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  4. Суперлига. Группа А 2022-2023

Словакия: Суперлига. Группа А
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Дукла Банска-Бистрица
3:1
Конец матча
Железярне Подбрезова
0'
24' Желтая карточка
Бакаля Микулаш
1:0
34' Гол
Фашко Михал
2:0
38' Гол
Полиевка Роберт
2:1
45' Гол
Daniel Pavuk
75' Желтая карточка
Branislav Luptak
79' Желтая карточка
Куколь Владимир
3:1
84' Гол
Рымаренко Мартин
90'+4
22
Грушка
Матуш
7
Jakub
Uhrincat
4
Горосито
Николас
41
Lubomir
Willweber
10
Branislav
Luptak
28
Пишоя
Марьян
20
Балич
Андрия
23
Фашко
Михал
27
Славик
Адриан
31
Рымаренко
Мартин
17
Полиевка
Роберт
1
Лудга
Рихард
18
Шикула
Николас
23
Бакаля
Микулаш
14
Matej
Gresak
34
Благут
Патрик
17
Бариш
Дамьян
15
Rene
Paraj
11
Samuel
Datko
70
Moussa
Sangare
10
Jozef
Spyrka
7
Daniel
Pavuk
Дукла Банска-Бистрица
3-1-4-2
Железярне Подбрезова
3-4-3

История личных встреч

Дукла Банска-Бистрица
Железярне Подбрезова

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
0:2
С
3:1
ВЛ
2:0
ВЛ
2:3
ВЛ
1:0
ВЛ
3:4
ВЛПВК
2:2
ВЛ
0:2

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.75

Среднее время на гол

72
51

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2
1.75

Среднее время на гол

45
51

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.63
1.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
51

Бомбардиры внутри турнира

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балич Андрия 2 0.67
Полиевка Роберт 2 0.67
Рымаренко Мартин 1 0.33
Горосито Николас 1 0.33
Фашко Михал 1 0.33
Славик Адриан 1 0.33
Франко Матей 1 0.33
Branislav Luptak 0 0
Рихтарех Давид 0 0
Jakub Uhrincat 0 0
Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Christophe Kabongo 2 0.67
Daniel Pavuk 1 0.33
Куколь Владимир 0 0
Jozef Spyrka 0 0
Благут Патрик 0 0

Карточки

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Branislav Luptak 2 0
Горосито Николас 1 0
Загуменски Тимотей 1 0
Рихтарех Давид 1 0
Пишоя Марьян 1 0
Франко Матей 1 0
Jakub Uhrincat 1 0
Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакаля Микулаш 2 0
Christophe Kabongo 2 0
Куколь Владимир 1 0
Marek Kristian Bartos 1 0
Daniel Pavuk 1 0
Samuel Datko 1 0
Шикула Николас 1 0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Железярне Подбрезова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
2
Дукла Банска-Бистрица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

0
0
Дукла Банска-Бистрица
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Железярне Подбрезова
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
3
75%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
2
67%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
20%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 2:0
Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 4:4 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Земплин 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 4:2 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 3:1
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2
Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Скалица 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 2:5 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Скалица - Железярне Подбрезова 1:1

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
Железярне Подбрезова

Точный счет

2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

6:4
1 раз 100%
3:1
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Дукла Банска-Бистрица
Железярне Подбрезова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 2 2 0 0 6 - 3 54
2.
Слован Братислава
 2 1 0 1 2 - 2 50
3.
Спартак Трнава
 2 1 0 1 7 - 4 43
4.
Жилина
 2 2 0 0 7 - 4 37
5.
Железярне Подбрезова
 3 0 0 3 3 - 11 35
6.
Дукла Банска-Бистрица
 3 1 0 2 9 - 10 34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1 0 0 1 0 - 1 47
2.
Спартак Трнава
 1 1 0 0 6 - 1 43
3.
Дукла Банска-Бистрица
 2 1 0 1 5 - 4 34
4.
Жилина
 1 1 0 0 6 - 4 3
5.
ДАК
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Железярне Подбрезова
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 1 1 0 0 3 - 2 51
2.
Железярне Подбрезова
 2 0 0 2 2 - 9 35
3.
Жилина
 1 1 0 0 1 - 0 34
4.
Слован Братислава
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 0 1 4 - 6 0
6.
Спартак Трнава
 1 0 0 1 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 3
Спартак Трнава Тайво Абдулрахман 3
Жилина Капралик Адриан 2 (2)
Дукла Банска-Бистрица Балич Андрия 2 (1)
Спартак Трнава Прохазка Роман 2
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Branislav Luptak 2
Железярне Подбрезова Бакаля Микулаш 2
Железярне Подбрезова Christophe Kabongo 2
Железярне Подбрезова Куколь Владимир 1
Дукла Банска-Бистрица Горосито Николас 1
Весь список
  • Желтая карточка
    79'
    Куколь Владимир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    75'
    Branislav Luptak получил желтую карточку от судьи
  • 72'
    Daniel Pavuk уходит с поля. Andy Masaryk выходит вместо него
  • 72'
    Patrik Blahut уходит с поля. Martin Talakov выходит вместо него
  • 64'
    Rene Paraj уходит с поля. Куколь Владимир выходит вместо него
  • 46'
    Moussa Sangare уходит с поля. Christophe Kabongo выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Jozef Spyrka сделал результативную передачу.
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