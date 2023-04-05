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  3. Финляндия: Вейккауслига
Тур: 1. Стадион: .
Мариехамн
1:1
Конец матча
Ильвес
0'
1:0
36' Гол
Нгуекам Ариэль
1:1
54' Пенальти
Пеннанен Петтери
57' Желтая карточка
Кубронн Жан-Кристоф
90'+4
81
Хенрикссон
Элмо
22
Гранлунд Альбин
2
Лахти
Тими
13
Кубронн
Жан-Кристоф
23
Сумусало
Микко
8
Нгамба
Альваро
44
Ндом
Али
10
Хопкатт
Джейми
7
Сьорос
Рику
11
Нгуекам
Ариэль
41
Анини
Самуэль
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
5
Катц
Калле
16
Миеттунен
Тату
42
Аспегрен
Фелипе
23
Noel
Hasa
6
Арифи
Дони
8
Пеннанен
Петтери
29
Хаарала
Сантери
10
Ларссон
Адам
9
Парфитт-Уильямс
Джаир
Мариехамн
Ильвес

История личных встреч

Мариехамн
Ильвес

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
69.2%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

24 матча

41.7%
16.7%
41.6%
10 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

20.8%
54.2%
25%
5 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

37.5%
29.2%
33.3%
9 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

В
2:3
В
1:5
В
1:0
В
2:0
В
1:0
В
0:2
В
4:3
В
2:2
В
0:1
К
0:2
В
0:0
В
3:6
В
1:2
В
2:0
В
0:1
В
2:2
В
3:0
В
2:1
В
3:1
В
0:1
В
1:3
В
0:0
В
2:0
К
0:2

Голы

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.29
1.4

Среднее время на гол

70
64

Всего голов

14
23

Голов в среднем за матч

1.4
1.64

Среднее время на гол

64
54

Всего голов

32
37

Голов в среднем за матч

1.33
1.54

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

67
58

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хонка - Мариехамн 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ПИФ Паргас 6:1
Мариехамн - ВПС 2:2 ХИФК - Мариехамн 2:3 Ильвес - Мариехамн 2:3 Мариехамн - Оулу 2:4 Мариехамн - Лахти 6:0 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 2:0 Мариехамн - Интер Турку 2:3 Лахти - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Ильвес 1:5 КуПС - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хака 2:0 ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 3:1 Мариехамн - ХИФК 1:1 ВПС - Мариехамн 1:3 Хонка - Мариехамн 1:1
Ильвес
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ХИФК - Ильвес 1:2 Ильвес - ТПС 2:0 СалПа - Ильвес 0:0 ХИК - Ильвес 3:1
Ильвес - ВПС 1:2 Ильвес - СалПа 1:1 Оулу - Ильвес 0:2 Ильвес - Лахти 1:0 Ильвес - Мариехамн 2:3 ХИФК - Ильвес 1:5 Ильвес - ВПС 2:3 Ильвес - Интер Турку 1:1 КуПС - Ильвес 0:0 Ильвес - Хака 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:5 Ильвес - Хонка 0:4 ВПС - Ильвес 3:0 Лахти - Ильвес 1:1 Ильвес - ХИК 1:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 3:3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Гранлунд Альбин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Нгуекам Ариэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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