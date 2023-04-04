Санчес слева навесил на Кике Гарсию, которому не удалось сделать точную скидку на Барху.

Сансет справа выдал отличный пас на Рауля Гарсию. Удар нападающего "Атлетика" Эррера отразил. Мяч отскочил на Нико Уильямса, который с десяти метров пробил выше ворот.

На заброс Сансета справа в штрафную площадь никто из партнёров не откликнулся.

Орос слева вывел к воротам Барху, удар которого парировал Агиррезабала. Арбитр после этого поднял флажок.

Муньяин от углового флага навесил к воротам, откуда мяч кулаками выбил Эррера.

Прострел Монкайолы справа на Брашанаца в штрафную площадь перехватил Йерай.

"Атлетик" к концовке матча тоже не решается на острые действия впереди, надолго оставляя мяч в центре поля.

Замена в составе "Атлетика": вместо Горки Гурусеты на поле вышел Рауль Гарсия.

Всё движется к дополнительному времени. Команды уж очень осторожно начали играть в последние минуты. А ведь впереди ещё около десяти минут игрового времени.

Юри Берчиче слева сильно прострелил на Муньяина, которому не удалось удачно подставить ногу под мяч.

Замена в составе "Осасуны": вместо Мойсеса Гомеса на поле вышел Мануэль Санчес.

Брашанац на фланге ударил по ногам Иньяки Уильямса.

Кике Гарсия от центрального круга пробил выше ворот. Агиррезабала стремительно бросился к линии ворот, но рывок получился бесполезным.

Замена в составе "Осасуны": вместо Абде Эззалзули на поле вышел Энрике Барха.

Замена в составе "Лсасуны": вместо Рубена Гарсии на поле вышел Дарко Брашанац.

Брашанац на чужой половине поля ударил по ногам Сансета.

Гурусета на чужой половине поля не удержался на ногах, и из лежачего положения ударил Торро.

Иньяки Уильямс отличным пасом вывел слева к воротам Нико Уильямса, который с семи метров пробил в сантиметрах над перекладиной.

Муньяин справа сделал заброс на Иньяки Уильямса. Последовала скидка на Гурусету, удар которого заблокировал Давид Гарсия.

Нико Уильямс разыграл угловой удар с Муньяином. Юри Берчиче исполнил перевод направо на Иньиго Мартинеса, удар которого в упор Эррера парировал.

Барха в центральном круге руками остановил Гурусету и получил жёлтую карточку.

Крузу с партнёрами слева не удалось прорваться вперёд.

Юри Берчиче в центре поля в верховой борьбе ударил локтем Ороса.

Второй тайм в Бильбао!

Гомес на чужой половине поля нарушил правила. Активность "Осасуны" в первой атаке тайма ничего гостям не принесла.

Сансет на чужой половине поля ударил по ногам Ороса.

У Эззалзули подача слева к дальней штанге получилась слишком сильной. Мяч улетел за пределы поля.

Весга справа отправил вперёд Сансета. Ойян попытался в касание исполнить подачу к дальней штанге, которая получилась слишком сильной.

Во втором тайме преимущества "Атлетика" уже не наблюдается. Команды обмениваются атаками, которые пока не завершаются ударами по воротам.

Давид Гарсия в центре поля подтолкнул в спину Иньяки Уильямса.

Муньяин исполнил подачу от углового флага. В это время кто-то из игроков "Атлетика" нарушил правила у одиннадцатиметровой отметки.

Эззалзули на левом фланге не смог пройти Весгу.

Иньяки Уильямс вырезал передачу справа к дальней штанге, где Нико Уильямс немного не дотянулся до мяча.

Сансет на чужой половине поля перехватил передачу Круза вперёд, но сам выдал пас на ход Иньяки Уильямсу немного сильно.

Иньиго Мартинес в центрального круга подтолкнул в спину Торро.

Сансет в чужой штрафной площади в столкновении с Давидом Гарсией получил повреждение. Арбитр сразу остановил встречу и вызвал медиков на поле.

Сансет вернулся на поле, а "Осасуна" пытается наладить игру в пас на чужой половине поля.

Муньяин от углового флага навесил в центр штрафной площади. Гурусета сделал скидку на Йерая, который в падении головой пробил выше ворот.

Эрнандес на фланге выбил мяч у Нико Уильямса. Только аут удалось заработать хозяевам. Выбраться в центр будет непросто.

Муньяин в девятый раз исполнил угловой удар. Йераю выиграть борьбу в центре штрафной площади не удалось.

Десятую подачу от углового флага Муньяин исполнил повыше. Гости мяч из штрафной площади выбили.

Кике Гарсии на левом фланге не удалось пройти Йерая.

51 544 зрителя присутствуют на трибунах ответного полуфинального матча кубка короля Испании в Бильбао.

Муньяин справа со штрафного навесил на Иньиго Мартенеса, который головой пробил вправо от ворот.

Первый тайм

— Перерыв! "Атлетик" (Бильбао) - "Осасуна" - 1:0.

45' Муньяин справа со штрафного навесил к дальней штанге, где оказался один Эрнандес, выбивший мяч от ворот.

45' Круз на фланге руками остановил Сансета.

45' Муньяин от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Монкайола.

45' 2 минуту добавил Дель Серро в первом тайме.

45' Кике Гарсия у чужой штрафной площади не смог поймать мяч на ногу после длинного заброса вперёд от Рубена Гарсии.

44' Торроо на чужой половине поля грубо сыграл против Сансета и получил жёлтую карточку.

43' Серией отборов в центре поля обменялись команды.

42' "Осасуна" старается отодвинуть игру от своей штрафной площади. Постепенно игра выравнивается

41' Иньяки Уильямс отправил мяч в ворота после заброса от Нико Уильямса, но сделал это из очевидного офсайда.

40' Муньяин от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Давид Гарсия.

38' Кике Гарсия слева прорвался к воротам, но его опаснейший удар Агиррезабала сумел отразить.

37' Рубен Гарсия не позволил Юри Берчиче слева прорваться к воротам.

36' Заброс Иньиго Мартинеса налево на Нико Уильямса перехватил Монкайола.

35' По сумме двух матчей стал ничейным. Будем смотреть, кто больше захочет победить в основное время.

33' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ИНЬЯКИ УИЛЬМС!!! Опаснейший удар Де Маркоса отразил Эррера. Подачу от углового флага исполнил Муньяин. Весга сделал скидку к воротам, где Иньяки Уильямс в касание пробил в перекладину. Футбольный снаряд от каркаса ворот залетел в сетку.

33' Юри Берчиче в центре поля завалил на газон Рубена Гарсию.

32' Прошёл заброс в штрафную площадь на Иньяки Уильямса, чью скидку к воротам в центр перехватил Эрнандес.

31' Прострел Нико Уильямса слева в штрафную площадь заблокировал Монкайола.

30' Муньяин от углового флага навесил к воротам, откуда гости мяч вынесли.

29' Подачу Юри Берчиче слева в штрафную площадь соперники заблокировали.

28' Муньяин от углового флага навесил к ближней штанге. Удар Гурусеты пришёлся в Эрнандеса.

26' Нико Уильямс забрался в офсайд.

25' Нико Уильямса слева сместился к центру и с двадцати трёх метров низом пробил рядом с ближней штангой.

24' Весга здорово разогнался на правом фланге, но слишком сильно сделал пас к бровке на Иньяки Уильямса.

23' Круз на чужой половине поля попал по ногам Иньяки Уильямсу.

22' Крузу слева не удалось прорваться в чужую штрафную площадь.

21' Весга у центрального круга врезал по ногам Оросу и получил первую жёлтую карточку в матче.

20' "Атлетик" всё активнее прижимает гостей к штрафной площади. Ребята из Памплоны натиск сдерживают.

18' Иньяки Уильямс на чужой половине поля сбил Гомеса.

17' Гомес у центрального круга сбил Сансета.

16' Гурусете не удалось нанести удар по воротам после прострела от Нико Уильямса слева. На выносе вновь сыграл Эрнандес.

15' Удар Гурусеты с линии штрафной площади заблокировал Эрнандес.

14' "Осасуне" удалось подержать мяч на чужой половине поля. Зрители сразу это встретили недовольным свистом.

13' Сансет явно передержал мяч у центрального круга, но Гомес подтолкнул Ойяна и сохранил владение хозяевам.

12' Торро у чужой штрафной площади сбил Весгу.

11' Нико Уильямс заработал первый угловой удар в матче. Навес Муньяина последовал к воротам, где мяч в руки забрал Эррера.

10' Гурусета воспользовался недопониманием защитников гостей в чужой штрафной площади и попытался нанести удар по воротам, но ему в ноги бросился Эррера и смог нейтрализовать эпизод.

9' У Монкайолы не получился навес справа к дальней штанге. Мяч полетел над крестовиной.

8' Нико Уильямс на развороте слева ушёл от соперника и навесил на Гурусету, чей удар смог заблокировать Эрнандес.

7' Кике Гарсия не смог нанести прицельный удар ногой после прострела от партнёра справа.

6' Монкайола не позволил Нико Уильямсу слева прорваться в штрафную площадь. В первых атаках "Атлетик" чаще действует левым флангом.

5' Нико Уильямс слева прорвался в чужую штрафную площадь, но его передачу в центр перехватил Эрнандес. "Атлетик" активнее начал встречу, хозяева стараются чаще действовать на чужой половине поля.

4' Сансет в центре поля врезал по ногам Мойсесу Гомесу. Полузащитник "Осасуны" не сразу смог подняться с газона.

3' Йерай отметился сильным неточным забросом по правому флангу. Мяч оказался за пределами поля.

2' "Атлетик" играет в полосатых красно-белых футболках и чёрных трусах, "Осасуна" - в белых футболках и салатовых трусах.