Тур: 26. Стадион: Дойче банк Парк. Зрители: 50000 Главный судья: Осмерс Харм
1:1
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаСоу Джибрил
6' Желтая карточкаЛосилья Антони
0:1
14' ГолАсано Такума
21' Желтая карточкаОрдец Иван
1:1
22' ПенальтиКоло-Муани Рандаль
71' Желтая карточкаБорре Рафаэль
81' Желтая карточкаЯкич Кристиян
90'+5
Бонусы букмекеров
Ход матча
4'
14'
0:1
21'
22'
71'
81'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 2
-
15 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Бута
32
Макс
Филипп
27
Гётце
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 БутаЗащитник
-
32 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
-
26 Эбимбе ЭрикЗащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алиду ФаридеНападающий
-
21 Аларио ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асано ТакумаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Бохум
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
4
Голов в среднем за матч
2.33
0.8
Среднее время на гол
38
112
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.6
0.5
Среднее время на гол
56
180
Всего голов
22
7
Голов в среднем за матч
2
0.64
Тотал матчей
2.5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
45
141
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коло-Муани Рандаль
|12 (2)
|0.46
|Камада Даити
|7 (2)
|0.27
|Линдстрём Йеспер
|7
|0.27
|Роде Себастьян
|4
|0.15
|Соу Джибрил
|3
|0.12
|Гётце Марио
|2
|0.08
|Бута
|2
|0.08
|Борре Рафаэль
|2 (1)
|0.08
|Эбимбе Эрик
|2
|0.08
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.04
|Тута
|1
|0.04
|Аларио Лукас
|1
|0.04
|Якич Кристиян
|1
|0.04
|Н'Дика Эван
|1
|0.04
|Ленц Кристофер
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Филипп
|7
|0.27
|Машович Эрхан
|4
|0.15
|Цоллер Симон
|3
|0.12
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0.08
|Фёрстер Филипп
|2
|0.08
|Асано Такума
|2
|0.08
|Штёгер Кевин
|2 (1)
|0.08
|Хольтманн Геррит
|1
|0.04
|Кунде Пьер
|1
|0.04
|Шлоттербек Кевен
|1
|0.04
|Брошински Мориц
|1
|0.04
|Лосилья Антони
|0
|0
|Стафилидис Костас
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соу Джибрил
|7
|0
|Тута
|5
|0
|Роде Себастьян
|5
|0
|Коло-Муани Рандаль
|3
|1
|Гётце Марио
|4
|0
|Н'Дика Эван
|4
|0
|Борре Рафаэль
|3
|0
|Якич Кристиян
|3
|0
|Трапп Кевин
|2
|0
|Камада Даити
|2
|0
|Линдстрём Йеспер
|2
|0
|Хасебе Макото
|1
|0
|Костич Филип
|1
|0
|Макс Филипп
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Пеллегрини Лука
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
|Кнауфф Ансгар
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосилья Антони
|4
|1
|Данило Соарес
|5
|0
|Ордец Иван
|4
|0
|Цоллер Симон
|4
|0
|Хофманн Филипп
|3
|0
|Фёрстер Филипп
|3
|0
|Осей-Туту Джорди
|3
|0
|Шлоттербек Кевен
|3
|0
|Стафилидис Костас
|2
|0
|Гамбоа Кристиан
|2
|0
|Машович Эрхан
|2
|0
|Лабропулос Василис
|2
|0
|Хайнц Доминик
|1
|0
|Штёгер Кевин
|1
|0
|Риман Мануэль
|1
|0
|Янко Саиди
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
|Патрик Остерхаге
|1
|0
|Брошински Мориц
|1
|0
|Томас Рейс
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Бохум
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
5
8
Айнтрахт Фр
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Бохум
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
9
13
Волевые поражения
18
15
Айнтрахт Фр
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (11)
38% (10)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
Бохум
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
15% (4)
31% (8)
54% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
13
13
Волевые поражения
23
23
Голы по времени матча
Забито
27
11
13 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 19
3
11%
4
36%
1-15
8
30%
30%
1
9%
16-30
2
7%
0
0%
31-45
4
15%
2
18%
46-60
5
19%
3
27%
61-75
5
19%
1
9%
76-90
Пропущено
16
35
9 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
4
25%
7
20%
1-15
2
13%
8
23%
16-30
3
19%
5
14%
31-45
4
25%
6
17%
46-60
1
6%
4
11%
61-75
2
13%
5
14%
76-90
Забито
20
18
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
4
20%
2
11%
1-15
3
15%
3
17%
16-30
4
20%
5
28%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
4
20%
4
22%
61-75
2
10%
2
11%
76-90
Пропущено
21
21
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
5
24%
2
10%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
4
19%
3
14%
31-45
3
14%
3
14%
46-60
4
19%
1
5%
61-75
4
19%
10
48%
76-90
Забито
47
29
24 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 11
3 Не забивали 10
7
15%
6
21%
1-15
11
23%
4
14%
16-30
6
13%
5
17%
31-45
7
15%
4
14%
46-60
9
19%
7
24%
61-75
7
15%
3
10%
76-90
Пропущено
37
56
19 В 1-м тайме 27
18 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 23
9
24%
9
16%
1-15
3
8%
10
18%
16-30
7
19%
8
14%
31-45
7
19%
9
16%
46-60
5
14%
5
9%
61-75
6
16%
15
27%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 2:0 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1
Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Айнтрахт Фр - Дармштадт 4:2 Айнтрахт Фр - Герта 3:0 Бавария - Айнтрахт Фр 1:1 Фрайбург - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Шальке 04 3:0 Айнтрахт Фр - Лех 2:2 Лех - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:4 Аталанта - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Зандхаузен 5:1 Гамба Осака - Айнтрахт Фр 2:1
Бохум
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Кёльн - Бохум 0:2 Бохум - Шальке 04 0:2 Вердер - Бохум 3:0
Бохум - Фрайбург 0:2 Бавария - Бохум 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:2 Бохум - Хоффенхайм 5:2 Майнц - Бохум 5:2 Байер Л - Бохум 2:0 Бохум - Герта 3:1 Бохум - Люцерн 1:1 Бохум - Диошдьёр 0:3 Грасcхоппер - Бохум 1:1 Бохум - Ферль 0:2 Падерборн - Бохум 1:1 Бохум - Карлсруэ 1:2 Бохум - ПЕК Зволле 1:3 Аугсбург - Бохум 0:1 Бохум - Боруссия М 2:1
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
Бохум
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:7
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
1:3
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:0
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
Точный счет
1:1
7 раз 27%
3:0
4 раза 15%
2:0
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
3:0
4 раза 15%
0:2
4 раза 15%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
5:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
0
11 раз 42%
1
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Фр
Бохум
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
84
76
57
58
39
310
111
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
77
58
311
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
224
Больше Меньше
1511
1214
818
818
323
422
125
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|17
|2
|6
|55 - 31
|53
|2.
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|72 - 27
|52
|3.
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|38 - 28
|48
|4.
|Заявка
|25
|13
|7
|5
|38 - 34
|46
|5.
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|49 - 30
|45
|6.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|47 - 37
|41
|7.
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|44 - 32
|38
|8.
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|45 - 40
|37
|9.
|Заявка
|25
|10
|7
|8
|40 - 36
|37
|10.
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|40 - 44
|31
|11.
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|39 - 48
|31
|12.
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|32 - 45
|28
|13.
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|33 - 44
|27
|14.
|Заявка
|26
|8
|2
|16
|28 - 57
|26
|15.
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|33 - 45
|22
|16.
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|30 - 48
|21
|17.
|Заявка
|25
|4
|9
|12
|21 - 45
|21
|18.
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|29 - 42
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 12
|31
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|28 - 10
|29
|3.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|39 - 11
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|21 - 8
|28
|5.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|21 - 10
|27
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 15
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 17
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|27 - 18
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 15
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 21
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 14
|18
|12.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|13 - 17
|18
|13.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|26 - 20
|17
|14.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|15.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|22 - 21
|16
|16.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|17.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 23
|14
|18.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 28
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|33 - 16
|24
|2.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|19 - 19
|22
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 20
|20
|5.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 24
|19
|6.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 21
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 22
|17
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 20
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 27
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|19 - 28
|10
|12.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 30
|9
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|15 - 22
|8
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 17
|8
|15.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 36
|7
|16.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 27
|7
|17.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|13 - 26
|5
|18.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|11 - 28
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|15 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|12 (10)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|12 (4)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|12 (3)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 9
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 8
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|9
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|9