Тур: 25. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Брукс Джон
1:0
Второй тайм: 68'
0'
24' Желтая карточкаШоу Люк
1:0
27' ГолРэшфорд Маркус
42' Желтая карточкаМактоминай Скотт
50' Желтая карточкаДамсгор Миккель
59' Желтая карточкаФернандеш Бруну
61' Желтая карточкаНоргор Кристиан
Ход матча
24'
27'
42'
50'
59'
61'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Далот
Диогу
23
Шоу
Люк
21
Антони
25
Санчо
Джедон
16
Ми
Бен
17
Тони
Айвен
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Батлэнд ДжекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Дасилва ДжошПолузащитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2.5
1.25
Тотал матчей
3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
36
72
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|15
|0.54
|Фернандеш Бруну
|5 (1)
|0.18
|Санчо Джедон
|4
|0.14
|Марсьяль Антони
|3 (1)
|0.11
|Антони
|3
|0.11
|Каземиро Карлос
|2
|0.07
|Гарначо Алехандро
|2
|0.07
|Фред Сантос
|2
|0.07
|Эриксен Кристиан
|1
|0.04
|Шоу Люк
|1
|0.04
|Роналду Криштиану
|1
|0.04
|Мартинес Лисандро
|1
|0.04
|Далот Диогу
|0
|0
|Забитцер Марсель
|0
|0
|Вегхорст Ваут
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|17 (5)
|0.59
|Йенсен Матиас
|5
|0.17
|Мбеумо Брайан
|5 (1)
|0.17
|Висса Йоан
|5
|0.17
|Дасилва Джош
|3
|0.1
|Янельт Витали
|3
|0.1
|Ми Бен
|3
|0.1
|Пиннок Итан
|2
|0.07
|Норгор Кристиан
|1
|0.03
|Янссон Понтус
|1
|0.03
|Генри Рико
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
|Шаде Кевин
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|5
|2
|Мактоминай Скотт
|7
|0
|Фернандеш Бруну
|6
|0
|Шоу Люк
|6
|0
|Мартинес Лисандро
|6
|0
|Фред Сантос
|5
|0
|Далот Диогу
|5
|0
|Антони
|4
|0
|Эриксен Кристиан
|3
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Маласиа Тирелл
|3
|0
|Роналду Криштиану
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Гарначо Алехандро
|2
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тони Айвен
|9
|0
|Хикки Аарон
|6
|0
|Норгор Кристиан
|4
|0
|Мбеумо Брайан
|4
|0
|Баптист Шендон
|2
|1
|Йенсен Матиас
|3
|0
|Дамсгор Миккель
|3
|0
|Ми Бен
|2
|0
|Висса Йоан
|2
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|1
|0
|Райя Давид
|1
|0
|Янельт Витали
|1
|0
|Дасилва Джош
|1
|0
|Шаде Кевин
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Брентфорд
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
3
14
Манчестер Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Брентфорд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
26
3
Волевые поражения
11
27
Манчестер Юнайтед
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
37% (10)
15% (4)
Брентфорд
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (4)
39% (11)
46% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
30
4
Волевые поражения
14
41
Голы по времени матча
Забито
24
20
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
1
4%
1
5%
1-15
5
21%
3
15%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
5
21%
2
10%
46-60
7
29%
29%
4
20%
61-75
4
17%
6
30%
76-90
Пропущено
8
21
3 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
1
13%
5
24%
1-15
1
13%
6
29%
16-30
1
13%
2
10%
31-45
2
25%
4
19%
46-60
1
13%
1
5%
61-75
2
25%
3
14%
76-90
Забито
16
27
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
2
13%
3
11%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
2
13%
7
26%
31-45
3
19%
4
15%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
7
44%
7
26%
76-90
Пропущено
30
15
14 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
5
17%
0
0%
1-15
3
10%
4
27%
16-30
6
20%
2
13%
31-45
4
13%
4
27%
46-60
6
20%
3
20%
61-75
6
20%
2
13%
76-90
Забито
40
47
14 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 13
7 Не забивали 6
3
8%
4
9%
1-15
7
18%
7
15%
16-30
4
10%
11
23%
31-45
8
20%
6
13%
46-60
7
18%
6
13%
61-75
11
28%
13
28%
76-90
Пропущено
38
36
17 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 19
6
16%
5
14%
1-15
4
11%
10
28%
16-30
7
18%
4
11%
31-45
6
16%
8
22%
46-60
7
18%
4
11%
61-75
8
21%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0
Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Юнайтед - Рединг 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1
Брентфорд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Брайтон - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Лестер 1:1 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Эвертон - Брентфорд 1:0
Брентфорд - Фулхэм 3:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Арсенал - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Лидс - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Брентфорд - Сельта 1:3 Брентфорд - Бордо 1:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Джиллингем 1:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
Точный счет
3:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
0:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 33%
1
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
2
9 раз 32%
1
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
122
94
86
49
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
59
77
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
226
1413
1513
522
622
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|29
|23
|3
|3
|70 - 27
|72
|2.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|71 - 26
|64
|3.
|3:1 Заявка
|28
|14
|11
|3
|44 - 20
|53
|4.
|1:0 Заявка
|28
|16
|5
|7
|42 - 37
|53
|5.
|Заявка
|29
|15
|5
|9
|53 - 41
|50
|6.
|Заявка
|27
|13
|7
|7
|51 - 34
|46
|7.
|Заявка
|29
|13
|5
|11
|39 - 40
|44
|8.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|48 - 33
|43
|9.
|0:1 Заявка
|29
|10
|13
|6
|46 - 38
|43
|10.
|Заявка
|28
|11
|6
|11
|39 - 39
|39
|11.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|29 - 30
|39
|12.
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|24 - 39
|30
|13.
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|38 - 49
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|23 - 42
|28
|15.
|1:3 Заявка
|28
|7
|6
|15
|26 - 37
|27
|16.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|23 - 41
|27
|17.
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|24 - 52
|27
|18.
|Заявка
|29
|7
|6
|16
|27 - 57
|27
|19.
|Заявка
|29
|7
|4
|18
|40 - 51
|25
|20.
|Заявка
|29
|6
|5
|18
|23 - 47
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|42 - 18
|38
|2.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|47 - 14
|37
|3.
|1:0 Заявка
|14
|10
|3
|1
|25 - 8
|33
|4.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|34 - 9
|30
|5.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|6.
|3:1 Заявка
|14
|8
|5
|1
|23 - 9
|29
|7.
|0:1 Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 14
|27
|8.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|9.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|23 - 19
|23
|10.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|16 - 12
|23
|11.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 20
|22
|12.
|1:3 Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 17
|21
|13.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 18
|21
|14.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 19
|20
|15.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 19
|20
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 19
|19
|17.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 17
|18
|18.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|12 - 19
|17
|19.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|17 - 19
|12
|20.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|28 - 9
|34
|2.
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|24 - 12
|27
|3.
|3:1 Заявка
|14
|6
|6
|2
|21 - 11
|24
|4.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|26 - 20
|22
|5.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 21
|21
|6.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|24 - 25
|20
|7.
|1:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|17 - 29
|20
|8.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|18 - 19
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 18
|16
|10.
|0:1 Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 24
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|23 - 32
|13
|12.
|Заявка
|15
|4
|1
|10
|9 - 23
|13
|13.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|11 - 23
|11
|15.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 20
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|18 - 30
|9
|17.
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 24
|9
|18.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 38
|8
|19.
|1:3 Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 20
|6
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|5 - 34
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|28 (5)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|22 (2)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|17 (4)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|15 (3)
|Арсенал
|Мартинелли Габриэл
|13 (3)
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|10
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 1:0 Брентфорд
Исход игры
Манчестер Юнайтед
92.7% (139)
Ничья
5.3% (8)
Брентфорд
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
55.37% (67)
Меньше
44.63% (54)
Обе команды забьют
Да
51.24% (62)
Нет
48.76% (59)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
29.3% (44)
2:0 Манчестер Юнайтед
26.7% (40)
1:0 Манчестер Юнайтед
8.7% (13)
3:1 Манчестер Юнайтед
7.3% (11)
3:0 Манчестер Юнайтед
4% (6)
3:2 Манчестер Юнайтед
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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