Тур: 1. Стадион: Савон Саномат Ареена.
1:2
Конец матча
0'
0:1
12' ГолDarren Smith III
25' Желтая карточкаФорселль Петтери
34' Желтая карточкаСтавицки Тимо
1:1
42' ГолПопович Антон
66' Желтая карточкаЯрвинен Ииро
1:2
73' ГолТамминен Матиас
90'+5
Ход матча
12'
25'
34'
42'
1:1
66'
73'
1:2
15
Сиссе
Ибраим
19
Ярвинен
Ииро
16
Юрю
Томми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Дийе МатарНападающий
-
Главный тренер: Pasi Tuutti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Висс Яркко
История личных встреч
КуПС
Интер Турку
25 матчей
84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
56%
44%
14 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
72%
36%
18 побед 9 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
46 матчей
45.7%
19.6%
34.7%
21 победа 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
30.4%
41.3%
28.3%
14 побед 19 ничьих 13 побед
Второй тайм
39.1%
32.6%
28.3%
18 побед 15 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
37
Голов в среднем за матч
1.39
1.61
Среднее время на гол
64
55
Всего голов
37
29
Голов в среднем за матч
1.61
1.26
Среднее время на гол
55
71
Всего голов
69
66
Голов в среднем за матч
1.5
1.43
Тотал матчей
2.5
45
Больше 98%
Меньше 2%
1
37
Больше 80%
Меньше 20%
9
23
Больше 50%
Меньше 50%
23
13
Больше 28%
Меньше 72%
33
8
Больше 17%
Меньше 83%
38
5
Больше 11%
Меньше 89%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
44
Среднее время на гол
60
62
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 КуПС - Эло Куопио 6:1 ХИК - КуПС 0:1 КуПС - Интер Турку 2:0
КуПС - Хака 0:0 КуПС - Хонка 3:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 3:1 КуПС - Интер Турку 1:0 ВПС - КуПС 0:1 КуПС - Ильвес 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:1 КуПС - Мариехамн 1:0 Янг Бойз - КуПС 3:0 КуПС - Хонка 1:1 КуПС - Янг Бойз 0:2 Хака - КуПС 2:1 Милсами - КуПС 1:4 КуПС - ХИФК 5:1
Интер Турку
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1 Интер Турку - СалПа 2:1 Интер Турку - Эканс 3:1
ФК Калью - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ВПС 1:5 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС - Интер Турку 2:0 Хонка - Интер Турку 2:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Хака 0:1 КуПС - Интер Турку 1:0 Ильвес - Интер Турку 1:1 Мариехамн - Интер Турку 2:3 ХИФК - Интер Турку 2:3 Интер Турку - КуПС 1:2 Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - ВПС 1:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК - Интер Турку 0:3