Тур: 26. Стадион: Вохнинвест Везерштадион. Главный судья: Штегеманн Саша
0:0
Первый тайм: 26'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Фридль
Марко
20
Шмид
Романо
22
Шмидт
Никлас
22
Фогт
Кевин
23
Брукс
Джон
20
Беккер
Финн
9
Бебу
Ила
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Шмид РоманоПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Груев ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Динкчи ЭренНападающий
-
Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Фогт КевинЗащитник
-
23 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Нсоки СтенлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Бишоф ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Вердер
Хоффенхайм
20 матчей
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
29 матчей
44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
34.5%
37.9%
27.6%
10 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
23
Голов в среднем за матч
1.73
1.64
Среднее время на гол
51
54
Всего голов
22
23
Голов в среднем за матч
1.57
1.53
Среднее время на гол
57
58
Всего голов
48
46
Голов в среднем за матч
1.66
1.59
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
54
56
Бомбардиры внутри турнира
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фюллькруг Никлас
|15 (5)
|0.58
|Дукш Марвин
|8
|0.31
|Юнг Антони
|2
|0.08
|Биттенкорт Леонардо
|2
|0.08
|Стаге Йенс
|2
|0.08
|Бёрк Оливер
|2
|0.08
|Шмидт Никлас
|2
|0.08
|Вайзер Митчелл
|1
|0.04
|Пипер Амос
|1
|0.04
|Гросс Кристиан
|1
|0.04
|Велькович Милош
|1
|0.04
|Бьюкенен Ли
|1
|0.04
|Шмид Романо
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|7 (2)
|0.27
|Баумгартнер Кристоф
|5
|0.19
|Даббур Мунас
|5
|0.19
|Сков Роберт
|3 (2)
|0.12
|Бебу Ила
|3
|0.12
|Кабак Озан
|2
|0.08
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0.08
|Гайгер Деннис
|1
|0.04
|Прёмель Гриша
|1
|0.04
|Штиллер Анджело
|1
|0.04
|Кадержабек Павел
|1
|0.04
|Нсоки Стенли
|1
|0.04
|Ларсен Якоб-Бруун
|1
|0.04
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Руди Себастьян
|0
|0
Карточки
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пипер Амос
|8
|0
|Фридль Марко
|5
|1
|Биттенкорт Леонардо
|6
|0
|Вайзер Митчелл
|6
|0
|Штарк Никлас
|6
|0
|Фюллькруг Никлас
|4
|0
|Шмидт Никлас
|3
|0
|Гросс Кристиан
|2
|0
|Дукш Марвин
|2
|0
|Юнг Антони
|1
|0
|Велькович Милош
|1
|0
|Стаге Йенс
|1
|0
|Шмид Романо
|1
|0
|Агу Феликс
|1
|0
|Груев Илия
|1
|0
|Ole Werner
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабак Озан
|9
|2
|Фогт Кевин
|8
|0
|Акпогума Кевин
|8
|0
|Гайгер Деннис
|7
|0
|Баумгартнер Кристоф
|5
|0
|Даббур Мунас
|2
|1
|Брукс Джон
|3
|0
|Прёмель Гриша
|3
|0
|Пош Штефан
|1
|1
|Руди Себастьян
|2
|0
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0
|Крамарич Андрей
|1
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Кадержабек Павел
|1
|0
|Сков Роберт
|1
|0
|Самассеку Диади
|1
|0
|Нсоки Стенли
|1
|0
|Андре Брейтенрейтер
|1
|0
Результаты матчей
Вердер
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Хоффенхайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
9
9
Вердер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Хоффенхайм
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
17
16
Волевые поражения
14
13
Вердер
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
Хоффенхайм
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
52% (13)
20% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
21
16
Волевые поражения
23
22
Голы по времени матча
Забито
21
15
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
6
29%
2
13%
1-15
5
24%
2
13%
16-30
1
5%
5
33%
31-45
2
10%
4
27%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
29%
2
13%
76-90
Пропущено
22
22
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
9%
4
18%
1-15
1
5%
4
18%
16-30
6
27%
4
18%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
5
23%
3
14%
61-75
5
23%
6
27%
76-90
Забито
19
19
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
2
11%
2
11%
1-15
4
21%
2
11%
16-30
1
5%
5
26%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
10
53%
6
32%
76-90
Пропущено
25
22
13 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
4
16%
4
18%
1-15
6
24%
3
14%
16-30
3
12%
4
18%
31-45
6
24%
4
18%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
5
20%
6
27%
76-90
Забито
40
34
19 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 6
8
20%
4
12%
1-15
9
23%
4
12%
16-30
2
5%
10
29%
29%
31-45
3
8%
7
21%
46-60
2
5%
1
3%
61-75
16
40%
8
24%
76-90
Пропущено
47
44
22 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 21
6
13%
8
18%
1-15
7
15%
7
16%
16-30
9
19%
8
18%
31-45
9
19%
5
11%
46-60
6
13%
4
9%
61-75
10
21%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Вердер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Байер Л 2:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Вердер - Бохум 3:0
Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Штутгарт - Вердер 0:2 Вердер - Вольфсбург 2:1 Вердер - Унион Берлин 1:2 Кёльн - Вердер 7:1 Шальке 04 - Вердер 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2 Мурсия - Вердер 0:2 Вердер - Меппен 1:0 Хислингер - Вердер 1:3 Вердер - РБ Лейпциг 1:2 Бавария - Вердер 6:1 Вердер - Шальке 04 2:1 Вердер - Герта 1:0 Фрайбург - Вердер 2:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Хоффенхайм - Герта 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1
Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Бохум - Хоффенхайм 5:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3 Хоффенхайм - Мюнхен-1860 3:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 4:3 Хоффенхайм - Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 4:2 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:3
Результаты матчей
Вердер
Хоффенхайм
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:2
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 16%
3:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 36%
1
7 раз 28%
0
5 раз 20%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
6 раз 24%
3
4 раза 16%
2
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Вердер
Хоффенхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
76
49
310
310
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
66
48
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
196
1312
817
421
520
124
124
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|26
|16
|7
|3
|76 - 29
|55
|2.
|Заявка
|26
|17
|2
|7
|57 - 35
|53
|3.
|Заявка
|26
|15
|6
|5
|41 - 28
|51
|4.
|Заявка
|26
|13
|8
|5
|39 - 35
|47
|5.
|Заявка
|26
|13
|6
|7
|49 - 33
|45
|6.
|Заявка
|26
|11
|8
|7
|47 - 37
|41
|7.
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|48 - 40
|40
|8.
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|43 - 36
|40
|9.
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|46 - 34
|39
|10.
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|40 - 44
|32
|11.
|0:0 Заявка
|26
|9
|5
|12
|39 - 48
|32
|12.
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|34 - 47
|29
|13.
|Заявка
|26
|6
|10
|10
|33 - 44
|28
|14.
|Заявка
|26
|8
|2
|16
|28 - 57
|26
|15.
|0:0 Заявка
|26
|6
|5
|15
|33 - 45
|23
|16.
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|31 - 49
|22
|17.
|Заявка
|26
|4
|9
|13
|21 - 48
|21
|18.
|Заявка
|26
|4
|8
|14
|29 - 45
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 12
|31
|2.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|43 - 13
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|4
|0
|24 - 8
|31
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|28 - 13
|29
|5.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|22 - 11
|28
|6.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 15
|24
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|27 - 17
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|27 - 18
|20
|9.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|23 - 15
|20
|10.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|18 - 21
|19
|11.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 14
|19
|12.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|13 - 17
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|28 - 22
|18
|14.
|0:0 Заявка
|14
|5
|2
|7
|22 - 21
|17
|15.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|16.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 16
|15
|17.
|0:0 Заявка
|13
|4
|2
|7
|18 - 23
|14
|18.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|33 - 16
|24
|2.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|21 - 23
|22
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 12
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|20 - 21
|20
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 22
|20
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|17 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|17 - 24
|19
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|19 - 22
|17
|9.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 20
|16
|10.
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 27
|15
|11.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|21 - 30
|11
|12.
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 22
|9
|13.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|12 - 30
|9
|14.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|7 - 17
|8
|15.
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|13 - 27
|8
|16.
|Заявка
|14
|2
|1
|11
|10 - 36
|7
|17.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|13 - 29
|5
|18.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 29
|5
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|15 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|12 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|12 (3)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|12 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 9
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 8
|Боруссия М
|Коне Куадио
|10
|Аугсбург
|Бериша Мергим
|1 8
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вердер 0:0 Хоффенхайм
Исход игры
Вердер
68.5% (85)
Ничья
22.6% (28)
Хоффенхайм
8.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
67.5% (81)
Меньше
32.5% (39)
Обе команды забьют
Да
82.5% (99)
Нет
17.5% (21)
Популярный счёт
2:1 Вердер
42.7% (53)
1:1 Ничья
15.3% (19)
1:0 Вердер
12.1% (15)
2:2 Ничья
6.5% (8)
1:2 Хоффенхайм
6.5% (8)
3:1 Вердер
4% (5)
2:0 Вердер
3.2% (4)
3:2 Вердер
3.2% (4)
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