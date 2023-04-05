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Германия: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Нюрнберг
0:0
Первый тайм: 23'
Штутгарт
0'
12' Желтая карточка
Хюбнер Флориан
16' Желтая карточка
Каразор Атакан

Ход матча

12'
Хюбнер Флориан
 
16'
 
Каразор Атакан

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 132
Нюрнберг 20.5% (27)
X 15.9% (21)
Штутгарт 63.6% (84)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нюрнберг
Ничья
Штутгарт
5.05
4.45
3.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Виндаль-Йенсен
Петер
28
Гиамера
Ян
19
Хюбнер
Флориан
16
Шиндлер
Кристофер
38
Хорн
Яннес
5
Гайс
Йоханнес
17
Кастроп
Йенс
10
Дели
Матс
Мёллер
6
Темпельман
Лино
15
Нюрнбергер
Фабиан
23
Дуа
Квадво
33
Бредлов
Фабиан
2
Антон
Вальдемар
5
Мавропанос
Константинос
21
Ито
Хироки
4
Вагноман
Жоша
16
Каразор
Атакан
24
Соса
Борна
3
Эндо
Ватару
17
Харагути
Генки
20
Пфайффер
Лука
22
Фюрих
Крис
Нюрнберг
4-1-4-1
Штутгарт
3-3-2-2

История личных встреч

Нюрнберг
Штутгарт

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

175%
25%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

19 матчей

15.8%
26.3%
57.9%
3 победы 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

10.5%
42.1%
47.4%
2 победы 8 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
3:0
Б2
0:6
Б2
3:1
Б
1:1
Б
0:2
Б2
2:3
Б2
3:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:0
Б
2:2
Б
1:4
Б
2:1
Б
1:2
Б
0:0
Б
3:0
Б
0:1

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1
0.9

Среднее время на гол

90
100

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.7
2.11

Среднее время на гол

52
42

Всего голов

26
28

Голов в среднем за матч

1.37
1.47

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

65
61

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гайс Йоханнес 1 0.25
Валентини Энрико 1 0.25
Думан Тайлан 1 0.25
Дели Матс Мёллер 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пфайффер Лука 2 0.5
Гирасси Серу 2 0.5
Штенцель Паскаль 1 0.25
Эндо Ватару 1 0.25
Диаш Жиль 1 0.25
Чурлинов Дарко 1 0.25
Мвумпа Силас 1 0.25
Соса Борна 0 0
Фюрих Крис 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флик Флориан 1 1
Матения Кристиан 1 0
Гиамера Ян 1 0
Векессер Эрик 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антон Вальдемар 0 1
Штенцель Паскаль 1 0
Гирасси Серу 1 0
Каразор Атакан 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Переа Хуан 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Штутгарт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Нюрнберг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Штутгарт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
6
Нюрнберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Штутгарт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
6

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
67%
2
20%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Гамбург - Нюрнберг 3:0
Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Нюрнберг - Ян 1:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Спарта Прага - Нюрнберг 3:1 Краковия - Нюрнберг 0:0 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Падерборн 2:1 Ганза - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 0:0 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0
Штутгарт
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1
Штутгарт - Бавария 1:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Кёльн 3:0 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Вердер 0:2 Падерборн - Штутгарт 1:2 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 0:2 Штутгарт - Сьон 3:0 Штутгарт - Люцерн 0:3 Кёльн - Штутгарт 2:4 Байер Л - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Герта 2:1 Боруссия М - Штутгарт 3:1

Результаты матчей

Нюрнберг
Штутгарт

Точный счет

1:1
1 раз 100%
6:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1/8 финала
4 Айнтрахт Фр
2 Дармштадт
2 Унион Берлин
1 Вольфсбург
0 Майнц
4 Бавария
0 Зандхаузен
2 Фрайбург
6 Нюрнберг
4 Фортуна
1 Падерборн
2 Штутгарт
3 РБ Лейпциг
1 Хоффенхайм
1 Бохум
2 Боруссия Д
1/4 финала
2 Айнтрахт Фр
0 Унион Берлин
1 Бавария
2 Фрайбург
0 Нюрнберг
0 Штутгарт
0 РБ Лейпциг
0 Боруссия Д
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 5 (1)
Падерборн Пирингер Марвин 4 (1)
РБ Лейпциг Вернер Тимо 4
Бавария Чупо-Мотинг Эрик 3 (2)
Шальке 04 Дрекслер Доминик 3
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Топ нарушителей
Шальке 04 Флик Флориан 1 2
Майнц Хак Александер 1 1
Унион Берлин Гисельман Нико 1 1
Хоффенхайм Нсоки Стенли 1 1
Дармштадт Кемпе Тобиас 2
Весь список
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    Прогнозы 132
    Нюрнберг 20.5% (27)
    X 15.9% (21)
    Штутгарт 63.6% (84)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нюрнберг
    Ничья
    Штутгарт
    5.05
    4.45
    3.45
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нюрнберг 0:0 Штутгарт

    Исход игры
    Нюрнберг
    19.8% (26)
    Ничья
    16% (21)
    Штутгарт
    64.1% (84)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.74% (58)
    Меньше
    51.26% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    63.03% (75)
    Нет
    36.97% (44)
    Популярный счёт
    1:2 Штутгарт
    33.6% (44)
    0:1 Штутгарт
    19.1% (25)
    1:1 Ничья
    13% (17)
    1:0 Нюрнберг
    9.2% (12)
    2:1 Нюрнберг
    9.2% (12)
    0:2 Штутгарт
    4.6% (6)
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    Нюрнберг
    Штутгарт
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