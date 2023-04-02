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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Штегеманн Саша
Вердер
0:0
Первый тайм: 26'
Хоффенхайм
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 123
Вердер 68.3% (84)
X 22.8% (28)
Хоффенхайм 8.9% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вердер
Ничья
Хоффенхайм
3.30
3.76
3.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
4
Штарк
Никлас
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
20
Шмид
Романо
36
Гросс
Кристиан
22
Шмидт
Никлас
3
Юнг
Антони
11
Фюллькруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
1
Бауманн
Оливер
22
Фогт
Кевин
23
Брукс
Джон
25
Акпогума
Кевин
3
Кадержабек
Павел
27
Крамарич
Андрей
8
Гайгер
Деннис
20
Беккер
Финн
11
Анхелиньо
Хосе
14
Баумгартнер
Кристоф
9
Бебу
Ила
Вердер
3-5-2
Хоффенхайм
3-5-2

История личных встреч

Вердер
Хоффенхайм

20 матчей

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

29 матчей

44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

34.5%
37.9%
27.6%
10 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:2
Б
4:0
Б
1:1
Б
0:3
Б
3:2
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
К
1:0
Б
1:0
Б
3:5
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
1:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
4:4
Б
2:2
Б
1:4
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
4:1
Б
0:1
К
2:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
5:4

Голы

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.73
1.64

Среднее время на гол

51
54

Всего голов

22
23

Голов в среднем за матч

1.57
1.53

Среднее время на гол

57
58

Всего голов

48
46

Голов в среднем за матч

1.66
1.59

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

54
56

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 15 (5) 0.58
Дукш Марвин 8 0.31
Юнг Антони 2 0.08
Биттенкорт Леонардо 2 0.08
Стаге Йенс 2 0.08
Бёрк Оливер 2 0.08
Шмидт Никлас 2 0.08
Вайзер Митчелл 1 0.04
Пипер Амос 1 0.04
Гросс Кристиан 1 0.04
Велькович Милош 1 0.04
Бьюкенен Ли 1 0.04
Шмид Романо 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 7 (2) 0.27
Баумгартнер Кристоф 5 0.19
Даббур Мунас 5 0.19
Сков Роберт 3 (2) 0.12
Бебу Ила 3 0.12
Кабак Озан 2 0.08
Рюттер Жоржиньо 2 0.08
Гайгер Деннис 1 0.04
Прёмель Гриша 1 0.04
Штиллер Анджело 1 0.04
Кадержабек Павел 1 0.04
Нсоки Стенли 1 0.04
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.04
Анхелиньо Хосе 0 0
Руди Себастьян 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пипер Амос 8 0
Фридль Марко 5 1
Биттенкорт Леонардо 6 0
Вайзер Митчелл 6 0
Штарк Никлас 6 0
Фюллькруг Никлас 4 0
Шмидт Никлас 3 0
Гросс Кристиан 2 0
Дукш Марвин 2 0
Юнг Антони 1 0
Велькович Милош 1 0
Стаге Йенс 1 0
Шмид Романо 1 0
Агу Феликс 1 0
Груев Илия 1 0
Ole Werner 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабак Озан 9 2
Фогт Кевин 8 0
Акпогума Кевин 8 0
Гайгер Деннис 7 0
Баумгартнер Кристоф 5 0
Даббур Мунас 2 1
Брукс Джон 3 0
Прёмель Гриша 3 0
Пош Штефан 1 1
Руди Себастьян 2 0
Анхелиньо Хосе 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Крамарич Андрей 1 0
Бауманн Оливер 1 0
Кадержабек Павел 1 0
Сков Роберт 1 0
Самассеку Диади 1 0
Нсоки Стенли 1 0
Андре Брейтенрейтер 1 0

Результаты матчей

Вердер
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Хоффенхайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

9
9
Вердер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Хоффенхайм
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

17
16

Волевые поражения

14
13
Вердер
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Хоффенхайм
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

21
16

Волевые поражения

23
22

Голы по времени матча

Забито

21
15
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
6
29%
2
13%
1-15
5
24%
2
13%
16-30
1
5%
5
33%
31-45
2
10%
4
27%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
29%
2
13%
76-90

Пропущено

22
22
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
9%
4
18%
1-15
1
5%
4
18%
16-30
6
27%
4
18%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
5
23%
3
14%
61-75
5
23%
6
27%
76-90

Забито

19
19
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
2
11%
2
11%
1-15
4
21%
2
11%
16-30
1
5%
5
26%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
10
53%
6
32%
76-90

Пропущено

25
22
13 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
4
16%
4
18%
1-15
6
24%
3
14%
16-30
3
12%
4
18%
31-45
6
24%
4
18%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
5
20%
6
27%
76-90

Забито

40
34
19 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 6
8
20%
4
12%
1-15
9
23%
4
12%
16-30
2
5%
10
29%
29%
31-45
3
8%
7
21%
46-60
2
5%
1
3%
61-75
16
40%
8
24%
76-90

Пропущено

47
44
22 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 21
6
13%
8
18%
1-15
7
15%
7
16%
16-30
9
19%
8
18%
31-45
9
19%
5
11%
46-60
6
13%
4
9%
61-75
10
21%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Байер Л 2:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Вердер - Бохум 3:0
Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Штутгарт - Вердер 0:2 Вердер - Вольфсбург 2:1 Вердер - Унион Берлин 1:2 Кёльн - Вердер 7:1 Шальке 04 - Вердер 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2 Мурсия - Вердер 0:2 Вердер - Меппен 1:0 Хислингер - Вердер 1:3 Вердер - РБ Лейпциг 1:2 Бавария - Вердер 6:1 Вердер - Шальке 04 2:1 Вердер - Герта 1:0 Фрайбург - Вердер 2:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Хоффенхайм - Герта 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1
Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Бохум - Хоффенхайм 5:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3 Хоффенхайм - Мюнхен-1860 3:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 4:3 Хоффенхайм - Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 4:2 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:3

Результаты матчей

Вердер
Хоффенхайм

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:2
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
3:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
1
7 раз 28%
0
5 раз 20%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
6 раз 24%
3
4 раза 16%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Вердер
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
7
6
1.5
4
9
3
10
2.5
3
10
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
6
6
1.5
4
8
1
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
19
6
13
12
1.5
8
17
4
21
2.5
5
20
1
24
3.5
1
24
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 26 16 7 3 76 - 29 55
2.
Боруссия Д
 Заявка 26 17 2 7 57 - 35 53
3.
Унион Берлин
 Заявка 26 15 6 5 41 - 28 51
4.
Фрайбург
 Заявка 26 13 8 5 39 - 35 47
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 26 13 6 7 49 - 33 45
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 26 11 8 7 47 - 37 41
7.
Байер Л
 Заявка 26 12 4 10 48 - 40 40
8.
Майнц
 Заявка 26 11 7 8 43 - 36 40
9.
Вольфсбург
 Заявка 26 10 9 7 46 - 34 39
10.
Боруссия М
 Заявка 26 8 8 10 40 - 44 32
11.
Вердер
 0:0 Заявка 26 9 5 12 39 - 48 32
12.
Аугсбург
 Заявка 26 8 5 13 34 - 47 29
13.
Кёльн
 Заявка 26 6 10 10 33 - 44 28
14.
Бохум
 Заявка 26 8 2 16 28 - 57 26
15.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 26 6 5 15 33 - 45 23
16.
Герта
 Заявка 26 5 7 14 31 - 49 22
17.
Шальке 04
 Заявка 26 4 9 13 21 - 48 21
18.
Штутгарт
 Заявка 26 4 8 14 29 - 45 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 12 10 1 1 36 - 12 31
2.
Бавария
 Заявка 13 9 4 0 43 - 13 31
3.
Унион Берлин
 Заявка 13 9 4 0 24 - 8 31
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 28 - 13 29
5.
Фрайбург
 Заявка 13 8 4 1 22 - 11 28
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
7.
Боруссия М
 Заявка 13 7 3 3 27 - 17 24
8.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 27 - 18 20
9.
Майнц
 Заявка 13 5 5 3 23 - 15 20
10.
Бохум
 Заявка 12 6 1 5 18 - 21 19
11.
Кёльн
 Заявка 13 5 4 4 21 - 14 19
12.
Аугсбург
 Заявка 13 5 3 5 13 - 17 18
13.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 6 3 28 - 22 18
14.
Вердер
 0:0 Заявка 14 5 2 7 22 - 21 17
15.
Герта
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
16.
Штутгарт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 13 4 2 7 18 - 23 14
18.
Шальке 04
 Заявка 14 3 4 7 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 13 7 3 3 33 - 16 24
2.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 1 6 21 - 23 22
3.
Вольфсбург
 Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
4.
Майнц
 Заявка 13 6 2 5 20 - 21 20
5.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 21 - 22 20
6.
Унион Берлин
 Заявка 13 6 2 5 17 - 20 20
7.
Фрайбург
 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 4 4 5 21 - 20 16
10.
Вердер
 0:0 Заявка 12 4 3 5 17 - 27 15
11.
Аугсбург
 Заявка 13 3 2 8 21 - 30 11
12.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 13 2 3 8 15 - 22 9
13.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 12 - 30 9
14.
Шальке 04
 Заявка 12 1 5 6 7 - 17 8
15.
Боруссия М
 Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
16.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
17.
Штутгарт
 Заявка 13 0 5 8 13 - 29 5
18.
Герта
 Заявка 13 1 2 10 12 - 29 5
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 15 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 12 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Боруссия М Коне Куадио 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Весь список
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 42.7% пользователей.
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    Прогнозы 123
    Вердер 68.3% (84)
    X 22.8% (28)
    Хоффенхайм 8.9% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вердер
    Ничья
    Хоффенхайм
    3.30
    3.76
    3.65
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Вердер 0:0 Хоффенхайм онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вердер 0:0 Хоффенхайм

    Исход игры
    Вердер
    68.5% (85)
    Ничья
    22.6% (28)
    Хоффенхайм
    8.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.5% (81)
    Меньше
    32.5% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    82.5% (99)
    Нет
    17.5% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Вердер
    42.7% (53)
    1:1 Ничья
    15.3% (19)
    1:0 Вердер
    12.1% (15)
    2:2 Ничья
    6.5% (8)
    1:2 Хоффенхайм
    6.5% (8)
    3:1 Вердер
    4% (5)
    2:0 Вердер
    3.2% (4)
    3:2 Вердер
    3.2% (4)
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    Хоффенхайм
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