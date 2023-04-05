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  4. Кубок 2022-2023

Италия: Кубок
2022-2023

Кремонезе
0:1
Второй тайм: 66'
Фиорентина
0'
0:1
20' Гол
Кабрал Артур
38' Желтая карточка
Мартинес Лукас

Ход матча

20'
0:1
Кабрал Артур
(Бираги Кристиано)
38'
 
Мартинес Лукас
46'
Буонаюто Кристиан
Кастаньетти Микеле
 
46'
Дессерс Сириль
Цаджу Франк
 
63'
Серникола Леонардо
Бьянкетти Маттео
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 7
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогнозы 124
Кремонезе 3.2% (4)
X 6.5% (8)
Фиорентина 90.3% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Фиорентина
6.00
9.00
6.10
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
45
Сарр
Мухамаду
4
Айву
Эмануэль
15
Бьянкетти
Маттео
5
Васкес
Хоан
6
Пикель
Шарль
26
Бенасси
Марко
19
Кастаньетти
Микеле
28
Мейте
Суалихо
3
Валери
Эмануэле
74
Цаджу
Франк
9
Чофани
Даниэль
1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
28
Мартинес
Лукас
II
98
Роша
Игор
II
3
Бираги
Кристиано
34
Амрабат
Софьян
38
Мандрагора
Роландо
11
Иконе
Жонатан
72
Барак
Антонин
22
Гонсалес
Николас
9
Кабрал
Артур
Кремонезе
3-5-2
Фиорентина
4-2-3-1

История личных встреч

Кремонезе
Фиорентина

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
0:2
СA
3:2
ТМС
7:1

Голы

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

5
2

Среднее время на гол

18
45

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

3.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

27
54

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окереке Давид 2 0.4
Серникола Леонардо 2 0.4
Афена-Гьян Феликс 2 0.4
Пикель Шарль 1 0.2
Квальята Джакомо 1 0.2
Дессерс Сириль 1 (1) 0.2
Аскасибар Сантьяго 0 0
Буонаюто Кристиан 0 0
Дзанимачча Лука 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йович Лука 1 0.33
Барак Антонин 1 0.33
Иконе Жонатан 1 0.33
Кабрал Артур 1 0.33
Бираги Кристиано 0 0
Раньери Лука 0 0
Терзич Алекса 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серникола Леонардо 1 1
Васкес Хоан 2 0
Мейте Суалихо 1 0
Эскаланте Гонсало 1 0
Феррари Алекс 1 0
Буонаюто Кристиан 1 0
Дессерс Сириль 1 0
Сарр Мухамаду 1 0
Окереке Давид 1 0
Айву Эмануэль 1 0
Валери Эмануэле 1 0
Квальята Джакомо 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Софьян 1 0
Мартинес Лукас II 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фиорентина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
0
Кремонезе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3
Кремонезе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Фиорентина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

6
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
2
33%
0
0%
91-120

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
33%
1
33%
76-90
2
22%
0
0%
91-120

Пропущено

9
1
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кремонезе - Аталанта 1:3 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Монца - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2
Сассуоло - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Рома 2:1 Торино - Кремонезе 2:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Рома - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Кремонезе 1:1 Наполи - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Монца 2:3 Верона - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Ювентус 0:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Торино - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Desenzano 7:0 Кремонезе - Сальсомаджоре 6:0
Фиорентина
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2
Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Брага - Фиорентина 0:4 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Лацио - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Торино 0:1 Рома - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сассуоло 2:1 Фиорентина - Монца 1:1 Фиорентина - Лугано 6:1

Результаты матчей

Кремонезе
Фиорентина

Точный счет

3:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5
1/8 финала
2 Ювентус
1 Монца
1 Лацио
0 Болонья
2 Интер Милан
1 Парма
5 Аталанта
2 Специя
1 Рома
0 Дженоа
6 Наполи
7 Кремонезе
1 Фиорентина
0 Сампдория
0 Милан
1 Торино
1/4 финала
1 Ювентус
0 Лацио
1 Интер Милан
0 Аталанта
1 Рома
2 Кремонезе
2 Фиорентина
1 Торино
1/2 финала
1 Ювентус
1 Интер Милан
0 Кремонезе
0 Фиорентина
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 5
ФералпиСало Силигарди Лука 3
Палермо Брунори Маттео 3
Специя Стрелец Давид 3
Монца Валоти Матиа 3
Весь список

Топ нарушителей
Ювентус Куадрадо Хуан 1 2
Интер Милан Лукаку Ромелу 1 1
Сампдория Мурильо Джейсон 1 1
Торино Джиджи Коффи 1 1
Кремонезе Серникола Леонардо 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 67'
    Подключился к атаке своей команды по флангу Додо, сместился в штрафную, но упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.
  • 66'
    Мог убегать на ворота соперника Кабрал после заброса от Мандрагоры, но наступил форвард на мяч, после чего оказался на газоне.
  • 65'
    Отдавал пас по флангу Валери на ход Буонаюто, но тот не сумел оторваться от защитника и в итоге потерял мяч.
  • Замена
    64'
    Замена в составе "Кремонезе" вновь произошла. Вместо Маттео Бьянкетти игру продолжать будет Леонардо Серникола.
  • 63'
    Со штрафного навесил в район одиннадцатиметровой отметки Буонаюто, но здесь спокойно сферу вынес в центр поля Роша.
  • 62'
    На чужой половине поля грамотно подставился Мейте и заработал для своей команды важный стандарт.
  • 61'
    Оказался с мячом на левой бровке Дессерс и отдал в штрафную на Буонаюто, который пробил с угла вратарской, но угодил точно в голкипера.
  • 60'
    В центре поля Мандрагору уложил на газон в силовой борьбе Мейте. Штрафной удар исполнять будут игроки "Фиорентины".
  • 59'
    С левого фланга исполнял подачу в центр штрафной Гонсалес. Здесь пробил Кабрал с лету, но мяч от спины защитника прилетел точно в руки Сарру.
  • 58'
    После заброса от Амрабата мог убегать на ворота соперника Мандрагора, но упал в борьбе с Пикелем. Судья не стал останавливать игру.
  • 57'
    Отдавал пас по флангу Додо на ход Иконе, но того опередил Валери и в чистейшем подкате вынес сферу за пределы поля.
  • 56'
    Диагональ исполнял Мейте на левый фланг, куда забегал Валери, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
  • 55'
    Прорывался в штрафную соперника с фланга на скорости Гонсалес, но напоролся на Айву, который в подкате вынес сферу в аут.
  • 54'
    Сместился с левого фланга к линии штрафной Гонсалес и отдал поперек на Иконе, но этот пас прервал Айву в подкате.
  • 53'
    Дальний заброс исполнял Бенасси в штрафную соперника на ход Дессерсу, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
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    • Опасный момент
      52'
      Ворвался в штрафную соперника Дессерс после паса от Мейте, но пробил в ближний угол, позволил Терраччиано отбить мяч ногой в сторону.
    • 51'
      После навеса с фланга от Бираги по воротам пытался пробить Гонсалес, но Сарр на выходе прервал этот пас.
    • 50'
      Диагональ исполнял Айву на левый флангу, куда забегал Буанаюту, но выпустил он мяч за пределы поля в борьбе с защитником.
    • 49'
      Расшатал защитника на фланге Иконе, сместился в штрафную и пробил по воротам, но мяч полетел рядом с дальней штангой.
    • 48'
      Забросил с левого фланга Гонсалес в штрафную соперника на Кабрала, но тому головой добраться до мяча не позволили защитники.
    • Замена
      47'
      Двойная замена в составе хозяев произошла в перерыве. На второй тайм вышли Дессерс и Буаноюто. Сменили они Цаджу и Кастаньетти.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли отыграться хозяева?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне гостей!
    • 45'
      Догнал мяч у лицевой линии Додо и тут же подал в штрафную, но на выходе Сарр спокойно забрал сферу в свои руки.
    • 45'
      Забросил в штрафную соперника Цаджо на ход Чиофани, но того грамотно корпусом от мяча смог оттеснить Додо.
    • Дополнительное время
      45'
      Судья компенсировал к времени первого тайма три минуты.
    • 44'
      В центре поля подтолкнул в спину соперника Додо в верховой борьбе. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
    • 43'
      Слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля Гонсалес и в итоге нарушил правила в борьбе против Пикеля.
    • 42'
      Мягко забросил в штрафную соперника Бираги на ход Гонсалесу, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками.
    • 41'
      Сместился на скорости с левого фланга в штрафную Гонсалес и получил по ногам от Айву, после чего оказался на газоне. Судья не стал назначать пенальти.
    • Желтая карточка
      40'
      Откровенно грубо Мартинес заехал локтем по лицу Цаджу в центре поля. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
    • 39'
      Отдавал пас в штрафную Гонсалес на ход Иконе, но тот не смог убежать от Васкеса и в итоге потерял мяч.
    • 38'
      Со штрафного забросил Кастаньетти на ход Цаджу, но тому в верховой борьбе пробить головой не позволил Роша.
    • 37'
      Получил по ногам на чужой половине поля Чофани в борьбе против Амрабата. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 36'
      Отобрал мяч в центре поля Мейте и тут же забросил на ход Чофани, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 35'
      Отличным пасом Гонсале запускал Барака в чужую штрафную, но тот завозился с мячом и так и не смог пробить по воротам.
    • 34'
      После прострела от Иконе с линии чужой штрафной пробил по воротам Амрабат, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 33'
      В верховой борьбе на чужой половине поля Цаджу подыграл себе рукой, что не осталось без внимания арбитра.
    • 32'
      Прорвался  штрафной соперника по центру Барак и отдал пас поперек на Бираги, который пробил в касание, но крайне неточно.
    • Опасный момент
      31'
      Отобрал мяч на фланге Иконе и тут же навесил на дальнюю штангу, где головой пробил Кабрал, но в падении смог отбить мяч ногой в сторону Сарр.
    • Офсайд
      30'
      Отдавал пас Додо по флангу на ход Иконе, который вбегал в штрафную, но судья остановил атаку, зафиксировав офсайд.
    • 29'
      Обрезался в своей штрафной Роша, подарив мяч Цаджу, но выскочил из ворот Терраччиано и подстраховал своего партнера, выбив сферу кулаком подальше.
    • 28'
      Диагональ исполнял Мейте на левый фланг, куда забегал Цаджу, но догнать сферу в пределах поля ему не удалось.
    • 27'
      После скидки от Чофани пробивал с дальней дистанции в касание Бенасси, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 26'
      Со штрафного навесил Бираги на линию вратарской, где пробил Иконе с ходу, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
    • 25'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Гонсалес. Потребуется ему помощь медиков.
    • 24'
      Догнал мяч на фланге Гонсалес и прострелил тут же в штрафную, но здесь на выходе Сарр забрал мяч в свои руки.
    • 23'
      Гонсалес грамотно подставился на чужой половине поля и для своей команды заработал перспективный штрафной удар.
    • Описание гола
      22'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Артур Кабрал! Удалось все-таки выйти вперед "фиалкам". После подачи с левого фланга от Бираги на линии вратарской выиграл верховую борьбу Кабрал и головой вколотил снаряд точно под перекладину.
    • 21'
      Убегал по флангу Бираги на скорости и попытался прострелить низом, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
    • 20'
      Накрутил соперника на фланге Иконе, сместился в штрафную, но здесь не позволил ему пробить по воротам Айву в подкте.
    • 19'
      Мягко забросил в штрафную соперника Барак на ход Кабралу, но тому пробить по воротам не позволил в подкате Васкес.
    • 18'
      Пробивал красиво с лету пяткой Кабрал после прострелила от Гонсалеса, но мяч полетел слабо и точно в руки Сарру.
    • 17'
      С левого фланга прострелил в центр штрафной Бираги, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • 16'
      После скидки грудью от Мандрагоры пробил с дальней дистанции в касание Кабрал, но точности ему немного не хватило.
    • 15'
      Зацепился за мяч Гонсалес в чужой штрафной и прострелил поперек на Иконе, но мяч перехватил в последний момент Бьянкетти.
    • 14'
      Зацепился за сферу перед чужой штрафной Чофани и сбросил поперек на Бенасси, но тому добраться до мяча не позволил Роша.
    • 13'
      В центре поля Мейте получил по ногам в борьбе против Мартинеса. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.
    • 12'
      Разыграли штрафной удар хозяева, после чего пробил с дальней дистанции Кастаньетти, но мяч не попал в створ ворот.
    • 11'
      Сместился на скорости с левого фланга в штрафную Цаджу и пробил в дальний нижний угол, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 10'
      Перехватил мяч в центре поля Мейте и тут же забросил вперед на ход Цаджу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 9'
      После навеса с угла поля от Гонсалеса пробивал головой с линии вратарской Кабрал, но не попал в створ ворот.
    • Угловой
      8'
      Протащил мяч по левой бровке Бираги и прострелил низом в штрафную, но здесь Васкес вынес сферу на угловой.
    • 7'
      Сместился с фланга в штрафную соперника Иконе и пробил по воротам. Отбил перед собой Сарр, а добивание Барака заблокировали защитники.
    • 6'
      Ушел от соперника по флангу Гонсалес и тут же подал в штрафную, но здесь махнул мимо мяча Кабрал в попытке пробить в падении через себя.
    • 5'
      Дальний заброс исполнял Барак в штрафную соперника на ход Гонсалесу, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.
    • 4'
      Пауза в матче. Судья вынужден был остановить поединок из-за беспорядков на трибунах, нужно успокоится болельщикам, после чего игра будет возобновлена.
    • 3'
      В силовой борьбе в центре поля Амрабат заехал по спине Бенасси. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Кремонезе".
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-серых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Кремонезе"!
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      38'
      Мартинес Лукас II получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Бираги Кристиано сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Кабрал Артур бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 41.1% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кремонезе 0:1 Фиорентина

    Исход игры
    Кремонезе
    3.2% (4)
    Ничья
    6.5% (8)
    Фиорентина
    90.3% (112)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.39% (63)
    Меньше
    46.61% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    55.08% (65)
    Нет
    44.92% (53)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    41.1% (51)
    0:1 Фиорентина
    21.8% (27)
    0:2 Фиорентина
    14.5% (18)
    1:1 Ничья
    6.5% (8)
    0:3 Фиорентина
    4.8% (6)
    1:3 Фиорентина
    3.2% (4)
    2:1 Кремонезе
    1.6% (2)
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