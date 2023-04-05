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  3. Финляндия: Вейккауслига
Тур: 1. Стадион: .
ХИК
2:0
Второй тайм: 75'
Хонка
0'
1:0
38' Гол
Танака Атому
2:0
54' Гол
Радулович Боян
61' Желтая карточка
Аалто Хенри
1
Ост
Джесси
23
Соири
Пюрю
4
Тойвио
Йоона
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
24
Канеллопулос
Гиоргос
37
Танака
Атому
14
Пелтола
Матти
29
Олусанья
Антони
9
Радулович
Боян
42
Мерилуото
Кай
1
Рудаков
Максим
5
Аалто
Хенри
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
6
Воутилайнен
Джерри
11
Florian
Krebs2
8
Янсен
Кевин
10
Кауфманн
Лукас
88
Коскинен
Отсо
15
Арко-Менса
Эдмунд
ХИК
Хонка

История личных встреч

ХИК
Хонка

26 матчей

76.9%
23.1%
20 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.1%
46.2%
19 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.4%
30.8%
3.8%
17 побед 8 ничьих 0 побед

25 матчей

44%
56%
0 побед 11 ничьих 14 побед

Первый тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

52%
48%
0 побед 13 ничьих 13 побед

51 матч

39.2%
33.3%
27.5%
20 побед 17 ничьих 14 побед

Первый тайм

37.3%
39.2%
23.5%
19 побед 20 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
41.2%
25.5%
17 побед 21 ничья 13 побед

История матчей

В
3:1
В
1:2
В
1:0
В
0:0
В
4:2
В
0:0
В
1:1
ТМС
2:1
К
1:1
В
3:1
В
0:1
В
0:1
К
2:3
В
0:0
В
1:2
В
3:2
К
2:1
К
2:1
К
3:2
В
1:1
В
1:1
В
2:2
КЛ
3:3
КЛ
1:1
В
4:2
В
1:0
В
0:2
КЛ(2
4:0
КЛ(2
0:1
В
1:0
В
1:0
КС
2:2
В
3:0
КЛ
4:0
КЛ
0:2
В
1:1
В
2:1
В
0:2
КЛ
1:1
В
0:1
К
3:0
В
3:1
КЛ
3:3
В
1:1
В
1:1
КЛ
3:0
К
2:1
В
0:2
В
1:0
КЛ
2:2
К
0:1

Голы

Всего голов

48
26

Голов в среднем за матч

1.85
1.04

Среднее время на гол

48
86

Всего голов

32
31

Голов в среднем за матч

1.28
1.19

Среднее время на гол

70
75

Всего голов

80
57

Голов в среднем за матч

1.57
1.12

Тотал матчей

2.5
48
Больше 94%
Меньше 6%
3
38
Больше 75%
Меньше 25%
13
25
Больше 49%
Меньше 51%
26
15
Больше 29%
Меньше 71%
36
7
Больше 14%
Меньше 86%
44
4
Больше 8%
Меньше 92%
47

Среднее время на гол

57
80

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
ХИК - Ильвес 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - ХИК 2:3 ХИК - Хака 4:0
Бетис - ХИК 3:0 ХИК - Рома 1:2 ХИК - КуПС 0:1 Лудогорец - ХИК 2:0 Хака - ХИК 0:1 ХИК - Лудогорец 1:1 ХИК - Интер Турку 3:0 Хонка - ХИК 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:1 Рома - ХИК 3:0 Хонка - ХИК 1:2 ХИК - Бетис 0:2 ХИК - ХИФК 2:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0 Силькеборг - ХИК 1:1 Хака - ХИК 0:3
Хонка
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Хонка - Мариехамн 0:0 Хаммарбю - Хонка 2:2 Хонка - Гроруд 5:2 Хонка - Кристиансунд 2:1
Хонка - Брюне 2:2 Хонка - Пайдэ 4:0 Хонка - ПК-35 Хельсинки 5:0 Хонка - Хака 1:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 0:0 Хонка - Интер Турку 2:1 КуПС - Хонка 3:2 Хонка - ХИК 3:1 Хонка - ХИК 1:2 Хака - Хонка 2:1 Хонка - Оулу 2:2 Хонка - ХИФК 4:1 Ильвес - Хонка 0:4 КуПС - Хонка 1:1 Хонка - ВПС 4:0 Интер Турку - Хонка 0:1
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Topi Keskinen сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Танака Атому бьет в цель!
  • 19'
    Олусанья Антони уходит с поля. Topi Keskinen выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ХИК
Ничья
Хонка
4.00
6.00
85.00
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Где смотреть матч ХИК 2:0 Хонка онлайн

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