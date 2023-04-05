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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Манчестер Юнайтед
1:0
Второй тайм: 68'
Брентфорд
0'
24' Желтая карточка
Шоу Люк
1:0
27' Гол
Рэшфорд Маркус
42' Желтая карточка
Мактоминай Скотт
50' Желтая карточка
Дамсгор Миккель
59' Желтая карточка
Фернандеш Бруну
61' Желтая карточка
Норгор Кристиан

Ход матча

24'
Шоу Люк
 
27'
Рэшфорд Маркус
(Забитцер Марсель)
1:0
37'
Маласиа Тирелл
Шоу Люк
 
42'
Мактоминай Скотт
 
50'
 
Дамсгор Миккель
59'
Фернандеш Бруну
 
61'
 
Норгор Кристиан
62'
 
Баптист Шендон
Йенсен Матиас
62'
 
Дасилва Джош
Мбеумо Брайан
62'
 
Шаде Кевин
Дамсгор Миккель

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 150
Манчестер Юнайтед 92.7% (139)
X 5.3% (8)
Брентфорд 2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Брентфорд
5.35
6.50
5.24
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Де
Хеа
Давид
20
Далот
Диогу
19
Варан
Рафаэль
6
Мартинес
Лисандро
23
Шоу
Люк
39
Мактоминай
Скотт
15
Забитцер
Марсель
21
Антони
8
Фернандеш
Бруну
25
Санчо
Джедон
10
Рэшфорд
Маркус
1
Райя
Давид
18
Янссон
Понтус
5
Пиннок
Итан
16
Ми
Бен
30
Расмуссен
Мадс
3
Генри
Рико
24
Дамсгор
Миккель
6
Норгор
Кристиан
8
Йенсен
Матиас
19
Мбеумо
Брайан
17
Тони
Айвен
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Брентфорд
5-3-2

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Брентфорд

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ТМК
2:2

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2.5
1.25

Тотал матчей

3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

36
72

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 15 0.54
Фернандеш Бруну 5 (1) 0.18
Санчо Джедон 4 0.14
Марсьяль Антони 3 (1) 0.11
Антони 3 0.11
Каземиро Карлос 2 0.07
Гарначо Алехандро 2 0.07
Фред Сантос 2 0.07
Эриксен Кристиан 1 0.04
Шоу Люк 1 0.04
Роналду Криштиану 1 0.04
Мартинес Лисандро 1 0.04
Далот Диогу 0 0
Забитцер Марсель 0 0
Вегхорст Ваут 0 0
Эланга Энтони 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 17 (5) 0.59
Йенсен Матиас 5 0.17
Мбеумо Брайан 5 (1) 0.17
Висса Йоан 5 0.17
Дасилва Джош 3 0.1
Янельт Витали 3 0.1
Ми Бен 3 0.1
Пиннок Итан 2 0.07
Норгор Кристиан 1 0.03
Янссон Понтус 1 0.03
Генри Рико 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Шаде Кевин 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 5 2
Мактоминай Скотт 7 0
Фернандеш Бруну 6 0
Шоу Люк 6 0
Мартинес Лисандро 6 0
Фред Сантос 5 0
Далот Диогу 5 0
Антони 4 0
Эриксен Кристиан 3 0
Магуайр Гарри 3 0
Маласиа Тирелл 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Гарначо Алехандро 2 0
Забитцер Марсель 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тони Айвен 9 0
Хикки Аарон 6 0
Норгор Кристиан 4 0
Мбеумо Брайан 4 0
Баптист Шендон 2 1
Йенсен Матиас 3 0
Дамсгор Миккель 3 0
Ми Бен 2 0
Висса Йоан 2 0
Йоргенсен Матиас Занка 1 0
Райя Давид 1 0
Янельт Витали 1 0
Дасилва Джош 1 0
Шаде Кевин 1 0
Томас Франк 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Брентфорд
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

3
14
Манчестер Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Брентфорд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

26
3

Волевые поражения

11
27
Манчестер Юнайтед
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
37% (10)
15% (4)
Брентфорд
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (4)
39% (11)
46% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

30
4

Волевые поражения

14
41

Голы по времени матча

Забито

24
20
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
1
4%
1
5%
1-15
5
21%
3
15%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
5
21%
2
10%
46-60
7
29%
29%
4
20%
61-75
4
17%
6
30%
76-90

Пропущено

8
21
3 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
1
13%
5
24%
1-15
1
13%
6
29%
16-30
1
13%
2
10%
31-45
2
25%
4
19%
46-60
1
13%
1
5%
61-75
2
25%
3
14%
76-90

Забито

16
27
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
2
13%
3
11%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
2
13%
7
26%
31-45
3
19%
4
15%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
7
44%
7
26%
76-90

Пропущено

30
15
14 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
5
17%
0
0%
1-15
3
10%
4
27%
16-30
6
20%
2
13%
31-45
4
13%
4
27%
46-60
6
20%
3
20%
61-75
6
20%
2
13%
76-90

Забито

40
47
14 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 13
7 Не забивали 6
3
8%
4
9%
1-15
7
18%
7
15%
16-30
4
10%
11
23%
31-45
8
20%
6
13%
46-60
7
18%
6
13%
61-75
11
28%
13
28%
76-90

Пропущено

38
36
17 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 19
6
16%
5
14%
1-15
4
11%
10
28%
16-30
7
18%
4
11%
31-45
6
16%
8
22%
46-60
7
18%
4
11%
61-75
8
21%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0
Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Юнайтед - Рединг 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1
Брентфорд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Брайтон - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Лестер 1:1 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Эвертон - Брентфорд 1:0
Брентфорд - Фулхэм 3:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Арсенал - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Лидс - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Брентфорд - Сельта 1:3 Брентфорд - Бордо 1:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Джиллингем 1:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Брентфорд

Точный счет

3:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
0:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
1
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
2
9 раз 32%
1
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
2
9
4
1.5
8
6
4
9
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
7
7
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
22
6
14
13
1.5
15
13
5
22
2.5
6
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 29 23 3 3 70 - 27 72
2.
Манчестер Сити
 Заявка 28 20 4 4 71 - 26 64
3.
Ньюкасл
 3:1 Заявка 28 14 11 3 44 - 20 53
4.
Манчестер Юнайтед
 1:0 Заявка 28 16 5 7 42 - 37 53
5.
Тоттенхэм
 Заявка 29 15 5 9 53 - 41 50
6.
Брайтон
 Заявка 27 13 7 7 51 - 34 46
7.
Астон Вилла
 Заявка 29 13 5 11 39 - 40 44
8.
Ливерпуль
 Заявка 28 12 7 9 48 - 33 43
9.
Брентфорд
 0:1 Заявка 29 10 13 6 46 - 38 43
10.
Фулхэм
 Заявка 28 11 6 11 39 - 39 39
11.
Челси
 Заявка 29 10 9 10 29 - 30 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 29 7 9 13 24 - 39 30
13.
Лидс
 Заявка 29 7 8 14 38 - 49 29
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 29 7 7 15 23 - 42 28
15.
Вест Хэм
 1:3 Заявка 28 7 6 15 26 - 37 27
16.
Эвертон
 Заявка 29 6 9 14 23 - 41 27
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 29 6 9 14 24 - 52 27
18.
Борнмут
 Заявка 29 7 6 16 27 - 57 27
19.
Лестер
 Заявка 29 7 4 18 40 - 51 25
20.
Саутгемптон
 Заявка 29 6 5 18 23 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Манчестер Юнайтед
 1:0 Заявка 14 10 3 1 25 - 8 33
4.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 16 30
6.
Ньюкасл
 3:1 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
7.
Брентфорд
 0:1 Заявка 14 7 6 1 28 - 14 27
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
9.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 2 5 23 - 19 23
10.
Челси
 Заявка 15 6 5 4 16 - 12 23
11.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 20 22
12.
Вест Хэм
 1:3 Заявка 15 6 3 6 19 - 17 21
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
14.
Лидс
 Заявка 14 5 5 4 20 - 19 20
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
16.
Борнмут
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
17.
Эвертон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 17 18
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 19 17
19.
Лестер
 Заявка 14 3 3 8 17 - 19 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 2 4 8 14 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 3:1 Заявка 14 6 6 2 21 - 11 24
4.
Брайтон
 Заявка 13 6 4 3 26 - 20 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 15 6 3 6 16 - 21 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
7.
Манчестер Юнайтед
 1:0 Заявка 14 6 2 6 17 - 29 20
8.
Фулхэм
 Заявка 14 5 2 7 18 - 19 17
9.
Челси
 Заявка 14 4 4 6 13 - 18 16
10.
Брентфорд
 0:1 Заявка 15 3 7 5 18 - 24 16
11.
Лестер
 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
12.
Саутгемптон
 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 4 8 10 - 20 10
16.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
17.
Эвертон
 Заявка 14 1 6 7 10 - 24 9
18.
Борнмут
 Заявка 14 2 2 10 12 - 38 8
19.
Вест Хэм
 1:3 Заявка 13 1 3 9 7 - 20 6
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 1 3 10 5 - 34 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 22 (2)
Брентфорд Тони Айвен 17 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 15 (3)
Арсенал Мартинелли Габриэл 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    68'
    Де Хеа требуется помощь врачей, держится испанский голкипер за бедро после столкновения с Шаде, за мгновение до которого Давид нейтрализовал удар немца.
  • Угловой
    67'
    Сам же Баптист исполняет подачу с углового, на ближней штанге Нёргор выиграл борьбу в воздухе, но пробил головой неточно.
  • 66'
    После розыгрыша аута Баптист получает мяч на линии штрафной и пробивает вторым касанием, однако Мактоминей отправляет снаряд на угловой.
  • 65'
    Расмуссен подключается по правому флангу и остро простреливает на набегающего Баптиста, но Мактоминей обстановку разряжает.
  • 64'
    Позиционная атака "МЮ" левым флангом завершается подачей в исполнении Санчо, которая никакой угрозы воротам гостей не принесла.
  • Замена
    62'
    Шендон Баптист, Джош Дасилва и Кевин Шаде появляются на поле в составе "Брентфорда" вместо Матиаса Йенсена, Миккеля Дамсгора и Брайана Мбеумо.
  • Желтая карточка
    61'
    Первый свой угловой сегодня заработали гости, однако с подачей Йенсена оборона справилась, а Нёргор за срыв атаки получил желтую карточку.
  • 60'
    Штрафной с правого фланга исполнил Йенсен, но борьбу в своей штрафной площади манкунианцы выигрыват.
  • Желтая карточка
    59'
    Бруну Фернандеш получает желтую карточку за неаккуратный подкат под Дамсгора.
  • 59'
    Отправился на всякий случай разминаться запасной вратарь "МЮ" Джек Батлэнд, но пока Де Хеа вроде бы готов продолжать.
  • 58'
    Забитцер получает мяч от Рэшфорда на линии штрафной и с разворота стреляет в дальний угол - Райя в прыжке ловит снаряд.
  • 56'
    Снова Рэшфорд и Антони вскрывают оборону "Брентфорда", однако Райя выходит из ворот и забирает мяч в ногах бразильца.
  • 55'
    Антони смещается с правого фланга в центр и вырезает диагональ на дальнюю штангу, где открывался Рэшфорд, однако Маркусу пробить в касание не удалось.
  • Угловой
    54'
    Бруну Фернандеш с углового исполняет подачу к линии вратарской, однако Ми безапелляционно выигрывает верховое единоборство.
  • 53'
    Рэшфорд вошел в штрафную с левого края, накрутил Янссона, однако Расмуссен прервал передачу в центр, а дальше мяч был выбит на очередной угловой.
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    • 52'
      Заброс от Бруну Фернандеша на правый фланг на Антони получается немного сильным, не успевает бразилец оставить мяч в поле.
    • 51'
      После подачи со штрафного Варан скинул мяч к линии штрафной, Санчо обыграл защитника и пробил низом, но оборона "Брентфорда" приняла этот удар на себя.
    • Желтая карточка
      50'
      Дамсгор получает желтую карточку за срыв атаки, которую по центру разгонял Мактоминай.
    • Опасный момент
      49'
      А вот сейчас едва не привез Де Хеа - выбивая мяч после розыгрыша свободного, испанец попадает в Тони, от которого снаряд едва не попадает в угол ворот!
    • 48'
      Отбор в центре поля удается гостям, Дамсгор исполняет подачу с правого полуфланга на дальнюю штангу, но Тони не имел шансов добраться до мяча.
    • Фол, нарушение
      47'
      Мактоминай в окружении троих соперников сохраняет мяч, вынуждая одного из игроков "Брентфорда" сфолить.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      Тони после навеса Йенсена с левого фланга отмечается ударом головой из центра штрафной - мяч идет выше створа. Это первый удар "Брентфорда" сегодня.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавляет Джон Брукс к основному времени первого тайма.
    • 44'
      Рэшфорд в быстрой атаке "МЮ" получает мяч от Антони, входит в штрафную с левого края и пробивает с достаточно острого угла - Райя на месте.
    • Травма, повреждение
      43'
      Теперь уже сам Мактоминай оказался пострадавшим в верховой борьбе с соперником, нарушения при этом Джон Брукс не фиксирует.
    • Желтая карточка
      42'
      Мактоминай получает предупреждение за жесткий фол в центре поля против Янссона.
    • Угловой
      41'
      Восьмой угловой манкунианцы опять разыграли, после чего мяч в штрафной получил Антони, но удар бразильца с 14 метров в касание оказался заблокирован.
    • 40'
      Рэфшорд отмечается ударом низом с правого угла штрафной - мяч после касания соперника проходит рядом со штангой.
    • 39'
      Теперь Антони отмечается ударом с правого края штрафной, но закрутить мяч в дальний угол бразильцу не удается.
    • Угловой
      38'
      Еще один угловой зарабатывают хозяева, с подачей Фернандеша оборона "Брентфорда" справилась, а вторым темпом Антони нанес неплохой удар с радиуса штрафной после перевода Рэшфорда, однако мяч прошел мимо ворот.
    • Замена
      37'
      Тирелл Маласиа появляется на поле вместо Люка Шоу.
    • 35'
      Генри с левого фланга исполняет передачу в чужую штрафную, однако мяч на выходе спокойно забирает Де Хеа.
    • 34'
      Определенное затишье у нас в эти минуты, снова про ворота команды совершенно забыли. Пытается "Брентфорд" вспомнить, как работать с мячом.
    • 32'
      Пока совершенно не держится мяч у "Брентфорда", всего 23 процента и ровно 0 ударов в направлении ворот Де Хеа. У "МЮ" 7 попыток и один-единственный точный удар.
    • 30'
      Позиционная атака хозяев завершается не самым расчётливым навесом от Бруну Фернандеша, уходит мяч за пределы поля, редкая ошибка для португальца.
    • 29'
      Удается наконец-таки "МЮ" прерват безголевую серию в АПЛ, и продолжают манкунианцы искать счастья в атаке. Сегодня отсутствие дисквалифицированного Каземиро пока совершенно незаметно.
    • Описание гола
      28'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! МАРКУС РЭШФОРД!
      С угловым "Брентфорд" вроде бы справился, вторым темпом Антони вновь вернул мяч в штрафную, Забитцер головой скинул его правее на Рэшфорда, который с пяти метров расстрелял ворота Райя!
    • 27'
      Шоу получает мяч на левом краю штрафной и исполняет прострел в штрафную, защитники опережают Забитцера и выбивают мяч на угловой.
    • 26'
      Небольшая пауза у нас в матче, видимо, для проповедующих ислам футболистов - можно быстренько перекусить.
    • 25'
      Штрафной на чужой половине поля гости разыграли неудачно, Янссон исполняет слишком сильный заброс к чужим воротам.
    • Желтая карточка
      24'
      Шоу получает предупреждение за фол против Мбеумо на своей половине поля.
    • 23'
      Антони завершал атаку своей команды ударом в касание из пределов штрафной, но в створ ворот бразилец не попал.
    • Опасный момент
      21'
      Мактоминай после передачи Антони с края штрафной наносит хороший удар в касание с 15 метров, однако мяч проходит чуть выше перекладины!
    • Угловой
      20'
      Уже свой пятый угловой сегодня исполнили манкунианцы, в этот раз подача была в исполнении Фернандеша, но с тем же нулевым эффектом.
    • 19'
      Сам же Забитцер нанес удар со штрафного в направлении ближнего угла, однако мяч зацепил "стенку" и прошел выше ворот.
    • Фол, нарушение
      18'
      Пиннок перед штрафной "Брентфорда" фолит против Забитцера, достаточно перспективный штрафной зарабатывает "МЮ".
    • 17'
      Продолжает команда Томаса Франка держать компактность в обороне, пространства между линиями вообще не возникает.
    • 16'
      Между тем главный конкурент "МЮ" играет сейчас против "Вест Хэма" в Лондоне и ведет уже со счётом 2:0, отрываясь в лайв-таблице от манкунианцев на 2 очка.
    • 15'
      Далот получил мяч перед штрафной и попытался пробить по воротам, однако снаряд застрял в скоплении игроков "Брентфорда".
    • 14'
      Пока не удается "Манчестер Юнайтед" взвинтить темп и начать создавать угрозы воротам соперника, пока совсем без работы Райя.
    • 12'
      Генри с левого фланга забросил мяч в чужую штрафную на Мбеумо, тот неудачно обработал снаряд, упустив его за лицевую лини.
    • Угловой
      11'
      В этот раз Шоу направил мяч за пределы штрафной, Антони головой исполнил скидку в гущу игроков, но снова довольно легко игроки "Брентфорда" разрядили обстановку.
    • Угловой
      10'
      Еще один угловой справа заработали хозяева, с подачей Шоу гости справились, мяч вернулся к Люку, который навесил на дальнюю штангу, а Ми вновь отправил мяч за лицевую.
    • 9'
      Учитывая, что последний гол в АПЛ манкунианцы забили на 61-й минуте игры против "Лестера", их голевая засуха уже составляет больше 300 минут. Будет ли она прервана сегодня?
    • 8'
      80 процентов игрового времени составляет владение "МЮ" на первых минутах, но ничего продуктивного хозяева из этого извлечь не могут.
    • 7'
      Райя подключился к атаке на чужую половину поля, но направил мяч в руки Де Хеа, голкипер хозяев быстро начал атаку "МЮ", однако Забитцеру придумать интересного продолжения не удалось.
    • 6'
      В матче первого круга в августе "Брентфорд" на своем поле разгромил грозного соперника со счётом 4:0, причем все голы были забиты в первые 35 минут. А вот в прошлом сезоне "МЮ" выиграл оба очных поединка с общей разницей 6:1.
    • Угловой
      5'
      Второй угловой Шоу разыграл с Фернандешем, в итоге Далот уже из центральной зоны направлял мяч в штрафную, но защитники "Брентфорда" справились спокойно.
    • 4'
      "Брентфорд" в турнирной таблице АПЛ идет девятым, не проигрывая в трех последних матчах, правда, с "Лестером" и "Брайтоном" были ничейные исходы.
    • 3'
      У "МЮ" в АПЛ слегка разладились дела - после 0:7 от "Ливерпуля" команда Эрика Тен Хага не смогла дома обыграть главного аутсайдера "Саутгемптон", а в прошлом туре уступила "Ньюкаслу", пропустив "сорок" вперед в борьбе за третье место.
    • Угловой
      2'
      Первый угловой в матче заработали хозяева поля, однако подача Шоу не принесла "красным дьяволам" никаких дивидендов.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 1:0 Брентфорд

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    92.7% (139)
    Ничья
    5.3% (8)
    Брентфорд
    2% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.37% (67)
    Меньше
    44.63% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    51.24% (62)
    Нет
    48.76% (59)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    29.3% (44)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    26.7% (40)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    8.7% (13)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    7.3% (11)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    4% (6)
    3:2 Манчестер Юнайтед
    1.3% (2)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
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