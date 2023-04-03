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  4. Кубок 2022-2023

Франция: Кубок
2022-2023

Нант
 
Позже
Лион
Прогнозы 36
Нант 2.8% (1)
X 30.6% (11)
Лион 66.7% (24)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Лион
3.58
3.60
3.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Нант
Лион

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
87.5%
6 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 7 побед

23 матча

17.4%
26.1%
56.5%
4 победы 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

8.7%
43.5%
47.8%
2 победы 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
3:0
К
3:4
Л1
0:1
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
3:2
Л1
0:6
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
1:0
К
3:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
2:1

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.08
0.73

Среднее время на гол

83
123

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

35
28

Голов в среднем за матч

1.52
1.22

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

59
73

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делор Анди 2 (2) 0.5
Молле Флоран 1 0.25
Мохамед Мостафа 1 0.25
Гессан Эванн 1 0.25
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ляказетт Александр 4 1
Баркола Бредли 2 0.5
Жефферсон 1 0.25
Шерки Райан 1 0.25
Тальяфико Николас 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Шарль 1 0
Гессан Эванн 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баркола Бредли 1 0
Диоманде Синали 1 0

Результаты матчей

Нант
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лион
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Нант
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Лион
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
5
Нант
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Лион
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нант - Реймс 0:3 Лион - Нант 1:1 Нант - Ницца 2:2 ПСЖ - Нант 4:2
Нант - Ланс 2:1 Нант - Ренн 0:1 Нант - Ювентус 0:3 Ланс - Нант 3:1 Ювентус - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:0 Анже - Нант 1:1 Аяччо - Нант 0:2 Нант - Марсель 0:2 Клермон - Нант 0:0 Таон - Нант 0:0 Монпелье - Нант 0:3 Нант - Лион 0:0 Вир - Нант 0:2 Нант - Осер 1:0 Труа - Нант 0:0
Лион
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3 Лион - Лорьян 0:0
Лион - Гренобль 2:1 Анже - Лион 1:3 Осер - Лион 2:1 Лион - Ланс 2:1 Лион - Лилль 2:2 Труа - Лион 1:3 Лион - Брест 0:0 Аяччо - Лион 0:2 Шамбери - Лион 0:3 Лион - Страсбург 1:2 Нант - Лион 0:0 Лион - Мец 2:1 Лион - Клермон 0:1 Брест - Лион 2:4 Лион - Монца 1:2 Лион - Сошо 1:1

Результаты матчей

Нант
Лион

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Нант
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1/8 финала
3 Анже
5 Нант
3 Лорьян
5 Ланс
6 Лион
4 Лилль
0 Вьерзон
1 Гренобль
2 Марсель
1 ПСЖ
6 Париж
7 Анси
3 Тулуза
1 Реймс
2 Осер
3 Родез
1/4 финала
2 Нант
1 Ланс
2 Лион
1 Гренобль
8 Марсель
9 Анси
6 Тулуза
1 Родез
1/2 финала
0 Нант
0 Лион
0 Анси
0 Тулуза
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 5
Лион Ляказетт Александр 4 (1)
Тулуза Даллинга Тийс 4
Тулуза Абухляль Закария 3
Реймс Адлен Мартин 3
Весь список

Топ нарушителей
Таон Wilfried Rother 1
Марсель Эрик-Бертран Байи 1
Гранвиль Guillaume Buon 1
Бордо Мпуту Малкольм-Бокеле 1
Вильрю Joachim Milla 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нант - Лион от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 апреля 2023, осталось 2 дня 13 часов 56 минут.



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    • Прогнозы 36
    Нант 2.8% (1)
    X 30.6% (11)
    Лион 66.7% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нант
    Ничья
    Лион
    3.58
    3.60
    3.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Нант - Лион онлайн

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    Прогнозы на матч Нант - Лион

    Исход игры
    Нант
    2.8% (1)
    Ничья
    30.6% (11)
    Лион
    66.7% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (18)
    Меньше
    45.45% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    81.82% (27)
    Нет
    18.18% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Лион
    38.9% (14)
    1:1 Ничья
    25% (9)
    0:1 Лион
    16.7% (6)
    2:4 Лион
    5.6% (2)
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    Нант
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