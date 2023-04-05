  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Кубок 2022-2023

Германия: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Брых Феликс
РБ Лейпциг
1:0
Второй тайм: 83'
Боруссия Д
0'
1:0
22' Гол
Вернер Тимо
40' Желтая карточка
Рюэрсон Юлиан
59' Желтая карточка
Раум Давид

Ход матча

22'
Вернер Тимо
(Симакан Мохамед)
1:0
40'
 
Рюэрсон Юлиан
46'
 
Мукоко Юссуфа
Вольф Мариус
59'
Раум Давид
 
63'
 
Беллингем Джуд
Брандт Юлиан
70'
Форсберг Эмиль
Ольмо Дани
 
76'
 
Байно-Гиттенс Джейми
Ройс Марко
78'
Андре Силва
Вернер Тимо
 
79'
Клостерманн Лукас
Симакан Мохамед
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 135
РБ Лейпциг 25.9% (35)
X 20.7% (28)
Боруссия Д 53.3% (72)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Боруссия Д
3.85
5.70
58.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Бласвих
Янис
2
Симакан
Мохамед
4
Орбан
Вилли
32
Гвардиол
Йошко
39
Хенрихс
Бенджамин
22
Раум
Давид
27
Лаймер
Конрад
8
Айдара
Амаду
17
Собослаи
Доминик
7
Ольмо
Дани
11
Вернер
Тимо
1
Кобель
Грегор
17
Вольф
Мариус
25
Зюле
Никлас
15
Хуммельс
Матс
26
Рюэрсон
Юлиан
6
Эзкан
Салих
23
Джан
Эмре
13
Геррейру
Рафаэл
11
Ройс
Марко
21
Мален
Дониэлл
19
Брандт
Юлиан
РБ Лейпциг
3-4-2-1
Боруссия Д
4-3-3

История личных встреч

РБ Лейпциг
Боруссия Д

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

Б
2:1
Б
3:0
Б
1:4
Б
2:1
К
1:4
Б
3:2
Б
1:3
Б
0:2
Б
3:3
Б
0:1
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
1:0
Б
1:0

Голы

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1.13
2

Среднее время на гол

80
45

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

2.29
1.5

Среднее время на гол

39
60

Всего голов

25
26

Голов в среднем за матч

1.67
1.73

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

54
51

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вернер Тимо 5 1.25
Форсберг Эмиль 2 0.5
Поульсен Юссуф 2 0.5
Андре Силва 2 0.5
Симакан Мохамед 1 0.25
Лаймер Конрад 1 0.25
Хенрихс Бенджамин 1 0.25
Нкунку Кристофер 1 0.25
Ольмо Дани 1 0.25
Шлагер Ксавер 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 2 (1) 0.5
Ройс Марко 1 0.25
Джан Эмре 1 0.25
Мален Дониэлл 1 0.25
Адейеми Карим 1 0.25

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раум Давид 2 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Симакан Мохамед 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адейеми Карим 0 1
Джан Эмре 1 0
Азар Торган 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0
РБ Лейпциг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Боруссия Д
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

8
0
РБ Лейпциг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Боруссия Д
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

8
0

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
6
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
7%
1
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
33%
3
50%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0
Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 4:0 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:4 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 РБ Лейпциг - Радомьяк Радом 6:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1
Боруссия Д
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Бавария - Боруссия Д 4:2 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Челси - Боруссия Д 2:0
Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Герта 4:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Бохум - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Боруссия Д - Базель 6:0 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Боруссия Д - Фиорентина 0:2 Рапид Бухарест - Боруссия Д 1:2 Джохор Дарул Такзим - Боруссия Д 1:4 Лайон Сити Сейлорс - Боруссия Д 2:7

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Боруссия Д

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:8
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

8
1 раз 100%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:8
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
8
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше
1
2
4.5
1
2
5.5
1/8 финала
4 Айнтрахт Фр
2 Дармштадт
2 Унион Берлин
1 Вольфсбург
0 Майнц
4 Бавария
0 Зандхаузен
2 Фрайбург
6 Нюрнберг
4 Фортуна
1 Падерборн
2 Штутгарт
3 РБ Лейпциг
1 Хоффенхайм
1 Бохум
2 Боруссия Д
1/4 финала
2 Айнтрахт Фр
0 Унион Берлин
1 Бавария
2 Фрайбург
0 Нюрнберг
1 Штутгарт
0 РБ Лейпциг
0 Боруссия Д
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 5 (1)
РБ Лейпциг Вернер Тимо 5
Падерборн Пирингер Марвин 4 (1)
Бавария Чупо-Мотинг Эрик 3 (2)
Шальке 04 Дрекслер Доминик 3
Весь список

Топ нарушителей
Шальке 04 Флик Флориан 1 2
Майнц Хак Александер 1 1
Унион Берлин Гисельман Нико 1 1
Хоффенхайм Нсоки Стенли 1 1
Дармштадт Кемпе Тобиас 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 85'
    Джан по правому флангу попытался на скорости ворваться в свободную зону, но в чистом подкате успел против него сыграть Гвардиол.
  • 84'
    На левом фланге Раум протащил мяч в атаку у "быков", но в борьбе с защитником выполнил плохую подачу в центр - мяч там стал простой добычей для Кобеля.
  • 83'
    Всё меньше времени остаётся у "Боруссии" для спасения матча, но ударов по воротам Бласвиха как не было, так и нет.
  • Угловой
    81'
    Угловой с правого фланга подали хозяева поля, но ничего интересного у ворот гостей не произошло после выполнения этого стандартного положения.
  • Замена
    80'
    Двойная замена в составе "РБ Лейпцига": вместо Мохамеда Симакана и Тимо Вернена на поле вышли Лукас Клостерманн и Андре Силва.
  • Опасный момент
    79'
    ОПАСНО! В контратаке Лаймер ворвался в штрафную площадку соперника, убрал за замахе Хуммельса, но после этого пробил прямо в бросившегося навстречу Кобеля.
  • Замена
    78'
    Третья замена в составе "Боруссии": вместо Марко Ройса на поле вышел Джейми Байно-Гиттенс.
  • 77'
    Выключился свет на "Ред Булл Арене", но на непродолжительное время. Достаточно быстро всё снова стало в порядке, так что встречу можно продолжать.
  • 76'
    С правого фланга прострельная передача прошла на средней высоте в штрафную площадку лейпцигцев, где Симакан неумело выбил мяч, едва не попав в себе руку, но обошлось.
  • 75'
    Длинный заброс через полполя следовал в штрафную площадку хозяев поля, но к 11-метровой отметке выскочил Бласвих, который уверенно поймал мяч.
  • Травма, повреждение
    74'
    Снова пострадал Симакан, но на этот раз он держится за ногу, сойдясь в жёстком стыке с Ройсом. После непродолжительной паузы он опять вернулся в игру.
  • 73'
    Да и особой необходимости идти вперёд у "быков" попросту нет. Даже минимальная победа 1:0 выведет команду Марко Розе в полуфинал.
  • 72'
    Тут же Форсберг ринулся в прессинг в чужой штрафной площади, пытаясь зарядить партнёров по команде на такие же действия, но большинство ребят всё же уже чувствуют усталость.
  • Замена
    71'
    Первая замена в составе "РБ Лейпцига": вместо Дани Ольмо на поле вышел Эмиль Форсберг.
  • 70'
    Вернер попытался по правому флангу разогнать контратаку "РБ Лейпцига", но в подкате Хуммельсу удалось выбить мяч у него из-под ног в аут.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Травма, повреждение
      69'
      Симакан получил повреждение в своей штрафной площади, так как столкнулся головами с Маленом. Надо оказать медицинскую помощь защитника лейпцигцев.
    • 68'
      15:1 - такова статистика по ударам по воротам в этом матче. Подавляющее преимущество хозяев поля. Если говорить только по ударам в створ ворот, то здесь - 7:0.
    • 67'
      Снова "быки" всем составом обосновались на своей половине поля. Рискованно так играть с "Боруссией", но всё-таки подходов к воротам Бласвиха мы, по-прежнему, не видим.
    • 66'
      Прошёл заброс у гостей на правый край штрафной площади на Ройса, но тот под прессингом защитника не сумел удержать мяч в пределах поля. Удар от ворот будет для "РБ Лейпцига".
    • Замена
      65'
      А вот и ожидаемая вторая замена в составе "Боруссии": вместо Юлиана Брандта на поле вышел Джуд Беллингем.
    • Травма, повреждение
      64'
      Зюле прорывался по правом флангу, но упал после подката соперника, показывая, что ему очень больно, однако свисток судьи снова молчит.
    • 63'
      Нужно уже думать Эдину Терзичу, чтобы выпускать на поле Джуда Беллингема. Возможно, главной звезде дортмундцев удастся внести перелом в эту игру.
    • 62'
      Постепенно заводится игра во втором тайме, но это только за счёт того, что "РБ Лейпциг" прибавляет в активности, начиная растягивать оборону соперника.
    • 61'
      Симакан теперь падал в средине поля. Недоволен автор голевой передачи, считая, что его обидчик тоже должен быть наказан "горчичником", но у представителя Фемиды иное мнение.
    • Желтая карточка
      60'
      Раум в средней зоне грубовато поймал на бедро соперника. Судьям это не нравится, так что нарушитель получает предупреждение за неосторожную игру.
    • Опасный момент
      59'
      Отреагировали подопечные Марко Розе на недовольство публики, проведя быструю контратаку по центральной оси, которую мощным дальним ударом завершил Вернер - мяч пролетел неподалёку от правой "девятки".
    • 58'
      Начали недовольно гудеть и свистеть болельщики на трибунах "Ред Булл Арены". Хочется им снова видеть, как местная команда атакует, а не обороняется.
    • 57'
      Отошли сейчас хозяева всем составом на свою половине поля, но всё равно держат позиционную оборону высоким блоком, а оригинальных идей в атаке "Боруссия" пока что не проявляет.
    • Травма, повреждение
      56'
      Получил Мален медицинскую помощь, после чего сумел вернуться в игру, даже не прихрамывая. Вынужденную замену проводить Эдину Терзичу не придётся.
    • Видеоповтор
      55'
      На повторе видно, что Симакан действительно нарушал правила против Малена, но это было всё-таки за пределами штрафной площади, так что система VAR не имеет права вмешиваться в такой ситуации.
    • Судья
      54'
      Мален упал в борьбе с соперником у левого угла чужой штрафной площади. Корчится на газоне игрок гостей, но свисток судьи молчит.
    • 53'
      Как только дортмундцы переходят середину поля, даже на скорости, как сразу соперники очень аккуратно отбирает игровой снаряд.
    • 52'
      Мален попытался по центральной оси протащить мяч на чужой половине поля, но один из соперников в чистом подкате отбил мяч на Бласвиха.
    • 51'
      Букмекеры перед матчем называли "РБ Лейпциг" фаворитом этой встречи, но незначительным. Чистая победа хозяев в основное время оценивалась менее, чем в 50%.
    • 50'
      Как и в первом тайме, "Боруссии" очень непросто даже за центр поля выходить, не говоря уже о чём-то большем. Прекрасны сегодня "быки" в родных стенах.
    • 49'
      Сами хозяева также достаточно высоко продолжают прессинговать. Явно они были не против забить второй гол, чтобы чувствовать себя спокойней в дальнейшем.
    • 48'
      Активней гости сразу стараются действовать в прессинге на чужой половине поля, но "РБ Лейпциг" готов к этому, так что всё равно гостям будет очень непросто захватить инициативу на поле.
    • Замена
      47'
      Одна замена произошла в составе "Боруссии" в перерыве встречи: вместо Мариуса Вольфа на поле вышел Юссуфа Мукоко.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! "РБ Лейпциг" пока что минимально в родных стенах обыгрывает дортмундскую "Боруссию", благодаря голу Вернера. Отдыхаем...
    • 45'
      Вернер с левого фланга ворвался в штрафную площадку соперника, но там оказался в окружении четырёх соперников, не сумев при таких раскладах сохранить мяч под контролем.
    • 45'
      Последние минуты тайма идут, "РБ Лейпциг" ведёт в счёте, но при этом организовывает прессинг непосредственно в чужой штрафной площади.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты компенсировано.
    • Травма, повреждение
      44'
      Больно досталось мячом Хуммельсу, так что ему также приходится прилечь на газон и дождаться медицинской помощи.
    • 43'
      Раум подключился к атаке хозяев поля, прорвавшись на левый край штрафной площади, откуда решил пробить, но такое действие читалось опытным Хуммельсом, который принял выстрел на себя.
    • Желтая карточка
      42'
      Рюэрсон получил жёлтую карточку, дерзко поставив в средине поля подножку сопернику, который к тому моменту уже набрал высокую скорость.
    • 42'
      Вернер протащил мяч на правый край штрафной площади, откуда мог пробивать сам, но придумал пас в центр в направлении Лаймера, который оказался немного неточным.
    • 41'
      Совершенно нет работы в первом тайме у Бласвиха, которому лишь пару раз пришлось выбить мяч от ворот, не более того. Очень слабый первый тайм от "Боруссии".
    • 40'
      Вернер вдоль линии штрафной площади сместился с левого фланга в центр, но удар с полного хода у него не получился - мяч свалился с ноги и полетел в район углового флажка.
    • 39'
      Подлечили медики вратаря "Боруссии", так что он будет продолжать встречу. На всякий случай разминаться за кромкой поля начал Майер. Не исключено, что вынужденная замена всё-таки потребуется.
    • Травма, повреждение
      38'
      Какие-то проблемы с ногой возникли у Кобеля, так что ему пришлось попросить судью поставить игру на паузу и пригласить на поле медицинскую бригаду.
    • 37'
      Ольмо с 20 метров попытался пробить по воротам гостей с лёта, но помешал ему это нормально сделать Хуммельс, так что Кобель легко поймал мяч.
    • Опасный момент
      36'
      Пас на левый край штрафной площади прошёл на Вернера, но навстречу нападающему выскочил Кобель, который блокировал попытку удара по воротам.
    • Опасный момент
      35'
      ОПАСНО! После розыгрыша углового Собослаи выполнил точный навес на дальний край вратарской площади, откуда головой пробивал Гвардиол, но мяч пролетел немного мимо "девятки".
    • Угловой
      34'
      Собослаи нанёс дальний удар по воротам дортмундцев, но попал в Зюле, от которого игровой снаряд срикошетил на угловой.
    • 33'
      Скучноватой стала игра после гола лейпцигцев. Всё сейчас сосредоточено в центральной зоне. Никаких подходов к каким-либо воротам мы не видим.
    • 32'
      Все зоны умудряются хозяева перекусывать своим соперникам. Пока что совершенно не видно, за счёт чего "Боруссия" может переломить ход этого матча. Но вряд ли "РБ Лейпциг" сможет доминировать на протяжении всех 90 минут.
    • 31'
      "РБ Лейпциг" после забитого гола также практически не атакует, но при этом старается не выпускать гостей с одной половины поля.
    • 30'
      Эдин Терзич аплодисментами старается подбадривать своих подопечных, но у того, по-прежнему, совершенно ничего конструктивного не получается.
    • 29'
      40 на 60 - преимущество по владению мячом в процентном соотношении на стороне "Боруссии", но при этом гости практически не атакуют. По общему количеству по ударам по воротам счёт 9:1 в пользу хозяев.
    • 28'
      Вольф теперь попытался на скорости смещаться с правого фланга в центр, однако не преуспел в дриблинге, потеряв равновесие в борьбе с оппонентом.
    • 27'
      Вольф с правого фланга выполнял мягкий навес в центр штрафной площади, но защитники "быков" были достаточно надёжны в борьбе на "втором этаже".
    • 26'
      "РБ Лейпциг" не прекращает прессинговать, что позволило сейчас отобрать мяч и ринуться в контратаку, но сплоховал с передачей Вернер, который потерял игровой снаряд.
    • 25'
      Всё-таки сумели добиться своего лейпцигцы, поведя в счёте в этой встрече. Посмотрим, насколько "Боруссия" сможет добавить в агрессии и переломить картину этого поединка.
    • Описание гола
      24'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Тимо Вернер!!!
      Очень легко по правому флангу вперёд прошёл Симакан, который прострелил в штрафную площадку на Вернера, а тот умело подставил ногу, переправив мяч в дальний нижний угол ворот.
    • 23'
      Рюэрсон с дальней дистанции нанёс первый удар по воротам хозяев, но получилось у него несильно и неточно. Никаких проблем для Бласвиха.
    • 22'
      Левым флангом попытались обострить игру дортмундцы, но не получается у них пока что доставить мяч в чужую штрафную площадку и навязать там борьбу.
    • 21'
      Четвертьфиналистами Кубка Германии уже стали "Айнтрахт", Фрайбург" и "Штутгарт". Осталось выявить только одного участника перед полуфинальной стадией.
    • Фол, нарушение
      20'
      Напряжённо в штрафной площади гостей было после подачи углового , однако дело закончилось не ударом по воротам Кобеля, а фиксацией фола в атаке.
    • Угловой
      19'
      Лаймера по левому флангу пустил в прорыв Ольмо, после чего Конрад попытался выполнить прострел в штрафную площадку, но Хуммельс в подкате отбил мяч на угловой.
    • 18'
      Постепенно прессинг "РБ Лейпцига" на чужой половине поля становится менее агрессивным, так что защитникам "Боруссии" уже можно немного перевести дыхание.
    • 17'
      Правым флангом первую атаку в этом матче провели боруссцы, но она ничем интересным не завершилась, так как мяч был упущен игроками гостей за лицевую линию поля.
    • Офсайд
      16'
      Левым флангом свою новую атаку строили лейпцигцы, но она закончилась свистком судьи, который зафиксировал офсайд.
    • Угловой
      15'
      Отбились дортмундцы после первого углового с правого фланга у своих ворот, после чего впервые в этот вечер пересекли центральную линию, но не более того.
    • Опасный момент
      14'
      ОПАСНО! Пас на Ольмо прошёл на левый край штрафной площади, который без сопротивления пробивал в дальний нижний угол, но Кобель носочком коснулся мяча, благодаря чему игровой снаряд прошёл чуть-чуть мимо цели.
    • 13'
      Лаймер выполнил вертикальный пас на правый край штрафной площади, но Вернер не прочувствовал такое действие, из-за чего не стал совершать рывок в эту зону.
    • 12'
      Марко Розе продолжает подбадривать своих подопечных на активные действия. Явно в планы главного тренера "РБ Лейпцига" входит быстрый гол, но пока что не получается.
    • Опасный момент
      11'
      После очередного стандарта с правого края штрафной площади пробивал Симакан, но защитникам "Боруссии" теперь удалось поставить блок, после чего выбить мяч за пределы штрафной площади.
    • Угловой
      10'
      Гвардиол выполнил пас на левый край штрафной площади на Ольмо, но тот не успел нанести удар, так как Кобель выскочил навстречу и отбил мяч на очередной угловой.
    • 9'
      Не пытаются гости ввязываться с соперником в открытый футбол, стараясь сейчас на своей половине поля всячески сбивать игровой ритм.
    • 8'
      Очень мощно "РБ Лейпциг" начал этот поединок. Дортмундцам сейчас очень непросто сдерживать такой натиск. Надо постараться гостям перетерпеть.
    • Опасный момент
      7'
      После ещё одного удара из-за пределов штрафной площади от Ольмо, Кобель парировал мяч перед собой, но сумел затем помешать Собослаи сыграть на добивании, а подоспевший защитник выбил мяч за боковую линию.
    • 6'
      Вернер с дальней дистанции плотно пробил по воротам "Боруссии", но мяч полетел немного выше ворот. Кобель жестом показал, что ситуацию он контролировал.
    • Угловой
      5'
      Второй угловой "быки" разыграли накоротке, но эта атака ничем интересным не закончилась - мяч перешёл в центральную зону.
    • Опасный момент
      4'
      После подачи углового мяч оказался в ногах Хенрихса, который пробивал с левого края штрафной площади в ближний угол, но Кобель снова переводит мяч за лицевую линию.
    • Опасный момент
      3'
      ОПАСНО! С правого края в штрафную площадку соперника проникли хозяева, после чего Лаймер с угла вратарской пробивал по воротам - Кобель перевёл мяч на угловой.
    • 2'
      Прекрасная атмосфера на "Ред Булл Арене". Можно заметить пустые места на трибунах, но их немного. Всё равно десятки тысяч зрителей сейчас дружно поют, создавая атмосферу футбольного праздника.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! Гости первыми разыграли мяч с центра поля.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 35.6% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч РБ Лейпциг 1:0 Боруссия Д онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч РБ Лейпциг 1:0 Боруссия Д

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    25.9% (35)
    Ничья
    20.7% (28)
    Боруссия Д
    53.3% (72)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.67% (92)
    Меньше
    23.33% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    90.83% (109)
    Нет
    9.17% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    35.6% (48)
    2:1 РБ Лейпциг
    18.5% (25)
    1:1 Ничья
    12.6% (17)
    2:2 Ничья
    5.9% (8)
    2:3 Боруссия Д
    4.4% (6)
    1:0 РБ Лейпциг
    3% (4)
    0:2 Боруссия Д
    2.2% (3)
    1:3 Боруссия Д
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    РБ Лейпциг
    Боруссия Д
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     