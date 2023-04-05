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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Жил Висенте
0:0
Второй тайм: 54'
Спортинг Л
0'

Ход матча

46'
 
Сантуш Нуну II
Инасиу Гонсалу
Прогнозы 120
Жил Висенте 0.8% (1)
X 1.7% (2)
Спортинг Л 97.5% (117)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жил Висенте
Ничья
Спортинг Л
9.00
5.00
1.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Эндрю
15
Карраса
Моура
72
Араужу
Томаш
26
Рубен
Мигель
19
Марин
Адриан
21
Карвалью
Витор
8
Абурджания
Георгий
77
Мурило
Коста
10
Фудзимото
Канья
11
Хавьер
Марлон
9
Франсиско
Мартинес
1
Адан
Антонио
3
Сен-Жюст
Джеремая
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
47
Эсгаю
Рикарду
15
Угарте
Мануэль
5
Морита
Хидемаса
2
Матеус
Рейс
10
Эдвардс
Маркус
79
Чермити
Юссеф
28
Поте
Жил Висенте
4-2-3-1
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Жил Висенте
Спортинг Л

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
3 победы 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

17.6%
17.6%
64.8%
3 победы 3 ничьи 11 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
КЛ
0:1
ПЛ
6:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1
0.78

Среднее время на гол

90
115

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

2.67
2.13

Среднее время на гол

33
42

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.88
1.41

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

47
63

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 13 (2) 0.5
Мурило Коста 4 (1) 0.15
Карвалью Витор 3 0.12
Алипур Али 2 0.08
Араужу Томаш 1 0.04
Босельи Хуан 1 0.04
Тиба Педру 1 0.04
Карраса Моура 0 0
Фудзимото Канья 0 0
Фильо Жозе Карлос 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Сантана Элдер 0 0
Ауашерия Билель 0 0
Буэно Матеус 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 11 (5) 0.42
Сантуш Нуну II 7 0.27
Эдвардс Маркус 6 0.23
Паулинью Жуан 5 0.19
Тринкан Франсишку 5 0.19
Морита Хидемаса 5 0.19
Порро Педро 3 (1) 0.12
Чермити Юссеф 2 0.08
Рошинья Кошта 1 0.04
Сен-Жюст Джеремая 1 0.04
Матеус Рейс 1 0.04
Луис Матеус II 1 0.04
Бельерин Эктор 1 0.04
Инасиу Гонсалу 0 0
Эсгаю Рикарду 0 0
Артур Гомес VIII 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвалью Витор 7 1
Марин Адриан 4 1
Абурджания Георгий 5 0
Кунья Лукас 5 0
Фильо Жозе Карлос 4 0
Франсиско Мартинес 4 0
Ауашерия Билель 4 0
Босельи Хуан 4 0
Араужу Томаш 4 0
Тиба Педру 3 0
Рубен Мигель 3 0
Вильодрес Кевин 3 0
Крицюк Станислав 2 0
Алипур Али 2 0
Гомес Энрике 2 0
Эндрю 1 0
Симоэш Андре 1 0
Сантана Элдер 1 0
Карраса Моура 1 0
Фудзимото Канья 1 0
Мурило Коста 1 0
Буэно Матеус 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угарте Мануэль 9 0
Поте 7 0
Коатес Себастьян 6 0
Порро Педро 4 1
Эсгаю Рикарду 5 0
Сантуш Нуну II 4 0
Эдвардс Маркус 4 0
Матеус Рейс 4 0
Адан Антонио 3 0
Паулинью Жуан 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Инасиу Гонсалу 3 0
Чермити Юссеф 3 0
Рошинья Кошта 2 0
Сен-Жюст Джеремая 2 0
Тринкан Франсишку 2 0
Эссугу Дариу 0 1
Нету Луиш 1 0
Бельерин Эктор 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Луис Матеус II 1 0
Иссааку Фатаву 1 0
Диоманде Усман 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Спортинг Л
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

5
5
Жил Висенте
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Спортинг Л
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

17
4

Волевые поражения

10
32
Жил Висенте
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Спортинг Л
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
16% (4)
40% (10)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
28% (7)
52% (13)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

18
8

Волевые поражения

15
37

Голы по времени матча

Забито

11
16
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 16
0
0%
3
19%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
45%
4
25%
76-90

Пропущено

11
17
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
3
27%
5
29%
29%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
3
27%
7
41%
76-90

Забито

14
33
6 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 10
16 Не забивали 13
1
7%
4
12%
1-15
4
29%
5
15%
16-30
1
7%
6
18%
31-45
4
29%
7
21%
46-60
2
14%
4
12%
61-75
2
14%
7
21%
76-90

Пропущено

22
9
14 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
5
23%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
6
27%
2
22%
31-45
5
23%
2
22%
46-60
2
9%
3
33%
61-75
1
5%
2
22%
76-90

Забито

25
49
11 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 26
7 Забивали первыми 17
8 Не забивали 4
1
4%
7
14%
1-15
6
24%
8
16%
16-30
4
16%
8
16%
31-45
5
20%
9
18%
46-60
2
8%
6
12%
61-75
7
28%
11
22%
76-90

Пропущено

33
26
20 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 16
6
18%
1
4%
1-15
5
15%
1
4%
16-30
9
27%
7
27%
31-45
5
15%
4
15%
46-60
4
12%
4
15%
61-75
4
12%
9
35%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эшторил - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Порту - Жил Висенте 1:2
Жил Висенте - Визела 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Порту - Жил Висенте 2:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Насьонал Мадейра 2:0 Спортинг Ковилья - Жил Висенте 2:2 Бенфика - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Арока 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1
Спортинг Л
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - СВ Ла Фама 1:2 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Эстудиантес 6:0
Спортинг Л - Боавишта 3:0 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Унистарс - Спортинг Л 0:1 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Спортинг Л - Индепендиенте Санта-Фе 0:2 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Спортинг Л - Порту 1:2 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Брага 5:0 Спортинг Л - Порту 0:2 Арока - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2

Результаты матчей

Жил Висенте
Спортинг Л

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
5 раз 38%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
7 раз 54%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

3:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
6 раз 24%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 44%
0
7 раз 28%
2
6 раз 24%
3
1 раз 4%
3
9 раз 36%
2
6 раз 24%
0
4 раза 16%
1
4 раза 16%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
12
1
3
9
1.5
11
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
3
4
9
1.5
6
6
1
12
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
7
0.5
Больше Меньше
21
4
7
18
1.5
17
8
1
24
2.5
11
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 26 23 2 1 67 - 14 71
2.
Порту
 26 19 4 3 56 - 17 61
3.
Брага
 26 19 2 5 56 - 23 59
4.
Спортинг Л
 0:0 26 17 3 6 52 - 23 54
5.
Арока
 26 11 8 7 30 - 32 41
6.
Витория Гимарайнш
 26 12 5 9 25 - 29 41
7.
Каза Пиа
 26 11 5 10 23 - 27 38
8.
Визела
 26 10 5 11 30 - 28 35
9.
Риу Аве
 26 9 6 11 25 - 29 33
10.
Фамаликан
 26 10 3 13 25 - 33 33
11.
Шавиш
 26 8 8 10 27 - 33 32
12.
Жил Висенте
 0:0 26 8 6 12 26 - 32 30
13.
Боавишта
 26 8 6 12 30 - 44 30
14.
Портимоненсе
 26 8 2 16 18 - 33 26
15.
Эшторил
 26 7 4 15 22 - 39 25
16.
Маритиму
 26 5 4 17 21 - 49 19
17.
Пасуш де Феррейра
 26 4 5 17 19 - 43 17
18.
Санта-Клара
 26 3 6 17 17 - 41 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 12 1 0 42 - 10 37
2.
Спортинг Л
 0:0 13 11 0 2 35 - 7 33
3.
Порту
 13 11 0 2 36 - 9 33
4.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
5.
Брага
 12 8 2 2 23 - 6 26
6.
Арока
 13 7 2 4 19 - 16 23
7.
Риу Аве
 13 7 1 5 14 - 10 22
8.
Фамаликан
 13 7 1 5 13 - 10 22
9.
Каза Пиа
 13 6 3 4 12 - 9 21
10.
Боавишта
 13 5 5 3 16 - 17 20
11.
Визела
 13 5 2 6 15 - 14 17
12.
Портимоненсе
 13 5 2 6 10 - 12 17
13.
Жил Висенте
 0:0 13 4 5 4 11 - 11 17
14.
Шавиш
 13 3 5 5 15 - 17 14
15.
Маритиму
 13 4 2 7 14 - 18 14
16.
Эшторил
 13 4 2 7 12 - 22 14
17.
Санта-Клара
 13 2 4 7 13 - 25 10
18.
Пасуш де Феррейра
 13 2 2 9 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 11 1 1 25 - 4 34
2.
Брага
 14 11 0 3 33 - 17 33
3.
Порту
 13 8 4 1 20 - 8 28
4.
Спортинг Л
 0:0 13 6 3 4 17 - 16 21
5.
Визела
 13 5 3 5 15 - 14 18
6.
Шавиш
 13 5 3 5 12 - 16 18
7.
Арока
 13 4 6 3 11 - 16 18
8.
Каза Пиа
 13 5 2 6 11 - 18 17
9.
Витория Гимарайнш
 12 4 2 6 11 - 19 14
10.
Жил Висенте
 0:0 13 4 1 8 15 - 21 13
11.
Эшторил
 13 3 2 8 10 - 17 11
12.
Риу Аве
 13 2 5 6 11 - 19 11
13.
Фамаликан
 13 3 2 8 12 - 23 11
14.
Боавишта
 13 3 1 9 14 - 27 10
15.
Пасуш де Феррейра
 13 2 3 8 10 - 20 9
16.
Портимоненсе
 13 3 0 10 8 - 21 9
17.
Санта-Клара
 13 1 2 10 4 - 16 5
18.
Маритиму
 13 1 2 10 7 - 31 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 13 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Шавиш Гимарайнш Рикарду 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 1 10
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Боавишта Кэннон Реджи 2 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Инасиу Гонсалу уходит с поля. Сантуш Нуну II выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 71% завершится победой Спортинг Л.
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Прогнозы 120
Жил Висенте 0.8% (1)
X 1.7% (2)
Спортинг Л 97.5% (117)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жил Висенте
Ничья
Спортинг Л
9.00
5.00
1.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Жил Висенте 0:0 Спортинг Л

Исход игры
Жил Висенте
0.8% (1)
Ничья
1.7% (2)
Спортинг Л
97.5% (117)
Тотал 2.5
Больше
51.69% (61)
Меньше
48.31% (57)
Обе команды забьют
Да
49.15% (58)
Нет
50.85% (60)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
34.2% (41)
0:2 Спортинг Л
31.7% (38)
0:1 Спортинг Л
13.3% (16)
1:3 Спортинг Л
11.7% (14)
0:3 Спортинг Л
3.3% (4)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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Жил Висенте
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