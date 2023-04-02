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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Манчестер Юнайтед
 
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Прогнозы 40
Манчестер Юнайтед 100% (40)
X 0% (0)
Брентфорд 0% (0)
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5.20
4.30
5.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Брентфорд

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ТМК
2:2

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2.5
1.25

Тотал матчей

3.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

36
72

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 14 0.52
Фернандеш Бруну 5 (1) 0.19
Санчо Джедон 4 0.15
Марсьяль Антони 3 (1) 0.11
Антони 3 0.11
Каземиро Карлос 2 0.07
Гарначо Алехандро 2 0.07
Фред Сантос 2 0.07
Эриксен Кристиан 1 0.04
Шоу Люк 1 0.04
Роналду Криштиану 1 0.04
Мартинес Лисандро 1 0.04
Далот Диогу 0 0
Вегхорст Ваут 0 0
Эланга Энтони 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 17 (5) 0.61
Йенсен Матиас 5 0.18
Мбеумо Брайан 5 (1) 0.18
Висса Йоан 5 0.18
Дасилва Джош 3 0.11
Янельт Витали 3 0.11
Ми Бен 3 0.11
Пиннок Итан 2 0.07
Норгор Кристиан 1 0.04
Янссон Понтус 1 0.04
Генри Рико 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Шаде Кевин 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 5 2
Мактоминай Скотт 6 0
Мартинес Лисандро 6 0
Фернандеш Бруну 5 0
Шоу Люк 5 0
Фред Сантос 5 0
Далот Диогу 5 0
Антони 4 0
Эриксен Кристиан 3 0
Магуайр Гарри 3 0
Маласиа Тирелл 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Гарначо Алехандро 2 0
Забитцер Марсель 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тони Айвен 9 0
Хикки Аарон 6 0
Норгор Кристиан 4 0
Мбеумо Брайан 4 0
Баптист Шендон 2 1
Йенсен Матиас 3 0
Ми Бен 2 0
Висса Йоан 2 0
Дамсгор Миккель 2 0
Йоргенсен Матиас Занка 1 0
Райя Давид 1 0
Янельт Витали 1 0
Дасилва Джош 1 0
Шаде Кевин 1 0
Томас Франк 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Брентфорд
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

3
14
Манчестер Юнайтед
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Брентфорд
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

26
3

Волевые поражения

11
27
Манчестер Юнайтед
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
37% (10)
15% (4)
Брентфорд
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
14% (4)
39% (11)
46% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

30
4

Волевые поражения

14
41

Голы по времени матча

Забито

24
20
8 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 4
17 Не забивали 18
1
4%
1
5%
1-15
5
21%
3
15%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
5
21%
2
10%
46-60
7
29%
29%
4
20%
61-75
4
17%
6
30%
76-90

Пропущено

8
21
3 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
1
13%
5
24%
1-15
1
13%
6
29%
16-30
1
13%
2
10%
31-45
2
25%
4
19%
46-60
1
13%
1
5%
61-75
2
25%
3
14%
76-90

Забито

16
27
6 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 16
2
13%
3
11%
1-15
2
13%
4
15%
16-30
2
13%
7
26%
31-45
3
19%
4
15%
46-60
0
0%
2
7%
61-75
7
44%
7
26%
76-90

Пропущено

30
15
14 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
5
17%
0
0%
1-15
3
10%
4
27%
16-30
6
20%
2
13%
31-45
4
13%
4
27%
46-60
6
20%
3
20%
61-75
6
20%
2
13%
76-90

Забито

40
47
14 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 13
7 Не забивали 6
3
8%
4
9%
1-15
7
18%
7
15%
16-30
4
10%
11
23%
31-45
8
20%
6
13%
46-60
7
18%
6
13%
61-75
11
28%
13
28%
76-90

Пропущено

38
36
17 В 1-м тайме 19
21 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 19
6
16%
5
14%
1-15
4
11%
10
28%
16-30
7
18%
4
11%
31-45
6
16%
8
22%
46-60
7
18%
4
11%
61-75
8
21%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0
Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Юнайтед - Рединг 3:1 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 2:1
Брентфорд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Брайтон - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Лестер 1:1 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Эвертон - Брентфорд 1:0
Брентфорд - Фулхэм 3:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Арсенал - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Лидс - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Тоттенхэм 2:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2 Брентфорд - Сельта 1:3 Брентфорд - Бордо 1:2 Манчестер Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Джиллингем 1:1 Ноттингем Форест - Брентфорд 2:2

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Брентфорд

Точный счет

3:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:3
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:3
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 21%
0:0
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
1
8 раз 30%
0
5 раз 19%
3
5 раз 19%
2
9 раз 32%
1
7 раз 25%
0
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
2
9
4
1.5
8
6
4
9
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
7
7
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
22
6
14
13
1.5
15
13
5
22
2.5
6
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 29 23 3 3 70 - 27 72
2.
Манчестер Сити
 Заявка 28 20 4 4 71 - 26 64
3.
Ньюкасл
 Заявка 27 13 11 3 41 - 19 50
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 27 15 5 7 41 - 37 50
5.
Тоттенхэм
 Заявка 28 15 4 9 52 - 40 49
6.
Брайтон
 Заявка 26 12 7 7 49 - 34 43
7.
Брентфорд
 Заявка 28 10 13 5 46 - 37 43
8.
Ливерпуль
 Заявка 27 12 6 9 48 - 33 42
9.
Астон Вилла
 Заявка 28 12 5 11 37 - 39 41
10.
Фулхэм
 Заявка 28 11 6 11 39 - 39 39
11.
Челси
 Заявка 28 10 8 10 29 - 30 38
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 29 7 9 13 24 - 39 30
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 29 7 7 15 23 - 42 28
14.
Вест Хэм
 Заявка 27 7 6 14 25 - 34 27
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 28 6 9 13 23 - 50 27
16.
Борнмут
 Заявка 28 7 6 15 27 - 55 27
17.
Лидс
 Заявка 28 6 8 14 36 - 48 26
18.
Эвертон
 Заявка 28 6 8 14 22 - 40 26
19.
Лестер
 Заявка 28 7 4 17 39 - 49 25
20.
Саутгемптон
 Заявка 29 6 5 18 23 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
4.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 16 30
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 9 3 1 24 - 8 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
7.
Брентфорд
 Заявка 14 7 6 1 28 - 14 27
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
9.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 2 5 23 - 19 23
10.
Челси
 Заявка 14 6 4 4 16 - 12 22
11.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 20 22
12.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 3 5 18 - 14 21
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
15.
Борнмут
 Заявка 14 5 4 5 15 - 17 19
16.
Эвертон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 16 17
17.
Лидс
 Заявка 13 4 5 4 18 - 18 17
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 19 17
19.
Лестер
 Заявка 13 3 3 7 16 - 17 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 2 4 8 14 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 Заявка 13 5 6 2 18 - 10 21
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 6 2 6 17 - 29 20
5.
Брайтон
 Заявка 12 5 4 3 24 - 20 19
6.
Тоттенхэм
 Заявка 14 5 4 5 23 - 24 19
7.
Астон Вилла
 Заявка 14 5 3 6 14 - 20 18
8.
Фулхэм
 Заявка 14 5 2 7 18 - 19 17
9.
Челси
 Заявка 14 4 4 6 13 - 18 16
10.
Брентфорд
 Заявка 14 3 7 4 18 - 23 16
11.
Лестер
 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
12.
Саутгемптон
 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 4 8 10 - 20 10
16.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
17.
Эвертон
 Заявка 14 1 6 7 10 - 24 9
18.
Борнмут
 Заявка 14 2 2 10 12 - 38 8
19.
Вест Хэм
 Заявка 13 1 3 9 7 - 20 6
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 1 3 9 4 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 21 (2)
Брентфорд Тони Айвен 17 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 14 (3)
Арсенал Мартинелли Габриэл 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Ньюкасл Жоэлинтон 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Брентфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 апреля 2023, осталось 2 дня 13 часов 46 минут.

    Главный судья: Брукс Джон

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 40
    Манчестер Юнайтед 100% (40)
    X 0% (0)
    Брентфорд 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Брентфорд
    5.20
    4.30
    5.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Брентфорд

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    100% (41)
    Ничья
    0% (0)
    Брентфорд
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.59% (17)
    Меньше
    56.41% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    38.46% (15)
    Нет
    61.54% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Юнайтед
    46.3% (19)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    29.3% (12)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    7.3% (3)
    3:0 Манчестер Юнайтед
    4.9% (2)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    4.9% (2)
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