Стадион: Сан-Мамес.
История личных встреч
Атлетик Б
Осасуна
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
26 матчей
53.8%
19.2%
27%
14 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.3%
46.2%
11.5%
11 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1.5
1.29
Среднее время на гол
60
70
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
1.14
0.42
Среднее время на гол
78
216
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
1.31
0.88
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
68
101
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беренгер Алекс
|3
|0.5
|Уильямс Нико
|3
|0.5
|Муньяин Икер
|2
|0.33
|Гарсия Рауль
|1
|0.17
|Де Маркос Оскар
|1
|0.17
|Саррага Ойер
|1
|0.17
|Весга Микель
|1 (1)
|0.17
|Уильямс Иньяки
|0
|0
Осасуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кике Гарсия
|5
|0.83
|Эззалзули Абде
|2
|0.33
|Гарсия Рубен
|1
|0.17
|Брашанац Дарко
|1
|0.17
|Барха Энрике
|1
|0.17
|Гарсия Давид III
|1
|0.17
|Видаль Начо
|1
|0.17
|Авила Эсекьель
|1
|0.17
|Гомес Мойсес
|0
|0
|Монкайола Хон
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Весга Микель
|1
|0
|Беренгер Алекс
|1
|0
|Йерай Альварес
|1
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
|Сансет Ойян
|1
|0
|Агиррезабала Жульен
|1
|0
Осасуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Мойсес
|2
|0
|Ибаньес Пабло
|0
|1
|Брашанац Дарко
|1
|0
|Будимир Анте
|1
|0
|Гарсия Давид III
|1
|0
|Монкайола Хон
|1
|0
|Орос Аймар
|1
|0
Результаты матчей
Атлетик Б
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Осасуна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
0
0
Атлетик Б
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Осасуна
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
12
3
Атлетик Б
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Осасуна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
12
3
Голы по времени матча
Забито
1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
1
100%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
0
0%
1
10%
91-120
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
2
40%
91-120
Забито
12
3
8 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
7
58%
0
0%
31-45
1
8%
1
33%
46-60
2
17%
1
33%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
13
13
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
2
15%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
7
54%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
0
0%
2
15%
91-120
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
0
0%
2
33%
91-120
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетик Б - Хетафе 0:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Барселона 0:1
Атлетик Б - Атлетико Минейро 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Ипатинга 2:0 Атлетик Б - Бразильенсе 1:1 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Жирона 2:3 Демократа СЛ - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Калденсе 3:2 Атлетико Патросиненсе - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Америка Минейро 1:1 Демократа ГВ - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Кадис 4:1 Сельта - Атлетик Б 1:0 Крузейро - Атлетик Б 1:1
Осасуна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мальорка - Осасуна 0:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Валенсия - Осасуна 1:0 Осасуна - Сельта 0:0
Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0 Эспаньол - Осасуна 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Осасуна - Севилья 2:1 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Осасуна 2:2 Осасуна - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Осасуна 0:0 Химнастик - Осасуна 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 2:0 Арнедо - Осасуна 1:3 Жирона - Осасуна 1:1 Динамо-Брест - Осасуна 0:3
Результаты матчей
Атлетик Б
Осасуна
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Атлетик Б
Осасуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
22
14
13
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
51
24
24
15
15
15
15
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Осасуна
|Кике Гарсия
|5
|Хетафе
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|4
|Вильярреал
|Чуквезе Саму
|4
|Реал Сосьедад
|Наварро Роберто
|4
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|3
|Атлетико М
|Савич Стефан
|1 1
|Реал Сосьедад
|Браис Мендес
|1 1
|Осасуна
|Гомес Мойсес
|2
|Реал Мадрид
|Вальверде Федерико
|2
Прогнозы на матч Атлетик Б - Осасуна
Исход игры
Атлетик Б
84.1% (37)
Ничья
11.4% (5)
Осасуна
4.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (18)
Меньше
53.85% (21)
Обе команды забьют
Да
51.28% (20)
Нет
48.72% (19)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
38.6% (17)
1:0 Атлетик Б
27.3% (12)
2:0 Атлетик Б
11.4% (5)
1:1 Ничья
4.5% (2)
0:0 Ничья
4.5% (2)
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