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  4. Кубок 2022-2023

Италия: Кубок
2022-2023

Кремонезе
 
Позже
Фиорентина
Прогнозы 36
Кремонезе 2.8% (1)
X 2.8% (1)
Фиорентина 94.4% (34)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Фиорентина
5.10
3.95
4.90
Все Коэффициенты

История личных встреч

Кремонезе
Фиорентина

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
0:2
СA
3:2
ТМС
7:1

Голы

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

5
2

Среднее время на гол

18
45

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

3.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

27
54

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окереке Давид 2 0.5
Серникола Леонардо 2 0.5
Афена-Гьян Феликс 2 0.5
Пикель Шарль 1 0.25
Квальята Джакомо 1 0.25
Дессерс Сириль 1 (1) 0.25
Аскасибар Сантьяго 0 0
Буонаюто Кристиан 0 0
Дзанимачча Лука 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йович Лука 1 0.5
Барак Антонин 1 0.5
Иконе Жонатан 1 0.5
Раньери Лука 0 0
Терзич Алекса 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Серникола Леонардо 1 1
Васкес Хоан 2 0
Мейте Суалихо 1 0
Эскаланте Гонсало 1 0
Феррари Алекс 1 0
Буонаюто Кристиан 1 0
Дессерс Сириль 1 0
Сарр Мухамаду 1 0
Окереке Давид 1 0
Айву Эмануэль 1 0
Валери Эмануэле 1 0
Квальята Джакомо 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Софьян 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фиорентина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
0
Кремонезе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3
Кремонезе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Фиорентина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

6
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
2
33%
0
0%
91-120

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
33%
1
33%
76-90
2
22%
0
0%
91-120

Пропущено

9
1
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кремонезе - Аталанта 1:3 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Монца - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2
Сассуоло - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Рома 2:1 Торино - Кремонезе 2:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Рома - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Кремонезе 1:1 Наполи - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Монца 2:3 Верона - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Ювентус 0:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Торино - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Desenzano 7:0 Кремонезе - Сальсомаджоре 6:0
Фиорентина
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2
Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Брага - Фиорентина 0:4 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Лацио - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Торино 0:1 Рома - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сассуоло 2:1 Фиорентина - Монца 1:1 Фиорентина - Лугано 6:1

Результаты матчей

Кремонезе
Фиорентина

Точный счет

3:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5
1/8 финала
2 Ювентус
1 Монца
1 Лацио
0 Болонья
2 Интер Милан
1 Парма
5 Аталанта
2 Специя
1 Рома
0 Дженоа
6 Наполи
7 Кремонезе
1 Фиорентина
0 Сампдория
0 Милан
1 Торино
1/4 финала
1 Ювентус
0 Лацио
1 Интер Милан
0 Аталанта
1 Рома
2 Кремонезе
2 Фиорентина
1 Торино
1/2 финала
0 Ювентус
0 Интер Милан
0 Кремонезе
0 Фиорентина
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бари Хеддира Валид 5
ФералпиСало Силигарди Лука 3
Палермо Брунори Маттео 3
Специя Стрелец Давид 3
Монца Валоти Матиа 3
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Мурильо Джейсон 1 1
Торино Джиджи Коффи 1 1
Кремонезе Серникола Леонардо 1 1
Модена Маньино Лука 1 1
Сампдория Ринкон Томас 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кремонезе - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 апреля 2023, осталось 2 дня 13 часов 46 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится победой Кремонезе.
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    • Прогнозы 36
    Кремонезе 2.8% (1)
    X 2.8% (1)
    Фиорентина 94.4% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кремонезе
    Ничья
    Фиорентина
    5.10
    3.95
    4.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Кремонезе - Фиорентина онлайн

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    Прогнозы на матч Кремонезе - Фиорентина

    Исход игры
    Кремонезе
    2.7% (1)
    Ничья
    2.7% (1)
    Фиорентина
    94.6% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.82% (20)
    Меньше
    41.18% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    55.88% (19)
    Нет
    44.12% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Фиорентина
    43.2% (16)
    0:1 Фиорентина
    16.2% (6)
    0:2 Фиорентина
    16.2% (6)
    1:3 Фиорентина
    5.4% (2)
    0:3 Фиорентина
    5.4% (2)
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    Кремонезе
    Фиорентина
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