)
3:2 Челси
5% (2)
2:2 Ничья
5% (2)
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