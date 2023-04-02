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Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Кёльн
0:0
Конец матча
Боруссия М
0'
21' Желтая карточка
Коне Куадио
35' Желтая карточка
Скалли Джозеф
59' Желтая карточка
Бенсебаини Рами
73' Желтая карточка
Кайнц Флориан
81' Желтая карточка
Гусенбашич Денис
90' Желтая карточка
Тиггес Штеффен
90'+4

Ход матча

21'
 
Коне Куадио
35'
 
Скалли Джозеф
59'
 
Бенсебаини Рами
60'
Любичич Деян
Шиндлер Кингсли
 
61'
Тиггес Штеффен
Зельке Дейви
 
73'
Кайнц Флориан
 
78'
Тилманн Ян
Майна Линтон
 
78'
Гусенбашич Денис
Кайнц Флориан
 
81'
Гусенбашич Денис
 
82'
 
Плеа Алассан
Штиндль Ларс
90'
 
Нгуму Натан
Хофманн Йонас
90'
Тиггес Штеффен
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 18 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Кёльн 33.3% (42)
X 31.7% (40)
Боруссия М 34.9% (44)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
14
Хектор
Йонас
28
Схири
Эльес
6
Мартель
Эрик
17
Шиндлер
Кингсли
37
Майна
Линтон
11
Кайнц
Флориан
27
Зельке
Дейви
1
Омлин
Йонас
29
Скалли
Джозеф
3
Итакура
Ко
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
6
Крамер
Кристоф
17
Коне
Куадио
23
Хофманн
Йонас
32
Нойхаус
Флориан
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
Кёльн
4-2-3-1
Боруссия М
4-2-3-1

История личных встреч

Кёльн
Боруссия М

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

25 матчей

28%
20%
52%
7 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

8%
48%
44%
2 победы 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

Б
5:2
Б
1:3
Б
4:1
Б
1:2
Б
1:3
Б
2:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:3
Б
1:2
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
3:0
Б
0:3
Б
5:1
Б
0:4
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:4
Б
1:2
Б2
1:1
Б2
2:2

Голы

Всего голов

14
15

Голов в среднем за матч

1.17
1.15

Среднее время на гол

77
78

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.85
1.83

Среднее время на гол

48
49

Всего голов

38
37

Голов в среднем за матч

1.52
1.48

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

59
60

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кайнц Флориан 5 (2) 0.19
Схири Эльес 5 0.19
Тиггес Штеффен 5 0.19
Гусенбашич Денис 3 0.12
Любичич Деян 3 0.12
Майна Линтон 2 0.08
Адамян Саркис 1 0.04
Тилманн Ян 1 0.04
Зельке Дейви 1 0.04
Шмиц Бенно 1 0.04
Хюберс Тимо 1 0.04
Дитц Флориан 1 0.04
Килиан Лука 1 0.04
Хектор Йонас 0 0
Шабо Юлиан 0 0
Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 12 0.46
Хофманн Йонас 8 0.31
Штиндль Ларс 5 0.19
Бенсебаини Рами 5 (1) 0.19
Эльведи Нико 3 0.12
Плеа Алассан 2 (1) 0.08
Вольф Ханнес 1 0.04
Коне Куадио 1 0.04
Херрманн Патрик 1 0.04
Фридрих Марвин 1 0.04
Нойхаус Флориан 1 0.04
Итакура Ко 0 0
Нец Лука 0 0
Крамер Кристоф 0 0
Вайгль Юлиан 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Килиан Лука 3 2
Кайнц Флориан 4 1
Хюберс Тимо 5 0
Дуда Ондрей 4 0
Шмиц Бенно 4 0
Схири Эльес 4 0
Шиндлер Кингсли 3 0
Адамян Саркис 3 0
Мартель Эрик 3 0
Гусенбашич Денис 3 0
Стеффен Баумгарт 2 0
Ут Марк 2 0
Хектор Йонас 2 0
Шабо Юлиан 2 0
Тилманн Ян 2 0
Педерсен Кристиан 1 0
Тиггес Штеффен 1 0
Дитц Флориан 1 0
Любичич Деян 1 0
Сольдо Никола 1 0
Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Куадио 10 0
Штиндль Ларс 7 0
Бенсебаини Рами 5 1
Вайгль Юлиан 5 0
Плеа Алассан 4 0
Крамер Кристоф 3 0
Тюрам Маркус 3 0
Херрманн Патрик 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Итакура Ко 0 1
Зиппель Тобиас 1 0
Лайнер Штефан 1 0
Хофманн Йонас 1 0
Эльведи Нико 1 0
Фридрих Марвин 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Даниель Фарке 1 0

Результаты матчей

Кёльн
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Боруссия М
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

3
10
Кёльн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Боруссия М
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

23
7

Волевые поражения

8
24
Кёльн
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
38% (10)
15% (4)
Боруссия М
22.2%
77.8%
4 победы 14 поражений
Первый тайм
19% (5)
46% (12)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
31% (8)
54% (14)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

29
8

Волевые поражения

11
34

Голы по времени матча

Забито

22
14
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
3
14%
2
14%
1-15
4
18%
1
7%
16-30
1
5%
4
29%
31-45
6
27%
1
7%
46-60
4
18%
3
21%
61-75
4
18%
3
21%
76-90

Пропущено

13
26
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
3
23%
5
19%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
3
23%
1
4%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
4
31%
4
15%
61-75
3
23%
10
38%
76-90

Забито

11
27
7 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 15
2 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
2
18%
4
15%
1-15
1
9%
4
15%
16-30
4
36%
4
15%
31-45
0
0%
5
19%
46-60
0
0%
3
11%
61-75
4
36%
7
26%
76-90

Пропущено

31
17
14 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
5
16%
1
6%
1-15
2
6%
4
24%
16-30
7
23%
6
35%
31-45
5
16%
1
6%
46-60
7
23%
2
12%
61-75
5
16%
3
18%
76-90

Забито

33
41
15 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 12
11 Не забивали 8
5
15%
6
15%
1-15
5
15%
5
12%
16-30
5
15%
8
20%
31-45
6
18%
6
15%
46-60
4
12%
6
15%
61-75
8
24%
10
24%
76-90

Пропущено

44
43
20 В 1-м тайме 20
24 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 20
8
18%
6
14%
1-15
2
5%
7
16%
16-30
10
23%
7
16%
31-45
5
11%
4
9%
46-60
11
25%
6
14%
61-75
8
18%
13
30%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кёльн - Сент-Трейден 0:1 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Кёльн - Бохум 0:2 Унион Берлин - Кёльн 0:0
Кёльн - Вольфсбург 0:2 Штутгарт - Кёльн 3:0 Кёльн - Айнтрахт Фр 3:0 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 - Кёльн 0:0 Бавария - Кёльн 1:1 Кёльн - Вердер 7:1 Кёльн - Ломмель 5:0 Кёльн - Гамбург 4:0 Кёльн - Меппен 1:0 Кёльн - Штутгарт 2:4 Герта - Кёльн 2:0 Кёльн - Байер Л 1:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Кёльн - Ницца 2:2 Кёльн - Хоффенхайм 1:1
Боруссия М
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Боруссия М - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Фрайбург 0:0 Майнц - Боруссия М 4:0
Боруссия М - Бавария 3:2 Герта - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Шальке 04 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Аугсбург - Боруссия М 1:0 Боруссия М - Байер Л 2:3 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Боруссия М - Ольденбург 2:0 Боруссия М - Боруссия Д 4:2 Бохум - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Штутгарт 3:1 Унион Берлин - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:3 Дармштадт - Боруссия М 2:1 Вольфсбург - Боруссия М 2:2

Результаты матчей

Кёльн
Боруссия М

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
3
4 раза 31%
1
2 раза 15%
7
1 раз 8%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
2:2
3 раза 12%
3:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
5:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 46%
1
6 раз 23%
3
4 раза 15%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
0
8 раз 31%
1
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Боруссия М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
8
5
5
8
2.5
6
7
1
12
3.5
2
11
1
12
4.5
1
12
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
5
3
10
1.5
3
10
1
12
2.5
1
12
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
12
0.5
Больше Меньше
18
8
8
18
1.5
11
15
6
20
2.5
7
19
2
24
3.5
3
23
1
25
4.5
1
25
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 26 16 7 3 76 - 29 55
2.
Боруссия Д
 Заявка 26 17 2 7 57 - 35 53
3.
Унион Берлин
 Заявка 26 15 6 5 41 - 28 51
4.
Фрайбург
 Заявка 26 13 8 5 39 - 35 47
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 26 13 6 7 49 - 33 45
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 26 11 8 7 47 - 37 41
7.
Байер Л
 Заявка 26 12 4 10 48 - 40 40
8.
Майнц
 Заявка 26 11 7 8 43 - 36 40
9.
Вольфсбург
 Заявка 26 10 9 7 46 - 34 39
10.
Боруссия М
 Заявка 26 8 8 10 40 - 44 32
11.
Вердер
 0:0 Заявка 26 9 5 12 39 - 48 32
12.
Аугсбург
 Заявка 26 8 5 13 34 - 47 29
13.
Кёльн
 Заявка 26 6 10 10 33 - 44 28
14.
Бохум
 Заявка 26 8 2 16 28 - 57 26
15.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 26 6 5 15 33 - 45 23
16.
Герта
 Заявка 26 5 7 14 31 - 49 22
17.
Шальке 04
 Заявка 26 4 9 13 21 - 48 21
18.
Штутгарт
 Заявка 26 4 8 14 29 - 45 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 12 10 1 1 36 - 12 31
2.
Бавария
 Заявка 13 9 4 0 43 - 13 31
3.
Унион Берлин
 Заявка 13 9 4 0 24 - 8 31
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 28 - 13 29
5.
Фрайбург
 Заявка 13 8 4 1 22 - 11 28
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
7.
Боруссия М
 Заявка 13 7 3 3 27 - 17 24
8.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 27 - 18 20
9.
Майнц
 Заявка 13 5 5 3 23 - 15 20
10.
Бохум
 Заявка 12 6 1 5 18 - 21 19
11.
Кёльн
 Заявка 13 5 4 4 21 - 14 19
12.
Аугсбург
 Заявка 13 5 3 5 13 - 17 18
13.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 6 3 28 - 22 18
14.
Вердер
 0:0 Заявка 14 5 2 7 22 - 21 17
15.
Герта
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
16.
Штутгарт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 13 4 2 7 18 - 23 14
18.
Шальке 04
 Заявка 14 3 4 7 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 13 7 3 3 33 - 16 24
2.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 1 6 21 - 23 22
3.
Вольфсбург
 Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
4.
Майнц
 Заявка 13 6 2 5 20 - 21 20
5.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 21 - 22 20
6.
Унион Берлин
 Заявка 13 6 2 5 17 - 20 20
7.
Фрайбург
 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 4 4 5 21 - 20 16
10.
Вердер
 0:0 Заявка 12 4 3 5 17 - 27 15
11.
Аугсбург
 Заявка 13 3 2 8 21 - 30 11
12.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 13 2 3 8 15 - 22 9
13.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 12 - 30 9
14.
Шальке 04
 Заявка 12 1 5 6 7 - 17 8
15.
Боруссия М
 Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
16.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
17.
Штутгарт
 Заявка 13 0 5 8 13 - 29 5
18.
Герта
 Заявка 13 1 2 10 12 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 15 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 12 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Боруссия М Коне Куадио 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 91'
      Тактическая замена. Хофманн Йонас уходит с поля и его заменяет Нгуму Натан
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 90'
      Удар от ворот произведет Боруссия М
    • 90'
      Контроль мяча: Кёльн: 50%, Боруссия М: 50%.
    • 89'
      Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе
    • 89'
      Ян Тильман из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 89'
      Шанс! Ян Тильман из команды Кёльн пробил головой, но мимо
    • Угловой
      89'
      Хектор Йонас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 89'
      Коне Куадио успешно блокирует удар.
    • 88'
      Мартель Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Кёльн 33.3% (42)
    X 31.7% (40)
    Боруссия М 34.9% (44)
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