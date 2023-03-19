Тур: 2. Стадион: ZELPO Arena.
1:2
Второй тайм: 78'
0'
0:1
40' ГолВернон де Марко
1:1
45' ГолChristophe Kabongo
45' Желтая карточкаChristophe Kabongo
1:2
52' ГолГрин Эндри
70' Желтая карточкаВернон де Марко
72' Желтая карточкаMarek Kristian Bartos
Ход матча
40'
0:1
45'
52'
1:2
70'
11
Samuel
Datko
10
Jozef
Spyrka
17
Бариш
Дамьян
25
Пощек
Лукаш
33
Куцка
Юрай
19
Грин
Эндри
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Samuel DatkoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Jozef SpyrkaПолузащитник
-
17 Бариш ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
31 Matej Luksch
-
-
-
-
25 Simon Fasko
-
30 Andy Masaryk
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
-
19 Грин ЭндриНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
6 МаудуЗащитник
- Защитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
-
3 Агбо УчеПолузащитник
-
26 Лихи ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
Железярне Подбрезова
Слован Братислава
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Christophe Kabongo
|2
|1
|Куколь Владимир
|0
|0
|Благут Патрик
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грин Эндри
|1
|0.5
|Вернон де Марко
|1
|0.5
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christophe Kabongo
|2
|0
|Бакаля Микулаш
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Слован Братислава
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
0
0
Железярне Подбрезова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Железярне Подбрезова - Жилина 3:1
Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Скалица 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 2:5 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Слован Братислава - Базель 2:2 Слован Братислава - Жилина 0:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 4:1
СТК-1914 Саморин - Слован Братислава 1:1 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Ред Булл Зальцбург - Слован Братислава 1:0 Санкт-Пёльтен - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - Зброёвка 2:1 Дунайcка Cтреда - Слован Братислава 2:4 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Слован Братислава - Ружомберок 2:0 Жилина - Слован Братислава 4:1 Жальгирис - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Слован Братислава - Пюник 2:1 Скалица - Слован Братислава 1:4
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
Слован Братислава
Точный счет
6:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
6:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Железярне Подбрезова
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|51
|2.
|2:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|50
|3.
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|43
|4.
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|37
|5.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|35
|6.
|2
|0
|0
|2
|6 - 9
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|47
|2.
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|43
|3.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|31
|4.
|1
|1
|0
|0
|6 - 4
|3
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|51
|2.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|35
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|34
|4.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|4 - 6
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
|ДАК
|Крстович Никола
|3
|Жилина
|Капралик Адриан
|2 (2)
|Спартак Трнава
|Прохазка Роман
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Балич Андрия
|2
|Спартак Трнава
|Тайво Абдулрахман
|2
|Железярне Подбрезова
|Christophe Kabongo
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Горосито Николас
|1
|Спартак Трнава
|Паур Якуб
|1
|Дукла Банска-Бистрица
|Branislav Luptak
|1
|ДАК
|Рисванис Спирос
|1