Блас справа с двадцати одного метра низом пробил в ближний угол. Лопеш прыгнул к штанге и забрал мяч в руки.

Люкеба не позволил Ганаго с пятнадцати метров пробить по воротам. Начало второго тайма остаётся за "Нантом", который больше атакует и постоянно старается угрожать воротам гостей.

Блас у центрального круга попал по ногам Люкеба.

Мутуссами попытался слева вывести к воротам Мохамеда, но его обостряющую передачу защитники "Лиона" перехватили.

Замена в составе "Лиона": вместо Синали Диоманде на поле вышел Уссем Ауа.

Дешепи о чём-то долго у бровки пообщался с Комбуаре. Беседа носила доброжелательный характер с обеих сторон.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! БЛАС!!! Сентонз справа сделал заброс верхом в штрафную площадь. Блас грудью остановил мяч и с разворота точно пробил под перекладину.

Второй тайм в Нанте!

Мохамед справа откликнулся на длинный заброс вперёд, опередил Ловрена и с четырнадцати метров послал мяч немного левее ворот.

Сентонз на фланге ударил по ногам Тальяфико.

Мохамед слева с двадцати двух метров пробил над дальней крестовиной ворот.

Диоманде в центре поля завалил на газон Ганаго.

Шерки исполнил подачу от углового флага, а Ляказет т помешал Лафону поймать мяч руками. Фол зафиксировал арбитр.

Толиссо у центрального круга ударил по ногам Бласа и получил жёлтую карточку.

Мохамед справа навесил к воротам, где удар Ганаго в упор в ближний угол Лопеш сумел отразить.

Ляказетт по центру не смог прорваться в чужую штрафную площадь через четырёх соперников.

Шерки справа рванул в штрафную площадь, но у него аккуратно смог отобрать мяч Паллуа.

У Сентонза справа подача не получилась. Мяч улетел за ворота.

Блас справа со штрафного навесил к дальней штанге, куда вышел Лопеш и кулаком выбил мяч к центральному кругу.

Шерки от углового флага навесил к дальней штанге, откуда мяч выбил Паллуа.

Шеркит выдал пас в штрафную площадь на Ляказетта, чей удар с четырнадцати метров заблокировал Паллуа.

38' В начале тайма небольшое преимущество было на стороне гостей, а теперь уже "Нант" стал больше времени проводить на чужой половине поля.

37' Жоао в центре поля получил повреждение в столкновении с соперником. Медики устраняют рассечение губы.

36' Мутуссами справа навесил к дальней штанге. Ганаго сделал себе скидку грудью, но удар Игнатиуса сумел заблокировать Кумбеди.

34' Замена в составе "Нанта": место Реми Дескампа в воротах занял Альбан Лафон.

33' ВАР усмотрел офсайд в эпизоде с голом и счёт на табло вернулся к нулям.

32' Грубейшую ошибку совершил Ловрен с передачей назад. Мутуссами сыграл на перехвате и убежал к воротам. Лопеш отразил удар Самуэля, но после добивания Нант всё же получил мяч в чужой сетке. Но...

31' Шерки с двадцати восьми метров пробил выше ворот.

30' Постепенно стыков становится всё больше. Грубости здесь нет, больше присутствует желание игроков заблокировать соперника.

28' Толиссо блокировал удар Бласа с четырнадцати метров и получил от Людовика по ногам. Снова медики вышли на поле. А у бровки в это время медики растирают бедро Дескампу.

27' Паллуа у центрального круга опередил Толиссо, но мяч вперёд отправил слишком сильно.

26' У Ганаго проблемы с бутсами. Игнатиус переобувается у бровки.А у Сиссоко проблемы со здоровьем. Медики вышли на поле.

24' Толиссо справа прострелил к дальней штанге. Ляказетт выскочил на опережение, не немного не дотянулся до мяча.

23' Обе команды первую половину тайма отыграли очень осторожно. Были подходы к воротам с опасными ударами, но голкиперам пока удаётся с этим справляться.

22' Блас справа от угла штрафной площади пробил по воротам. Лопеш сумел сложиться и поймать мяч.

21' Блас справа выдал пас вперёд на Мохамеда, который забежал в офсайд.

20' Кумбеди на правом фланге не смог обыграть Жоао и войти в штрафную площадь хозяев.

18' "Нант" организовал пару выпадов вперёд по флангам. Удачно перевести мяч в центральную зону хозяевам не удалось.

17' Блас от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч вынес Мендес.

16' Баркола на чужой половине поля сыграл на перехвате, но Дескамп рванул навстречу Бредли и за пределами штрафной площади уверенно сыграл ногами, выбив мяч.

15' Удар Толиссо с двадцати пяти метров заблокировал Паллуа.

14' Ганаго на чужой половине поля мяч попал в руки.

13' Медики оказывают Паллуа помощь. Небольшая пауза в матче.

12' Кумбеди на чужой половине поля прыгнул в ноги Паллуа. Странно, что арбитр за такой фол не показал карточки.

11' Шерки от углового флага навесил к дальней штанге, где головой удар нанёс Ловрен. Вот только арбитры усмотрели, что мяч в воздухе покинул пределы поля.

10' Тальяфико слева прошёл вперёд и заработал угловой удар. после розыгрыша Мендес навесил к дальней штанге и заработал следующий "стандарт".

9' Обменялись команды длинными забросами вперёд. Мяч в обоих случаях стал лёгкой добычей игроков обороны.

8' "Нант" аккуратно выстраивает три линии обороны и не даёт соперникам свободного пространства.

7' В первые минуты встречи "Лион" увереннее контролирует мяч. гости при этом играют очень осторожно и на обострения не идут.

6' Шерки от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч упал в ноги Ловрену, который пробил слабо и левее створа.

5' "Лион" пару выпадов к чужим воротам. Оборона хозяев ударов по воротам не позволила.

4' Следующий угловой удар у хозяев опасным не получился, но мяч остался у штрафной площади "Лиона".

3' Хозяева быстро заработали угловой удар. Мяч был направлен к ближней штанге и после серии касаний оказался у Кастелетто. Жан-Шарль слева с двенадцати метров мощно пробил под перекладину, но Лопеш успел выставить руку и отбил футбольный снаряд.

2' "Нант" играет в жёлтой форме, "Лион" - в белой.