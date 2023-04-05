Тур: 1. Стадион: Виклоф Холдинг Арена.
0'
1:0
36' ГолНгуекам Ариэль
1:1
54' ПенальтиПеннанен Петтери
57' Желтая карточкаКубронн Жан-Кристоф
90'+4
Ход матча
36'
54'
1:1
63'
44
Ндом
Али
22
Мяенпя
Аапо
23
Noel
Hasa
10
Ларссон
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Ндом АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Энрике АланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Сид РобинНападающий
-
30 Otto Hautamo
-
-
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Noel HasaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ларссон АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Якубу НаджибПолузащитник
-
4 _Umar M.
-
-
19 Oiva Jukkola
-
-
-
-
Главный тренер: Toni Kallio
История личных встреч
Мариехамн
Ильвес
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
69.2%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
24 матча
41.7%
16.7%
41.6%
10 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
20.8%
54.2%
25%
5 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.29
1.4
Среднее время на гол
70
64
Всего голов
14
23
Голов в среднем за матч
1.4
1.64
Среднее время на гол
64
54
Всего голов
32
37
Голов в среднем за матч
1.33
1.54
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
67
58
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хонка - Мариехамн 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ПИФ Паргас 6:1
Мариехамн - ВПС 2:2 ХИФК - Мариехамн 2:3 Ильвес - Мариехамн 2:3 Мариехамн - Оулу 2:4 Мариехамн - Лахти 6:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 2:0 Мариехамн - Интер Турку 2:3 Лахти - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Ильвес 1:5 КуПС - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хака 2:0 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 3:1 Мариехамн - ХИФК 1:1 ВПС - Мариехамн 1:3 Хонка - Мариехамн 1:1
Ильвес
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ХИФК - Ильвес 1:2 Ильвес - ТПС 2:0 СалПа - Ильвес 0:0 ХИК - Ильвес 3:1
Ильвес - ВПС 1:2 Ильвес - СалПа 1:1 Оулу - Ильвес 0:2 Ильвес - Лахти 1:0 Ильвес - Мариехамн 2:3 ХИФК - Ильвес 1:5 Ильвес - ВПС 2:3 Ильвес - Интер Турку 1:1 КуПС - Ильвес 0:0 Ильвес - Хака 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:5 Ильвес - Хонка 0:4 ВПС - Ильвес 3:0 Лахти - Ильвес 1:1 Ильвес - ХИК 1:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 3:3