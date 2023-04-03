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История личных встреч
Кремонезе
Фиорентина
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
5
2
Среднее время на гол
18
45
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
3.33
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
27
54
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окереке Давид
|2
|0.5
|Серникола Леонардо
|2
|0.5
|Афена-Гьян Феликс
|2
|0.5
|Пикель Шарль
|1
|0.25
|Квальята Джакомо
|1
|0.25
|Дессерс Сириль
|1 (1)
|0.25
|Аскасибар Сантьяго
|0
|0
|Буонаюто Кристиан
|0
|0
|Дзанимачча Лука
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йович Лука
|1
|0.5
|Барак Антонин
|1
|0.5
|Иконе Жонатан
|1
|0.5
|Раньери Лука
|0
|0
|Терзич Алекса
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Серникола Леонардо
|1
|1
|Васкес Хоан
|2
|0
|Мейте Суалихо
|1
|0
|Эскаланте Гонсало
|1
|0
|Феррари Алекс
|1
|0
|Буонаюто Кристиан
|1
|0
|Дессерс Сириль
|1
|0
|Сарр Мухамаду
|1
|0
|Окереке Давид
|1
|0
|Айву Эмануэль
|1
|0
|Валери Эмануэле
|1
|0
|Квальята Джакомо
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Софьян
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фиорентина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
0
Кремонезе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Фиорентина
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
3
Кремонезе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Фиорентина
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
3
3
Голы по времени матча
Забито
6
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
2
33%
0
0%
91-120
Пропущено
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Забито
9
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
33%
1
33%
76-90
2
22%
0
0%
91-120
Пропущено
9
1
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Кремонезе - Аталанта 1:3 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Монца - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2
Сассуоло - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Рома 2:1 Торино - Кремонезе 2:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Лечче 0:2 Рома - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Интер Милан 1:2 Болонья - Кремонезе 1:1 Наполи - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Монца 2:3 Верона - Кремонезе 2:0 Кремонезе - Ювентус 0:1 Кремонезе - Удинезе 1:3 Торино - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Desenzano 7:0 Кремонезе - Сальсомаджоре 6:0
Фиорентина
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2
Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Брага - Фиорентина 0:4 Ювентус - Фиорентина 1:0 Фиорентина - Болонья 1:2 Фиорентина - Торино 2:1 Лацио - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Торино 0:1 Рома - Фиорентина 2:0 Фиорентина - Сампдория 1:0 Фиорентина - Сассуоло 2:1 Фиорентина - Монца 1:1 Фиорентина - Лугано 6:1
Результаты матчей
Кремонезе
Фиорентина
Точный счет
3:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Бари
|Хеддира Валид
|5
|ФералпиСало
|Силигарди Лука
|3
|Палермо
|Брунори Маттео
|3
|Специя
|Стрелец Давид
|3
|Монца
|Валоти Матиа
|3
|Сампдория
|Мурильо Джейсон
|1 1
|Торино
|Джиджи Коффи
|1 1
|Кремонезе
|Серникола Леонардо
|1 1
|Модена
|Маньино Лука
|1 1
|Сампдория
|Ринкон Томас
|2
Прогнозы на матч Кремонезе - Фиорентина
Исход игры
Кремонезе
2.7% (1)
Ничья
2.7% (1)
Фиорентина
94.6% (35)
Тотал 2.5
Больше
58.82% (20)
Меньше
41.18% (14)
Обе команды забьют
Да
55.88% (19)
Нет
44.12% (15)
Популярный счёт
1:2 Фиорентина
43.2% (16)
0:1 Фиорентина
16.2% (6)
0:2 Фиорентина
16.2% (6)
1:3 Фиорентина
5.4% (2)
0:3 Фиорентина
5.4% (2)
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