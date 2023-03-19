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Словакия: Суперлига. Группа А
2022-2023

Тур: 2. Стадион: .
Железярне Подбрезова
1:2
Второй тайм: 78'
Слован Братислава
0'
0:1
40' Гол
Вернон де Марко
1:1
45' Гол
Christophe Kabongo
45' Желтая карточка
Christophe Kabongo
1:2
52' Гол
Грин Эндри
70' Желтая карточка
Вернон де Марко
72' Желтая карточка
Marek Kristian Bartos
1
Лудга
Рихард
11
Samuel
Datko
39
Marek
Kristian
Bartos
23
Бакаля
Микулаш
10
Jozef
Spyrka
17
Бариш
Дамьян
18
Шикула
Николас
34
Благут
Патрик
7
Daniel
Pavuk
37
Christophe
Kabongo
70
Moussa
Sangare
31
Трновски
Мартин
21
Змрхаль
Яромир
81
Вернон
де
Марко
4
Кашия
Гурам
25
Пощек
Лукаш
20
Канкава
Джаба
7
Вайсс
Владимир
33
Куцка
Юрай
19
Грин
Эндри
23
Шарани
Зуберу
11
Барсегян
Тигран
Железярне Подбрезова
3-4-3
Слован Братислава
4-3-3

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Слован Братислава

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
3:1
С
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Christophe Kabongo 2 1
Куколь Владимир 0 0
Благут Патрик 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грин Эндри 1 0.5
Вернон де Марко 1 0.5

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christophe Kabongo 2 0
Бакаля Микулаш 1 0
Samuel Datko 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Слован Братислава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

0
0
Железярне Подбрезова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Железярне Подбрезова - Жилина 3:1
Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Скалица 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 2:5 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Слован Братислава - Базель 2:2 Слован Братислава - Жилина 0:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 4:1
СТК-1914 Саморин - Слован Братислава 1:1 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Ред Булл Зальцбург - Слован Братислава 1:0 Санкт-Пёльтен - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - Зброёвка 2:1 Дунайcка Cтреда - Слован Братислава 2:4 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Слован Братислава - Ружомберок 2:0 Жилина - Слован Братислава 4:1 Жальгирис - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Слован Братислава - Пюник 2:1 Скалица - Слован Братислава 1:4

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
Слован Братислава

Точный счет

6:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

6:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 1 1 0 0 3 - 2 51
2.
Слован Братислава
 2:1 2 1 0 1 2 - 2 50
3.
Спартак Трнава
 1 1 0 0 6 - 1 43
4.
Жилина
 2 2 0 0 7 - 4 37
5.
Железярне Подбрезова
 1:2 2 0 0 2 2 - 8 35
6.
Дукла Банска-Бистрица
 2 0 0 2 6 - 9 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 2:1 1 0 0 1 0 - 1 47
2.
Спартак Трнава
 1 1 0 0 6 - 1 43
3.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 0 1 2 - 3 31
4.
Жилина
 1 1 0 0 6 - 4 3
5.
ДАК
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Железярне Подбрезова
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 1 1 0 0 3 - 2 51
2.
Железярне Подбрезова
 1:2 1 0 0 1 1 - 6 35
3.
Жилина
 1 1 0 0 1 - 0 34
4.
Слован Братислава
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Спартак Трнава
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 0 1 4 - 6 0
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  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций

Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 3
Жилина Капралик Адриан 2 (2)
Спартак Трнава Прохазка Роман 2
Дукла Банска-Бистрица Балич Андрия 2
Спартак Трнава Тайво Абдулрахман 2
Весь список

Топ нарушителей
Железярне Подбрезова Christophe Kabongo 2
Дукла Банска-Бистрица Горосито Николас 1
Спартак Трнава Паур Якуб 1
Дукла Банска-Бистрица Branislav Luptak 1
ДАК Рисванис Спирос 1
Весь список
  • Описание гола
    52'
    Г О О О О Л - Грин Эндри бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    46'
    Christophe Kabongo получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Patrik Blahut сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Christophe Kabongo бьет в цель!
  • 40'
    Вайсс Владимир сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Вернон де Марко бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Железярне Подбрезова
    Ничья
    Слован Братислава
    5.31
    5.00
    1.65
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Железярне Подбрезова 1:2 Слован Братислава онлайн

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    Железярне Подбрезова
    Слован Братислава
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