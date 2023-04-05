Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг). Главный судья: Брых Феликс
1:0
Второй тайм: 83'
Ход матча
22'
1:0
40'
59'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 0
-
8 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Бласвих
Янис
22
Раум
Давид
11
Вернер
Тимо
17
Вольф
Мариус
25
Зюле
Никлас
23
Джан
Эмре
11
Ройс
Марко
19
Брандт
Юлиан
- Основной состав
-
21 Бласвих ЯнисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раум ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
-
37 Диалло АбдуЗащитник
- Защитник
-
25 Ба СануссуЗащитник
- Защитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
-
19 Андре СилваПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Кларк КейденПолузащитник
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Вольф МариусЗащитник
-
25 Зюле НикласЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Джан ЭмреПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоНападающий
- Нападающий
-
19 Брандт ЮлианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Роте ТомЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
РБ Лейпциг
Боруссия Д
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1.13
2
Среднее время на гол
80
45
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
2.29
1.5
Среднее время на гол
39
60
Всего голов
25
26
Голов в среднем за матч
1.67
1.73
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
54
51
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вернер Тимо
|5
|1.25
|Форсберг Эмиль
|2
|0.5
|Поульсен Юссуф
|2
|0.5
|Андре Силва
|2
|0.5
|Симакан Мохамед
|1
|0.25
|Лаймер Конрад
|1
|0.25
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.25
|Нкунку Кристофер
|1
|0.25
|Ольмо Дани
|1
|0.25
|Шлагер Ксавер
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|2 (1)
|0.5
|Ройс Марко
|1
|0.25
|Джан Эмре
|1
|0.25
|Мален Дониэлл
|1
|0.25
|Адейеми Карим
|1
|0.25
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раум Давид
|2
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Симакан Мохамед
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адейеми Карим
|0
|1
|Джан Эмре
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
0
РБ Лейпциг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Боруссия Д
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
8
0
РБ Лейпциг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Боруссия Д
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
8
0
Голы по времени матча
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
6
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
7%
1
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
33%
3
50%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0
Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 4:0 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:4 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 РБ Лейпциг - Радомьяк Радом 6:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1
Боруссия Д
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Бавария - Боруссия Д 4:2 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Челси - Боруссия Д 2:0
Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Герта 4:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Бохум - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Боруссия Д - Базель 6:0 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Боруссия Д - Фиорентина 0:2 Рапид Бухарест - Боруссия Д 1:2 Джохор Дарул Такзим - Боруссия Д 1:4 Лайон Сити Сейлорс - Боруссия Д 2:7
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Боруссия Д
Точный счет
3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:8
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
8
1 раз 100%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:8
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
8
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|5 (1)
|РБ Лейпциг
|Вернер Тимо
|5
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|4 (1)
|Бавария
|Чупо-Мотинг Эрик
|3 (2)
|Шальке 04
|Дрекслер Доминик
|3
|Шальке 04
|Флик Флориан
|1 2
|Майнц
|Хак Александер
|1 1
|Унион Берлин
|Гисельман Нико
|1 1
|Хоффенхайм
|Нсоки Стенли
|1 1
|Дармштадт
|Кемпе Тобиас
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 1:0 Боруссия Д
Исход игры
РБ Лейпциг
25.9% (35)
Ничья
20.7% (28)
Боруссия Д
53.3% (72)
Тотал 2.5
Больше
76.67% (92)
Меньше
23.33% (28)
Обе команды забьют
Да
90.83% (109)
Нет
9.17% (11)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
35.6% (48)
2:1 РБ Лейпциг
18.5% (25)
1:1 Ничья
12.6% (17)
2:2 Ничья
5.9% (8)
2:3 Боруссия Д
4.4% (6)
1:0 РБ Лейпциг
3% (4)
0:2 Боруссия Д
2.2% (3)
1:3 Боруссия Д
1.5% (2)
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