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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Зрители: 50000 Главный судья: Осмерс Харм
Айнтрахт Фр
1:1
Конец матча
Бохум
0'
4' Желтая карточка
Соу Джибрил
6' Желтая карточка
Лосилья Антони
0:1
14' Гол
Асано Такума
21' Желтая карточка
Ордец Иван
1:1
22' Пенальти
Коло-Муани Рандаль
71' Желтая карточка
Борре Рафаэль
81' Желтая карточка
Якич Кристиян
90'+5
1:1. Гол Рандаля Коло-Муани с пе...
0:1. Гол Такумы Асано (видео). Ч...

Ход матча

4'
Соу Джибрил
 
6'
 
Лосилья Антони
14'
0:1
Асано Такума
21'
 
Ордец Иван
22'
Коло-Муани Рандаль
1:1
63'
 
Шлоттербек Кевен
Ордец Иван
71'
Борре Рафаэль
 
74'
Камада Даити
Роде Себастьян
 
79'
Аларио Лукас
Гётце Марио
 
81'
Якич Кристиян
 
84'
 
Брошински Мориц
Асано Такума
84'
 
Лабропулос Василис
Хайнц Доминик
85'
 
Цоллер Симон
Штёгер Кевин

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 2
  • 15 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 145
Айнтрахт Фр 93.1% (135)
X 5.5% (8)
Бохум 1.4% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
6
Якич
Кристиян
20
Хасебе
Макото
2
Н'Дика
Эван
24
Бута
32
Макс
Филипп
17
Роде
Себастьян
8
Соу
Джибрил
19
Борре
Рафаэль
27
Гётце
Марио
9
Коло-Муани
Рандаль
1
Риман
Мануэль
16
Стафилидис
Костас
20
Ордец
Иван
4
Машович
Эрхан
30
Хайнц
Доминик
6
Патрик
Остерхаге
8
Лосилья
Антони
11
Асано
Такума
7
Штёгер
Кевин
22
Антви-Аджей
Кристофер
33
Хофманн
Филипп
Айнтрахт Фр
3-4-2-1
Бохум
4-4-2

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Бохум

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б
3:0
Б
2:1
Б
2:0
К
2:0
Б2
3:0
Б2
0:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
4:0
Б
1:1

Голы

Всего голов

14
4

Голов в среднем за матч

2.33
0.8

Среднее время на гол

38
112

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.6
0.5

Среднее время на гол

56
180

Всего голов

22
7

Голов в среднем за матч

2
0.64

Тотал матчей

2.5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

45
141

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коло-Муани Рандаль 12 (2) 0.46
Камада Даити 7 (2) 0.27
Линдстрём Йеспер 7 0.27
Роде Себастьян 4 0.15
Соу Джибрил 3 0.12
Гётце Марио 2 0.08
Бута 2 0.08
Борре Рафаэль 2 (1) 0.08
Эбимбе Эрик 2 0.08
Кнауфф Ансгар 1 0.04
Тута 1 0.04
Аларио Лукас 1 0.04
Якич Кристиян 1 0.04
Н'Дика Эван 1 0.04
Ленц Кристофер 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Филипп 7 0.27
Машович Эрхан 4 0.15
Цоллер Симон 3 0.12
Антви-Аджей Кристофер 2 0.08
Фёрстер Филипп 2 0.08
Асано Такума 2 0.08
Штёгер Кевин 2 (1) 0.08
Хольтманн Геррит 1 0.04
Кунде Пьер 1 0.04
Шлоттербек Кевен 1 0.04
Брошински Мориц 1 0.04
Лосилья Антони 0 0
Стафилидис Костас 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соу Джибрил 7 0
Тута 5 0
Роде Себастьян 5 0
Коло-Муани Рандаль 3 1
Гётце Марио 4 0
Н'Дика Эван 4 0
Борре Рафаэль 3 0
Якич Кристиян 3 0
Трапп Кевин 2 0
Камада Даити 2 0
Линдстрём Йеспер 2 0
Хасебе Макото 1 0
Костич Филип 1 0
Макс Филипп 1 0
Бута 1 0
Пеллегрини Лука 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Кнауфф Ансгар 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 4 1
Данило Соарес 5 0
Ордец Иван 4 0
Цоллер Симон 4 0
Хофманн Филипп 3 0
Фёрстер Филипп 3 0
Осей-Туту Джорди 3 0
Шлоттербек Кевен 3 0
Стафилидис Костас 2 0
Гамбоа Кристиан 2 0
Машович Эрхан 2 0
Лабропулос Василис 2 0
Хайнц Доминик 1 0
Штёгер Кевин 1 0
Риман Мануэль 1 0
Янко Саиди 1 0
Асано Такума 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Хорн Яннес 1 0
Патрик Остерхаге 1 0
Брошински Мориц 1 0
Томас Рейс 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Бохум
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

5
8
Айнтрахт Фр
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Бохум
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

9
13

Волевые поражения

18
15
Айнтрахт Фр
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
Бохум
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
15% (4)
31% (8)
54% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

13
13

Волевые поражения

23
23

Голы по времени матча

Забито

27
11
13 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 19
3
11%
4
36%
1-15
8
30%
30%
1
9%
16-30
2
7%
0
0%
31-45
4
15%
2
18%
46-60
5
19%
3
27%
61-75
5
19%
1
9%
76-90

Пропущено

16
35
9 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
4
25%
7
20%
1-15
2
13%
8
23%
16-30
3
19%
5
14%
31-45
4
25%
6
17%
46-60
1
6%
4
11%
61-75
2
13%
5
14%
76-90

Забито

20
18
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
4
20%
2
11%
1-15
3
15%
3
17%
16-30
4
20%
5
28%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
4
20%
4
22%
61-75
2
10%
2
11%
76-90

Пропущено

21
21
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
5
24%
2
10%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
4
19%
3
14%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
4
19%
1
5%
61-75
4
19%
10
48%
76-90

Забито

47
29
24 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 11
3 Не забивали 10
7
15%
6
21%
1-15
11
23%
4
14%
16-30
6
13%
5
17%
31-45
7
15%
4
14%
46-60
9
19%
7
24%
61-75
7
15%
3
10%
76-90

Пропущено

37
56
19 В 1-м тайме 27
18 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 23
9
24%
9
16%
1-15
3
8%
10
18%
16-30
7
19%
8
14%
31-45
7
19%
9
16%
46-60
5
14%
5
9%
61-75
6
16%
15
27%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1
Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Айнтрахт Фр - Лех 2:2 Лех - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:4 Аталанта - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 5:1 Гамба Осака - Айнтрахт Фр 2:1
Бохум
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Кёльн - Бохум 0:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Вердер - Бохум 3:0
Бохум - Фрайбург 0:2 Бавария - Бохум 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:2 Бохум - Хоффенхайм 5:2 Майнц - Бохум 5:2 Байер Л - Бохум 2:0 Бохум - Герта 3:1 Бохум - Люцерн 1:1 Бохум - Диошдьёр 0:3 Грасcхоппер - Бохум 1:1 Бохум - Ферль 0:2 Падерборн - Бохум 1:1 Бохум - Карлсруэ 1:2 Бохум - ПЕК Зволле 1:3 Аугсбург - Бохум 0:1 Бохум - Боруссия М 2:1

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Бохум

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
1:3
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:0
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%

Точный счет

1:1
7 раз 27%
3:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
3:0
4 раза 15%
0:2
4 раза 15%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
0
11 раз 42%
1
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
4
7
6
1.5
5
7
5
8
2.5
3
9
3
10
3.5
1
11
1
12
4.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
7
7
5
8
1.5
3
11
3
10
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
4
0.5
Больше Меньше
15
11
12
14
1.5
8
18
8
18
2.5
3
23
4
22
3.5
1
25
1
25
4.5
1
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 25 17 2 6 55 - 31 53
2.
Бавария
 Заявка 25 15 7 3 72 - 27 52
3.
Унион Берлин
 Заявка 25 14 6 5 38 - 28 48
4.
Фрайбург
 Заявка 25 13 7 5 38 - 34 46
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 25 13 6 6 49 - 30 45
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 26 11 8 7 47 - 37 41
7.
Вольфсбург
 Заявка 25 10 8 7 44 - 32 38
8.
Байер Л
 Заявка 25 11 4 10 45 - 40 37
9.
Майнц
 Заявка 25 10 7 8 40 - 36 37
10.
Боруссия М
 Заявка 25 8 7 10 40 - 44 31
11.
Вердер
 Заявка 25 9 4 12 39 - 48 31
12.
Аугсбург
 Заявка 25 8 4 13 32 - 45 28
13.
Кёльн
 Заявка 25 6 9 10 33 - 44 27
14.
Бохум
 Заявка 26 8 2 16 28 - 57 26
15.
Хоффенхайм
 Заявка 25 6 4 15 33 - 45 22
16.
Герта
 Заявка 25 5 6 14 30 - 48 21
17.
Шальке 04
 Заявка 25 4 9 12 21 - 45 21
18.
Штутгарт
 Заявка 25 4 8 13 29 - 42 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 12 10 1 1 36 - 12 31
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 9 2 1 28 - 10 29
3.
Бавария
 Заявка 12 8 4 0 39 - 11 28
4.
Унион Берлин
 Заявка 12 8 4 0 21 - 8 28
5.
Фрайбург
 Заявка 12 8 3 1 21 - 10 27
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
7.
Боруссия М
 Заявка 13 7 3 3 27 - 17 24
8.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 27 - 18 20
9.
Майнц
 Заявка 13 5 5 3 23 - 15 20
10.
Бохум
 Заявка 12 6 1 5 18 - 21 19
11.
Кёльн
 Заявка 12 5 3 4 21 - 14 18
12.
Аугсбург
 Заявка 13 5 3 5 13 - 17 18
13.
Вольфсбург
 Заявка 12 4 5 3 26 - 20 17
14.
Герта
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
15.
Вердер
 Заявка 13 5 1 7 22 - 21 16
16.
Штутгарт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17.
Хоффенхайм
 Заявка 13 4 2 7 18 - 23 14
18.
Шальке 04
 Заявка 13 3 4 6 14 - 28 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 13 7 3 3 33 - 16 24
2.
Боруссия Д
 Заявка 13 7 1 5 19 - 19 22
3.
Вольфсбург
 Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
4.
Унион Берлин
 Заявка 13 6 2 5 17 - 20 20
5.
Фрайбург
 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
7.
Майнц
 Заявка 12 5 2 5 17 - 21 17
8.
Байер Л
 Заявка 12 5 2 5 18 - 22 17
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 4 4 5 21 - 20 16
10.
Вердер
 Заявка 12 4 3 5 17 - 27 15
11.
Аугсбург
 Заявка 12 3 1 8 19 - 28 10
12.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 12 - 30 9
13.
Хоффенхайм
 Заявка 12 2 2 8 15 - 22 8
14.
Шальке 04
 Заявка 12 1 5 6 7 - 17 8
15.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
16.
Боруссия М
 Заявка 12 1 4 7 13 - 27 7
17.
Штутгарт
 Заявка 12 0 5 7 13 - 26 5
18.
Герта
 Заявка 12 1 1 10 11 - 28 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 15 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
Фрайбург Грифо Винченцо 12 (4)
Боруссия М Тюрам Маркус 12 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Штутгарт Каразор Атакан 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Айнтрахт Фр: 73%, Бохум: 27%.
  • 95'
    Бохум начинает контратаку
  • 95'
    Шлоттербек Кевен из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Шлоттербек Кевен из команды Бохум перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Deutsche Bank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 145
    Айнтрахт Фр 93.1% (135)
    X 5.5% (8)
    Бохум 1.4% (2)
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    Где смотреть матч Айнтрахт Фр 1:1 Бохум онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult