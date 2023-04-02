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  4. Кубок Короля 2022-2023

Испания: Кубок Короля
2022-2023

Стадион: .
Атлетик Б
 
Позже
Осасуна
Прогнозы 44
Атлетик Б 84.1% (37)
X 11.4% (5)
Осасуна 4.5% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Осасуна
1.67
6.40
6.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Атлетик Б
Осасуна

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

26 матчей

53.8%
19.2%
27%
14 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.3%
46.2%
11.5%
11 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

34.6%
38.5%
26.9%
9 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

КК
1:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:2
П
1:2
П
1:1
ТМК
2:0
П
1:5
П
2:0
П
0:1
П
1:0
П
2:1
П
3:1
П
1:2
П
1:0
П
0:0
П
2:0
П
2:1
КК
2:0
КК
1:1
П
2:0
ПД
2:0

Голы

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.29

Среднее время на гол

60
70

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

1.14
0.42

Среднее время на гол

78
216

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.31
0.88

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

68
101

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беренгер Алекс 3 0.5
Уильямс Нико 3 0.5
Муньяин Икер 2 0.33
Гарсия Рауль 1 0.17
Де Маркос Оскар 1 0.17
Саррага Ойер 1 0.17
Весга Микель 1 (1) 0.17
Уильямс Иньяки 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 5 0.83
Эззалзули Абде 2 0.33
Гарсия Рубен 1 0.17
Брашанац Дарко 1 0.17
Барха Энрике 1 0.17
Гарсия Давид III 1 0.17
Видаль Начо 1 0.17
Авила Эсекьель 1 0.17
Гомес Мойсес 0 0
Монкайола Хон 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 1 0
Весга Микель 1 0
Беренгер Алекс 1 0
Йерай Альварес 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Сансет Ойян 1 0
Агиррезабала Жульен 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Мойсес 2 0
Ибаньес Пабло 0 1
Брашанац Дарко 1 0
Будимир Анте 1 0
Гарсия Давид III 1 0
Монкайола Хон 1 0
Орос Аймар 1 0

Результаты матчей

Атлетик Б
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Осасуна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

0
0
Атлетик Б
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Осасуна
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

12
3
Атлетик Б
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Осасуна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
5

Волевые поражения

12
3

Голы по времени матча

Забито

1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
1
100%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
0
0%
1
10%
91-120

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
0
0%
2
40%
91-120

Забито

12
3
8 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
7
58%
0
0%
31-45
1
8%
1
33%
46-60
2
17%
1
33%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

13
13
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
2
15%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
7
54%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
0
0%
2
15%
91-120

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
0
0%
2
33%
91-120

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Атлетик Б - Хетафе 0:0 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Вальядолид - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Барселона 0:1
Атлетик Б - Атлетико Минейро 1:0 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Ипатинга 2:0 Атлетик Б - Бразильенсе 1:1 Осасуна - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Жирона 2:3 Демократа СЛ - Атлетик Б 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Калденсе 3:2 Атлетико Патросиненсе - Атлетик Б 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:2 Атлетик Б - Америка Минейро 1:1 Демократа ГВ - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Кадис 4:1 Сельта - Атлетик Б 1:0 Крузейро - Атлетик Б 1:1
Осасуна
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мальорка - Осасуна 0:0 Осасуна - Вильярреал 0:3 Валенсия - Осасуна 1:0 Осасуна - Сельта 0:0
Осасуна - Атлетик Б 1:0 Севилья - Осасуна 2:3 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Вальядолид - Осасуна 0:0 Эспаньол - Осасуна 1:1 Осасуна - Атлетико М 0:1 Осасуна - Севилья 2:1 Эльче - Осасуна 1:1 Бетис - Осасуна 2:2 Осасуна - Мальорка 1:0 Атлетик Б - Осасуна 0:0 Химнастик - Осасуна 1:2 Реал Сосьедад - Осасуна 2:0 Арнедо - Осасуна 1:3 Жирона - Осасуна 1:1 Динамо-Брест - Осасуна 0:3

Результаты матчей

Атлетик Б
Осасуна

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Атлетик Б
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
3
2.5
2
2
1
4
3.5
1
3
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
5
1
2
4
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
1
5
4.5
1
5
5.5
1/8 финала
4 Бетис
6 Осасуна
0 Алавес
1 Севилья
0 Спортинг Хихон
4 Валенсия
1 Атлетик Б
0 Эспаньол
2 Вильярреал
3 Реал Мадрид
0 Леванте
2 Атлетико М
0 Сеута
5 Барселона
1 Реал Сосьедад
0 Мальорка
1/4 финала
2 Осасуна
1 Севилья
1 Валенсия
3 Атлетик Б
3 Реал Мадрид
1 Атлетико М
1 Барселона
0 Реал Сосьедад
1/2 финала
1 Осасуна
0 Атлетик Б
0 Реал Мадрид
1 Барселона
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Осасуна Кике Гарсия 5
Хетафе Мунир Эль-Хаддади 4
Севилья Эн-Несири Юссеф 4
Вильярреал Чуквезе Саму 4
Реал Сосьедад Наварро Роберто 4
Весь список

Топ нарушителей
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3
Атлетико М Савич Стефан 1 1
Реал Сосьедад Браис Мендес 1 1
Осасуна Гомес Мойсес 2
Реал Мадрид Вальверде Федерико 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Осасуна от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 апреля 2023, осталось 2 дня 10 часов 50 минут.



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    • Прогнозы 44
    Атлетик Б 84.1% (37)
    X 11.4% (5)
    Осасуна 4.5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Осасуна
    1.67
    6.40
    6.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Атлетик Б - Осасуна онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетик Б - Осасуна

    Исход игры
    Атлетик Б
    84.1% (37)
    Ничья
    11.4% (5)
    Осасуна
    4.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (18)
    Меньше
    53.85% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    51.28% (20)
    Нет
    48.72% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетик Б
    38.6% (17)
    1:0 Атлетик Б
    27.3% (12)
    2:0 Атлетик Б
    11.4% (5)
    1:1 Ничья
    4.5% (2)
    0:0 Ничья
    4.5% (2)
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    Атлетик Б
    Осасуна
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