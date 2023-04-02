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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: . Зрители: 42000 Главный судья: Штегеманн Саша
Вердер
1:2
Конец матча
Хоффенхайм
0'
29' Желтая карточка
Шмид Романо
0:1
50' Гол
Крамарич Андрей
0:2
52' Гол
Баумгартнер Кристоф
54' Желтая карточка
Шмидт Никлас
57' Желтая карточка
Бебу Ила
63' Желтая карточка
Баумгартнер Кристоф
1:2
76' Гол
Пипер Амос
82' Желтая карточка
Нсоки Стенли
89' Желтая карточка
Гайгер Деннис
89' Желтая карточка
Биттенкорт Леонардо
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Кабак Озан
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Кабак Озан
90'+7
1:2. Гол Амоса Пипера (видео). Ч...

Ход матча

29'
Шмид Романо
 
50'
0:1
Крамарич Андрей
(Анхелиньо Хосе)
52'
0:2
Баумгартнер Кристоф
(Кадержабек Павел)
54'
Шмидт Никлас
 
57'
 
Бебу Ила
60'
Биттенкорт Леонардо
Шмид Романо
 
60'
Стаге Йенс
Шмидт Никлас
 
63'
 
Баумгартнер Кристоф
67'
 
Асллани Фисник
Баумгартнер Кристоф
67'
 
Дилейни Томас
Беккер Финн
75'
Пипер Амос
Штарк Никлас
 
75'
Филипп Максимилиан
Гросс Кристиан
 
76'
 
Кабак Озан
Акпогума Кевин
76'
Пипер Амос
(Вайзер Митчелл)
1:2
81'
 
Штиллер Анджело
Дилейни Томас
81'
 
Нсоки Стенли
Анхелиньо Хосе
82'
 
Нсоки Стенли
89'
Динкчи Эрен
Юнг Антони
 
89'
 
Гайгер Деннис
89'
Биттенкорт Леонардо
 
90'
 
Кабак Озан
90'
 
Кабак Озан

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 6
  • 5 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 124
Вердер 68.5% (85)
X 22.6% (28)
Хоффенхайм 8.9% (11)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Павленка
Иржи
13
Велькович
Милош
4
Штарк
Никлас
32
Фридль
Марко
8
Вайзер
Митчелл
20
Шмид
Романо
36
Гросс
Кристиан
22
Шмидт
Никлас
3
Юнг
Антони
11
Фюллькруг
Никлас
7
Дукш
Марвин
1
Бауманн
Оливер
22
Фогт
Кевин
23
Брукс
Джон
25
Акпогума
Кевин
3
Кадержабек
Павел
27
Крамарич
Андрей
8
Гайгер
Деннис
20
Беккер
Финн
11
Анхелиньо
Хосе
14
Баумгартнер
Кристоф
9
Бебу
Ила
Вердер
3-5-2
Хоффенхайм
3-5-2

История личных встреч

Вердер
Хоффенхайм

20 матчей

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

29 матчей

44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

34.5%
37.9%
27.6%
10 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

Б
1:2
Б
4:0
Б
1:1
Б
0:3
Б
3:2
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
К
1:0
Б
1:0
Б
3:5
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
1:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
4:4
Б
2:2
Б
1:4
Б
1:1
Б
1:2
Б
2:1
Б
4:1
Б
0:1
К
2:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
5:4

Голы

Всего голов

26
23

Голов в среднем за матч

1.73
1.64

Среднее время на гол

51
54

Всего голов

22
23

Голов в среднем за матч

1.57
1.53

Среднее время на гол

57
58

Всего голов

48
46

Голов в среднем за матч

1.66
1.59

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
6
Больше 21%
Меньше 79%
23
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

54
56

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 15 (5) 0.58
Дукш Марвин 8 0.31
Юнг Антони 2 0.08
Биттенкорт Леонардо 2 0.08
Стаге Йенс 2 0.08
Пипер Амос 2 0.08
Бёрк Оливер 2 0.08
Шмидт Никлас 2 0.08
Вайзер Митчелл 1 0.04
Гросс Кристиан 1 0.04
Велькович Милош 1 0.04
Бьюкенен Ли 1 0.04
Шмид Романо 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 8 (2) 0.31
Баумгартнер Кристоф 6 0.23
Даббур Мунас 5 0.19
Сков Роберт 3 (2) 0.12
Бебу Ила 3 0.12
Кабак Озан 2 0.08
Рюттер Жоржиньо 2 0.08
Гайгер Деннис 1 0.04
Кадержабек Павел 1 0.04
Прёмель Гриша 1 0.04
Штиллер Анджело 1 0.04
Нсоки Стенли 1 0.04
Ларсен Якоб-Бруун 1 0.04
Анхелиньо Хосе 0 0
Руди Себастьян 0 0

Карточки

Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пипер Амос 8 0
Биттенкорт Леонардо 7 0
Фридль Марко 5 1
Вайзер Митчелл 6 0
Штарк Никлас 6 0
Фюллькруг Никлас 4 0
Шмидт Никлас 4 0
Гросс Кристиан 2 0
Дукш Марвин 2 0
Шмид Романо 2 0
Юнг Антони 1 0
Велькович Милош 1 0
Стаге Йенс 1 0
Агу Феликс 1 0
Груев Илия 1 0
Ole Werner 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабак Озан 9 2
Фогт Кевин 8 0
Акпогума Кевин 8 0
Гайгер Деннис 8 0
Баумгартнер Кристоф 6 0
Даббур Мунас 2 1
Брукс Джон 3 0
Прёмель Гриша 3 0
Пош Штефан 1 1
Руди Себастьян 2 0
Анхелиньо Хосе 2 0
Нсоки Стенли 2 0
Рюттер Жоржиньо 2 0
Крамарич Андрей 1 0
Бауманн Оливер 1 0
Кадержабек Павел 1 0
Бебу Ила 1 0
Сков Роберт 1 0
Самассеку Диади 1 0
Андре Брейтенрейтер 1 0

Результаты матчей

Вердер
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Хоффенхайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

10
9
Вердер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Хоффенхайм
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

17
16

Волевые поражения

14
13
Вердер
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (8)
54% (14)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
31% (8)
38% (10)
Хоффенхайм
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

21
17

Волевые поражения

24
22

Голы по времени матча

Забито

22
17
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 16
6
27%
2
12%
1-15
5
23%
2
12%
16-30
1
5%
5
29%
29%
31-45
2
9%
6
35%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
7
32%
2
12%
76-90

Пропущено

24
23
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
2
8%
4
17%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
6
25%
4
17%
31-45
5
21%
1
4%
46-60
5
21%
3
13%
61-75
5
21%
7
30%
76-90

Забито

19
19
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
2
11%
2
11%
1-15
4
21%
2
11%
16-30
1
5%
5
26%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
1
5%
1
5%
61-75
10
53%
6
32%
76-90

Пропущено

25
22
13 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
4
16%
4
18%
1-15
6
24%
3
14%
16-30
3
12%
4
18%
31-45
6
24%
4
18%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
5
20%
6
27%
76-90

Забито

41
36
19 В 1-м тайме 18
22 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 11
4 Не забивали 6
8
20%
4
11%
1-15
9
22%
4
11%
16-30
2
5%
10
28%
31-45
3
7%
9
25%
46-60
2
5%
1
3%
61-75
17
41%
8
22%
76-90

Пропущено

49
45
22 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 22
6
12%
8
18%
1-15
7
14%
7
16%
16-30
9
18%
8
18%
31-45
11
22%
5
11%
46-60
6
12%
4
9%
61-75
10
20%
13
29%
76-90

Результаты последних матчей

Вердер
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Байер Л 2:3 Аугсбург - Вердер 2:1 Вердер - Бохум 3:0
Айнтрахт Фр - Вердер 2:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Штутгарт - Вердер 0:2 Вердер - Вольфсбург 2:1 Вердер - Унион Берлин 1:2 Кёльн - Вердер 7:1 Шальке 04 - Вердер 0:1 Вердер - Санкт-Галлен 2:2 Мурсия - Вердер 0:2 Вердер - Меппен 1:0 Хислингер - Вердер 1:3 Вердер - РБ Лейпциг 1:2 Бавария - Вердер 6:1 Вердер - Шальке 04 2:1 Вердер - Герта 1:0 Фрайбург - Вердер 2:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Хоффенхайм - Герта 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 2:1 Майнц - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1
Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Байер Л 1:3 Бохум - Хоффенхайм 5:2 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:4 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Унион Берлин - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Майнц 2:2 Серветт - Хоффенхайм 1:3 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3 Хоффенхайм - Мюнхен-1860 3:2 Хоффенхайм - Эльвeрсберг 4:3 Хоффенхайм - Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 4:2 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:3

Результаты матчей

Вердер
Хоффенхайм

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:2
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 35%
1
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%
1
11 раз 42%
0
6 раз 23%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Вердер
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
3
7
7
1.5
4
9
3
11
2.5
3
10
1
13
3.5
1
12
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
3
6
6
1.5
5
8
1
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
20
6
13
13
1.5
9
17
4
22
2.5
5
21
1
25
3.5
1
25
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 26 16 7 3 76 - 29 55
2.
Боруссия Д
 Заявка 26 17 2 7 57 - 35 53
3.
Унион Берлин
 Заявка 26 15 6 5 41 - 28 51
4.
Фрайбург
 Заявка 26 13 8 5 39 - 35 47
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 26 13 6 7 49 - 33 45
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 26 11 8 7 47 - 37 41
7.
Байер Л
 Заявка 26 12 4 10 48 - 40 40
8.
Майнц
 Заявка 26 11 7 8 43 - 36 40
9.
Вольфсбург
 Заявка 26 10 9 7 46 - 34 39
10.
Боруссия М
 Заявка 26 8 8 10 40 - 44 32
11.
Вердер
 Заявка 26 9 4 13 40 - 50 31
12.
Аугсбург
 Заявка 26 8 5 13 34 - 47 29
13.
Кёльн
 Заявка 26 6 10 10 33 - 44 28
14.
Бохум
 Заявка 26 8 2 16 28 - 57 26
15.
Хоффенхайм
 Заявка 26 7 4 15 35 - 46 25
16.
Герта
 Заявка 26 5 7 14 31 - 49 22
17.
Шальке 04
 Заявка 26 4 9 13 21 - 48 21
18.
Штутгарт
 Заявка 26 4 8 14 29 - 45 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 12 10 1 1 36 - 12 31
2.
Бавария
 Заявка 13 9 4 0 43 - 13 31
3.
Унион Берлин
 Заявка 13 9 4 0 24 - 8 31
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 9 2 2 28 - 13 29
5.
Фрайбург
 Заявка 13 8 4 1 22 - 11 28
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 7 3 3 28 - 15 24
7.
Боруссия М
 Заявка 13 7 3 3 27 - 17 24
8.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 27 - 18 20
9.
Майнц
 Заявка 13 5 5 3 23 - 15 20
10.
Бохум
 Заявка 12 6 1 5 18 - 21 19
11.
Кёльн
 Заявка 13 5 4 4 21 - 14 19
12.
Аугсбург
 Заявка 13 5 3 5 13 - 17 18
13.
Вольфсбург
 Заявка 13 4 6 3 28 - 22 18
14.
Герта
 Заявка 13 4 5 4 19 - 20 17
15.
Вердер
 Заявка 14 5 1 8 23 - 23 16
16.
Штутгарт
 Заявка 13 4 3 6 16 - 16 15
17.
Хоффенхайм
 Заявка 13 4 2 7 18 - 23 14
18.
Шальке 04
 Заявка 14 3 4 7 14 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 13 7 3 3 33 - 16 24
2.
Боруссия Д
 Заявка 14 7 1 6 21 - 23 22
3.
Вольфсбург
 Заявка 13 6 3 4 18 - 12 21
4.
Майнц
 Заявка 13 6 2 5 20 - 21 20
5.
Байер Л
 Заявка 13 6 2 5 21 - 22 20
6.
Унион Берлин
 Заявка 13 6 2 5 17 - 20 20
7.
Фрайбург
 Заявка 13 5 4 4 17 - 24 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 13 4 5 4 19 - 22 17
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 13 4 4 5 21 - 20 16
10.
Вердер
 Заявка 12 4 3 5 17 - 27 15
11.
Хоффенхайм
 Заявка 13 3 2 8 17 - 23 11
12.
Аугсбург
 Заявка 13 3 2 8 21 - 30 11
13.
Кёльн
 Заявка 13 1 6 6 12 - 30 9
14.
Шальке 04
 Заявка 12 1 5 6 7 - 17 8
15.
Боруссия М
 Заявка 13 1 5 7 13 - 27 8
16.
Бохум
 Заявка 14 2 1 11 10 - 36 7
17.
Штутгарт
 Заявка 13 0 5 8 13 - 29 5
18.
Герта
 Заявка 13 1 2 10 12 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 15 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 12 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 12 (3)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 12 (1)
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Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 9
Байер Л Инкапье Пьеро 2 8
Боруссия М Коне Куадио 10
Аугсбург Бериша Мергим 1 8
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 96'
    НЕТ КАРТОЧКИ! - После просмотра ситуации, судья изменил решение по карточке, которую ранее получил Кабак Озан из команды Хоффенхайм.
  • 96'
    VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
  • 96'
    После проверки VAR рефери поменял решение - Вердер не будет бить пенальти!
  • 96'
    The card for Кабак Озан from Хоффенхайм was disallowed via VAR intervention.
  • 95'
    Контроль мяча: Вердер: 53%, Хоффенхайм: 47%.
  • 94'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • Фол, нарушение
    94'
    ПЕНАЛЬТИ! - Кабак Озан из команды Хоффенхайм нарушает правила.
  • 94'
    Кабак Озан успешно блокирует удар.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wohninvest WESERSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Вердер 68.5% (85)
    X 22.6% (28)
    Хоффенхайм 8.9% (11)
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