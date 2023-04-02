Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг).
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История личных встреч
РБ Лейпциг
Боруссия Д
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
46.7%
20%
5 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1.13
2
Среднее время на гол
80
45
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
2.29
1.5
Среднее время на гол
39
60
Всего голов
25
26
Голов в среднем за матч
1.67
1.73
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
54
51
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вернер Тимо
|4
|1.33
|Форсберг Эмиль
|2
|0.67
|Поульсен Юссуф
|2
|0.67
|Андре Силва
|2
|0.67
|Лаймер Конрад
|1
|0.33
|Симакан Мохамед
|1
|0.33
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.33
|Нкунку Кристофер
|1
|0.33
|Ольмо Дани
|1
|0.33
|Шлагер Ксавер
|0
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|2 (1)
|0.67
|Ройс Марко
|1
|0.33
|Джан Эмре
|1
|0.33
|Мален Дониэлл
|1
|0.33
|Адейеми Карим
|1
|0.33
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Раум Давид
|1
|0
|Симакан Мохамед
|1
|0
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адейеми Карим
|0
|1
|Джан Эмре
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
0
РБ Лейпциг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Боруссия Д
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
8
0
РБ Лейпциг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Боруссия Д
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
8
0
Голы по времени матча
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
6
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
7%
1
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
33%
3
50%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
2
33%
61-75
4
27%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Бохум - РБ Лейпциг 1:0 Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0 РБ Лейпциг - Боруссия М 3:0
Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:1 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Унион Берлин 1:2 Кёльн - РБ Лейпциг 0:0 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 РБ Лейпциг - Штутгарт 2:1 Шальке 04 - РБ Лейпциг 1:6 РБ Лейпциг - Бавария 1:1 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 4:0 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:4 РБ Лейпциг - Хорсенс 2:1 РБ Лейпциг - Радомьяк Радом 6:0 Вердер - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1
Боруссия Д
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Бавария - Боруссия Д 4:2 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Челси - Боруссия Д 2:0
Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Герта 4:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Бохум - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Боруссия Д - Базель 6:0 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Боруссия Д - Фиорентина 0:2 Рапид Бухарест - Боруссия Д 1:2 Джохор Дарул Такзим - Боруссия Д 1:4 Лайон Сити Сейлорс - Боруссия Д 2:7
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Боруссия Д
Точный счет
3:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:8
1 раз 100%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
8
1 раз 100%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:8
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
8
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Боруссия Д
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Падерборн
|Пирингер Марвин
|4 (1)
|РБ Лейпциг
|Вернер Тимо
|4
|Бавария
|Чупо-Мотинг Эрик
|3 (2)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|3 (1)
|Шальке 04
|Дрекслер Доминик
|3
|Шальке 04
|Флик Флориан
|1 2
|Майнц
|Хак Александер
|1 1
|Унион Берлин
|Гисельман Нико
|1 1
|Хоффенхайм
|Нсоки Стенли
|1 1
|Дармштадт
|Кемпе Тобиас
|2
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Боруссия Д
Исход игры
РБ Лейпциг
21.1% (8)
Ничья
23.7% (9)
Боруссия Д
55.3% (21)
Тотал 2.5
Больше
72.22% (26)
Меньше
27.78% (10)
Обе команды забьют
Да
88.89% (32)
Нет
11.11% (4)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
39.5% (15)
1:1 Ничья
15.8% (6)
2:1 РБ Лейпциг
15.8% (6)
2:2 Ничья
7.9% (3)
2:3 Боруссия Д
5.3% (2)
0:1 Боруссия Д
5.3% (2)
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