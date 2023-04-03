История личных встреч
Нант
Лион
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
87.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 7 побед
23 матча
17.4%
26.1%
56.5%
4 победы 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
8.7%
43.5%
47.8%
2 победы 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.08
0.73
Среднее время на гол
83
123
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
35
28
Голов в среднем за матч
1.52
1.22
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
59
73
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делор Анди
|2 (2)
|0.5
|Молле Флоран
|1
|0.25
|Мохамед Мостафа
|1
|0.25
|Гессан Эванн
|1
|0.25
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ляказетт Александр
|4
|1
|Баркола Бредли
|2
|0.5
|Жефферсон
|1
|0.25
|Шерки Райан
|1
|0.25
|Тальяфико Николас
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Шарль
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баркола Бредли
|1
|0
|Диоманде Синали
|1
|0
Результаты матчей
Нант
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лион
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Нант
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Лион
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
5
Нант
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Лион
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
5
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нант - Реймс 0:3 Лион - Нант 1:1 Нант - Ницца 2:2 ПСЖ - Нант 4:2
Нант - Ланс 2:1 Нант - Ренн 0:1 Нант - Ювентус 0:3 Ланс - Нант 3:1 Ювентус - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:0 Анже - Нант 1:1 Аяччо - Нант 0:2 Нант - Марсель 0:2 Клермон - Нант 0:0 Таон - Нант 0:0 Монпелье - Нант 0:3 Нант - Лион 0:0 Вир - Нант 0:2 Нант - Осер 1:0 Труа - Нант 0:0
Лион
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3 Лион - Лорьян 0:0
Лион - Гренобль 2:1 Анже - Лион 1:3 Осер - Лион 2:1 Лион - Ланс 2:1 Лион - Лилль 2:2 Труа - Лион 1:3 Лион - Брест 0:0 Аяччо - Лион 0:2 Шамбери - Лион 0:3 Лион - Страсбург 1:2 Нант - Лион 0:0 Лион - Мец 2:1 Лион - Клермон 0:1 Брест - Лион 2:4 Лион - Монца 1:2 Лион - Сошо 1:1
Результаты матчей
Нант
Лион
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
3 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Нант
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|Лион
|Ляказетт Александр
|4 (1)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|4
|Тулуза
|Абухляль Закария
|3
|Реймс
|Адлен Мартин
|3
|Таон
|Wilfried Rother
|1
|Марсель
|Эрик-Бертран Байи
|1
|Гранвиль
|Guillaume Buon
|1
|Бордо
|Мпуту Малкольм-Бокеле
|1
|Вильрю
|Joachim Milla
|1
Прогнозы на матч Нант - Лион
Исход игры
Нант
2.8% (1)
Ничья
30.6% (11)
Лион
66.7% (24)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (18)
Меньше
45.45% (15)
Обе команды забьют
Да
81.82% (27)
Нет
18.18% (6)
Популярный счёт
1:2 Лион
38.9% (14)
1:1 Ничья
25% (9)
0:1 Лион
16.7% (6)
2:4 Лион
5.6% (2)
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