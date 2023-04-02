Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Шабо Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Штиндль Ларс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Бенсебаини Рами выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Кайнц Флориан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Мартель Эрик пробует нанести удар издали, но Йонас Омлин держит все под контролем

38' Кайнц Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Скалли Джозеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Скалли Джозеф получил желтую карточку от судьи

34' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Хорошую попытку сделал Бенсебаини Рами . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

31' Игрок из команды Кёльн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

29' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Кайнц Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Шиндлер Кингсли пробует нанести удар издали, но Йонас Омлин держит все под контролем

28' Хектор Йонас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Хофманн Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Кайнц Флориан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

21' Коне Куадио получил желтую карточку от судьи

19' Эльведи Нико нанес удар головой, но Марвин Швабе спокойно отбил мяч.

17' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Хюберс Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Итакура Ко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Шиндлер Кингсли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Майна Линтон из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

8' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Итакура Ко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Схири Эльес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Итакура Ко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Шабо Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Нойхаус Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Хофманн Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Игрок из команды Кёльн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

2' Игрок из команды Кёльн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

2' Хорошую попытку сделал Зельке Дейви . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Майна Линтон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Майна Линтон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.