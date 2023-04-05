Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Вагноман Жоша пробует нанести удар издали, но Питер Виндал Йенсен держит все под контролем

90' Мавропанос Константинос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Шиндлер Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Антон Вальдемар нанес удар головой, но Питер Виндал Йенсен спокойно отбил мяч.

87' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Хюбнер Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Нюрнберг совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Команда Штутгарт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

83' Г О О О О Л - Мийо Энцо забивает с правой ноги!

83' Мавропанос Константинос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Думан Тайлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Эндо Ватару выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Удар от ворот произведет Нюрнберг

80' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Нюрнберг совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Тактическая замена. Фюрих Крис уходит с поля и его заменяет Тиаго Томас

73' Нюрнбергер Фабиан получил желтую карточку от судьи

72' Вагноман Жоша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Хорн Яннес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Оооо... вот это был удар! Гирасси Серу должен был забить с этой позиции.

72' Хорошую попытку сделал Гирасси Серу . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Эндо Ватару создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Гирасси Серу пробует нанести удар издали, но Питер Виндал Йенсен держит все под контролем

70' Нюрнберг совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Нюрнберг

69' Матч возобновлен

68' Кастроп Йенс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Каразор Атакан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Хорн Яннес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Эндо Ватару выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Удар от ворот произведет Нюрнберг

63' Оооо... вот это был удар! Пфайффер Лука должен был забить с этой позиции.

63' Пфайффер Лука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Харагути Генки пробует нанести удар издали, но Питер Виндал Йенсен держит все под контролем

63' Игра в одни ворота сейчас. Штутгарт доминирует и владеет мячом

62' Дели Матс Мёллер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Нюрнберг совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Кастроп Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Хорн Яннес получил желтую карточку от судьи

57' Антон Вальдемар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Кастроп Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Харагути Генки выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Гиамера Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Нюрнберг

54' Фюрих Крис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Матч возобновится спорным мячом

52' Ох, нехорошо это выглядит. Нюрнбергер Фабиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Нюрнбергер Фабиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Эндо Ватару пробует нанести удар издали, но Питер Виндал Йенсен держит все под контролем

51' Антон Вальдемар нанес удар головой, но Питер Виндал Йенсен спокойно отбил мяч.