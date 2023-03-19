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  4. Суперлига. Группа А 2022-2023

Словакия: Суперлига. Группа А
2022-2023

Тур: 2. Стадион: .
Железярне Подбрезова
1:2
Конец матча
Слован Братислава
0'
0:1
40' Гол
Вернон де Марко
1:1
45' Гол
Christophe Kabongo
45' Желтая карточка
Christophe Kabongo
1:2
52' Гол
Грин Эндри
70' Желтая карточка
Вернон де Марко
72' Желтая карточка
Marek Kristian Bartos
90' Желтая карточка
Daniel Pavuk
90' Желтая карточка
Шикула Николас
90' Желтая карточка
Ловат Лукас
90'+7
1
Лудга
Рихард
11
Samuel
Datko
39
Marek
Kristian
Bartos
23
Бакаля
Микулаш
10
Jozef
Spyrka
17
Бариш
Дамьян
18
Шикула
Николас
34
Благут
Патрик
7
Daniel
Pavuk
37
Christophe
Kabongo
70
Moussa
Sangare
31
Трновски
Мартин
21
Змрхаль
Яромир
81
Вернон
де
Марко
4
Кашия
Гурам
25
Пощек
Лукаш
20
Канкава
Джаба
7
Вайсс
Владимир
33
Куцка
Юрай
19
Грин
Эндри
23
Шарани
Зуберу
11
Барсегян
Тигран
Железярне Подбрезова
3-4-3
Слован Братислава
4-3-3

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Слован Братислава

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
3:1
С
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Christophe Kabongo 2 1
Куколь Владимир 0 0
Благут Патрик 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грин Эндри 1 0.5
Вернон де Марко 1 0.5

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christophe Kabongo 2 0
Marek Kristian Bartos 1 0
Бакаля Микулаш 1 0
Daniel Pavuk 1 0
Samuel Datko 1 0
Шикула Николас 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вернон де Марко 1 0
Ловат Лукас 1 0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Железярне Подбрезова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

0
0
Железярне Подбрезова
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Слован Братислава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
100%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Железярне Подбрезова - Жилина 3:1
Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Скалица 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 2:5 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Слован Братислава - Базель 2:2 Слован Братислава - Жилина 0:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 4:1
СТК-1914 Саморин - Слован Братислава 1:1 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Ред Булл Зальцбург - Слован Братислава 1:0 Санкт-Пёльтен - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - Зброёвка 2:1 Дунайcка Cтреда - Слован Братислава 2:4 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Слован Братислава - Ружомберок 2:0 Жилина - Слован Братислава 4:1 Жальгирис - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Слован Братислава - Пюник 2:1 Скалица - Слован Братислава 1:4

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
Слован Братислава

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

6:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 2 2 0 0 6 - 3 54
2.
Слован Братислава
 2 1 0 1 2 - 2 50
3.
Спартак Трнава
 2 1 0 1 7 - 4 43
4.
Жилина
 2 2 0 0 7 - 4 37
5.
Железярне Подбрезова
 2 0 0 2 2 - 8 35
6.
Дукла Банска-Бистрица
 2 0 0 2 6 - 9 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1 0 0 1 0 - 1 47
2.
Спартак Трнава
 1 1 0 0 6 - 1 43
3.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 0 1 2 - 3 31
4.
Жилина
 1 1 0 0 6 - 4 3
5.
ДАК
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Железярне Подбрезова
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 1 1 0 0 3 - 2 51
2.
Железярне Подбрезова
 1 0 0 1 1 - 6 35
3.
Жилина
 1 1 0 0 1 - 0 34
4.
Слован Братислава
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 0 1 4 - 6 0
6.
Спартак Трнава
 1 0 0 1 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 3
Спартак Трнава Тайво Абдулрахман 3
Жилина Капралик Адриан 2 (2)
Спартак Трнава Прохазка Роман 2
Дукла Банска-Бистрица Балич Андрия 2
Весь список

Топ нарушителей
Железярне Подбрезова Christophe Kabongo 2
Дукла Банска-Бистрица Горосито Николас 1
Спартак Трнава Паур Якуб 1
Дукла Банска-Бистрица Branislav Luptak 1
Спартак Трнава Буката Мартин 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    96'
    Ловат Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    92'
    Nicolas Sikula получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    92'
    Daniel Pavuk получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Змрхаль Яромир уходит с поля. Filip Lichy выходит вместо него
  • 89'
    Вайсс Владимир уходит с поля. Агбо Уче выходит вместо него
  • 84'
    Грин Эндри уходит с поля. Malik Abubakari выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      52'
      Г О О О О Л - Грин Эндри бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      46'
      Christophe Kabongo получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Patrik Blahut сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Christophe Kabongo бьет в цель!
    • 40'
      Вайсс Владимир сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Вернон де Марко бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Железярне Подбрезова 1:2 Слован Братислава онлайн

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