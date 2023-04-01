Тур: 3. Стадион: Жемплин.
2:2
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаWisdom Kanu
1:0
60' ГолЯношик Лукаш
1:1
65' ГолШефчик Самуэль
1:2
69' ГолШефчик Самуэль
2:2
90' ГолЯношик Лукаш
90'+13
Ход матча
12'
60'
1:0
65'
1:1
69'
1:2
90'
2:2
11
Нджие
Сейни
13
Wisdom
Kanu
10
Жофчак
Игор
3
Масло
Ян
15
Герец
Штефан
30
Хриен
Мартин
18
Бодя
Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Нджие СейниПолузащитник
-
13 Wisdom KanuПолузащитник
-
10 Жофчак ИгорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Вашко ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
16 Бегала МатушПолузащитник
-
20 Яношик ЛукашНападающий
- Нападающий
-
-
-
46 David Petrik
-
Главный тренер: Грнчар Норберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
-
18 Бодя МартинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Малы МатушЗащитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тучны АдамНападающий
-
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
История личных встреч
Земплин
Ружомберок
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
116.7%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
24 матча
8.3%
37.5%
54.2%
2 победы 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
4.2%
58.3%
37.5%
1 победа 14 ничьих 9 побед
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
4 победы 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.18
0.38
Среднее время на гол
76
234
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
1.54
2
Среднее время на гол
58
45
Всего голов
33
27
Голов в среднем за матч
1.38
1.13
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
65
80
Бомбардиры внутри турнира
Земплин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яношик Лукаш
|3
|1
|Wisdom Kanu
|1
|0.33
|Brian Pena
|1
|0.33
|Жофчак Игор
|1
|0.33
|Issa Adekunle
|1
|0.33
|Магда Даниэль
|0
|0
|Слебодник Тибор
|0
|0
|David Petrik
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герец Штефан
|3
|1
|Шефчик Самуэль
|2
|0.67
|Бобчек Томаш
|1
|0.33
|Мацейко Адриан
|1
|0.33
|Хриен Мартин
|0
|0
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Жигмунд Марек
|0
|0
Карточки
Земплин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wisdom Kanu
|2
|0
|Жофчак Игор
|1
|0
|Марьянович Саша
|1
|0
|Котула Юрай
|1
|0
|Нджие Сейни
|1
|0
|Brian Pena
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Домонкос Кристоф
|1
|0
|Жигмунд Марек
|1
|0
|Бобчек Томаш
|1
|0
|Селески Александер
|1
|0
Результаты матчей
Земплин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ружомберок
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Земплин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ружомберок
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
2
Земплин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Ружомберок
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
4
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
43%
2
29%
76-90
Пропущено
4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Земплин
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 0:0 Злате Моравце - Земплин 2:5 Земплин - Злате Моравце 0:0 Железярне Подбрезова - Земплин 2:2
Земплин - ДАК 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Спартак Трнава - Земплин 4:1 Земплин - Жилина 3:2 Спартак Трнава - Земплин 2:2 Скалица - Земплин 0:0 Земплин - Тренчин 2:0 Земплин - Слован Братислава 0:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Земплин - Татран Липтовски-Микулаш 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Земплин 3:1 Злате Моравце - Земплин 0:1 ДАК - Земплин 1:0 Земплин - Ружомберок 1:1 Жилина - Земплин 2:0 Земплин - Скалица 3:1
Ружомберок
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Тренчин - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 0:1 Жилина - Ружомберок 2:0
Спартак Трнава - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Заглембе Сосновец - Ружомберок 3:3 Халадаш - Ружомберок 2:2 Залаэгерсег - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Поважска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2 ДАК - Ружомберок 1:0 Слован Братислава - Ружомберок 2:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Скалица 2:0 Ружомберок - Жилина 0:2
Результаты матчей
Земплин
Ружомберок
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:5
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Земплин
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|37
|2.
|3
|1
|2
|0
|7 - 4
|28
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|26
|4.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|25
|5.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|24
|6.
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|24
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|22
|3.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|9
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|34
|2.
|1
|1
|0
|0
|5 - 2
|26
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|23
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в плей-офф за право попасть в Лигу конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Суперлиге
- — Вылет во Вторую лигу
|Земплин
|Яношик Лукаш
|3 (1)
|Ружомберок
|Герец Штефан
|3
|Скалица
|Яо Янн Майкл
|2 (1)
|Скалица
|Гаша Роман
|2
|Тренчин
|Баинович Филип
|2
|Земплин
|Wisdom Kanu
|2
|Тренчин
|Холли Доминик
|2
|Злате Моравце
|Дубек Томаш
|1
|Земплин
|Жофчак Игор
|1
|Злате Моравце
|Беднар Мартин
|1