Тур: 2. Стадион: Ружомберок.
2:0
Конец матча
0'
1:0
55' ГолБобчек Томаш
2:0
68' ГолГерец Штефан
80' Желтая карточкаСелески Александер
82' Желтая карточкаЧонка Матуш
90'+3
Ход матча
55'
1:0
68'
2:0
82'
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
15
Герец
Штефан
30
Хриен
Мартин
25
Суля
Самуэл
31
Томль
Мартин
90
Чонка
Матуш
14
Дуга
Денис
29
Бренкус
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Суля СамуэлЗащитник
-
31 Томль МартинЗащитник
- Защитник
-
90 Чонка МатушЗащитник
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
26 Дубек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Пинте ПатрикНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Galad
История личных встреч
Ружомберок
Злате Моравце
24 матча
66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
14 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
38 матчей
42.1%
36.8%
21.1%
16 побед 14 ничьих 8 побед
Первый тайм
36.8%
39.5%
23.7%
14 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
36.8%
36.8%
26.4%
14 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
25
Голов в среднем за матч
2.05
1.39
Среднее время на гол
43
64
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.33
1.05
Среднее время на гол
67
85
Всего голов
65
46
Голов в среднем за матч
1.71
1.21
Тотал матчей
2.5
35
Больше 92%
Меньше 8%
3
32
Больше 84%
Меньше 16%
6
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
52
74
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тренчин - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 0:1 Жилина - Ружомберок 2:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:2
Ружомберок - Земплин 1:0 Заглембе Сосновец - Ружомберок 3:3 Халадаш - Ружомберок 2:2 Залаэгерсег - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Поважска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 ДАК - Ружомберок 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 2:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Скалица 2:0 Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 3:2
Злате Моравце
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Злате Моравце - Земплин 2:5 Земплин - Злате Моравце 0:0 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Тренчин - Злате Моравце 1:1
Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Комарно - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Жилина 4:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - ДАК 2:2 Скалица - Злате Моравце 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3 Злате Моравце - Земплин 0:1 Злате Моравце - Тренчин 1:0 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 4:2 Злате Моравце - Ружомберок 2:2 Жилина - Злате Моравце 1:0