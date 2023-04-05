Корнер исполнял "Ньюкасл", потом была контратака "Вест Хэма". Остались команды при своих по итогам этих дел.

Палмиери Эмерсон ударил ноге в центре поля Каллума Уилсона. Не сказать, чтобы умышленный фол, но всё равно нарушение.

У "Вест Хэма" сразу четверная замена. Вступают в игру Корне, Даунс, Ингс, Цоуфал. Покидают поле Антонио, Бенрахма, Керер и Соучек

Во время одной паузы тренеры обеих команд сделали вместе всего 7 перестановок. Нечасто такое засвидетельствуешь в официальных матчах.

Середина второго тайма в прогрессе, а пока не видно, за счёт чего "Вест Хэм" собирается спасать для себя этот матч. Игру контролирует "Ньюкасл".

Жоэлинтон в середине поля наступил на ногу избавившемуся от мяча Пакета. Показана жёлтая карточка нарушителю правил.

Не может прийти пока в себя "Вест Хэм", как это было у него и в первом тайме сразу после двух пропущенных мячей.

Майкл Антонио примагнитил к себе фол Фабиана Шёра в центре поля. Мелкое нарушение состоялось со стороны "Ньюкасла".

Должен был забивать "Ньюкасл" четвёртый! Мёрфи пробивал метров с 13 в левый угол, но спас Фабьянски свою команду. Угловой будет.

Корнер подали гости с левого фланга, снова не всё ладно было в обороне у "Вест Хэма". Немного погодя Каллум Уилсон длиннющим ударом отправил мяч в руки Лукаша Фабьянски.

С правого фланга от лицевой летела у "Вест Хэма" подача чуть ли не в ворота Ника Поупа, который перебросил мяч за лицевую. Но игровой снаряд пересекал линию поля ещё в полете.

Не существует во втором тайме сильного давления на оборону "Ньюкасла". На данный момент не испытывают "сороки" проблем с удержанием счёта, ещё и увеличить его пытаются.

Сен-Максимен покрутил мяч перед Зума на левом полуфланге и отправил кручёный удар в дальний угол, а Фабьянски в красивом прыжке отвёл угрозу на угловой.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:3! Каллум Уилсон (дубль)! Фабьянски в своей штрафной отдал мяч Агеру, у которого Мерфи совершил отбор, а далее выкатил Уилсону на пустые ворота. Тот уже имел права промахнуться.

Ужасное начало второго тайма для "Вест Хэма". Хозяева полностью сами подарили третий гол сопернику. Нельзя так играть в своей штрафной площади.

Свен Ботман лежит на газоне. Обступили его футболисты обеих команд и арбитр. Фолил Палмиери Эмерсон на половине поля соперника.

Не потребовалась медицинская помощь Ботману, хотя изначально рассматривался такой вариант.

Сложная задача у "Вест Хэма" - отыграть два мяча у третьей на данный момент команды чемпионата Англии.

В центре поля овладели мячом "молотобойцы" и катают его без опасности для соперника. Нужны хозяевам куда более решительные меры.

Сен-Максимен подобрал отскок на левом полуфланге после своего заблокированного удара и развивал атаку "Ньюкасла" поперечно, а потом мяч к нему вернулся, и его прострел не обернулся опасностью.

Штрафной заработали в середине поля "сороки". Триппьер разыграл его низом, но никакой остроты не вышло.

Свисток на перерыв. "Вест Хэму", который проигрывал дома 0:2, удалось отыграть один мяч в первом тайме. Посмотрим, как будут складываться события во второй половине встречи.

45' +3 минуты.

45' Лукас Пакета оказывается лежащим на газоне в центральном круге. Жоэлинтон ударил его стопе и саркастически улыбается.

44' Ботман нарушил правила против Антонио на своей половине. Быстро разыграли штрафной хозяева, но подача с правого фланга не принесла им дивидендов.

43' Жоэлинтон подхватил мяч на подборе перед чужой штрафной и недолго думая пробил с размаха низом - не попал в левый угол.

42' Жёлтая карточка предъявлена Палмиери Эмерсону. Жёстко он срубил подкатом в центре поля Джейкоба Мёрфи.

41' Есть теперь некоторый эмоциональный подъём у "молотобойцев", и важно "сорокам" выстоять, чтобы не позволить "Вест Хэму" сравнять счёт к перерыву.

40' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:2! Курт Зума!

Боуэн подал угловой с правой стороны. Поуп ошибся на выходе, сосредоточившись сначала на нейтрализации Антонио. В результате Зума мощно головой вбил мяч в сетку с рикошетом от газона.

39' Неплохо продавливал "Вест Хэм" чужую оборону в районе левой штанги, однако удалось там отбиться гостям, а вскоре "молотобойцы" добились углового на другом фланге, где мяч ушёл за лицевую от Дэна Бёрна.

38' Киран Триппьер сделал диагональную подачу с правого фланга, и мяч ушёл за лицевую, но заработан угловой "сороками". Сам же Триппьер исполнил этот стандарт, который не обрёл опасность.

37' Приближается конец первого тайма, и "Вест Хэму" неплохо было бы забить гол в раздевалку, чтобы подходить ко второй половине встречи с более хорошим счётом, чем 0:2.

37' Длительная атака "Ньюкасла". Джейкоб Мёрфи в конце концов выполнил подачу с правой стороны и послал мяч за лицевую линию.

36' Томаш Соучек не по правилам действовал в середине поля, отправив на газон Бруно Гимараэса.

34' Жоэлинтон слева в атаке не добился успеха, после чего Сен-Максимен мелко сфолил на Керере. Непримечательная акция "сорок" в нападении.

33' Резервный вратарь "Ньюкасла" Мартин Дубравка на всякий случай начал разминаться. Но замена Нику Поупу на данный момент не требуется.

32' Ник Поуп присел на газон и подозвал к себе медицинскую бригаду. Тренеры пользуются возникшей паузой в качестве тайм-аута.

31' Поуп ошибся, выбив мяч ногой влево в аут. Чуть позже игрок "Вест Хэма" упал в чужой штрафной - судья не подумал о пенальти. Дальше "Ньюкасл" провёл серьёзную атаку, однако Уилсон на правом краю вратарской не смог переиграть Фабьянски.

30' "Вест Хэм" исполнял второй за короткое время корнер с левого фланга. Подача стандарта была осуществлена точно в руки Нику Поупу.

29' Хозяева подали корнер с левого фланга без последствий, а потом не получилась контратака у "Ньюкасла". Резко ответили "молотобойцы" уже контрконтрвыпадом и заработали себе новый угловой.

28' Лукас Пакета прилично так стрельнул со штрафного обводящим ударом в левый угол, но Ник Поуп был готов и вытянул мяч на угловой.

27' Снова нарушают правила гости относительно недалеко от своих ворот. Бруно Гимараэс повис на Соучеке. Штрафной у "Вест Хэма" будет весьма перспективный.

26' Лонгстафф сфолил недалеко от своей штрафной. Эмерсон выполнил подачу слева со штрафного, и мяч прилетел в район дальней штанги в руки Поупу.

25' Мёрфи решил попробовать забить со сверхдальней дистанции, но Фабьянски всё же не слишком далеко вышел из своих ворот и поймал этот высокий мяч.

24' "Молотобойцы" не ожидали, что будут проигрывать с разницей в два мяча так скоро. Нужно им время, чтобы прийти в себя и выстроить атакующую игру.

23' Видно, что уверенно себя чувствуют футболисты "Ньюкасла", хорошо держат мяч в центре поля, не дрожат у них коленки. Хотя с чего бы это они у них дрожали?

22' В центре поля упал на газон игрок "Вест Хэма". Мяч уже далеко от эпизода, но надо вернуть его в ту зону. Штрафной исполнят хозяева.

21' Пока что "Ньюкасл" проявляет себя как настоящий фаворит в гостях у команды, явно уступающей ему в классе. По турнирной таблице так оно и есть.

20' Если кому интересно, команды играют в своих традиционных цветах. У "Вест Хэма" бордово-голубая гамма, тогда как "Ньюкасл" в чёрно-белой экипировке.

19' Опять Киран Триппьер пришёл налево выполнять подачу углового. На этот раз не получилось забить "Ньюкаслу" вторым темпом после стандарта. Ну и первым, естественно.

19' Бывало уже такое, что диагональю на левый фланг развивал свою атаку "Ньюкасл". Сейчас нечто подобное. Пытался Керер не допустить углового, однако всё же будет корнер в исполнении гостей.

18' "Вест Хэм" попробовал соорудить что-то интересное в нападении на левом полуфланге, однако мяч спокойно прикатился к Нику Поупу, который выбил его высоко в поле.

16' Заработал "Ньюкасл" угловой на правом фланге. Это Лонгстафф постарался. С самого корнера сделал подачу Триппьер, но ничего опасного там не вышло.

15' Всё-таки засчитано взятие ворот, не было "вне игры" у Жоэлинтона, счёт становится 0:2. Ошиблась оборона "Вест Хэма" с офсайдной линией.

14' Идёт проверка ВАР, и есть интрига.

13' ГОЛ! 0:2! Жоэлинтон! ОТМЕНА ГОЛА - ОФСАЙД! Счёт 0:1. ОБНОВЛЕНИЕ: ГОЛ ЗАСЧИТАН! СЧЁТ 0:2.

Жоэлинтон выскочил один на один с Фабьянски, обвёл вратаря хозяев и покатил мяч в пустой створ.

12' "Ньюкасл" здорово поднялся в таблице в прошлое воскресенье, заскочив на третью строчку благодаря победе над "МЮ".

11' "Ньюкасл" ведёт сейчас позиционную атаку. Точнеё, вёл, то есть в прошедшем времени. Поскольку совершён мелкий фол. Мёрфи нарушил правила на Бенрахма.

10' Фабиан Шёр недалеко от центральной линии отмахнулся рукой от Майкла Антонио, который держится после этого за скулу. Но врачи не нужны на поле, а футболисты отбили друг другу "пять".

9' Жоэлинтон простреливал от левой границы чужой штрафной, но попал мячом в соперника. Затем ещё дважды визитёры навешивали с той же стороны, однако неудачно для себя.

8' "Молотобойцам" нечего обороняться, поэтому они идут вперёд. С левого фланга была у них подача, и заработали они аут на противоположном фланге.

7' Не забиваешь ты - забивают тебе. "Сороки" только что отличились именно по такому принципу. Ну а "Вест Хэм" пропустил в соответствии с таким вариантом.

6' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Каллум Уилсон!

Триппьер навесил слева с углового на дальний край вратарской, откуда не получилось у гостей удара со второго этажа. Впрочем, Сен-Максимен подхватил мяч на дальнем фланге и выполнил свою подачу, а Уилсон головой переправил мяч в сетку.

5' Триппьер выполнял диагональ на левый фланг в атаке "Ньюкасла", однако Керер подставил голову и выбил футбольный снаряд на угловой.

4' Уже после корнера Джаррод Боуэн прикладывался низом в правый угол с дальней дистанции - получилось рядом со створом.

3' Новая атака "Вест Хэма", на этот раз левым флангом. Осуществляется подача, но мяч не долетает до вратарской - угловой будет.

2' Не стали долго раскачиваться "молотобойцы" и откладывать дело в долгий ящик. Сразу решили хозяева создать опасность у ворот соперника, только вот не конвертировали её в забитый гол.

1' Боэун совершил проход по правому краю и прострелил в чужую штрафную, чем вызвал переполох в защите "Ньюкасла". Мяч попал в ближнюю штангу, а чуть позже Деклан Райс метров с 20 послал его выше створа.

1' Рестарт был. Теперь матч начался заново.