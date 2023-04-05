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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Вест Хэм
1:3
Второй тайм: 66'
Ньюкасл
0'
0:1
6' Гол
Уилсон Каллум
0:2
13' Гол
Жоэлинтон
1:2
40' Гол
Зума Курт
42' Желтая карточка
Эмерсон Палмиери
1:3
46' Гол
Уилсон Каллум
52' Желтая карточка
Жоэлинтон

Ход матча

6'
0:1
Уилсон Каллум
(Сен-Максимен Аллан)
13'
0:2
Жоэлинтон
(Шёр Фабиан)
40'
Зума Курт
(Боуэн Джаррод)
1:2
42'
Эмерсон Палмиери
 
46'
1:3
Уилсон Каллум
(Мёрфи Джейкоб)
52'
 
Жоэлинтон
63'
Ингс Дэнни
Антонио Майкл
 
63'
Корне Максвелл
Бенрахма Саид
 
63'
Даунс Флинн
Соучек Томаш
 
65'
 
Исак Александр
Уилсон Каллум
65'
 
Гордон Энтони
Сен-Максимен Аллан
65'
 
Уиллок Джо
Мёрфи Джейкоб

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 129
Вест Хэм 17.1% (22)
X 33.3% (43)
Ньюкасл 49.6% (64)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Ньюкасл
8.50
4.05
3.30
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фабьянски
Лукаш
24
Керер
Тило
4
Зума
Курт
27
Агер
Наиф
33
Эмерсон
Палмиери
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
11
Пакета
Лукас
22
Бенрахма
Саид
9
Антонио
Майкл
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
33
Бёрн
Дэн
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
23
Мёрфи
Джейкоб
9
Уилсон
Каллум
10
Сен-Максимен
Аллан
Вест Хэм
4-2-3-1
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Вест Хэм
Ньюкасл

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
70%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

25 матчей

28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

20%
48%
32%
5 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

28%
44%
28%
7 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:4
ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.42
1.23

Среднее время на гол

63
73

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.77
1.42

Среднее время на гол

50
63

Всего голов

40
33

Голов в среднем за матч

1.6
1.32

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

56
68

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 4 (1) 0.14
Бенрахма Саид 4 (3) 0.14
Антонио Майкл 3 0.11
Скамакка Джанлука 3 0.11
Пакета Лукас 2 (1) 0.07
Райс Деклан 2 0.07
Ингс Дэнни 2 0.07
Зума Курт 2 0.07
Соучек Томаш 1 0.04
Форнальс Пабло 1 0.04
Эмерсон Палмиери 1 0.04
Агер Наиф 1 0.04
Керер Тило 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмирон Мигель 11 0.39
Уилсон Каллум 10 (1) 0.36
Исак Александр 6 (2) 0.21
Уиллок Джо 3 0.11
Гимараэс Бруно 3 0.11
Жоэлинтон 3 0.11
Вуд Крис 2 (1) 0.07
Триппьер Киран 1 0.04
Сен-Максимен Аллан 1 0.04
Лонгстафф Шон 1 0.04
Мёрфи Джейкоб 1 0.04
Шёр Фабиан 1 0.04

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цоуфал Владимир 4 0
Керер Тило 4 0
Пакета Лукас 4 0
Райс Деклан 4 0
Агер Наиф 3 0
Скамакка Джанлука 3 0
Крессуэлл Аарон 2 0
Антонио Майкл 2 0
Доусон Крэйг 2 0
Эмерсон Палмиери 2 0
Соучек Томаш 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоэлинтон 11 0
Триппьер Киран 5 0
Поуп Ник 3 1
Бёрн Дэн 4 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Гимараэс Бруно 4 0
Уилсон Каллум 3 0
Альмирон Мигель 2 0
Лонгстафф Шон 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Исак Александр 1 0
Ботман Свен 1 0
Уиллок Джо 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Ньюкасл
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

5
3
Вест Хэм
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Ньюкасл
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
2

Волевые поражения

5
22
Вест Хэм
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Ньюкасл
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (6)
52% (14)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (4)
52% (14)
33% (9)

Сухие победы

12
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

17
6

Волевые поражения

10
25

Голы по времени матча

Забито

19
18
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
0
0%
3
17%
1-15
6
32%
0
0%
16-30
4
21%
9
50%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
4
21%
3
17%
76-90

Пропущено

13
10
9 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
15%
1
10%
1-15
4
31%
2
20%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
2
15%
3
30%
76-90

Забито

7
22
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
21 Не забивали 16
0
0%
1
5%
1-15
1
14%
4
18%
16-30
2
29%
3
14%
31-45
1
14%
5
23%
46-60
3
43%
4
18%
61-75
0
0%
5
23%
76-90

Пропущено

20
10
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 6
1
5%
2
20%
1-15
4
20%
1
10%
16-30
2
10%
1
10%
31-45
6
30%
2
20%
46-60
4
20%
3
30%
61-75
3
15%
1
10%
76-90

Забито

26
40
13 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 14
11 Не забивали 8
0
0%
4
10%
1-15
7
27%
4
10%
16-30
6
23%
12
30%
31-45
3
12%
7
18%
46-60
6
23%
5
13%
61-75
4
15%
8
20%
76-90

Пропущено

33
20
16 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 12
17 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 14
3
9%
3
15%
1-15
8
24%
3
15%
16-30
5
15%
2
10%
31-45
6
18%
3
15%
46-60
6
18%
5
25%
61-75
5
15%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2
Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Дерби - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Лидс - Вест Хэм 2:2 Вест Хэм - Брентфорд 0:2 Арсенал - Вест Хэм 3:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Удинезе - Вест Хэм 1:3 Кембридж Юнайтед - Вест Хэм 2:4
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Ньюкасл 2:1 Арсенал - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Лидс 0:0 Лестер - Ньюкасл 0:3 Ньюкасл - Борнмут 1:0 Ньюкасл - Райо Вальекано 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Ньюкасл 0:5

Результаты матчей

Вест Хэм
Ньюкасл

Точный счет

0:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:4
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
2
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
6 раз 22%
1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
2:0
4 раза 15%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:0
6 раз 22%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:2
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 41%
1
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
0
8 раз 30%
1
8 раз 30%
2
5 раз 19%
4
3 раза 11%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
6
8
2
12
2.5
3
11
1
13
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
0.5
Больше Меньше
8
5
1
12
1.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
11
0.5
Больше Меньше
19
8
6
21
1.5
11
16
2
25
2.5
6
21
1
26
3.5
4
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 29 23 3 3 70 - 27 72
2.
Манчестер Сити
 Заявка 28 20 4 4 71 - 26 64
3.
Ньюкасл
 3:1 Заявка 28 14 11 3 44 - 20 53
4.
Манчестер Юнайтед
 1:0 Заявка 28 16 5 7 42 - 37 53
5.
Тоттенхэм
 Заявка 29 15 5 9 53 - 41 50
6.
Брайтон
 Заявка 27 13 7 7 51 - 34 46
7.
Астон Вилла
 Заявка 29 13 5 11 39 - 40 44
8.
Ливерпуль
 Заявка 28 12 7 9 48 - 33 43
9.
Брентфорд
 0:1 Заявка 29 10 13 6 46 - 38 43
10.
Фулхэм
 Заявка 28 11 6 11 39 - 39 39
11.
Челси
 Заявка 29 10 9 10 29 - 30 39
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 29 7 9 13 24 - 39 30
13.
Лидс
 Заявка 29 7 8 14 38 - 49 29
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 29 7 7 15 23 - 42 28
15.
Вест Хэм
 1:3 Заявка 28 7 6 15 26 - 37 27
16.
Эвертон
 Заявка 29 6 9 14 23 - 41 27
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 29 6 9 14 24 - 52 27
18.
Борнмут
 Заявка 29 7 6 16 27 - 57 27
19.
Лестер
 Заявка 29 7 4 18 40 - 51 25
20.
Саутгемптон
 Заявка 29 6 5 18 23 - 47 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 42 - 18 38
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 12 1 1 47 - 14 37
3.
Манчестер Юнайтед
 1:0 Заявка 14 10 3 1 25 - 8 33
4.
Ливерпуль
 Заявка 13 9 3 1 34 - 9 30
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 16 30
6.
Ньюкасл
 3:1 Заявка 14 8 5 1 23 - 9 29
7.
Брентфорд
 0:1 Заявка 14 7 6 1 28 - 14 27
8.
Брайтон
 Заявка 14 7 3 4 25 - 14 24
9.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 2 5 23 - 19 23
10.
Челси
 Заявка 15 6 5 4 16 - 12 23
11.
Фулхэм
 Заявка 14 6 4 4 21 - 20 22
12.
Вест Хэм
 1:3 Заявка 15 6 3 6 19 - 17 21
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 15 5 6 4 19 - 18 21
14.
Лидс
 Заявка 14 5 5 4 20 - 19 20
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 5 5 5 14 - 19 20
16.
Борнмут
 Заявка 15 5 4 6 15 - 19 19
17.
Эвертон
 Заявка 15 5 3 7 13 - 17 18
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 12 - 19 17
19.
Лестер
 Заявка 14 3 3 8 17 - 19 12
20.
Саутгемптон
 Заявка 14 2 4 8 14 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 11 1 2 28 - 9 34
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 8 3 3 24 - 12 27
3.
Ньюкасл
 3:1 Заявка 14 6 6 2 21 - 11 24
4.
Брайтон
 Заявка 13 6 4 3 26 - 20 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 15 6 3 6 16 - 21 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 15 5 5 5 24 - 25 20
7.
Манчестер Юнайтед
 1:0 Заявка 14 6 2 6 17 - 29 20
8.
Фулхэм
 Заявка 14 5 2 7 18 - 19 17
9.
Челси
 Заявка 14 4 4 6 13 - 18 16
10.
Брентфорд
 0:1 Заявка 15 3 7 5 18 - 24 16
11.
Лестер
 Заявка 15 4 1 10 23 - 32 13
12.
Саутгемптон
 Заявка 15 4 1 10 9 - 23 13
13.
Ливерпуль
 Заявка 15 3 4 8 14 - 24 13
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 2 5 8 11 - 23 11
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 2 4 8 10 - 20 10
16.
Лидс
 Заявка 15 2 3 10 18 - 30 9
17.
Эвертон
 Заявка 14 1 6 7 10 - 24 9
18.
Борнмут
 Заявка 14 2 2 10 12 - 38 8
19.
Вест Хэм
 1:3 Заявка 13 1 3 9 7 - 20 6
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 1 3 10 5 - 34 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 28 (5)
Тоттенхэм Кейн Гарри 22 (2)
Брентфорд Тони Айвен 17 (4)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 15 (3)
Арсенал Мартинелли Габриэл 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Ньюкасл Жоэлинтон 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Вулверхэмптон Невеш Рубен 10
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 66'
    Середина второго тайма в прогрессе, а пока не видно, за счёт чего "Вест Хэм" собирается спасать для себя этот матч. Игру контролирует "Ньюкасл".
  • 65'
    Во время одной паузы тренеры обеих команд сделали вместе всего 7 перестановок. Нечасто такое засвидетельствуешь в официальных матчах.
  • Замена
    64'
    Тройная замена в составе "Ньюкасла": появились Гордон, Исак, Уиллок вместо Сен-Максимена, Уилсона и Мёрфи.
  • Замена
    63'
    У "Вест Хэма" сразу четверная замена. Вступают в игру Корне, Даунс, Ингс, Цоуфал. Покидают поле Антонио, Бенрахма, Керер и Соучек
  • Судья
    62'
    Вроде как тройные замены готовят тренеры обеих команд. Может, характер игры изменится из-за масштабных перестановок.
  • Фол, нарушение
    61'
    Палмиери Эмерсон ударил ноге в центре поля Каллума Уилсона. Не сказать, чтобы умышленный фол, но всё равно нарушение.
  • Угловой
    60'
    Корнер исполнял "Ньюкасл", потом была контратака "Вест Хэма". Остались команды при своих по итогам этих дел.
  • Опасный момент
    59'
    Сен-Максимен покрутил мяч перед Зума на левом полуфланге и отправил кручёный удар в дальний угол, а Фабьянски в красивом прыжке отвёл угрозу на угловой.
  • 58'
    Не существует во втором тайме сильного давления на оборону "Ньюкасла". На данный момент не испытывают "сороки" проблем с удержанием счёта, ещё и увеличить его пытаются.
  • 57'
    С правого фланга от лицевой летела у "Вест Хэма" подача чуть ли не в ворота Ника Поупа, который перебросил мяч за лицевую. Но игровой снаряд пересекал линию поля ещё в полете.
  • Угловой
    56'
    Корнер подали гости с левого фланга, снова не всё ладно было в обороне у "Вест Хэма". Немного погодя Каллум Уилсон длиннющим ударом отправил мяч в руки Лукаша Фабьянски.
  • Опасный момент
    55'
    Должен был забивать "Ньюкасл" четвёртый! Мёрфи пробивал метров с 13 в левый угол, но спас Фабьянски свою команду. Угловой будет.
  • Фол, нарушение
    54'
    Майкл Антонио примагнитил к себе фол Фабиана Шёра в центре поля. Мелкое нарушение состоялось со стороны "Ньюкасла".
  • 53'
    Не может прийти пока в себя "Вест Хэм", как это было у него и в первом тайме сразу после двух пропущенных мячей.
  • Желтая карточка
    52'
    Жоэлинтон в середине поля наступил на ногу избавившемуся от мяча Пакета. Показана жёлтая карточка нарушителю правил.
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    • 51'
      В центре поля овладели мячом "молотобойцы" и катают его без опасности для соперника. Нужны хозяевам куда более решительные меры. 
    • 50'
      Сложная задача у "Вест Хэма" - отыграть два мяча у третьей на данный момент команды чемпионата Англии.
    • 49'
      Не потребовалась медицинская помощь Ботману, хотя изначально рассматривался такой вариант.
    • Фол, нарушение
      48'
      Свен Ботман лежит на газоне. Обступили его футболисты обеих команд и арбитр. Фолил Палмиери Эмерсон на половине поля соперника.
    • 47'
      Ужасное начало второго тайма для "Вест Хэма". Хозяева полностью сами подарили третий гол сопернику. Нельзя так играть в своей штрафной площади.
    • 2 гола - дубль!
      46'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:3! Каллум Уилсон (дубль)!
      Фабьянски в своей штрафной отдал мяч Агеру, у которого Мерфи совершил отбор, а далее выкатил Уилсону на пустые ворота. Тот уже имел права промахнуться.
       
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. "Вест Хэму", который проигрывал дома 0:2, удалось отыграть один мяч в первом тайме. Посмотрим, как будут складываться события во второй половине встречи. 
    • Фол, нарушение
      45'
      Штрафной заработали в середине поля "сороки". Триппьер разыграл его низом, но никакой остроты не вышло.
    • 45'
      Сен-Максимен подобрал отскок на левом полуфланге после своего заблокированного удара и развивал атаку "Ньюкасла" поперечно, а потом мяч к нему вернулся, и его прострел не обернулся опасностью.
    • Дополнительное время
      45'
      +3 минуты.
    • Фол, нарушение
      45'
      Лукас Пакета оказывается лежащим на газоне в центральном круге. Жоэлинтон ударил его стопе и саркастически улыбается.
    • Фол, нарушение
      44'
      Ботман нарушил правила против Антонио на своей половине. Быстро разыграли штрафной хозяева, но подача с правого фланга не принесла им дивидендов.
    • 43'
      Жоэлинтон подхватил мяч на подборе перед чужой штрафной и недолго думая пробил с размаха низом - не попал в левый угол.
    • Желтая карточка
      42'
      Жёлтая карточка предъявлена Палмиери Эмерсону. Жёстко он срубил подкатом в центре поля Джейкоба Мёрфи.
    • 41'
      Есть теперь некоторый эмоциональный подъём у "молотобойцев", и важно "сорокам" выстоять, чтобы не позволить "Вест Хэму" сравнять счёт к перерыву.
    • Описание гола
      40'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:2! Курт Зума!
      Боуэн подал угловой с правой стороны. Поуп ошибся на выходе, сосредоточившись сначала на нейтрализации Антонио. В результате Зума мощно головой вбил мяч в сетку с рикошетом от газона.  
    • Угловой
      39'
      Неплохо продавливал "Вест Хэм" чужую оборону в районе левой штанги, однако удалось там отбиться гостям, а вскоре "молотобойцы" добились углового на другом фланге, где мяч ушёл за лицевую от Дэна Бёрна.
    • Угловой
      38'
      Киран Триппьер сделал диагональную подачу с правого фланга, и мяч ушёл за лицевую, но заработан угловой "сороками". Сам же Триппьер исполнил этот стандарт, который не обрёл опасность.
    • 37'
      Приближается конец первого тайма, и "Вест Хэму" неплохо было бы забить гол в раздевалку, чтобы подходить ко второй половине встречи с более хорошим счётом, чем 0:2.
    • 37'
      Длительная атака "Ньюкасла". Джейкоб Мёрфи в конце концов выполнил подачу с правой стороны и послал мяч за лицевую линию.
    • Фол, нарушение
      36'
      Томаш Соучек не по правилам действовал в середине поля, отправив на газон Бруно Гимараэса.
    • Фол, нарушение
      34'
      Жоэлинтон слева в атаке не добился успеха, после чего Сен-Максимен мелко сфолил на Керере. Непримечательная акция "сорок" в нападении.
    • 33'
      Резервный вратарь "Ньюкасла" Мартин Дубравка на всякий случай начал разминаться. Но замена Нику Поупу на данный момент не требуется.
    • Травма, повреждение
      32'
      Ник Поуп присел на газон и подозвал к себе медицинскую бригаду. Тренеры пользуются возникшей паузой в качестве тайм-аута.
    • Опасный момент
      31'
      Поуп ошибся, выбив мяч ногой влево в аут. Чуть позже игрок "Вест Хэма" упал в чужой штрафной - судья не подумал о пенальти. Дальше "Ньюкасл" провёл серьёзную атаку, однако Уилсон на правом краю вратарской не смог переиграть Фабьянски.
    • Угловой
      30'
      "Вест Хэм" исполнял второй за короткое время корнер с левого фланга. Подача стандарта была осуществлена точно в руки Нику Поупу. 
    • Угловой
      29'
      Хозяева подали корнер с левого фланга без последствий, а потом не получилась контратака у "Ньюкасла". Резко ответили "молотобойцы" уже контрконтрвыпадом и заработали себе новый угловой.
    • Опасный момент
      28'
      Лукас Пакета прилично так стрельнул со штрафного обводящим ударом в левый угол, но Ник Поуп был готов и вытянул мяч на угловой.
    • Фол, нарушение
      27'
      Снова нарушают правила гости относительно недалеко от своих ворот. Бруно Гимараэс повис на Соучеке. Штрафной у "Вест Хэма" будет весьма перспективный.
    • Фол, нарушение
      26'
      Лонгстафф сфолил недалеко от своей штрафной. Эмерсон выполнил подачу слева со штрафного, и мяч прилетел в район дальней штанги в руки Поупу. 
    • 25'
      Мёрфи решил попробовать забить со сверхдальней дистанции, но Фабьянски всё же не слишком далеко вышел из своих ворот и поймал этот высокий мяч.
    • 24'
      "Молотобойцы" не ожидали, что будут проигрывать с разницей в два мяча так скоро. Нужно им время, чтобы прийти в себя и выстроить атакующую игру.
    • 23'
      Видно, что уверенно себя чувствуют футболисты "Ньюкасла", хорошо держат мяч в центре поля, не дрожат у них коленки. Хотя с чего бы это они у них дрожали?
    • Фол, нарушение
      22'
      В центре поля упал на газон игрок "Вест Хэма". Мяч уже далеко от эпизода, но надо вернуть его в ту зону. Штрафной исполнят хозяева.
    • 21'
      Пока что "Ньюкасл" проявляет себя как настоящий фаворит в гостях у команды, явно уступающей ему в классе. По турнирной таблице так оно и есть.
    • 20'
      Если кому интересно, команды играют в своих традиционных цветах. У "Вест Хэма" бордово-голубая гамма, тогда как "Ньюкасл" в чёрно-белой экипировке. 
    • 19'
      Опять Киран Триппьер пришёл налево выполнять подачу углового. На этот раз не получилось забить "Ньюкаслу" вторым темпом после стандарта. Ну и первым, естественно.
    • Угловой
      19'
      Бывало уже такое, что диагональю на левый фланг развивал свою атаку "Ньюкасл". Сейчас нечто подобное. Пытался Керер не допустить углового, однако всё же будет корнер в исполнении гостей. 
    • 18'
      "Вест Хэм" попробовал соорудить что-то интересное в нападении на левом полуфланге, однако мяч спокойно прикатился к Нику Поупу, который выбил его высоко в поле.
    • Угловой
      16'
      Заработал "Ньюкасл" угловой на правом фланге. Это Лонгстафф постарался. С самого корнера сделал подачу Триппьер, но ничего опасного там не вышло.
    • 15'
      Всё-таки засчитано взятие ворот, не было "вне игры" у Жоэлинтона, счёт становится 0:2. Ошиблась оборона "Вест Хэма" с офсайдной линией.
    • Видеоповтор
      14'
      Идёт проверка ВАР, и есть интрига.
    • Описание гола
      13'
      ГОЛ! 0:2! Жоэлинтон! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! Счёт 0:1. ОБНОВЛЕНИЕ: ГОЛ ЗАСЧИТАН! СЧЁТ 0:2.
      Жоэлинтон выскочил один на один с Фабьянски, обвёл вратаря хозяев и покатил мяч в пустой створ. 
    • 12'
      "Ньюкасл" здорово поднялся в таблице в прошлое воскресенье, заскочив на третью строчку благодаря победе над "МЮ".
    • Фол, нарушение
      11'
      "Ньюкасл" ведёт сейчас позиционную атаку. Точнеё, вёл, то есть в прошедшем времени. Поскольку совершён мелкий фол. Мёрфи нарушил правила на Бенрахма.
    • Травма, повреждение
      10'
      Фабиан Шёр недалеко от центральной линии отмахнулся рукой от Майкла Антонио, который держится после этого за скулу. Но врачи не нужны на поле, а футболисты отбили друг другу "пять".
    • 9'
      Жоэлинтон простреливал от левой границы чужой штрафной, но попал мячом в соперника. Затем ещё дважды визитёры навешивали с той же стороны, однако неудачно для себя.
    • 8'
      "Молотобойцам" нечего обороняться, поэтому они идут вперёд. С левого фланга была у них подача, и заработали они аут на противоположном фланге.
    • 7'
      Не забиваешь ты - забивают тебе. "Сороки" только что отличились именно по такому принципу. Ну а "Вест Хэм" пропустил в соответствии с таким вариантом.
    • Описание гола
      6'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Каллум Уилсон!
      Триппьер навесил слева с углового на дальний край вратарской, откуда не получилось у гостей удара со второго этажа. Впрочем, Сен-Максимен подхватил мяч на дальнем фланге и выполнил свою подачу, а Уилсон головой переправил мяч в сетку.
    • Угловой
      5'
      Триппьер выполнял диагональ на левый фланг в атаке "Ньюкасла", однако Керер подставил голову и выбил футбольный снаряд на угловой.
    • Опасный момент
      4'
      Уже после корнера Джаррод Боуэн прикладывался низом в правый угол с дальней дистанции - получилось рядом со створом.
    • Угловой
      3'
      Новая атака "Вест Хэма", на этот раз левым флангом. Осуществляется подача, но мяч не долетает до вратарской - угловой будет.
    • 2'
      Не стали долго раскачиваться "молотобойцы" и откладывать дело в долгий ящик. Сразу решили хозяева создать опасность у ворот соперника, только вот не конвертировали её в забитый гол.
    • Штанга
      1'
      Боэун совершил проход по правому краю и прострелил в чужую штрафную, чем вызвал переполох в защите "Ньюкасла". Мяч попал в ближнюю штангу, а чуть позже Деклан Райс метров с 20 послал его выше створа.
    • Первый тайм начался
      1'
      Рестарт был. Теперь матч начался заново.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вест Хэм 1:3 Ньюкасл

    Исход игры
    Вест Хэм
    17.1% (22)
    Ничья
    33.3% (43)
    Ньюкасл
    49.6% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.5% (47)
    Меньше
    60.5% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    69.75% (83)
    Нет
    30.25% (36)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.9% (36)
    1:2 Ньюкасл
    24.8% (32)
    0:1 Ньюкасл
    16.3% (21)
    2:1 Вест Хэм
    7% (9)
    1:0 Вест Хэм
    4.7% (6)
    0:2 Ньюкасл
    3.9% (5)
    2:2 Ничья
    3.9% (5)
    2:0 Вест Хэм
    3.1% (4)
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    Вест Хэм
    Ньюкасл
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