Оказался с мячом на левой бровке Дессерс и отдал в штрафную на Буонаюто, который пробил с угла вратарской, но угодил точно в голкипера.

На чужой половине поля грамотно подставился Мейте и заработал для своей команды важный стандарт.

Со штрафного навесил в район одиннадцатиметровой отметки Буонаюто, но здесь спокойно сферу вынес в центр поля Роша.

Отдавал пас по флангу Валери на ход Буонаюто, но тот не сумел оторваться от защитника и в итоге потерял мяч.

Мог убегать на ворота соперника Кабрал после заброса от Мандрагоры, но наступил форвард на мяч, после чего оказался на газоне.

Подключился к атаке своей команды по флангу Додо, сместился в штрафную, но упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.

Дальний заброс исполнял Бенасси в штрафную соперника на ход Дессерсу, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

Сместился с левого фланга к линии штрафной Гонсалес и отдал поперек на Иконе, но этот пас прервал Айву в подкате.

Прорывался в штрафную соперника с фланга на скорости Гонсалес, но напоролся на Айву, который в подкате вынес сферу в аут.

Диагональ исполнял Мейте на левый фланг, куда забегал Валери, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

Отдавал пас по флангу Додо на ход Иконе, но того опередил Валери и в чистейшем подкате вынес сферу за пределы поля.

После заброса от Амрабата мог убегать на ворота соперника Мандрагора, но упал в борьбе с Пикелем. Судья не стал останавливать игру.

С левого фланга исполнял подачу в центр штрафной Гонсалес. Здесь пробил Кабрал с лету, но мяч от спины защитника прилетел точно в руки Сарру.

В центре поля Мандрагору уложил на газон в силовой борьбе Мейте. Штрафной удар исполнять будут игроки "Фиорентины".

Двойная замена в составе хозяев произошла в перерыве. На второй тайм вышли Дессерс и Буаноюто. Сменили они Цаджу и Кастаньетти.

Забросил с левого фланга Гонсалес в штрафную соперника на Кабрала, но тому головой добраться до мяча не позволили защитники.

Расшатал защитника на фланге Иконе, сместился в штрафную и пробил по воротам, но мяч полетел рядом с дальней штангой.

Диагональ исполнял Айву на левый флангу, куда забегал Буанаюту, но выпустил он мяч за пределы поля в борьбе с защитником.

После навеса с фланга от Бираги по воротам пытался пробить Гонсалес, но Сарр на выходе прервал этот пас.

Ворвался в штрафную соперника Дессерс после паса от Мейте, но пробил в ближний угол, позволил Терраччиано отбить мяч ногой в сторону.

Забросил в штрафную соперника Цаджо на ход Чиофани, но того грамотно корпусом от мяча смог оттеснить Додо.

Догнал мяч у лицевой линии Додо и тут же подал в штрафную, но на выходе Сарр спокойно забрал сферу в свои руки.

45' Судья компенсировал к времени первого тайма три минуты.

44' В центре поля подтолкнул в спину соперника Додо в верховой борьбе. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

43' Слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля Гонсалес и в итоге нарушил правила в борьбе против Пикеля.

42' Мягко забросил в штрафную соперника Бираги на ход Гонсалесу, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками.

41' Сместился на скорости с левого фланга в штрафную Гонсалес и получил по ногам от Айву, после чего оказался на газоне. Судья не стал назначать пенальти.

40' Откровенно грубо Мартинес заехал локтем по лицу Цаджу в центре поля. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

39' Отдавал пас в штрафную Гонсалес на ход Иконе, но тот не смог убежать от Васкеса и в итоге потерял мяч.

38' Со штрафного забросил Кастаньетти на ход Цаджу, но тому в верховой борьбе пробить головой не позволил Роша.

37' Получил по ногам на чужой половине поля Чофани в борьбе против Амрабата. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

36' Отобрал мяч в центре поля Мейте и тут же забросил на ход Чофани, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

35' Отличным пасом Гонсале запускал Барака в чужую штрафную, но тот завозился с мячом и так и не смог пробить по воротам.

34' После прострела от Иконе с линии чужой штрафной пробил по воротам Амрабат, но мяч застрял в гуще защитников.

33' В верховой борьбе на чужой половине поля Цаджу подыграл себе рукой, что не осталось без внимания арбитра.

32' Прорвался штрафной соперника по центру Барак и отдал пас поперек на Бираги, который пробил в касание, но крайне неточно.

31' Отобрал мяч на фланге Иконе и тут же навесил на дальнюю штангу, где головой пробил Кабрал, но в падении смог отбить мяч ногой в сторону Сарр.

30' Отдавал пас Додо по флангу на ход Иконе, который вбегал в штрафную, но судья остановил атаку, зафиксировав офсайд.

29' Обрезался в своей штрафной Роша, подарив мяч Цаджу, но выскочил из ворот Терраччиано и подстраховал своего партнера, выбив сферу кулаком подальше.

28' Диагональ исполнял Мейте на левый фланг, куда забегал Цаджу, но догнать сферу в пределах поля ему не удалось.

27' После скидки от Чофани пробивал с дальней дистанции в касание Бенасси, но мяч застрял в гуще защитников.

26' Со штрафного навесил Бираги на линию вратарской, где пробил Иконе с ходу, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

25' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Гонсалес. Потребуется ему помощь медиков.

24' Догнал мяч на фланге Гонсалес и прострелил тут же в штрафную, но здесь на выходе Сарр забрал мяч в свои руки.

23' Гонсалес грамотно подставился на чужой половине поля и для своей команды заработал перспективный штрафной удар.

22' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Артур Кабрал! Удалось все-таки выйти вперед "фиалкам". После подачи с левого фланга от Бираги на линии вратарской выиграл верховую борьбу Кабрал и головой вколотил снаряд точно под перекладину.

21' Убегал по флангу Бираги на скорости и попытался прострелить низом, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.

20' Накрутил соперника на фланге Иконе, сместился в штрафную, но здесь не позволил ему пробить по воротам Айву в подкте.

19' Мягко забросил в штрафную соперника Барак на ход Кабралу, но тому пробить по воротам не позволил в подкате Васкес.

18' Пробивал красиво с лету пяткой Кабрал после прострелила от Гонсалеса, но мяч полетел слабо и точно в руки Сарру.

17' С левого фланга прострелил в центр штрафной Бираги, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

16' После скидки грудью от Мандрагоры пробил с дальней дистанции в касание Кабрал, но точности ему немного не хватило.

15' Зацепился за мяч Гонсалес в чужой штрафной и прострелил поперек на Иконе, но мяч перехватил в последний момент Бьянкетти.

14' Зацепился за сферу перед чужой штрафной Чофани и сбросил поперек на Бенасси, но тому добраться до мяча не позволил Роша.

13' В центре поля Мейте получил по ногам в борьбе против Мартинеса. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.

12' Разыграли штрафной удар хозяева, после чего пробил с дальней дистанции Кастаньетти, но мяч не попал в створ ворот.

11' Сместился на скорости с левого фланга в штрафную Цаджу и пробил в дальний нижний угол, но мяч полетел рядом со штангой.

10' Перехватил мяч в центре поля Мейте и тут же забросил вперед на ход Цаджу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

9' После навеса с угла поля от Гонсалеса пробивал головой с линии вратарской Кабрал, но не попал в створ ворот.

8' Протащил мяч по левой бровке Бираги и прострелил низом в штрафную, но здесь Васкес вынес сферу на угловой.

7' Сместился с фланга в штрафную соперника Иконе и пробил по воротам. Отбил перед собой Сарр, а добивание Барака заблокировали защитники.

6' Ушел от соперника по флангу Гонсалес и тут же подал в штрафную, но здесь махнул мимо мяча Кабрал в попытке пробить в падении через себя.

5' Дальний заброс исполнял Барак в штрафную соперника на ход Гонсалесу, но тот не смог обработать мяч и подарил его защитнику.

4' Пауза в матче. Судья вынужден был остановить поединок из-за беспорядков на трибунах, нужно успокоится болельщикам, после чего игра будет возобновлена.

3' В силовой борьбе в центре поля Амрабат заехал по спине Бенасси. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Кремонезе".

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-серых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.