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  4. Кубок 2022-2023

Германия: Кубок
2022-2023

Стадион: .
РБ Лейпциг
 
Позже
Боруссия Д
Прогнозы 38
РБ Лейпциг 21.1% (8)
X 23.7% (9)
Боруссия Д 55.3% (21)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Боруссия Д
3.00
3.90
3.85
Все Коэффициенты

История личных встреч

РБ Лейпциг
Боруссия Д

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

15 матчей

33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

Б
2:1
Б
3:0
Б
1:4
Б
2:1
К
1:4
Б
3:2
Б
1:3
Б
0:2
Б
3:3
Б
0:1
Б
4:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
1:0
Б
1:0

Голы

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1.13
2

Среднее время на гол

80
45

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

2.29
1.5

Среднее время на гол

39
60

Всего голов

25
26

Голов в среднем за матч

1.67
1.73

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

54
51

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вернер Тимо 4 1.33
Форсберг Эмиль 2 0.67
Поульсен Юссуф 2 0.67
Андре Силва 2 0.67
Лаймер Конрад 1 0.33
Симакан Мохамед 1 0.33
Хенрихс Бенджамин 1 0.33
Нкунку Кристофер 1 0.33
Ольмо Дани 1 0.33
Шлагер Ксавер 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 2 (1) 0.67
Ройс Марко 1 0.33
Джан Эмре 1 0.33
Мален Дониэлл 1 0.33
Адейеми Карим 1 0.33

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенрихс Бенджамин 1 0
Раум Давид 1 0
Симакан Мохамед 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адейеми Карим 0 1
Джан Эмре 1 0
Азар Торган 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0
РБ Лейпциг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Боруссия Д
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

8
0
РБ Лейпциг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Боруссия Д
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

8
0

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
6
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
7%
1
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
33%
3
50%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0
Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 4:0 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:4 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 РБ Лейпциг - Радомьяк Радом 6:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1
Боруссия Д
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Бавария - Боруссия Д 4:2 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Челси - Боруссия Д 2:0
Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Герта 4:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Бохум - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Боруссия Д - Базель 6:0 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Боруссия Д - Фиорентина 0:2 Рапид Бухарест - Боруссия Д 1:2 Джохор Дарул Такзим - Боруссия Д 1:4 Лайон Сити Сейлорс - Боруссия Д 2:7

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Боруссия Д

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:8
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

8
1 раз 100%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:8
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
8
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше
1
2
4.5
1
2
5.5
1/8 финала
4 Айнтрахт Фр
2 Дармштадт
2 Унион Берлин
1 Вольфсбург
0 Майнц
4 Бавария
0 Зандхаузен
2 Фрайбург
6 Нюрнберг
4 Фортуна
1 Падерборн
2 Штутгарт
3 РБ Лейпциг
1 Хоффенхайм
1 Бохум
2 Боруссия Д
1/4 финала
0 Айнтрахт Фр
0 Унион Берлин
0 Бавария
0 Фрайбург
0 Нюрнберг
0 Штутгарт
0 РБ Лейпциг
0 Боруссия Д
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Падерборн Пирингер Марвин 4 (1)
РБ Лейпциг Вернер Тимо 4
Бавария Чупо-Мотинг Эрик 3 (2)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 3 (1)
Шальке 04 Дрекслер Доминик 3
Весь список

Топ нарушителей
Шальке 04 Флик Флориан 1 2
Майнц Хак Александер 1 1
Унион Берлин Гисельман Нико 1 1
Хоффенхайм Нсоки Стенли 1 1
Дармштадт Кемпе Тобиас 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 апреля 2023, осталось 2 дня 13 часов 31 минуту.



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  • 26 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 38
    РБ Лейпциг 21.1% (8)
    X 23.7% (9)
    Боруссия Д 55.3% (21)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Боруссия Д
    3.00
    3.90
    3.85
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    Где смотреть матч РБ Лейпциг - Боруссия Д онлайн

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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Боруссия Д

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    21.1% (8)
    Ничья
    23.7% (9)
    Боруссия Д
    55.3% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.22% (26)
    Меньше
    27.78% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (32)
    Нет
    11.11% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    39.5% (15)
    1:1 Ничья
    15.8% (6)
    2:1 РБ Лейпциг
    15.8% (6)
    2:2 Ничья
    7.9% (3)
    2:3 Боруссия Д
    5.3% (2)
    0:1 Боруссия Д
    5.3% (2)
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    РБ Лейпциг
    Боруссия Д
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