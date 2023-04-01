Тур: 3. Стадион: NTC Poprad.
0:2
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаRastislav Vaclavik
14' Желтая карточкаEynel Soares
44' Желтая карточкаЕм Рэбен
0:1
47' ГолБаинович Филип
0:1
50' Не забитый пенальтиRichard Bartos
0:2
64' ГолБаинович Филип
90' Желтая карточкаХолли Доминик
90'+5
Ход матча
14'
44'
47'
0:1
50'
0:1
64'
0:2
90'
25
Нечас
Мартин
23
Гажи
Адам
35
Ем
Рэбен
19
Пирес
Келвин
11
Азанго
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Нечас МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гажи АдамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Спичка ИванЗащитник
- Нападающий
-
66 Дедич РенеНападающий
-
-
-
17 Peter Vosko
-
11 Tomas Stas
-
14 Tobias Divis
-
Главный тренер: Ondrej Desiatnik
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Ем РэбенЗащитник
-
19 Пирес КелвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Мичуда ШимонЗащитник
-
10 Соуза ДабниПолузащитник
- Нападающий
-
28 Кмет МатушНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Франтишек Страка
История личных встреч
Татран Липтовски-Микулаш
Тренчин
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
3
1.67
Среднее время на гол
30
54
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
2
1.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
54
Бомбардиры внутри турнира
Татран Липтовски-Микулаш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баинович Филип
|2
|0.67
|Холли Доминик
|0
|0
Карточки
Татран Липтовски-Микулаш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полачек Мартин
|1
|0
|Rastislav Vaclavik
|1
|0
|Imrich Bedecs
|1
|0
|Тумма Гергей
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холли Доминик
|2
|0
|Lazar Stojsavljevic
|1
|0
|Ем Рэбен
|1
|0
|Samuel Kozlovsky
|1
|0
|Eynel Soares
|1
|0
|Lekan Okunola
|1
|0
Результаты матчей
Татран Липтовски-Микулаш
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Тренчин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Татран Липтовски-Микулаш
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тренчин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
0
0
Татран Липтовски-Микулаш
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Тренчин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Татран Липтовски-Микулаш
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 1:2
Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Торпедо Кутаиси 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Дрита 0:1 Сандецья - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Прешов - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Краковия - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Висла Плоцк 4:4 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 TJ Jednota Banova - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 1:1 Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1
Тренчин
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
МФК Вышков - Тренчин 3:1 Скалица - Тренчин 2:0 Тренчин - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Ружомберок 0:3
Татран Прешов - Тренчин 0:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Спартак Трнава - Тренчин 3:2 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 3:0 Тренчин - Раца 3:0 Тренчин - МФК Вышков 0:0 Тренчин - ДАК 0:4 Тренчин - Спартак Миява 5:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 1:1 Тренчин - Ружомберок 0:0 Земплин - Тренчин 2:0 Тренчин - Скалица 3:1 Тренчин - Слован Братислава 4:0 Жилина - Тренчин 1:1 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0
Результаты матчей
Татран Липтовски-Микулаш
Тренчин
Точный счет
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Татран Липтовски-Микулаш
Тренчин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|37
|2.
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|28
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|26
|4.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|25
|5.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|24
|6.
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|24
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|22
|3.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|9
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|34
|2.
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|26
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|23
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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|Земплин
|Яношик Лукаш
|3 (1)
|Ружомберок
|Герец Штефан
|3
|Скалица
|Яо Янн Майкл
|2 (1)
|Скалица
|Гаша Роман
|2
|Тренчин
|Баинович Филип
|2
|Земплин
|Wisdom Kanu
|2
|Тренчин
|Холли Доминик
|2
|Злате Моравце
|Дубек Томаш
|1
|Земплин
|Жофчак Игор
|1
|Злате Моравце
|Беднар Мартин
|1