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  3. Словакия: Суперлига. Группа Б
Тур: 2. Стадион: .
Ружомберок
2:0
Конец матча
Злате Моравце
0'
1:0
55' Гол
Бобчек Томаш
2:0
68' Гол
Герец Штефан
80' Желтая карточка
Селески Александер
82' Желтая карточка
Чонка Матуш
90'+3
34
Фрюхвальд
Томаш
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
28
Селески
Александер
24
Жигмунд
Марек
8
Домонкос
Кристоф
15
Герец
Штефан
30
Хриен
Мартин
16
Мацейко
Адриан
9
Бобчек
Томаш
1
Лукач
Патрик
25
Суля
Самуэл
31
Томль
Мартин
42
Michal
Pinter
90
Чонка
Матуш
14
Дуга
Денис
27
Stephano
Almeida
29
Бренкус
Адам
16
Мондек
Кароль
6
Мудры
Тимотей
10
Kenneth
Ikugar
Ружомберок
4-2-3-1
Злате Моравце
4-5-1

История личных встреч

Ружомберок
Злате Моравце

24 матча

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

38 матчей

42.1%
36.8%
21.1%
16 побед 14 ничьих 8 побед

Первый тайм

36.8%
39.5%
23.7%
14 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

36.8%
36.8%
26.4%
14 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

С
2:2
С
2:2
С
1:1
С
2:2
С
3:1
С
2:1
С
0:0
С
4:2
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
6:1
С
1:1
К
1:2
С
0:2
С
5:2
С
0:2
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
1:3
С
1:3
С
2:1
С
0:0
С
3:1
CL
4:0
CL
1:0
CL
0:0
CL
3:0
CL
1:1
CL
0:3
ТМС
0:3
CL
1:0
CL
2:2
CL
1:2

Голы

Всего голов

41
25

Голов в среднем за матч

2.05
1.39

Среднее время на гол

43
64

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.33
1.05

Среднее время на гол

67
85

Всего голов

65
46

Голов в среднем за матч

1.71
1.21

Тотал матчей

2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

52
74

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тренчин - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 0:1 Жилина - Ружомберок 2:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:2
Ружомберок - Земплин 1:0 Заглембе Сосновец - Ружомберок 3:3 Халадаш - Ружомберок 2:2 Залаэгерсег - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Поважска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 ДАК - Ружомберок 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 2:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Скалица 2:0 Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 3:2
Злате Моравце
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Злате Моравце - Земплин 2:5 Земплин - Злате Моравце 0:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Злате Моравце 1:1
Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Комарно - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Жилина 4:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - ДАК 2:2 Скалица - Злате Моравце 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3 Злате Моравце - Земплин 0:1 Злате Моравце - Тренчин 1:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 4:2 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Жилина - Злате Моравце 1:0
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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