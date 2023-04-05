Тур: 1. Стадион: Хиеталахти.
0'
24' Желтая карточкаПиккарайнен Юханэ
33' Желтая карточкаДжалу Бубакар
63' Желтая карточкаПеннинкангас Теему
77' Желтая карточкаВирта Эмели
Ход матча
13
Менса
Баба
77
Аланко
Саму
23
Ниеми
Мийка
11
Али
Юсиф
10
Вирта
Эмели
21
Irfan
Sadik
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Менса БабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ниеми МийкаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Jon ViscosiВратарь
-
19 Justus LehtoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Roni Hudd
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Али ЮсифПолузащитник
-
10 Вирта ЭмелиНападающий
-
21 Irfan SadikНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mikko Mannila
История личных встреч
ВПС
Лахти
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
53.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
35 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
10 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
37.1%
37.1%
25.8%
13 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
25.7%
25.7%
48.6%
9 побед 9 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.14
1.07
Среднее время на гол
78
84
Всего голов
15
33
Голов в среднем за матч
1.07
1.57
Среднее время на гол
84
57
Всего голов
39
48
Голов в среднем за матч
1.11
1.37
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
80
65
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ВПС - Яро 1:1 ВПС - Коккола 2:0 ВПС - Ювяскюля 4:0 Ильвес - ВПС 1:2
Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Оулу - ВПС 0:1 Интер Турку - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 2:2 ВПС - Оулу 2:1 ВПС - ХИФК 4:0 Лахти - ВПС 0:2 Ильвес - ВПС 2:3 ВПС - КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:0 ВПС - ХИФК 1:1 ВПС - Лахти 2:3 Интер Турку - ВПС 1:1 ВПС - Ильвес 3:0 Хонка - ВПС 4:0
Лахти
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хака - Лахти 0:0 Лахти - ЯПС 4:2 Лахти - Кеблавик 2:2 Лахти - Бранн-2 4:1
Лахти - ТПС 2:1 ТПС - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 6:1 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Мариехамн - Лахти 6:0 Лахти - Хака 0:1 Оулу - Лахти 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Мариехамн 0:2 ВПС - Лахти 2:3 Лахти - ХИФК 0:0 Лахти - Ильвес 1:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:3 Хонка - Лахти 5:0