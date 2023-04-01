Тур: 3. Стадион: Narodny Atleticky Stadion.
3:1
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаБакаля Микулаш
1:0
34' ГолФашко Михал
2:0
38' ГолПолиевка Роберт
2:1
45' ГолDaniel Pavuk
75' Желтая карточкаBranislav Luptak
79' Желтая карточкаКуколь Владимир
3:1
84' ГолРымаренко Мартин
90'+4
Ход матча
24'
34'
1:0
38'
45'
2:1
75'
79'
84'
3:1
22
Грушка
Матуш
28
Пишоя
Марьян
20
Балич
Андрия
23
Фашко
Михал
14
Matej
Gresak
17
Бариш
Дамьян
15
Rene
Paraj
11
Samuel
Datko
10
Jozef
Spyrka
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Пишоя МарьянПолузащитник
-
20 Балич АндрияПолузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Lubos KupcikЗащитник
- Защитник
-
21 Lukas MigalaПолузащитник
- Нападающий
-
-
99 Julius Nota
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Matej GresakЗащитник
- Полузащитник
-
17 Бариш ДамьянПолузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
-
11 Samuel DatkoПолузащитник
- Нападающий
-
10 Jozef SpyrkaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Matej Luksch
-
41 Ivan Rehak
-
-
25 Simon Fasko
-
30 Andy Masaryk
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
История личных встреч
Дукла Банска-Бистрица
Железярне Подбрезова
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.75
Среднее время на гол
72
51
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
2
1.75
Среднее время на гол
45
51
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.63
1.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
51
Бомбардиры внутри турнира
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балич Андрия
|2
|0.67
|Полиевка Роберт
|2
|0.67
|Рымаренко Мартин
|1
|0.33
|Горосито Николас
|1
|0.33
|Фашко Михал
|1
|0.33
|Славик Адриан
|1
|0.33
|Франко Матей
|1
|0.33
|Branislav Luptak
|0
|0
|Рихтарех Давид
|0
|0
|Jakub Uhrincat
|0
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Christophe Kabongo
|2
|0.67
|Daniel Pavuk
|1
|0.33
|Куколь Владимир
|0
|0
|Jozef Spyrka
|0
|0
|Благут Патрик
|0
|0
Карточки
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Branislav Luptak
|2
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Загуменски Тимотей
|1
|0
|Рихтарех Давид
|1
|0
|Пишоя Марьян
|1
|0
|Франко Матей
|1
|0
|Jakub Uhrincat
|1
|0
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакаля Микулаш
|2
|0
|Christophe Kabongo
|2
|0
|Куколь Владимир
|1
|0
|Marek Kristian Bartos
|1
|0
|Daniel Pavuk
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
|Шикула Николас
|1
|0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Железярне Подбрезова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
2
Дукла Банска-Бистрица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
0
0
Дукла Банска-Бистрица
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
75%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
67%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
20%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 2:0
Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Земплин 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 4:2 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 3:1
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2
Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Скалица 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 2:5 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 1:1
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
Железярне Подбрезова
Точный счет
2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
6:4
1 раз 100%
3:1
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Дукла Банска-Бистрица
Железярне Подбрезова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|54
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|50
|3.
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|43
|4.
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|37
|5.
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|35
|6.
|3
|1
|0
|2
|9 - 10
|34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|47
|2.
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|43
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|34
|4.
|1
|1
|0
|0
|6 - 4
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|51
|2.
|2
|0
|0
|2
|2 - 9
|35
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|34
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|0
|0
|1
|4 - 6
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
|ДАК
|Крстович Никола
|3
|Спартак Трнава
|Тайво Абдулрахман
|3
|Жилина
|Капралик Адриан
|2 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Балич Андрия
|2 (1)
|Спартак Трнава
|Прохазка Роман
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Branislav Luptak
|2
|Железярне Подбрезова
|Бакаля Микулаш
|2
|Железярне Подбрезова
|Christophe Kabongo
|2
|Железярне Подбрезова
|Куколь Владимир
|1
|Дукла Банска-Бистрица
|Горосито Николас
|1