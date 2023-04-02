Тур: 26. Стадион: Рейн Энерги. Главный судья: Цвайер Феликс
0:0
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаКоне Куадио
35' Желтая карточкаСкалли Джозеф
59' Желтая карточкаБенсебаини Рами
73' Желтая карточкаКайнц Флориан
81' Желтая карточкаГусенбашич Денис
90' Желтая карточкаТиггес Штеффен
90'+4
Ход матча
21'
35'
59'
73'
81'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 2
-
11 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Швебе
Марвин
24
Шабо
Юлиан
14
Хектор
Йонас
28
Схири
Эльес
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
-
28 Схири ЭльесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
25 Лемперте ТимНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусНападающий
- Запасные игроки
-
41 Ольшовски ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Нец ЛукаЗащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
19 Нгуму НатанПолузащитник
-
22 Фрауло ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Кёльн
Боруссия М
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед
25 матчей
28%
20%
52%
7 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
8%
48%
44%
2 победы 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
15
Голов в среднем за матч
1.17
1.15
Среднее время на гол
77
78
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.85
1.83
Среднее время на гол
48
49
Всего голов
38
37
Голов в среднем за матч
1.52
1.48
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
59
60
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кайнц Флориан
|5 (2)
|0.19
|Схири Эльес
|5
|0.19
|Тиггес Штеффен
|5
|0.19
|Гусенбашич Денис
|3
|0.12
|Любичич Деян
|3
|0.12
|Майна Линтон
|2
|0.08
|Адамян Саркис
|1
|0.04
|Тилманн Ян
|1
|0.04
|Зельке Дейви
|1
|0.04
|Шмиц Бенно
|1
|0.04
|Хюберс Тимо
|1
|0.04
|Дитц Флориан
|1
|0.04
|Килиан Лука
|1
|0.04
|Хектор Йонас
|0
|0
|Шабо Юлиан
|0
|0
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|12
|0.46
|Хофманн Йонас
|8
|0.31
|Штиндль Ларс
|5
|0.19
|Бенсебаини Рами
|5 (1)
|0.19
|Эльведи Нико
|3
|0.12
|Плеа Алассан
|2 (1)
|0.08
|Вольф Ханнес
|1
|0.04
|Коне Куадио
|1
|0.04
|Херрманн Патрик
|1
|0.04
|Фридрих Марвин
|1
|0.04
|Нойхаус Флориан
|1
|0.04
|Итакура Ко
|0
|0
|Нец Лука
|0
|0
|Крамер Кристоф
|0
|0
|Вайгль Юлиан
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Килиан Лука
|3
|2
|Кайнц Флориан
|4
|1
|Хюберс Тимо
|5
|0
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Шмиц Бенно
|4
|0
|Схири Эльес
|4
|0
|Шиндлер Кингсли
|3
|0
|Адамян Саркис
|3
|0
|Мартель Эрик
|3
|0
|Гусенбашич Денис
|3
|0
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Ут Марк
|2
|0
|Хектор Йонас
|2
|0
|Шабо Юлиан
|2
|0
|Тилманн Ян
|2
|0
|Педерсен Кристиан
|1
|0
|Тиггес Штеффен
|1
|0
|Дитц Флориан
|1
|0
|Любичич Деян
|1
|0
|Сольдо Никола
|1
|0
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коне Куадио
|10
|0
|Штиндль Ларс
|7
|0
|Бенсебаини Рами
|5
|1
|Вайгль Юлиан
|5
|0
|Плеа Алассан
|4
|0
|Крамер Кристоф
|3
|0
|Тюрам Маркус
|3
|0
|Херрманн Патрик
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Итакура Ко
|0
|1
|Зиппель Тобиас
|1
|0
|Лайнер Штефан
|1
|0
|Хофманн Йонас
|1
|0
|Эльведи Нико
|1
|0
|Фридрих Марвин
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Даниель Фарке
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Боруссия М
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
3
10
Кёльн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Боруссия М
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
23
7
Волевые поражения
8
24
Кёльн
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
38% (10)
15% (4)
Боруссия М
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
31% (8)
54% (14)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
29
8
Волевые поражения
11
34
Голы по времени матча
Забито
22
14
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
3
14%
2
14%
1-15
4
18%
1
7%
16-30
1
5%
4
29%
31-45
6
27%
1
7%
46-60
4
18%
3
21%
61-75
4
18%
3
21%
76-90
Пропущено
13
26
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
3
23%
5
19%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
23%
1
4%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
4
31%
4
15%
61-75
3
23%
10
38%
76-90
Забито
11
27
7 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
2
18%
4
15%
1-15
1
9%
4
15%
16-30
4
36%
4
15%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
4
36%
7
26%
76-90
Пропущено
31
17
14 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
5
16%
1
6%
1-15
2
6%
4
24%
16-30
7
23%
6
35%
31-45
5
16%
1
6%
46-60
7
23%
2
12%
61-75
5
16%
3
18%
76-90
Забито
33
41
15 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 12
11 Не забивали 8
5
15%
6
15%
1-15
5
15%
5
12%
16-30
5
15%
8
20%
31-45
6
18%
6
15%
46-60
4
12%
6
15%
61-75
8
24%
10
24%
76-90
Пропущено
44
43
20 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 20
8
18%
6
14%
1-15
2
5%
7
16%
16-30
10
23%
7
16%
31-45
5
11%
4
9%
46-60
11
25%
6
14%
61-75
8
18%
13
30%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Кёльн - Бохум 0:2 Унион Берлин - Кёльн 0:0
Кёльн - Вольфсбург 0:2 Штутгарт - Кёльн 3:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Бавария - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 7:1 Кёльн - Ломмель 5:0 Кёльн - Гамбург 4:0 Кёльн - Меппен 1:0 Кёльн - Штутгарт 2:4 Герта - Кёльн 2:0 Кёльн - Байер Л 1:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Ницца 2:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:1
Боруссия М
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Боруссия М - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Майнц - Боруссия М 4:0
Боруссия М - Бавария 3:2 Герта - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Боруссия М - Ольденбург 2:0 Боруссия М - Боруссия Д 4:2 Бохум - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:3 Дармштадт - Боруссия М 2:1 Вольфсбург - Боруссия М 2:2
Результаты матчей
Кёльн
Боруссия М
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
7
1 раз 8%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
2:2
3 раза 12%
3:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 46%
1
6 раз 23%
3
4 раза 15%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
0
8 раз 31%
1
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Кёльн
Боруссия М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
103
58
85
58
67
112
211
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
85
310
310
112
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1412
Больше Меньше
188
818
1115
620
719
224
323
125
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|76 - 29
|55
|2.
|Заявка
|26
|17
|2
|7
|57 - 35
|53
|3.
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|41 - 28
|51
|4.
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|39 - 35
|47
|5.
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|49 - 33
|45
|6.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|47 - 37
|41
|7.
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|48 - 40
|40
|8.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|43 - 36
|40
|9.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|46 - 34
|39
|10.
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|40 - 44
|32
|11.
|0:0 Заявка
|26
|9
|5
|12
|39 - 48
|32
|12.
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|34 - 47
|29
|13.
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|33 - 44
|28
|14.
|Заявка
|26
|8
|2
|16
|28 - 57
|26
|15.
|0:0 Заявка
|26
|6
|5
|15
|33 - 45
|23
|16.
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|31 - 49
|22
|17.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|21 - 48
|21
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|29 - 45
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 12
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|43 - 13
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 13
|29
|5.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|22 - 11
|28
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 15
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 17
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|27 - 18
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 15
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 21
|19
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 14
|19
|12.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|13 - 17
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|28 - 22
|18
|14.
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|22 - 21
|17
|15.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|16.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|17.
|0:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 23
|14
|18.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|33 - 16
|24
|2.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|21 - 23
|22
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 21
|20
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 22
|20
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 24
|19
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 20
|16
|10.
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 27
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 30
|11
|12.
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 22
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 30
|9
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 17
|8
|15.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
|16.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 36
|7
|17.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|13 - 29
|5
|18.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|15 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|12 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|12 (3)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 9
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 8
|Боруссия М
|Коне Куадио
|10
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|9