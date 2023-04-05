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  3. Финляндия: Вейккауслига
Тур: 1. Стадион: .
ВПС
0:0
Конец матча
Лахти
0'
24' Желтая карточка
Пиккарайнен Юханэ
33' Желтая карточка
Джалу Бубакар
63' Желтая карточка
Пеннинкангас Теему
77' Желтая карточка
Вирта Эмели
90' Желтая карточка
Хертси Лооренц
90'+4
1
Teppo
Marttinen
13
Менса
Баба
5
Mikko
Pitkaenen
3
Пиккарайнен
Юханэ
77
Аланко
Саму
21
Prosper
Ahiabu
44
Башкиров
Евгений
23
Ниеми
Мийка
34
Antti-Ville
Raeisaenen
17
kalle
Multanen
9
Riku
Jaaska
1
Marin
Ljubic
16
Julius
Tauriainen
2
Кабаши
Ариан
15
Пирттийоки
Юхо
27
Пеннинкангас
Теему
20
Marius
Koenkkoelae
5
Джалу
Бубакар
8
Клинга
Матти
11
Али
Юсиф
10
Вирта
Эмели
21
Irfan
Sadik
ВПС
Лахти

История личных встреч

ВПС
Лахти

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
53.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

35 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
10 побед 10 ничьих 15 побед

Первый тайм

37.1%
37.1%
25.8%
13 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

25.7%
25.7%
48.6%
9 побед 9 ничьих 17 побед

История матчей

В
0:2
В
2:3
В
0:5
В
1:2
В
1:1
В
1:1
В
1:1
В
2:2
В
1:1
В
2:1
В
0:2
В
0:0
В
0:1
В
1:0
В
4:0
В
3:1
В
0:0
В
2:0
В
4:1
В
1:3
В
1:1
КС
0:1
В
3:1
В
0:3
В
0:2
В
1:3
В
0:1
В
2:1
В
2:1
В
1:1
В
1:0
В
0:0
В
0:1
В
1:0
КЛ
1:5

Голы

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.14
1.07

Среднее время на гол

78
84

Всего голов

15
33

Голов в среднем за матч

1.07
1.57

Среднее время на гол

84
57

Всего голов

39
48

Голов в среднем за матч

1.11
1.37

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

80
65

Результаты последних матчей

ВПС
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ВПС - Яро 1:1 ВПС - Коккола 2:0 ВПС - Ювяскюля 4:0 Ильвес - ВПС 1:2
Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Оулу - ВПС 0:1 Интер Турку - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 2:2 ВПС - Оулу 2:1 ВПС - ХИФК 4:0 Лахти - ВПС 0:2 Ильвес - ВПС 2:3 ВПС - КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:0 ВПС - ХИФК 1:1 ВПС - Лахти 2:3 Интер Турку - ВПС 1:1 ВПС - Ильвес 3:0 Хонка - ВПС 4:0
Лахти
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хака - Лахти 0:0 Лахти - ЯПС 4:2 Лахти - Кеблавик 2:2 Лахти - Бранн-2 4:1
Лахти - ТПС 2:1 ТПС - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 6:1 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Мариехамн - Лахти 6:0 Лахти - Хака 0:1 Оулу - Лахти 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Мариехамн 0:2 ВПС - Лахти 2:3 Лахти - ХИФК 0:0 Лахти - Ильвес 1:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:3 Хонка - Лахти 5:0
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