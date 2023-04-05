Стадион: Макс-Морлок-Стадион. Главный судья: Зиберт Даниэль
Ход матча
12'
16'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Гиамера
Ян
38
Хорн
Яннес
17
Кастроп
Йенс
23
Дуа
Квадво
21
Ито
Хироки
24
Соса
Борна
22
Фюрих
Крис
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Гиамера ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Дуа КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Шуранов ЭрикНападающий
- Нападающий
-
25 Shawn Blum
-
Главный тренер: Хеккинг Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Соса БорнаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Фюрих КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Томаш ТьягуНападающий
-
11 Переа ХуанНападающий
-
14 Мвумпа СиласНападающий
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
История личных встреч
Нюрнберг
Штутгарт
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
175%
25%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
19 матчей
15.8%
26.3%
57.9%
3 победы 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
10.5%
42.1%
47.4%
2 победы 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1
0.9
Среднее время на гол
90
100
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
1.7
2.11
Среднее время на гол
52
42
Всего голов
26
28
Голов в среднем за матч
1.37
1.47
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
65
61
Бомбардиры внутри турнира
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гайс Йоханнес
|1
|0.25
|Валентини Энрико
|1
|0.25
|Думан Тайлан
|1
|0.25
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пфайффер Лука
|2
|0.5
|Гирасси Серу
|2
|0.5
|Штенцель Паскаль
|1
|0.25
|Эндо Ватару
|1
|0.25
|Диаш Жиль
|1
|0.25
|Чурлинов Дарко
|1
|0.25
|Мвумпа Силас
|1
|0.25
|Соса Борна
|0
|0
|Фюрих Крис
|0
|0
Карточки
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флик Флориан
|1
|1
|Матения Кристиан
|1
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Векессер Эрик
|1
|0
|Шлаймер Лукас
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антон Вальдемар
|0
|1
|Штенцель Паскаль
|1
|0
|Гирасси Серу
|1
|0
|Каразор Атакан
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Переа Хуан
|1
|0
Результаты матчей
Нюрнберг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Штутгарт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Нюрнберг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Штутгарт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
6
Нюрнберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Штутгарт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
6
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
50%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
33%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
67%
2
20%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Нюрнберг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Гамбург - Нюрнберг 3:0
Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Нюрнберг - Ян 1:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Спарта Прага - Нюрнберг 3:1 Краковия - Нюрнберг 0:0 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Падерборн 2:1 Ганза - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 0:0 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0
Штутгарт
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1
Штутгарт - Бавария 1:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Кёльн 3:0 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Вердер 0:2 Падерборн - Штутгарт 1:2 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 0:2 Штутгарт - Сьон 3:0 Штутгарт - Люцерн 0:3 Кёльн - Штутгарт 2:4 Байер Л - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Герта 2:1 Боруссия М - Штутгарт 3:1
Результаты матчей
Нюрнберг
Штутгарт
Точный счет
1:1
1 раз 100%
6:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
6
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Нюрнберг
Штутгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|5 (1)
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|4 (1)
|РБ Лейпциг
|Вернер Тимо
|4
|Бавария
|Чупо-Мотинг Эрик
|3 (2)
|Шальке 04
|Дрекслер Доминик
|3
|Шальке 04
|Флик Флориан
|1 2
|Майнц
|Хак Александер
|1 1
|Унион Берлин
|Гисельман Нико
|1 1
|Хоффенхайм
|Нсоки Стенли
|1 1
|Дармштадт
|Кемпе Тобиас
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нюрнберг 0:0 Штутгарт
Исход игры
Нюрнберг
19.8% (26)
Ничья
16% (21)
Штутгарт
64.1% (84)
Тотал 2.5
Больше
48.74% (58)
Меньше
51.26% (61)
Обе команды забьют
Да
63.03% (75)
Нет
36.97% (44)
Популярный счёт
1:2 Штутгарт
33.6% (44)
0:1 Штутгарт
19.1% (25)
1:1 Ничья
13% (17)
1:0 Нюрнберг
9.2% (12)
2:1 Нюрнберг
9.2% (12)
0:2 Штутгарт
4.6% (6)
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