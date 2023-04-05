Тур: 1. Стадион: Арена Болт.
Ход матча
38'
1:0
54'
2:0
61'
23
Соири
Пюрю
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
37
Танака
Атому
21
Коски
Вилле
20
Рале
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Соири ПюрюЗащитник
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Полузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Илиев ДеянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Lauri Laine
-
26 Dario Naamo
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
ХИК
Хонка
26 матчей
76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.1%
46.2%
19 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.4%
30.8%
3.8%
17 побед 8 ничьих 0 побед
25 матчей
44%
56%
0 побед 11 ничьих 14 побед
Первый тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
52%
48%
0 побед 13 ничьих 13 побед
51 матч
39.2%
33.3%
27.5%
20 побед 17 ничьих 14 побед
Первый тайм
37.3%
39.2%
23.5%
19 побед 20 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
41.2%
25.5%
17 побед 21 ничья 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
48
26
Голов в среднем за матч
1.85
1.04
Среднее время на гол
48
86
Всего голов
32
31
Голов в среднем за матч
1.28
1.19
Среднее время на гол
70
75
Всего голов
80
57
Голов в среднем за матч
1.57
1.12
Тотал матчей
2.5
48
Больше 94%
Меньше 6%
3
38
Больше 75%
Меньше 25%
13
25
Больше 49%
Меньше 51%
26
15
Больше 29%
Меньше 71%
36
7
Больше 14%
Меньше 86%
44
4
Больше 8%
Меньше 92%
47
Среднее время на гол
57
80
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ХИК - Ильвес 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - ХИК 2:3 ХИК - Хака 4:0
Бетис - ХИК 3:0 ХИК - Рома 1:2 ХИК - КуПС 0:1 Лудогорец - ХИК 2:0 Хака - ХИК 0:1 ХИК - Лудогорец 1:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Хонка - ХИК 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Рома - ХИК 3:0 Хонка - ХИК 1:2 ХИК - Бетис 0:2 ХИК - ХИФК 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0 Силькеборг - ХИК 1:1 Хака - ХИК 0:3
Хонка
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Хонка - Мариехамн 0:0 Хаммарбю - Хонка 2:2 Хонка - Гроруд 5:2 Хонка - Кристиансунд 2:1
Хонка - Брюне 2:2 Хонка - Пайдэ 4:0 Хонка - ПК-35 Хельсинки 5:0 Хонка - Хака 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 0:0 Хонка - Интер Турку 2:1 КуПС - Хонка 3:2 Хонка - ХИК 3:1 Хонка - ХИК 1:2 Хака - Хонка 2:1 Хонка - Оулу 2:2 Хонка - ХИФК 4:1 Ильвес - Хонка 0:4 КуПС - Хонка 1:1 Хонка - ВПС 4:0 Интер Турку - Хонка 0:1