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Франция: Кубок
2022-2023

Нант
0:0
Второй тайм: 58'
Лион
0'
45' Желтая карточка
Толиссо Корентен

Ход матча

33'
Лафон Альбан
Дескамп Реми
 
45'
 
Толиссо Корентен
55'
 
Ауа Уссем
Диоманде Синали

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогнозы 125
Нант 6.4% (8)
X 18.4% (23)
Лион 75.2% (94)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Лион
4.10
3.58
3.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Дескамп
Реми
28
Сентонз
Фабьен
4
Паллуа
Николя
3
Жиротто
Андрей
38
Жоао
Виктор
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
17
Сиссоко
Мусса
8
Мутуссами
Самуэль
10
Блас
Людовик
14
Ганаго
Игнатиус
31
Мохамед
Мостафа
1
Лопеш
Антони
2
Диоманде
Синали
5
Ловрен
Деян
4
Люкеба
Кастелло
20
Кумбеди
Саэль
3
Тальяфико
Николас
88
Толиссо
Корентен
23
Мендес
Тьяго
18
Шерки
Райан
26
Баркола
Бредли
10
Ляказетт
Александр
Нант
4-1-4-1
Лион
3-4-1-2

История личных встреч

Нант
Лион

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
87.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 7 побед

23 матча

17.4%
26.1%
56.5%
4 победы 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

8.7%
43.5%
47.8%
2 победы 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
3:0
К
3:4
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
3:2
Л1
0:6
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
1:0
К
3:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
2:1

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.08
0.73

Среднее время на гол

83
123

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

35
28

Голов в среднем за матч

1.52
1.22

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

59
73

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делор Анди 2 (2) 0.4
Молле Флоран 1 0.2
Мохамед Мостафа 1 0.2
Гессан Эванн 1 0.2
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 4 0.8
Баркола Бредли 2 0.4
Жефферсон 1 0.2
Шерки Райан 1 0.2
Тальяфико Николас 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Шарль 1 0
Гессан Эванн 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толиссо Корентен 1 0
Баркола Бредли 1 0
Диоманде Синали 1 0

Результаты матчей

Нант
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лион
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Нант
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Лион
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
5
Нант
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Лион
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нант - Реймс 0:3 Лион - Нант 1:1 Нант - Ницца 2:2 ПСЖ - Нант 4:2
Нант - Ланс 2:1 Нант - Ренн 0:1 Нант - Ювентус 0:3 Ланс - Нант 3:1 Ювентус - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:0 Анже - Нант 1:1 Аяччо - Нант 0:2 Нант - Марсель 0:2 Клермон - Нант 0:0 Таон - Нант 0:0 Монпелье - Нант 0:3 Нант - Лион 0:0 Вир - Нант 0:2 Нант - Осер 1:0 Труа - Нант 0:0
Лион
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3 Лион - Лорьян 0:0
Лион - Гренобль 2:1 Анже - Лион 1:3 Осер - Лион 2:1 Лион - Ланс 2:1 Лион - Лилль 2:2 Труа - Лион 1:3 Лион - Брест 0:0 Аяччо - Лион 0:2 Шамбери - Лион 0:3 Лион - Страсбург 1:2 Нант - Лион 0:0 Лион - Мец 2:1 Лион - Клермон 0:1 Брест - Лион 2:4 Лион - Монца 1:2 Лион - Сошо 1:1

Результаты матчей

Нант
Лион

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Нант
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1/8 финала
3 Анже
5 Нант
3 Лорьян
5 Ланс
6 Лион
4 Лилль
0 Вьерзон
1 Гренобль
2 Марсель
1 ПСЖ
6 Париж
7 Анси
3 Тулуза
1 Реймс
2 Осер
3 Родез
1/4 финала
2 Нант
1 Ланс
2 Лион
1 Гренобль
8 Марсель
9 Анси
6 Тулуза
1 Родез
1/2 финала
0 Нант
0 Лион
0 Анси
0 Тулуза
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 5
Лион Ляказетт Александр 4 (1)
Тулуза Даллинга Тийс 4
Тулуза Абухляль Закария 3
Реймс Адлен Мартин 3
Весь список

Топ нарушителей
Таон Wilfried Rother 1
Марсель Эрик-Бертран Байи 1
Гранвиль Guillaume Buon 1
Бордо Мпуту Малкольм-Бокеле 1
Вильрю Joachim Milla 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    57'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    БЛАС!!! Сентонз справа сделал заброс верхом в штрафную площадь. Блас грудью остановил мяч и с разворота точно пробил под перекладину.
  • 57'
    Дешепи о чём-то долго у бровки пообщался с Комбуаре. Беседа носила доброжелательный характер с обеих сторон.
  • Замена
    56'
    Замена в составе "Лиона": вместо Синали Диоманде на поле вышел Уссем Ауа.
  • 55'
    Мутуссами попытался слева вывести к воротам Мохамеда, но его обостряющую передачу защитники "Лиона" перехватили.
  • Фол, нарушение
    54'
    Блас у центрального круга попал по ногам Люкеба.
  • 52'
    Люкеба не позволил Ганаго с пятнадцати метров пробить по воротам. Начало второго тайма остаётся за "Нантом", который больше атакует и постоянно старается угрожать воротам гостей.
  • 51'
    Блас справа с двадцати одного метра низом пробил в ближний угол. Лопеш прыгнул к штанге и забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    50'
    Диоманде в центре поля завалил на газон Ганаго.
  • 49'
    Мохамед слева с двадцати двух метров пробил над дальней крестовиной ворот.
  • Фол, нарушение
    48'
    Сентонз на фланге ударил по ногам Тальяфико.
  • Опасный момент
    47'
    Мохамед справа откликнулся на длинный заброс вперёд, опередил Ловрена и с четырнадцати метров послал мяч немного левее ворот.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Нанте!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Нант" - "Лион" - 0:0.
  • Желтая карточка
    45'
    Толиссо у центрального круга ударил по ногам Бласа и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    45'
    Шерки исполнил подачу от углового флага, а Ляказет т помешал Лафону поймать мяч руками. Фол зафиксировал арбитр.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 45'
      Шеркит выдал пас в штрафную площадь на Ляказетта, чей удар с четырнадцати метров заблокировал Паллуа.
    • Угловой
      45'
      Шерки от углового флага навесил к дальней штанге, откуда мяч выбил Паллуа.
    • 45'
      Блас справа со штрафного навесил к дальней штанге, куда вышел Лопеш и кулаком выбил мяч к центральному кругу.
    • Дополнительное время
      45'
      4 минуты добавил Дешепи в первом тайме.
    • Фол, нарушение
      45'
      Жиротто на фланге сбил Бласа.
    • 44'
      Удар Кумбеди с четырнадцати метров заблокировал Паллуа.
    • 43'
      У Сентонза справа подача не получилась. Мяч улетел за ворота.
    • 42'
      Шерки справа рванул в штрафную площадь, но у него аккуратно смог отобрать мяч Паллуа.
    • 41'
      Ляказетт по центру не смог прорваться в чужую штрафную площадь через четырёх соперников.
    • Опасный момент
      40'
      Мохамед справа навесил к воротам, где удар Ганаго в упор в ближний угол Лопеш сумел отразить.
    • 38'
      В начале тайма небольшое преимущество было на стороне гостей, а теперь уже "Нант" стал больше времени проводить на чужой половине поля.
    • Травма, повреждение
      37'
      Жоао в центре поля получил повреждение в столкновении с соперником. Медики устраняют рассечение губы.
    • 36'
      Мутуссами справа навесил к дальней штанге. Ганаго сделал себе скидку грудью, но удар Игнатиуса сумел заблокировать Кумбеди.
    • Замена
      34'
      Замена в составе "Нанта": место Реми Дескампа в воротах занял Альбан Лафон.
    • Видеоповтор
      33'
      ВАР усмотрел офсайд в эпизоде с голом и счёт на табло вернулся к нулям.
    • Офсайд
      32'
      Грубейшую ошибку совершил Ловрен с передачей назад. Мутуссами сыграл на перехвате и убежал к воротам. Лопеш отразил удар Самуэля, но после добивания Нант всё же получил мяч в чужой сетке. Но...
    • 31'
      Шерки с двадцати восьми метров пробил выше ворот.
    • 30'
      Постепенно стыков становится всё больше. Грубости здесь нет, больше присутствует желание игроков заблокировать соперника.
    • Травма, повреждение
      28'
      Толиссо блокировал удар Бласа с четырнадцати метров и получил от Людовика по ногам. Снова медики вышли на поле. А у бровки в это время медики растирают бедро Дескампу.
    • 27'
      Паллуа у центрального круга опередил Толиссо, но мяч вперёд отправил слишком сильно.
    • Травма, повреждение
      26'
      У Ганаго проблемы с бутсами. Игнатиус переобувается у бровки.А у Сиссоко проблемы со здоровьем. Медики вышли на поле.
    • 24'
      Толиссо справа прострелил к дальней штанге. Ляказетт выскочил на опережение, не немного не дотянулся до мяча.
    • 23'
      Обе команды первую половину тайма отыграли очень осторожно. Были подходы к воротам с опасными ударами, но голкиперам пока удаётся с этим справляться.
    • Опасный момент
      22'
      Блас справа от угла штрафной площади пробил по воротам. Лопеш сумел сложиться и поймать мяч.
    • Офсайд
      21'
      Блас справа выдал пас вперёд на Мохамеда, который забежал в офсайд.
    • 20'
      Кумбеди на правом фланге не смог обыграть Жоао и войти в штрафную площадь хозяев.
    • 18'
      "Нант" организовал пару выпадов вперёд по флангам. Удачно перевести мяч в центральную зону хозяевам не удалось.
    • Угловой
      17'
      Блас от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч вынес Мендес.
    • 16'
      Баркола на чужой половине поля сыграл на перехвате, но Дескамп рванул навстречу Бредли и за пределами штрафной площади уверенно сыграл ногами, выбив мяч.
    • 15'
      Удар Толиссо с двадцати пяти метров заблокировал Паллуа.
    • Фол, нарушение
      14'
      Ганаго на чужой половине поля мяч попал в руки.
    • Травма, повреждение
      13'
      Медики оказывают Паллуа помощь. Небольшая пауза в матче.
    • Фол, нарушение
      12'
      Кумбеди на чужой половине поля прыгнул в ноги Паллуа. Странно, что арбитр за такой фол не показал карточки.
    • Угловой
      11'
      Шерки от углового флага навесил к дальней штанге, где головой удар нанёс Ловрен. Вот только арбитры усмотрели, что мяч в воздухе покинул пределы поля.
    • Угловой
      10'
      Тальяфико слева прошёл вперёд и заработал угловой удар. после розыгрыша Мендес навесил к дальней штанге и заработал следующий "стандарт".
    • 9'
      Обменялись команды длинными забросами вперёд. Мяч в обоих случаях стал лёгкой добычей игроков обороны.
    • 8'
      "Нант" аккуратно выстраивает три линии обороны и не даёт соперникам свободного пространства.
    • 7'
      В первые минуты встречи "Лион" увереннее контролирует мяч. гости при этом играют очень осторожно и на обострения не идут.
    • Угловой
      6'
      Шерки от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч упал в ноги Ловрену, который пробил слабо и левее створа.
    • 5'
      "Лион" пару выпадов к чужим воротам. Оборона хозяев ударов по воротам не позволила.
    • Угловой
      4'
      Следующий угловой удар у хозяев опасным не получился, но мяч остался у штрафной площади "Лиона".
    • Угловой
      3'
      Хозяева быстро заработали угловой удар. Мяч был направлен к ближней штанге и после серии касаний оказался у Кастелетто. Жан-Шарль слева с двенадцати метров мощно пробил под перекладину, но Лопеш успел выставить руку и отбил футбольный снаряд.
    • 2'
      "Нант" играет в жёлтой форме, "Лион" - в белой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Стад де ля Божуар"!
    • Второй тайм
    • Описание гола
      58'
      Г О О О О Л - Блас Людовик бьет в цель!
    • 55'
      Синали Диоманде уходит с поля. Ауа Уссем выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      49'
      Толиссо Корентен получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Дескамп Реми уходит с поля. Лафон Альбан выходит вместо него
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Мутуссами Самуэль бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • 63 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 0:0 Лион

    Исход игры
    Нант
    6.4% (8)
    Ничья
    18.4% (23)
    Лион
    75.2% (94)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (63)
    Меньше
    46.15% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    68.38% (80)
    Нет
    31.62% (37)
    Популярный счёт
    1:2 Лион
    40.8% (51)
    0:1 Лион
    24% (30)
    1:1 Ничья
    13.6% (17)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    0:2 Лион
    3.2% (4)
    2:1 Нант
    3.2% (4)
    1:0 Нант
    2.4% (3)
    2:4 Лион
    1.6% (2)
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