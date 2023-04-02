Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Эрен Динкчи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

92' Эрен Динкчи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Матч возобновится спорным мячом

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Тактическая замена. Юнг Антони уходит с поля и его заменяет Эрен Динкчи

89' Биттенкорт Леонардо получает желтую карточку за неспортивное поведение

89' Гайгер Деннис получает желтую карточку за неспортивное поведение

89' Фридль Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Нсоки Стенли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Фридль Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Бебу Ила выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

85' Филипп Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали

85' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

84' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Биттенкорт Леонардо не смог попасть в створ ударом издали

83' Fisnik Asllani из команды Хоффенхайм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

82' Нсоки Стенли получает желтую карточку за неспортивное поведение

81' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Удар от ворот произведет Вердер

80' Шанс! Fisnik Asllani из команды Хоффенхайм пробил головой, но мимо

79' Анхелиньо Хосе из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

78' Вайзер Митчелл из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Вайзер Митчелл из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Юнг Антони из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Fisnik Asllani нанес удар, но тот был заблокирован.

73' Кадержабек Павел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Fisnik Asllani нанес удар, но тот был заблокирован.

73' Крамарич Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Вайзер Митчелл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Вайзер Митчелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Вайзер Митчелл из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Крамарич Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Тактическая замена. Баумгартнер Кристоф уходит с поля и его заменяет Fisnik Asllani

66' Удар от ворот произведет Вердер

66' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Вердер идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Баумгартнер Кристоф совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

62' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Брукс Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

57' Бебу Ила совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

56' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Шмидт Никлас - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

52' Беккер Финн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Вердер совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Г О О О О О О Л - Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

50' Анхелиньо Хосе из команды Хоффенхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

49' Фюллькруг Никлас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

49' Дукш Марвин из команды Вердер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

46' Шмид Романо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.