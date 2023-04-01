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  4. Суперлига. Группа Б 2022-2023

Словакия: Суперлига. Группа Б
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Земплин
2:2
Конец матча
Ружомберок
0'
12' Желтая карточка
Wisdom Kanu
1:0
60' Гол
Яношик Лукаш
1:1
65' Гол
Шефчик Самуэль
1:2
69' Гол
Шефчик Самуэль
2:2
90' Гол
Яношик Лукаш
90'+13
1
Сараз
Беньямин
21
Магда
Даниэль
15
Марьянович
Саша
19
Michael
Ranko
5
Polydefkis
Volanakis
7
Кесе
Кристи
11
Нджие
Сейни
13
Wisdom
Kanu
10
Жофчак
Игор
9
Matus
Marcin
14
Issa
Adekunle
34
Фрюхвальд
Томаш
13
Мадленяк
Матей
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
28
Селески
Александер
24
Жигмунд
Марек
8
Домонкос
Кристоф
15
Герец
Штефан
30
Хриен
Мартин
18
Бодя
Мартин
9
Бобчек
Томаш
Земплин
4-3-3
Ружомберок
4-2-3-1

История личных встреч

Земплин
Ружомберок

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
116.7%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

24 матча

8.3%
37.5%
54.2%
2 победы 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

4.2%
58.3%
37.5%
1 победа 14 ничьих 9 побед

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:0
С
1:1
С
0:3
С
0:0
СГБ
2:1
СГБ
2:0
С
4:3
С
4:0
СГА
1:1
С
1:1
С
0:1
СГА
0:3
СГА
1:0
С
0:0
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
3:1
С
1:3
С
4:0
С
0:0
С
1:3
С
2:2
КС
0:0

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.18
0.38

Среднее время на гол

76
234

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.54
2

Среднее время на гол

58
45

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

1.38
1.13

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

65
80

Бомбардиры внутри турнира

Земплин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яношик Лукаш 3 1
Wisdom Kanu 1 0.33
Brian Pena 1 0.33
Жофчак Игор 1 0.33
Issa Adekunle 1 0.33
Магда Даниэль 0 0
Слебодник Тибор 0 0
David Petrik 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герец Штефан 3 1
Шефчик Самуэль 2 0.67
Бобчек Томаш 1 0.33
Мацейко Адриан 1 0.33
Хриен Мартин 0 0
Фабиш Лукаш 0 0
Жигмунд Марек 0 0

Карточки

Земплин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wisdom Kanu 2 0
Жофчак Игор 1 0
Марьянович Саша 1 0
Котула Юрай 1 0
Нджие Сейни 1 0
Brian Pena 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Домонкос Кристоф 1 0
Жигмунд Марек 1 0
Бобчек Томаш 1 0
Селески Александер 1 0

Результаты матчей

Земплин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ружомберок
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Земплин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ружомберок
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
2
Земплин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Ружомберок
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
4

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Земплин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 0:0 Злате Моравце - Земплин 2:5 Земплин - Злате Моравце 0:0 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2
Земплин - ДАК 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Спартак Трнава - Земплин 4:1 Земплин - Жилина 3:2 Спартак Трнава - Земплин 2:2 Скалица - Земплин 0:0 Земплин - Тренчин 2:0 Земплин - Слован Братислава 0:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Земплин 3:1 Злате Моравце - Земплин 0:1 ДАК - Земплин 1:0 Земплин - Ружомберок 1:1 Жилина - Земплин 2:0 Земплин - Скалица 3:1
Ружомберок
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Тренчин - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 0:1 Жилина - Ружомберок 2:0
Спартак Трнава - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Заглембе Сосновец - Ружомберок 3:3 Халадаш - Ружомберок 2:2 Залаэгерсег - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Поважска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 ДАК - Ружомберок 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 2:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Скалица 2:0 Ружомберок - Жилина 0:2

Результаты матчей

Земплин
Ружомберок

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:5
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Земплин
Ружомберок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ружомберок
 3 2 1 0 7 - 2 37
2.
Земплин
 3 1 2 0 7 - 4 28
3.
Скалица
 3 2 1 0 5 - 0 26
4.
Тренчин
 3 1 0 2 2 - 5 25
5.
Злате Моравце
 3 0 1 2 2 - 7 24
6.
Татран Липтовски-Микулаш
 3 0 1 2 0 - 5 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Злате Моравце
 2 0 1 1 2 - 5 24
2.
Тренчин
 1 0 0 1 0 - 3 22
3.
Татран Липтовски-Микулаш
 2 0 0 2 0 - 5 9
4.
Скалица
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ружомберок
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Земплин
 2 0 2 0 2 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ружомберок
 2 1 1 0 5 - 2 34
2.
Земплин
 1 1 0 0 5 - 2 26
3.
Скалица
 2 1 1 0 3 - 0 23
4.
Тренчин
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Татран Липтовски-Микулаш
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Злате Моравце
 1 0 0 1 0 - 2 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Суперлиге
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Земплин Яношик Лукаш 3 (1)
Ружомберок Герец Штефан 3
Скалица Яо Янн Майкл 2 (1)
Скалица Гаша Роман 2
Тренчин Баинович Филип 2
Весь список

Топ нарушителей
Земплин Wisdom Kanu 2
Тренчин Холли Доминик 2
Злате Моравце Дубек Томаш 1
Земплин Жофчак Игор 1
Злате Моравце Беднар Мартин 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Жофчак Игор уходит с поля. Яношик Лукаш выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      12'
      Wisdom Kanu получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Земплин 2:2 Ружомберок онлайн

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