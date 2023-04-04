  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Кубок Короля 2022-2023

Испания: Кубок Короля
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Дель Серро Гранде Карлос
Атлетик Б
1:0
Второй тайм: 90+'
Осасуна
0'
21' Желтая карточка
Весга Микель
1:0
33' Гол
Уильямс Иньяки
43' Желтая карточка
Торро Лукас
75' Желтая карточка
Барха Энрике
Гол Иньяки Вильямса отменен из-з...
1:0. Гол Иньяки Вильямса (видео)...

Ход матча

21'
Весга Микель
 
33'
Уильямс Иньяки
(Весга Микель)
1:0
43'
 
Торро Лукас
66'
 
Барха Энрике
Эззалзули Абде
66'
 
Брашанац Дарко
Гарсия Рубен
75'
 
Барха Энрике
81'
Гарсия Рауль
Гурусета Горка
 
83'
 
Санчес Мануэль
Гомес Мойсес

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 128
Атлетик Б 84.4% (108)
X 13.3% (17)
Осасуна 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Осасуна
1.57
7.30
7.80
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Агиррезабала
Жульен
18
Де
Маркос
Оскар
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
8
Сансет
Ойян
6
Весга
Микель
9
Уильямс
Иньяки
10
Муньяин
Икер
11
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
1
Эррера
Серхио
7
Монкайола
Хон
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
22
Орос
Аймар
6
Торро
Лукас
16
Гомес
Мойсес
14
Гарсия
Рубен
18
Кике
Гарсия
12
Эззалзули
Абде
Атлетик Б
4-2-3-1
Осасуна
4-3-3

История личных встреч

Атлетик Б
Осасуна

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

26 матчей

53.8%
19.2%
27%
14 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.3%
46.2%
11.5%
11 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

КК
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:2
П
1:2
П
1:1
ТМК
2:0
П
1:5
П
2:0
П
0:1
П
1:0
П
2:1
П
3:1
П
1:2
П
1:0
П
0:0
П
2:0
П
2:1
КК
2:0
КК
1:1
П
2:0
ПД
2:0

Голы

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.29

Среднее время на гол

60
70

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

1.14
0.42

Среднее время на гол

78
216

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.31
0.88

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

68
101

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беренгер Алекс 3 0.43
Уильямс Нико 3 0.43
Муньяин Икер 2 0.29
Уильямс Иньяки 1 0.14
Весга Микель 1 (1) 0.14
Гарсия Рауль 1 0.14
Де Маркос Оскар 1 0.14
Саррага Ойер 1 0.14
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 5 0.71
Эззалзули Абде 2 0.29
Гарсия Рубен 1 0.14
Брашанац Дарко 1 0.14
Барха Энрике 1 0.14
Гарсия Давид III 1 0.14
Видаль Начо 1 0.14
Авила Эсекьель 1 0.14
Гомес Мойсес 0 0
Монкайола Хон 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Весга Микель 2 0
Иньиго Мартинес 1 0
Беренгер Алекс 1 0
Йерай Альварес 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Сансет Ойян 1 0
Агиррезабала Жульен 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Мойсес 2 0
Ибаньес Пабло 0 1
Брашанац Дарко 1 0
Будимир Анте 1 0
Торро Лукас 1 0
Барха Энрике 1 0
Гарсия Давид III 1 0
Монкайола Хон 1 0
Орос Аймар 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Осасуна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

0
0
Атлетик Б
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Осасуна
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

12
3
Атлетик Б
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Осасуна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

12
3

Голы по времени матча

Забито

1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
1
100%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
0
0%
1
10%
91-120

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
2
40%
91-120

Забито

12
3
8 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
7
58%
0
0%
31-45
1
8%
1
33%
46-60
2
17%
1
33%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

13
13
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
2
15%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
7
54%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
0
0%
2
15%
91-120

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
0
0%
2
33%
91-120

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетик Б - Хетафе 0:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Барселона 0:1
Атлетик Б - Атлетико Минейро 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Ипатинга 2:0 Атлетик Б - Бразильенсе 1:1 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Жирона 2:3 Демократа СЛ - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Калденсе 3:2 Атлетико Патросиненсе - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Америка Минейро 1:1 Демократа ГВ - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Кадис 4:1 Сельта - Атлетик Б 1:0 Крузейро - Атлетик Б 1:1
Осасуна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мальорка - Осасуна 0:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Валенсия - Осасуна 1:0 Осасуна - Сельта 0:0
Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0 Эспаньол - Осасуна 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Осасуна - Севилья 2:1 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Осасуна 2:2 Осасуна - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Осасуна 0:0 Химнастик - Осасуна 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 2:0 Арнедо - Осасуна 1:3 Жирона - Осасуна 1:1 Динамо-Брест - Осасуна 0:3

Результаты матчей

Атлетик Б
Осасуна

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
3
2.5
2
2
1
4
3.5
1
3
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
5
1
2
4
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
1
5
4.5
1
5
5.5
1/8 финала
4 Бетис
6 Осасуна
0 Алавес
1 Севилья
0 Спортинг Хихон
4 Валенсия
1 Атлетик Б
0 Эспаньол
2 Вильярреал
3 Реал Мадрид
0 Леванте
2 Атлетико М
0 Сеута
5 Барселона
1 Реал Сосьедад
0 Мальорка
1/4 финала
2 Осасуна
1 Севилья
1 Валенсия
3 Атлетик Б
3 Реал Мадрид
1 Атлетико М
1 Барселона
0 Реал Сосьедад
1/2 финала
1 Осасуна
0 Атлетик Б
0 Реал Мадрид
1 Барселона
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Осасуна Кике Гарсия 5
Хетафе Мунир Эль-Хаддади 4
Севилья Эн-Несири Юссеф 4
Вильярреал Чуквезе Саму 4
Реал Сосьедад Наварро Роберто 4
Весь список

Топ нарушителей
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3
Атлетико М Савич Стефан 1 1
Реал Сосьедад Браис Мендес 1 1
Осасуна Гомес Мойсес 2
Атлетик Б Весга Микель 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    90'
    Муньяин от углового флага навесил к воротам, откуда мяч кулаками выбил Эррера.
  • 90'
    Прострел Юри Берчиче слева к воротам заблокировал Монкайола.
  • Дополнительное время
    90'
    3 минуты добавил во втором тайме Дель Серро.
  • Офсайд
    90'
    Орос слева вывел к воротам Барху, удар которого парировал Агиррезабала. Арбитр после этого поднял флажок.
  • 89'
    На заброс Сансета справа в штрафную площадь никто из партнёров не откликнулся.
  • Опасный момент
    88'
    Сансет справа выдал отличный пас на Рауля Гарсию. Удар нападающего "Атлетика" Эррера отразил. Мяч отскочил на Нико Уильямса, который с десяти метров пробил выше ворот.
  • 87'
    Санчес слева навесил на Кике Гарсию, которому не удалось сделать точную скидку на Барху.
  • 86'
    Кике Гарсия от центрального круга пробил выше ворот. Агиррезабала стремительно бросился к линии ворот, но рывок получился бесполезным.
  • Фол, нарушение
    85'
    Брашанац на фланге ударил по ногам Иньяки Уильямса.
  • Замена
    84'
    Замена в составе "Осасуны": вместо Мойсеса Гомеса на поле вышел Мануэль Санчес.
  • 83'
    Юри Берчиче слева сильно прострелил на Муньяина, которому не удалось удачно подставить ногу под мяч.
  • 82'
    Всё движется к дополнительному времени. Команды уж очень осторожно начали играть в последние минуты. А ведь впереди ещё около десяти минут игрового времени.
  • Замена
    81'
    Замена в составе "Атлетика": вместо Горки Гурусеты на поле вышел Рауль Гарсия.
  • 80'
    "Атлетик" к концовке матча тоже не решается на острые действия впереди, надолго оставляя мяч в центре поля.
  • 79'
    Прострел Монкайолы справа на Брашанаца в штрафную площадь перехватил Йерай.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      78'
      Юри Берчиче в центре поля в верховой борьбе ударил локтем Ороса.
    • 76'
      Крузу с партнёрами слева не удалось прорваться вперёд.
    • Желтая карточка
      75'
      Барха в центральном круге руками остановил Гурусету и получил жёлтую карточку.
    • Угловой
      74'
      Нико Уильямс разыграл угловой удар с Муньяином. Юри Берчиче исполнил перевод направо на Иньиго Мартинеса, удар которого в упор Эррера парировал.
    • 73'
      Муньяин справа сделал заброс на Иньяки Уильямса. Последовала скидка на Гурусету, удар которого заблокировал Давид Гарсия.
    • Опасный момент
      72'
      Иньяки Уильямс отличным пасом вывел слева к воротам Нико Уильямса, который с семи метров пробил в сантиметрах над перекладиной.
    • Фол, нарушение
      71'
      Гурусета на чужой половине поля не удержался на ногах, и из лежачего положения ударил Торро.
    • Фол, нарушение
      70'
      Брашанац на чужой половине поля ударил по ногам Сансета.
    • Замена
      69'
      Замена в составе "Лсасуны": вместо Рубена Гарсии на поле вышел Дарко Брашанац.
    • Замена
      68'
      Замена в составе "Осасуны": вместо Абде Эззалзули на поле вышел Энрике Барха.
    • 67'
      Муньяин справа со штрафного навесил на Иньиго Мартенеса, который головой пробил вправо от ворот.
    • 66'
      51 544 зрителя присутствуют на трибунах ответного полуфинального матча кубка короля Испании в Бильбао.
    • Фол, нарушение
      65'
      Монкайола у центрального круга сбил Муньяина.
    • 64'
      Кике Гарсии на левом фланге не удалось пройти Йерая.
    • Угловой
      63'
      Десятую подачу от углового флага Муньяин исполнил повыше. Гости мяч из штрафной площади выбили.
    • Угловой
      62'
      Муньяин в девятый раз исполнил угловой удар. Йераю выиграть борьбу в центре штрафной площади не удалось.
    • 61'
      Эрнандес на фланге выбил мяч у Нико Уильямса. Только аут удалось заработать хозяевам. Выбраться в центр будет непросто.
    • Угловой
      60'
      Муньяин от углового флага навесил в центр штрафной площади. Гурусета сделал скидку на Йерая, который в падении головой пробил выше ворот.
    • 59'
      Сансет вернулся на поле, а "Осасуна" пытается наладить игру в пас на чужой половине поля.
    • Травма, повреждение
      58'
      Сансет в чужой штрафной площади в столкновении с Давидом Гарсией получил повреждение. Арбитр сразу остановил встречу и вызвал медиков на поле.
    • Фол, нарушение
      57'
      Иньиго Мартинес в центрального круга подтолкнул в спину Торро.
    • 56'
      Сансет на чужой половине поля перехватил передачу Круза вперёд, но сам выдал пас на ход Иньяки Уильямсу немного сильно.
    • 55'
      Иньяки Уильямс вырезал передачу справа к дальней штанге, где Нико Уильямс немного не дотянулся до мяча.
    • 54'
      Эззалзули на левом фланге не смог пройти Весгу.
    • Угловой
      53'
      Муньяин исполнил подачу от углового флага. В это время кто-то из игроков "Атлетика" нарушил правила у одиннадцатиметровой отметки.
    • Фол, нарушение
      52'
      Давид Гарсия в центре поля подтолкнул в спину Иньяки Уильямса.
    • 51'
      Во втором тайме преимущества "Атлетика" уже не наблюдается. Команды обмениваются атаками, которые пока не завершаются ударами по воротам.
    • 50'
      Весга справа отправил вперёд Сансета. Ойян попытался в касание исполнить подачу к дальней штанге, которая получилась слишком сильной.
    • 49'
      У Эззалзули подача слева к дальней штанге получилась слишком сильной. Мяч улетел за пределы поля.
    • Фол, нарушение
      48'
      Сансет на чужой половине поля ударил по ногам Ороса.
    • Фол, нарушение
      47'
      Гомес на чужой половине поля нарушил правила. Активность "Осасуны" в первой атаке тайма ничего гостям не принесла.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Бильбао!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Атлетик" (Бильбао) - "Осасуна" - 1:0.
    • 45'
      Муньяин справа со штрафного навесил к дальней штанге, где оказался один Эрнандес, выбивший мяч от ворот.
    • Фол, нарушение
      45'
      Круз на фланге руками остановил Сансета.
    • Угловой
      45'
      Муньяин от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Монкайола.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуту добавил Дель Серро в первом тайме.
    • 45'
      Кике Гарсия у чужой штрафной площади не смог поймать мяч на ногу после длинного заброса вперёд от Рубена Гарсии.
    • Желтая карточка
      44'
      Торроо на чужой половине поля грубо сыграл против Сансета и получил жёлтую карточку.
    • 43'
      Серией отборов в центре поля обменялись команды.
    • 42'
      "Осасуна" старается отодвинуть игру от своей штрафной площади. Постепенно игра выравнивается
    • Офсайд
      41'
      Иньяки Уильямс отправил мяч в ворота после заброса от Нико Уильямса, но сделал это из очевидного офсайда.
    • Угловой
      40'
      Муньяин от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч выбил Давид Гарсия.
    • Опасный момент
      38'
      Кике Гарсия слева прорвался к воротам, но его опаснейший удар Агиррезабала сумел отразить.
    • 37'
      Рубен Гарсия не позволил Юри Берчиче слева прорваться к воротам.
    • 36'
      Заброс Иньиго Мартинеса налево на Нико Уильямса перехватил Монкайола.
    • 35'
      По сумме двух матчей стал ничейным. Будем смотреть, кто больше захочет победить в основное время.
    • Описание гола
      33'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ИНЬЯКИ УИЛЬМС!!! Опаснейший удар Де Маркоса отразил Эррера. Подачу от углового флага исполнил Муньяин. Весга сделал скидку к воротам, где Иньяки Уильямс в касание пробил в перекладину. Футбольный снаряд от каркаса ворот залетел в сетку.
    • Фол, нарушение
      33'
      Юри Берчиче в центре поля завалил на газон Рубена Гарсию.
    • 32'
      Прошёл заброс в штрафную площадь на Иньяки Уильямса, чью скидку к воротам в центр перехватил Эрнандес.
    • 31'
      Прострел Нико Уильямса слева в штрафную площадь заблокировал Монкайола.
    • Угловой
      30'
      Муньяин от углового флага навесил к воротам, откуда гости мяч вынесли.
    • 29'
      Подачу Юри Берчиче слева в штрафную площадь соперники заблокировали.
    • Угловой
      28'
      Муньяин от углового флага навесил к ближней штанге. Удар Гурусеты пришёлся в Эрнандеса.
    • Офсайд
      26'
      Нико Уильямс забрался в офсайд.
    • Опасный момент
      25'
      Нико Уильямса слева сместился к центру и с двадцати трёх метров низом пробил рядом с ближней штангой.
    • 24'
      Весга здорово разогнался на правом фланге, но слишком сильно сделал пас к бровке на Иньяки Уильямса.
    • Фол, нарушение
      23'
      Круз на чужой половине поля попал по ногам Иньяки Уильямсу.
    • 22'
      Крузу слева не удалось прорваться в чужую штрафную площадь.
    • Желтая карточка
      21'
      Весга у центрального круга врезал по ногам Оросу и получил первую жёлтую карточку в матче.
    • 20'
      "Атлетик" всё активнее прижимает гостей к штрафной площади. Ребята из Памплоны натиск сдерживают.
    • Фол, нарушение
      18'
      Иньяки Уильямс на чужой половине поля сбил Гомеса.
    • Фол, нарушение
      17'
      Гомес у центрального круга сбил Сансета.
    • 16'
      Гурусете не удалось нанести удар по воротам  после прострела от Нико Уильямса слева. На выносе вновь сыграл Эрнандес.
    • 15'
      Удар Гурусеты с линии штрафной площади заблокировал Эрнандес.
    • 14'
      "Осасуне" удалось подержать мяч на чужой половине поля. Зрители сразу это встретили недовольным свистом.
    • Фол, нарушение
      13'
      Сансет явно передержал мяч у центрального круга, но Гомес подтолкнул Ойяна и сохранил владение хозяевам.
    • Фол, нарушение
      12'
      Торро у чужой штрафной площади сбил Весгу.
    • Угловой
      11'
      Нико Уильямс заработал первый угловой удар в матче. Навес Муньяина последовал к воротам, где мяч в руки забрал Эррера.
    • 10'
      Гурусета воспользовался недопониманием защитников гостей в чужой штрафной площади и попытался нанести удар по воротам, но ему в ноги бросился Эррера и смог нейтрализовать эпизод.
    • 9'
      У Монкайолы не получился навес справа к дальней штанге. Мяч полетел над крестовиной.
    • 8'
      Нико Уильямс на развороте слева ушёл от соперника и навесил на Гурусету, чей удар смог заблокировать Эрнандес.
    • 7'
      Кике Гарсия не смог нанести прицельный удар ногой после прострела от партнёра справа.
    • 6'
      Монкайола не позволил Нико Уильямсу слева прорваться в штрафную площадь. В первых атаках "Атлетик" чаще действует левым флангом.
    • 5'
      Нико Уильямс слева прорвался в чужую штрафную площадь, но его передачу в центр перехватил Эрнандес. "Атлетик" активнее начал встречу, хозяева стараются чаще действовать на чужой половине поля.
    • Фол, нарушение
      4'
      Сансет в центре поля врезал по ногам Мойсесу Гомесу. Полузащитник "Осасуны" не сразу смог подняться с газона.
    • 3'
      Йерай отметился сильным неточным забросом по правому флангу. Мяч оказался за пределами поля.
    • 2'
      "Атлетик" играет в полосатых красно-белых футболках и чёрных трусах, "Осасуна" - в белых футболках и салатовых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Сан-Мамесе"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 85 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Атлетик Б 1:0 Осасуна онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетик Б 1:0 Осасуна

    Исход игры
    Атлетик Б
    84.4% (108)
    Ничья
    13.3% (17)
    Осасуна
    2.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.35% (32)
    Меньше
    72.65% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    35.04% (41)
    Нет
    64.96% (76)
    Популярный счёт
    1:0 Атлетик Б
    39.1% (50)
    2:1 Атлетик Б
    21.9% (28)
    2:0 Атлетик Б
    15.6% (20)
    1:1 Ничья
    7.8% (10)
    0:0 Ничья
    3.9% (5)
    3:1 Атлетик Б
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Атлетик Б
    Осасуна
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     