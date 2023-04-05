Тур: 1. Стадион: Хиеталахти.
0'
24' Желтая карточкаПиккарайнен Юханэ
33' Желтая карточкаДжалу Бубакар
63' Желтая карточкаПеннинкангас Теему
77' Желтая карточкаВирта Эмели
90' Желтая карточкаХертси Лооренц
90'+4
Ход матча
33'
77'
90'
13
Менса
Баба
77
Аланко
Саму
23
Ниеми
Мийка
11
Али
Юсиф
10
Вирта
Эмели
21
Irfan
Sadik
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Менса БабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ниеми МийкаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Jon ViscosiВратарь
-
19 Justus LehtoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
28 Roni Hudd
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Али ЮсифПолузащитник
-
10 Вирта ЭмелиНападающий
-
21 Irfan SadikНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mikko Mannila
История личных встреч
ВПС
Лахти
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
53.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
22 матча
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
35 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
10 побед 10 ничьих 15 побед
Первый тайм
37.1%
37.1%
25.8%
13 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
25.7%
25.7%
48.6%
9 побед 9 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.14
1.07
Среднее время на гол
78
84
Всего голов
15
33
Голов в среднем за матч
1.07
1.57
Среднее время на гол
84
57
Всего голов
39
48
Голов в среднем за матч
1.11
1.37
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
10
Больше 29%
Меньше 71%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
80
65
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ВПС - Яро 1:1 ВПС - Коккола 2:0 ВПС - Ювяскюля 4:0 Ильвес - ВПС 1:2
Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3 Оулу - ВПС 0:1 Интер Турку - ВПС 1:5 Мариехамн - ВПС 2:2 ВПС - Оулу 2:1 ВПС - ХИФК 4:0 Лахти - ВПС 0:2 Ильвес - ВПС 2:3 ВПС - КуПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:0 ВПС - ХИФК 1:1 ВПС - Лахти 2:3 Интер Турку - ВПС 1:1 ВПС - Ильвес 3:0 Хонка - ВПС 4:0
Лахти
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хака - Лахти 0:0 Лахти - ЯПС 4:2 Лахти - Кеблавик 2:2 Лахти - Бранн-2 4:1
Лахти - ТПС 2:1 ТПС - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 6:1 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2 Мариехамн - Лахти 6:0 Лахти - Хака 0:1 Оулу - Лахти 0:0 Лахти - КуПС 0:1 Лахти - Мариехамн 0:2 ВПС - Лахти 2:3 Лахти - ХИФК 0:0 Лахти - Ильвес 1:1 Лахти - СЯК Сейнайоки 1:3 Хонка - Лахти 5:0