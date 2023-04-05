Первый свой угловой сегодня заработали гости, однако с подачей Йенсена оборона справилась, а Нёргор за срыв атаки получил желтую карточку.

Шендон Баптист, Джош Дасилва и Кевин Шаде появляются на поле в составе "Брентфорда" вместо Матиаса Йенсена, Миккеля Дамсгора и Брайана Мбеумо.

Позиционная атака "МЮ" левым флангом завершается подачей в исполнении Санчо, которая никакой угрозы воротам гостей не принесла.

Расмуссен подключается по правому флангу и остро простреливает на набегающего Баптиста, но Мактоминей обстановку разряжает.

После розыгрыша аута Баптист получает мяч на линии штрафной и пробивает вторым касанием, однако Мактоминей отправляет снаряд на угловой.

Сам же Баптист исполняет подачу с углового, на ближней штанге Нёргор выиграл борьбу в воздухе, но пробил головой неточно.

Де Хеа требуется помощь врачей, держится испанский голкипер за бедро после столкновения с Шаде, за мгновение до которого Давид нейтрализовал удар немца.

Рэшфорд вошел в штрафную с левого края, накрутил Янссона, однако Расмуссен прервал передачу в центр, а дальше мяч был выбит на очередной угловой.

Бруну Фернандеш с углового исполняет подачу к линии вратарской, однако Ми безапелляционно выигрывает верховое единоборство.

Антони смещается с правого фланга в центр и вырезает диагональ на дальнюю штангу, где открывался Рэшфорд, однако Маркусу пробить в касание не удалось.

Снова Рэшфорд и Антони вскрывают оборону "Брентфорда", однако Райя выходит из ворот и забирает мяч в ногах бразильца.

Забитцер получает мяч от Рэшфорда на линии штрафной и с разворота стреляет в дальний угол - Райя в прыжке ловит снаряд.

Отправился на всякий случай разминаться запасной вратарь "МЮ" Джек Батлэнд, но пока Де Хеа вроде бы готов продолжать.

Бруну Фернандеш получает желтую карточку за неаккуратный подкат под Дамсгора.

Штрафной с правого фланга исполнил Йенсен, но борьбу в своей штрафной площади манкунианцы выигрыват.

Мактоминай в окружении троих соперников сохраняет мяч, вынуждая одного из игроков "Брентфорда" сфолить.

Отбор в центре поля удается гостям, Дамсгор исполняет подачу с правого полуфланга на дальнюю штангу, но Тони не имел шансов добраться до мяча.

А вот сейчас едва не привез Де Хеа - выбивая мяч после розыгрыша свободного, испанец попадает в Тони, от которого снаряд едва не попадает в угол ворот!

Дамсгор получает желтую карточку за срыв атаки, которую по центру разгонял Мактоминай.

После подачи со штрафного Варан скинул мяч к линии штрафной, Санчо обыграл защитника и пробил низом, но оборона "Брентфорда" приняла этот удар на себя.

Заброс от Бруну Фернандеша на правый фланг на Антони получается немного сильным, не успевает бразилец оставить мяч в поле.

2 минуты добавляет Джон Брукс к основному времени первого тайма.

Тони после навеса Йенсена с левого фланга отмечается ударом головой из центра штрафной - мяч идет выше створа. Это первый удар "Брентфорда" сегодня.

44' Рэшфорд в быстрой атаке "МЮ" получает мяч от Антони, входит в штрафную с левого края и пробивает с достаточно острого угла - Райя на месте.

43' Теперь уже сам Мактоминай оказался пострадавшим в верховой борьбе с соперником, нарушения при этом Джон Брукс не фиксирует.

42' Мактоминай получает предупреждение за жесткий фол в центре поля против Янссона.

41' Восьмой угловой манкунианцы опять разыграли, после чего мяч в штрафной получил Антони, но удар бразильца с 14 метров в касание оказался заблокирован.

40' Рэфшорд отмечается ударом низом с правого угла штрафной - мяч после касания соперника проходит рядом со штангой.

39' Теперь Антони отмечается ударом с правого края штрафной, но закрутить мяч в дальний угол бразильцу не удается.

38' Еще один угловой зарабатывают хозяева, с подачей Фернандеша оборона "Брентфорда" справилась, а вторым темпом Антони нанес неплохой удар с радиуса штрафной после перевода Рэшфорда, однако мяч прошел мимо ворот.

37' Тирелл Маласиа появляется на поле вместо Люка Шоу.

35' Генри с левого фланга исполняет передачу в чужую штрафную, однако мяч на выходе спокойно забирает Де Хеа.

34' Определенное затишье у нас в эти минуты, снова про ворота команды совершенно забыли. Пытается "Брентфорд" вспомнить, как работать с мячом.

32' Пока совершенно не держится мяч у "Брентфорда", всего 23 процента и ровно 0 ударов в направлении ворот Де Хеа. У "МЮ" 7 попыток и один-единственный точный удар.

30' Позиционная атака хозяев завершается не самым расчётливым навесом от Бруну Фернандеша, уходит мяч за пределы поля, редкая ошибка для португальца.

29' Удается наконец-таки "МЮ" прерват безголевую серию в АПЛ, и продолжают манкунианцы искать счастья в атаке. Сегодня отсутствие дисквалифицированного Каземиро пока совершенно незаметно.

28' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! МАРКУС РЭШФОРД!

С угловым "Брентфорд" вроде бы справился, вторым темпом Антони вновь вернул мяч в штрафную, Забитцер головой скинул его правее на Рэшфорда, который с пяти метров расстрелял ворота Райя!

27' Шоу получает мяч на левом краю штрафной и исполняет прострел в штрафную, защитники опережают Забитцера и выбивают мяч на угловой.

26' Небольшая пауза у нас в матче, видимо, для проповедующих ислам футболистов - можно быстренько перекусить.

25' Штрафной на чужой половине поля гости разыграли неудачно, Янссон исполняет слишком сильный заброс к чужим воротам.

24' Шоу получает предупреждение за фол против Мбеумо на своей половине поля.

23' Антони завершал атаку своей команды ударом в касание из пределов штрафной, но в створ ворот бразилец не попал.

21' Мактоминай после передачи Антони с края штрафной наносит хороший удар в касание с 15 метров, однако мяч проходит чуть выше перекладины!

20' Уже свой пятый угловой сегодня исполнили манкунианцы, в этот раз подача была в исполнении Фернандеша, но с тем же нулевым эффектом.

19' Сам же Забитцер нанес удар со штрафного в направлении ближнего угла, однако мяч зацепил "стенку" и прошел выше ворот.

18' Пиннок перед штрафной "Брентфорда" фолит против Забитцера, достаточно перспективный штрафной зарабатывает "МЮ".

17' Продолжает команда Томаса Франка держать компактность в обороне, пространства между линиями вообще не возникает.

16' Между тем главный конкурент "МЮ" играет сейчас против "Вест Хэма" в Лондоне и ведет уже со счётом 2:0, отрываясь в лайв-таблице от манкунианцев на 2 очка.

15' Далот получил мяч перед штрафной и попытался пробить по воротам, однако снаряд застрял в скоплении игроков "Брентфорда".

14' Пока не удается "Манчестер Юнайтед" взвинтить темп и начать создавать угрозы воротам соперника, пока совсем без работы Райя.

12' Генри с левого фланга забросил мяч в чужую штрафную на Мбеумо, тот неудачно обработал снаряд, упустив его за лицевую лини.

11' В этот раз Шоу направил мяч за пределы штрафной, Антони головой исполнил скидку в гущу игроков, но снова довольно легко игроки "Брентфорда" разрядили обстановку.

10' Еще один угловой справа заработали хозяева, с подачей Шоу гости справились, мяч вернулся к Люку, который навесил на дальнюю штангу, а Ми вновь отправил мяч за лицевую.

9' Учитывая, что последний гол в АПЛ манкунианцы забили на 61-й минуте игры против "Лестера", их голевая засуха уже составляет больше 300 минут. Будет ли она прервана сегодня?

8' 80 процентов игрового времени составляет владение "МЮ" на первых минутах, но ничего продуктивного хозяева из этого извлечь не могут.

7' Райя подключился к атаке на чужую половину поля, но направил мяч в руки Де Хеа, голкипер хозяев быстро начал атаку "МЮ", однако Забитцеру придумать интересного продолжения не удалось.

6' В матче первого круга в августе "Брентфорд" на своем поле разгромил грозного соперника со счётом 4:0, причем все голы были забиты в первые 35 минут. А вот в прошлом сезоне "МЮ" выиграл оба очных поединка с общей разницей 6:1.

5' Второй угловой Шоу разыграл с Фернандешем, в итоге Далот уже из центральной зоны направлял мяч в штрафную, но защитники "Брентфорда" справились спокойно.

4' "Брентфорд" в турнирной таблице АПЛ идет девятым, не проигрывая в трех последних матчах, правда, с "Лестером" и "Брайтоном" были ничейные исходы.

3' У "МЮ" в АПЛ слегка разладились дела - после 0:7 от "Ливерпуля" команда Эрика Тен Хага не смогла дома обыграть главного аутсайдера "Саутгемптон", а в прошлом туре уступила "Ньюкаслу", пропустив "сорок" вперед в борьбе за третье место.

2' Первый угловой в матче заработали хозяева поля, однако подача Шоу не принесла "красным дьяволам" никаких дивидендов.