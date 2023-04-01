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  4. Суперлига. Группа Б 2022-2023

Словакия: Суперлига. Группа Б
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Татран Липтовски-Микулаш
0:2
Конец матча
Тренчин
0'
10' Желтая карточка
Rastislav Vaclavik
14' Желтая карточка
Eynel Soares
44' Желтая карточка
Ем Рэбен
0:1
47' Гол
Баинович Филип
0:1
50' Не забитый пенальти
Richard Bartos
0:2
64' Гол
Баинович Филип
90' Желтая карточка
Холли Доминик
90'+5
91
Полачек
Мартин
33
Mihajilo
Popovic
26
Imrich
Bedecs
3
Тумма
Гергей
25
Нечас
Мартин
8
Thomas
Gerat
10
Richard
Bartos
9
Rastislav
Vaclavik
19
Luboslav
Laura
23
Гажи
Адам
62
Ендришек
Эрик
99
Кукучка
Михал
35
Ем
Рэбен
19
Пирес
Келвин
15
Lazar
Stojsavljevic
4
Samuel
Kozlovsky
31
Баинович
Филип
6
Oladoye
Adewale
8
Гайдош
Артур
11
Азанго
Филип
23
Холли
Доминик
7
Eynel
Soares
Татран Липтовски-Микулаш
4-5-1
Тренчин
4-3-3

История личных встреч

Татран Липтовски-Микулаш
Тренчин

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:1
С
2:1
СГБ
5:2
СГБ
0:3
С
2:2
С
2:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

3
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Татран Липтовски-Микулаш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Баинович Филип 2 0.67
Холли Доминик 0 0

Карточки

Татран Липтовски-Микулаш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полачек Мартин 1 0
Rastislav Vaclavik 1 0
Imrich Bedecs 1 0
Тумма Гергей 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холли Доминик 2 0
Lazar Stojsavljevic 1 0
Ем Рэбен 1 0
Samuel Kozlovsky 1 0
Eynel Soares 1 0
Lekan Okunola 1 0

Результаты матчей

Татран Липтовски-Микулаш
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Тренчин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Татран Липтовски-Микулаш
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тренчин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

0
0
Татран Липтовски-Микулаш
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Тренчин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Татран Липтовски-Микулаш
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Скалица 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 1:2
Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 2:0 Скалица - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 1:2 Татран Липтовски-Микулаш - Торпедо Кутаиси 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Дрита 0:1 Сандецья - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Прешов - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Краковия - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Татран Липтовски-Микулаш - Висла Плоцк 4:4 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 TJ Jednota Banova - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 1:1 Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Злате Моравце 1:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1
Тренчин
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
МФК Вышков - Тренчин 3:1 Скалица - Тренчин 2:0 Тренчин - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Ружомберок 0:3
Татран Прешов - Тренчин 0:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Спартак Трнава - Тренчин 3:2 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 3:0 Тренчин - Раца 3:0 Тренчин - МФК Вышков 0:0 Тренчин - ДАК 0:4 Тренчин - Спартак Миява 5:0 Татран Липтовски-Микулаш - Тренчин 1:1 Тренчин - Ружомберок 0:0 Земплин - Тренчин 2:0 Тренчин - Скалица 3:1 Тренчин - Слован Братислава 4:0 Жилина - Тренчин 1:1 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0

Результаты матчей

Татран Липтовски-Микулаш
Тренчин

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Татран Липтовски-Микулаш
Тренчин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ружомберок
 3 2 1 0 7 - 2 37
2.
Земплин
 3 1 2 0 7 - 4 28
3.
Скалица
 3 2 1 0 5 - 0 26
4.
Тренчин
 3 1 0 2 2 - 5 25
5.
Злате Моравце
 3 0 1 2 2 - 7 24
6.
Татран Липтовски-Микулаш
 3 0 1 2 0 - 5 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Злате Моравце
 2 0 1 1 2 - 5 24
2.
Тренчин
 1 0 0 1 0 - 3 22
3.
Татран Липтовски-Микулаш
 2 0 0 2 0 - 5 9
4.
Скалица
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ружомберок
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Земплин
 2 0 2 0 2 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ружомберок
 2 1 1 0 5 - 2 34
2.
Земплин
 1 1 0 0 5 - 2 26
3.
Скалица
 2 1 1 0 3 - 0 23
4.
Тренчин
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Татран Липтовски-Микулаш
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Злате Моравце
 1 0 0 1 0 - 2 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Суперлиге
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Земплин Яношик Лукаш 3 (1)
Ружомберок Герец Штефан 3
Скалица Яо Янн Майкл 2 (1)
Скалица Гаша Роман 2
Тренчин Баинович Филип 2
Весь список

Топ нарушителей
Земплин Wisdom Kanu 2
Тренчин Холли Доминик 2
Злате Моравце Дубек Томаш 1
Земплин Жофчак Игор 1
Злате Моравце Беднар Мартин 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Баинович Филип бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      44'
      Ем Рэбен получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      14'
      Eynel Soares получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      10'
      Rastislav Vaclavik получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Татран Липтовски-Микулаш 0:2 Тренчин онлайн

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