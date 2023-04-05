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Германия: Кубок
2022-2023

Стадион: . Зрители: 50000 Главный судья: Зиберт Даниэль
Нюрнберг
0:1
Конец матча
Штутгарт
0'
12' Желтая карточка
Хюбнер Флориан
16' Желтая карточка
Каразор Атакан
58' Желтая карточка
Хорн Яннес
73' Желтая карточка
Нюрнбергер Фабиан
0:1
83' Гол
Мийо Энцо
90' Желтая карточка
Бредлов Фабиан
90' Желтая карточка
Мийо Энцо
90'+6

Ход матча

12'
Хюбнер Флориан
 
16'
 
Каразор Атакан
58'
Хорн Яннес
 
64'
 
Гирасси Серу
Пфайффер Лука
69'
Хандверкер Тим
Кастроп Йенс
 
73'
Нюрнбергер Фабиан
 
74'
 
Томаш Тьягу
Фюрих Крис
74'
 
Мийо Энцо
Харагути Генки
81'
Думан Тайлан
Нюрнбергер Фабиан
 
81'
Дафернер Кристоф
Дуа Квадво
 
81'
Лоуренс Джеймс
Хорн Яннес
 
83'
0:1
Мийо Энцо
(Ито Хироки)
88'
Шуранов Эрик
Дели Матс Мёллер
 
90'
 
Бредлов Фабиан
90'
 
Мийо Энцо

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 132
Нюрнберг 20.5% (27)
X 15.9% (21)
Штутгарт 63.6% (84)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Виндаль-Йенсен
Петер
16
Шиндлер
Кристофер
19
Хюбнер
Флориан
38
Хорн
Яннес
28
Гиамера
Ян
17
Кастроп
Йенс
6
Темпельман
Лино
5
Гайс
Йоханнес
15
Нюрнбергер
Фабиан
23
Дуа
Квадво
10
Дели
Матс
Мёллер
33
Бредлов
Фабиан
5
Мавропанос
Константинос
2
Антон
Вальдемар
21
Ито
Хироки
4
Вагноман
Жоша
24
Соса
Борна
17
Харагути
Генки
16
Каразор
Атакан
3
Эндо
Ватару
20
Пфайффер
Лука
22
Фюрих
Крис
Нюрнберг
3-5-2
Штутгарт
5-3-2

История личных встреч

Нюрнберг
Штутгарт

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

175%
25%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

19 матчей

15.8%
26.3%
57.9%
3 победы 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

36.8%
26.3%
36.9%
7 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

10.5%
42.1%
47.4%
2 победы 8 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
3:0
Б2
0:6
Б2
3:1
Б
1:1
Б
0:2
Б2
2:3
Б2
3:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:0
Б
2:2
Б
1:4
Б
2:1
Б
1:2
Б
0:0
Б
3:0
Б
0:1

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1
0.9

Среднее время на гол

90
100

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.7
2.11

Среднее время на гол

52
42

Всего голов

26
28

Голов в среднем за матч

1.37
1.47

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

65
61

Бомбардиры внутри турнира

Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гайс Йоханнес 1 0.25
Валентини Энрико 1 0.25
Думан Тайлан 1 0.25
Дели Матс Мёллер 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пфайффер Лука 2 0.5
Гирасси Серу 2 0.5
Штенцель Паскаль 1 0.25
Эндо Ватару 1 0.25
Диаш Жиль 1 0.25
Чурлинов Дарко 1 0.25
Мвумпа Силас 1 0.25
Мийо Энцо 1 0.25
Соса Борна 0 0
Фюрих Крис 0 0
Ито Хироки 0 0

Карточки

Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флик Флориан 1 1
Матения Кристиан 1 0
Хюбнер Флориан 1 0
Гиамера Ян 1 0
Векессер Эрик 1 0
Хорн Яннес 1 0
Шлаймер Лукас 1 0
Нюрнбергер Фабиан 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 2 0
Антон Вальдемар 0 1
Штенцель Паскаль 1 0
Гирасси Серу 1 0
Бредлов Фабиан 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Мийо Энцо 1 0
Переа Хуан 1 0

Результаты матчей

Нюрнберг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Штутгарт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Нюрнберг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Штутгарт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
6
Нюрнберг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Штутгарт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
6

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
60%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
67%
3
27%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нюрнберг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нюрнберг - Дармштадт 0:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Гамбург - Нюрнберг 3:0
Нюрнберг - Зандхаузен 1:0 Хайденхайм - Нюрнберг 5:0 Нюрнберг - Ян 1:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Спарта Прага - Нюрнберг 3:1 Краковия - Нюрнберг 0:0 Шальке 04 - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 3:3 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:0 Нюрнберг - Падерборн 2:1 Ганза - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Магдебург 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 0:0 Нюрнберг - Ганновер 96 0:0
Штутгарт
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Унион Берлин - Штутгарт 3:0 Штутгарт - Хайденхайм 2:0 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:1
Штутгарт - Бавария 1:2 Шальке 04 - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Кёльн 3:0 Фрайбург - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Вердер 0:2 Падерборн - Штутгарт 1:2 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Хоффенхайм - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Майнц 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 0:2 Штутгарт - Сьон 3:0 Штутгарт - Люцерн 0:3 Кёльн - Штутгарт 2:4 Байер Л - Штутгарт 2:0 Штутгарт - Герта 2:1 Боруссия М - Штутгарт 3:1

Результаты матчей

Нюрнберг
Штутгарт

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
6:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
6
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Нюрнберг
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2
1/8 финала
4 Айнтрахт Фр
2 Дармштадт
2 Унион Берлин
1 Вольфсбург
0 Майнц
4 Бавария
0 Зандхаузен
2 Фрайбург
6 Нюрнберг
4 Фортуна
1 Падерборн
2 Штутгарт
3 РБ Лейпциг
1 Хоффенхайм
1 Бохум
2 Боруссия Д
1/4 финала
2 Айнтрахт Фр
0 Унион Берлин
1 Бавария
2 Фрайбург
0 Нюрнберг
1 Штутгарт
0 РБ Лейпциг
0 Боруссия Д
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 5 (1)
РБ Лейпциг Вернер Тимо 5
Падерборн Пирингер Марвин 4 (1)
Бавария Чупо-Мотинг Эрик 3 (2)
Шальке 04 Дрекслер Доминик 3
Весь список

Топ нарушителей
Шальке 04 Флик Флориан 1 2
Майнц Хак Александер 1 1
Унион Берлин Гисельман Нико 1 1
Хоффенхайм Нсоки Стенли 1 1
Дармштадт Кемпе Тобиас 2
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 96'
    Штутгарт заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Нюрнберг: 40%, Штутгарт: 60%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Штутгарт
  • 95'
    Ито Хироки из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Нюрнберг пытается что-то создать.
  • 95'
    Нюрнберг совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Max-Morlock-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 132
    Нюрнберг 20.5% (27)
    X 15.9% (21)
    Штутгарт 63.6% (84)
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    Где смотреть матч Нюрнберг 0:1 Штутгарт онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нюрнберг 0:1 Штутгарт

    Исход игры
    Нюрнберг
    20.5% (27)
    Ничья
    15.9% (21)
    Штутгарт
    63.6% (84)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.17% (59)
    Меньше
    50.83% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    63.33% (76)
    Нет
    36.67% (44)
    Популярный счёт
    1:2 Штутгарт
    33.3% (44)
    0:1 Штутгарт
    18.9% (25)
    1:1 Ничья
    12.9% (17)
    2:1 Нюрнберг
    9.8% (13)
    1:0 Нюрнберг
    9.1% (12)
    0:2 Штутгарт
    4.5% (6)
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