ОПАСНО! В контратаке Лаймер ворвался в штрафную площадку соперника, убрал за замахе Хуммельса, но после этого пробил прямо в бросившегося навстречу Кобеля.

Двойная замена в составе "РБ Лейпцига": вместо Мохамеда Симакана и Тимо Вернена на поле вышли Лукас Клостерманн и Андре Силва.

Угловой с правого фланга подали хозяева поля, но ничего интересного у ворот гостей не произошло после выполнения этого стандартного положения.

Всё меньше времени остаётся у "Боруссии" для спасения матча, но ударов по воротам Бласвиха как не было, так и нет.

На левом фланге Раум протащил мяч в атаку у "быков", но в борьбе с защитником выполнил плохую подачу в центр - мяч там стал простой добычей для Кобеля.

Джан по правому флангу попытался на скорости ворваться в свободную зону, но в чистом подкате успел против него сыграть Гвардиол.

Вернер попытался по правому флангу разогнать контратаку "РБ Лейпцига", но в подкате Хуммельсу удалось выбить мяч у него из-под ног в аут.

Тут же Форсберг ринулся в прессинг в чужой штрафной площади, пытаясь зарядить партнёров по команде на такие же действия, но большинство ребят всё же уже чувствуют усталость.

Да и особой необходимости идти вперёд у "быков" попросту нет. Даже минимальная победа 1:0 выведет команду Марко Розе в полуфинал.

Снова пострадал Симакан, но на этот раз он держится за ногу, сойдясь в жёстком стыке с Ройсом. После непродолжительной паузы он опять вернулся в игру.

Длинный заброс через полполя следовал в штрафную площадку хозяев поля, но к 11-метровой отметке выскочил Бласвих, который уверенно поймал мяч.

С правого фланга прострельная передача прошла на средней высоте в штрафную площадку лейпцигцев, где Симакан неумело выбил мяч, едва не попав в себе руку, но обошлось.

Выключился свет на "Ред Булл Арене", но на непродолжительное время. Достаточно быстро всё снова стало в порядке, так что встречу можно продолжать.

Раум в средней зоне грубовато поймал на бедро соперника. Судьям это не нравится, так что нарушитель получает предупреждение за неосторожную игру.

Симакан теперь падал в средине поля. Недоволен автор голевой передачи, считая, что его обидчик тоже должен быть наказан "горчичником", но у представителя Фемиды иное мнение.

Постепенно заводится игра во втором тайме, но это только за счёт того, что "РБ Лейпциг" прибавляет в активности, начиная растягивать оборону соперника.

Нужно уже думать Эдину Терзичу, чтобы выпускать на поле Джуда Беллингема. Возможно, главной звезде дортмундцев удастся внести перелом в эту игру.

Зюле прорывался по правом флангу, но упал после подката соперника, показывая, что ему очень больно, однако свисток судьи снова молчит.

А вот и ожидаемая вторая замена в составе "Боруссии": вместо Юлиана Брандта на поле вышел Джуд Беллингем.

Прошёл заброс у гостей на правый край штрафной площади на Ройса, но тот под прессингом защитника не сумел удержать мяч в пределах поля. Удар от ворот будет для "РБ Лейпцига".

Снова "быки" всем составом обосновались на своей половине поля. Рискованно так играть с "Боруссией", но всё-таки подходов к воротам Бласвиха мы, по-прежнему, не видим.

15:1 - такова статистика по ударам по воротам в этом матче. Подавляющее преимущество хозяев поля. Если говорить только по ударам в створ ворот, то здесь - 7:0.

Симакан получил повреждение в своей штрафной площади, так как столкнулся головами с Маленом. Надо оказать медицинскую помощь защитника лейпцигцев.

Одна замена произошла в составе "Боруссии" в перерыве встречи: вместо Мариуса Вольфа на поле вышел Юссуфа Мукоко.

Активней гости сразу стараются действовать в прессинге на чужой половине поля, но "РБ Лейпциг" готов к этому, так что всё равно гостям будет очень непросто захватить инициативу на поле.

Сами хозяева также достаточно высоко продолжают прессинговать. Явно они были не против забить второй гол, чтобы чувствовать себя спокойней в дальнейшем.

Как и в первом тайме, "Боруссии" очень непросто даже за центр поля выходить, не говоря уже о чём-то большем. Прекрасны сегодня "быки" в родных стенах.

Букмекеры перед матчем называли "РБ Лейпциг" фаворитом этой встречи, но незначительным. Чистая победа хозяев в основное время оценивалась менее, чем в 50%.

Мален попытался по центральной оси протащить мяч на чужой половине поля, но один из соперников в чистом подкате отбил мяч на Бласвиха.

Как только дортмундцы переходят середину поля, даже на скорости, как сразу соперники очень аккуратно отбирает игровой снаряд.

Мален упал в борьбе с соперником у левого угла чужой штрафной площади. Корчится на газоне игрок гостей, но свисток судьи молчит.

На повторе видно, что Симакан действительно нарушал правила против Малена, но это было всё-таки за пределами штрафной площади, так что система VAR не имеет права вмешиваться в такой ситуации.

Получил Мален медицинскую помощь, после чего сумел вернуться в игру, даже не прихрамывая. Вынужденную замену проводить Эдину Терзичу не придётся.

Отошли сейчас хозяева всем составом на свою половине поля, но всё равно держат позиционную оборону высоким блоком, а оригинальных идей в атаке "Боруссия" пока что не проявляет.

Начали недовольно гудеть и свистеть болельщики на трибунах "Ред Булл Арены". Хочется им снова видеть, как местная команда атакует, а не обороняется.

Отреагировали подопечные Марко Розе на недовольство публики, проведя быструю контратаку по центральной оси, которую мощным дальним ударом завершил Вернер - мяч пролетел неподалёку от правой "девятки".

Первый тайм

— Первый тайм окончен! "РБ Лейпциг" пока что минимально в родных стенах обыгрывает дортмундскую "Боруссию", благодаря голу Вернера. Отдыхаем...

45' Вернер с левого фланга ворвался в штрафную площадку соперника, но там оказался в окружении четырёх соперников, не сумев при таких раскладах сохранить мяч под контролем.

45' Последние минуты тайма идут, "РБ Лейпциг" ведёт в счёте, но при этом организовывает прессинг непосредственно в чужой штрафной площади.

45' 3 минуты компенсировано.

44' Больно досталось мячом Хуммельсу, так что ему также приходится прилечь на газон и дождаться медицинской помощи.

43' Раум подключился к атаке хозяев поля, прорвавшись на левый край штрафной площади, откуда решил пробить, но такое действие читалось опытным Хуммельсом, который принял выстрел на себя.

42' Рюэрсон получил жёлтую карточку, дерзко поставив в средине поля подножку сопернику, который к тому моменту уже набрал высокую скорость.

42' Вернер протащил мяч на правый край штрафной площади, откуда мог пробивать сам, но придумал пас в центр в направлении Лаймера, который оказался немного неточным.

41' Совершенно нет работы в первом тайме у Бласвиха, которому лишь пару раз пришлось выбить мяч от ворот, не более того. Очень слабый первый тайм от "Боруссии".

40' Вернер вдоль линии штрафной площади сместился с левого фланга в центр, но удар с полного хода у него не получился - мяч свалился с ноги и полетел в район углового флажка.

39' Подлечили медики вратаря "Боруссии", так что он будет продолжать встречу. На всякий случай разминаться за кромкой поля начал Майер. Не исключено, что вынужденная замена всё-таки потребуется.

38' Какие-то проблемы с ногой возникли у Кобеля, так что ему пришлось попросить судью поставить игру на паузу и пригласить на поле медицинскую бригаду.

37' Ольмо с 20 метров попытался пробить по воротам гостей с лёта, но помешал ему это нормально сделать Хуммельс, так что Кобель легко поймал мяч.

36' Пас на левый край штрафной площади прошёл на Вернера, но навстречу нападающему выскочил Кобель, который блокировал попытку удара по воротам.

35' ОПАСНО! После розыгрыша углового Собослаи выполнил точный навес на дальний край вратарской площади, откуда головой пробивал Гвардиол, но мяч пролетел немного мимо "девятки".

34' Собослаи нанёс дальний удар по воротам дортмундцев, но попал в Зюле, от которого игровой снаряд срикошетил на угловой.

33' Скучноватой стала игра после гола лейпцигцев. Всё сейчас сосредоточено в центральной зоне. Никаких подходов к каким-либо воротам мы не видим.

32' Все зоны умудряются хозяева перекусывать своим соперникам. Пока что совершенно не видно, за счёт чего "Боруссия" может переломить ход этого матча. Но вряд ли "РБ Лейпциг" сможет доминировать на протяжении всех 90 минут.

31' "РБ Лейпциг" после забитого гола также практически не атакует, но при этом старается не выпускать гостей с одной половины поля.

30' Эдин Терзич аплодисментами старается подбадривать своих подопечных, но у того, по-прежнему, совершенно ничего конструктивного не получается.

29' 40 на 60 - преимущество по владению мячом в процентном соотношении на стороне "Боруссии", но при этом гости практически не атакуют. По общему количеству по ударам по воротам счёт 9:1 в пользу хозяев.

28' Вольф теперь попытался на скорости смещаться с правого фланга в центр, однако не преуспел в дриблинге, потеряв равновесие в борьбе с оппонентом.

27' Вольф с правого фланга выполнял мягкий навес в центр штрафной площади, но защитники "быков" были достаточно надёжны в борьбе на "втором этаже".

26' "РБ Лейпциг" не прекращает прессинговать, что позволило сейчас отобрать мяч и ринуться в контратаку, но сплоховал с передачей Вернер, который потерял игровой снаряд.

25' Всё-таки сумели добиться своего лейпцигцы, поведя в счёте в этой встрече. Посмотрим, насколько "Боруссия" сможет добавить в агрессии и переломить картину этого поединка.

24' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Тимо Вернер!!!

Очень легко по правому флангу вперёд прошёл Симакан, который прострелил в штрафную площадку на Вернера, а тот умело подставил ногу, переправив мяч в дальний нижний угол ворот.

23' Рюэрсон с дальней дистанции нанёс первый удар по воротам хозяев, но получилось у него несильно и неточно. Никаких проблем для Бласвиха.

22' Левым флангом попытались обострить игру дортмундцы, но не получается у них пока что доставить мяч в чужую штрафную площадку и навязать там борьбу.

21' Четвертьфиналистами Кубка Германии уже стали "Айнтрахт", Фрайбург" и "Штутгарт". Осталось выявить только одного участника перед полуфинальной стадией.

20' Напряжённо в штрафной площади гостей было после подачи углового , однако дело закончилось не ударом по воротам Кобеля, а фиксацией фола в атаке.

19' Лаймера по левому флангу пустил в прорыв Ольмо, после чего Конрад попытался выполнить прострел в штрафную площадку, но Хуммельс в подкате отбил мяч на угловой.

18' Постепенно прессинг "РБ Лейпцига" на чужой половине поля становится менее агрессивным, так что защитникам "Боруссии" уже можно немного перевести дыхание.

17' Правым флангом первую атаку в этом матче провели боруссцы, но она ничем интересным не завершилась, так как мяч был упущен игроками гостей за лицевую линию поля.

16' Левым флангом свою новую атаку строили лейпцигцы, но она закончилась свистком судьи, который зафиксировал офсайд.

15' Отбились дортмундцы после первого углового с правого фланга у своих ворот, после чего впервые в этот вечер пересекли центральную линию, но не более того.

14' ОПАСНО! Пас на Ольмо прошёл на левый край штрафной площади, который без сопротивления пробивал в дальний нижний угол, но Кобель носочком коснулся мяча, благодаря чему игровой снаряд прошёл чуть-чуть мимо цели.

13' Лаймер выполнил вертикальный пас на правый край штрафной площади, но Вернер не прочувствовал такое действие, из-за чего не стал совершать рывок в эту зону.

12' Марко Розе продолжает подбадривать своих подопечных на активные действия. Явно в планы главного тренера "РБ Лейпцига" входит быстрый гол, но пока что не получается.

11' После очередного стандарта с правого края штрафной площади пробивал Симакан, но защитникам "Боруссии" теперь удалось поставить блок, после чего выбить мяч за пределы штрафной площади.

10' Гвардиол выполнил пас на левый край штрафной площади на Ольмо, но тот не успел нанести удар, так как Кобель выскочил навстречу и отбил мяч на очередной угловой.

9' Не пытаются гости ввязываться с соперником в открытый футбол, стараясь сейчас на своей половине поля всячески сбивать игровой ритм.

8' Очень мощно "РБ Лейпциг" начал этот поединок. Дортмундцам сейчас очень непросто сдерживать такой натиск. Надо постараться гостям перетерпеть.

7' После ещё одного удара из-за пределов штрафной площади от Ольмо, Кобель парировал мяч перед собой, но сумел затем помешать Собослаи сыграть на добивании, а подоспевший защитник выбил мяч за боковую линию.

6' Вернер с дальней дистанции плотно пробил по воротам "Боруссии", но мяч полетел немного выше ворот. Кобель жестом показал, что ситуацию он контролировал.

5' Второй угловой "быки" разыграли накоротке, но эта атака ничем интересным не закончилась - мяч перешёл в центральную зону.

4' После подачи углового мяч оказался в ногах Хенрихса, который пробивал с левого края штрафной площади в ближний угол, но Кобель снова переводит мяч за лицевую линию.

3' ОПАСНО! С правого края в штрафную площадку соперника проникли хозяева, после чего Лаймер с угла вратарской пробивал по воротам - Кобель перевёл мяч на угловой.

2' Прекрасная атмосфера на "Ред Булл Арене". Можно заметить пустые места на трибунах, но их немного. Всё равно десятки тысяч зрителей сейчас дружно поют, создавая атмосферу футбольного праздника.