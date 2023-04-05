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  3. Финляндия: Вейккауслига
Тур: 1. Стадион: .
КуПС
1:2
Второй тайм: 90+'
Интер Турку
0'
0:1
12' Гол
Darren Smith III
25' Желтая карточка
Форселль Петтери
34' Желтая карточка
Ставицки Тимо
1:1
42' Гол
Попович Антон
66' Желтая карточка
Ярвинен Ииро
1:2
73' Гол
Тамминен Матиас
1
Крайдль
Йоханнес
22
Тойвомяки
Ханри
15
Сиссе
Ибраим
2
Баккер
Юстин
26
Видьеског
Аксель
14
Попович
Антон
13
Оксанен
Яакко
25
Антви
Клинтон
9
Туоминен
Яссе
19
Биспо
Габриэл
7
Ветели
Йоона
13
Хуухтанен
Ээту
4
Алмен
Микаэль
5
Нурми
Ноа
22
Luka
Kuittinen
6
Dimitri
Legbo
25
Арсьеро
Родриго
10
Форселль
Петтери
24
Ставицки
Тимо
19
Ярвинен
Ииро
16
Юрю
Томми
9
Darren
Smith
III
КуПС
Интер Турку

История личных встреч

КуПС
Интер Турку

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

56%
44%
14 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

72%
36%
18 побед 9 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

46 матчей

45.7%
19.6%
34.7%
21 победа 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

30.4%
41.3%
28.3%
14 побед 19 ничьих 13 побед

Второй тайм

39.1%
32.6%
28.3%
18 побед 15 ничьих 13 побед

История матчей

В
2:0
К
1:0
В
1:2
В
2:1
В
2:3
В
1:0
В
1:0
В
2:0
В
1:0
К
4:4
В
0:2
В
2:0
В
1:0
В
0:1
В
0:1
В
5:1
В
1:2
В
1:1
В
2:1
В
0:2
В
2:1
В
3:1
В
3:1
К
1:1
В
1:1
В
1:1
В
0:0
В
4:2
В
1:1
КС
1:2
В
1:2
В
2:2
В
1:1
В
1:4
В
0:6
В
2:1
В
2:1
В
4:4
В
0:1
В
1:3
В
2:1
К
0:2
В
2:3
В
0:2
В
4:0
В
1:1

Голы

Всего голов

32
37

Голов в среднем за матч

1.39
1.61

Среднее время на гол

64
55

Всего голов

37
29

Голов в среднем за матч

1.61
1.26

Среднее время на гол

55
71

Всего голов

69
66

Голов в среднем за матч

1.5
1.43

Тотал матчей

2.5
45
Больше 98%
Меньше 2%
1
37
Больше 80%
Меньше 20%
9
23
Больше 50%
Меньше 50%
23
13
Больше 28%
Меньше 72%
33
8
Больше 17%
Меньше 83%
38
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
44

Среднее время на гол

60
62

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 КуПС - Эло Куопио 6:1 ХИК - КуПС 0:1 КуПС - Интер Турку 2:0
КуПС - Хака 0:0 КуПС - Хонка 3:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:0 ВПС - КуПС 0:1 КуПС - Ильвес 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:1 КуПС - Мариехамн 1:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 КуПС - Хонка 1:1 КуПС - Янг Бойз 0:2 Хака - КуПС 2:1 Милсами - КуПС 1:4 КуПС - ХИФК 5:1
Интер Турку
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1 Интер Турку - СалПа 2:1 Интер Турку - Эканс 3:1
ФК Калью - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ВПС 1:5 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС - Интер Турку 2:0 Хонка - Интер Турку 2:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Хака 0:1 КуПС - Интер Турку 1:0 Ильвес - Интер Турку 1:1 Мариехамн - Интер Турку 2:3 ХИФК - Интер Турку 2:3 Интер Турку - КуПС 1:2 Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - ВПС 1:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК - Интер Турку 0:3
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    • 12'
      Ставицки Тимо сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Darren Smith бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    КуПС
    Ничья
    Интер Турку
    4.15
    4.50
    6.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч КуПС 1:2 Интер Турку онлайн

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