Тур: 25. Стадион: Municipal de Barcelos.
0:0
Конец матча
0'
90' Желтая карточкаТиба Педру
90' Желтая карточкаТанлонго Матео
90' Желтая карточкаСен-Жюст Джеремая
90'+7
Ход матча
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
42
Эндрю
72
Араужу
Томаш
26
Рубен
Мигель
19
Марин
Адриан
77
Мурило
Коста
28
Поте
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
-
72 Араужу ТомашЗащитник
-
26 RubenЗащитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мурило КостаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
- Защитник
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
- Защитник
-
20 Босельи ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Sousa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 ПотеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Артур ГомесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
История личных встреч
Жил Висенте
Спортинг Л
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
14 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
3 победы 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
17.6%
17.6%
64.8%
3 победы 3 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1
0.78
Среднее время на гол
90
115
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
2.67
2.13
Среднее время на гол
33
42
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
1.88
1.41
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
47
63
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|0.5
|Мурило Коста
|4 (1)
|0.15
|Карвалью Витор
|3
|0.12
|Алипур Али
|2
|0.08
|Араужу Томаш
|1
|0.04
|Босельи Хуан
|1
|0.04
|Тиба Педру
|1
|0.04
|Карраса Моура
|0
|0
|Фудзимото Канья
|0
|0
|Фильо Жозе Карлос
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
|Сантана Элдер
|0
|0
|Ауашерия Билель
|0
|0
|Буэно Матеус
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поте
|11 (5)
|0.42
|Сантуш Нуну II
|7
|0.27
|Эдвардс Маркус
|6
|0.23
|Паулинью Жуан
|5
|0.19
|Тринкан Франсишку
|5
|0.19
|Морита Хидемаса
|5
|0.19
|Порро Педро
|3 (1)
|0.12
|Чермити Юссеф
|2
|0.08
|Рошинья Кошта
|1
|0.04
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.04
|Матеус Рейс
|1
|0.04
|Луис Матеус II
|1
|0.04
|Бельерин Эктор
|1
|0.04
|Инасиу Гонсалу
|0
|0
|Эсгаю Рикарду
|0
|0
|Артур Гомес VIII
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвалью Витор
|7
|1
|Марин Адриан
|4
|1
|Абурджания Георгий
|5
|0
|Кунья Лукас
|5
|0
|Фильо Жозе Карлос
|4
|0
|Франсиско Мартинес
|4
|0
|Тиба Педру
|4
|0
|Ауашерия Билель
|4
|0
|Босельи Хуан
|4
|0
|Араужу Томаш
|4
|0
|Рубен Мигель
|3
|0
|Вильодрес Кевин
|3
|0
|Крицюк Станислав
|2
|0
|Алипур Али
|2
|0
|Гомес Энрике
|2
|0
|Эндрю
|1
|0
|Симоэш Андре
|1
|0
|Сантана Элдер
|1
|0
|Карраса Моура
|1
|0
|Фудзимото Канья
|1
|0
|Мурило Коста
|1
|0
|Буэно Матеус
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угарте Мануэль
|9
|0
|Поте
|7
|0
|Коатес Себастьян
|6
|0
|Порро Педро
|4
|1
|Эсгаю Рикарду
|5
|0
|Сантуш Нуну II
|4
|0
|Эдвардс Маркус
|4
|0
|Матеус Рейс
|4
|0
|Адан Антонио
|3
|0
|Сен-Жюст Джеремая
|3
|0
|Паулинью Жуан
|3
|0
|Морита Хидемаса
|3
|0
|Инасиу Гонсалу
|3
|0
|Чермити Юссеф
|3
|0
|Рошинья Кошта
|2
|0
|Тринкан Франсишку
|2
|0
|Эссугу Дариу
|0
|1
|Нету Луиш
|1
|0
|Бельерин Эктор
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
|Танлонго Матео
|1
|0
|Иссааку Фатаву
|1
|0
|Диоманде Усман
|1
|0
Результаты матчей
Жил Висенте
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Спортинг Л
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
5
5
Жил Висенте
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Спортинг Л
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
17
4
Волевые поражения
10
32
Жил Висенте
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (10)
46% (12)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Спортинг Л
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
15% (4)
42% (11)
42% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
31% (8)
50% (13)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
11
Волевые победы
18
8
Волевые поражения
15
37
Голы по времени матча
Забито
11
16
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
0
0%
3
19%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
45%
4
25%
76-90
Пропущено
11
17
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
3
27%
5
29%
29%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
3
27%
7
41%
76-90
Забито
14
33
6 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
1
7%
4
12%
1-15
4
29%
5
15%
16-30
1
7%
6
18%
31-45
4
29%
7
21%
46-60
2
14%
4
12%
61-75
2
14%
7
21%
76-90
Пропущено
22
9
14 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
5
23%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
6
27%
2
22%
31-45
5
23%
2
22%
46-60
2
9%
3
33%
61-75
1
5%
2
22%
76-90
Забито
25
49
11 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 26
7 Забивали первыми 17
9 Не забивали 5
1
4%
7
14%
1-15
6
24%
8
16%
16-30
4
16%
8
16%
31-45
5
20%
9
18%
46-60
2
8%
6
12%
61-75
7
28%
11
22%
76-90
Пропущено
33
26
20 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 16
6
18%
1
4%
1-15
5
15%
1
4%
16-30
9
27%
7
27%
31-45
5
15%
4
15%
46-60
4
12%
4
15%
61-75
4
12%
9
35%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эшторил - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Порту - Жил Висенте 1:2
Жил Висенте - Визела 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Порту - Жил Висенте 2:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Насьонал Мадейра 2:0 Спортинг Ковилья - Жил Висенте 2:2 Бенфика - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Арока 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1
Спортинг Л
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - СВ Ла Фама 1:2 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Эстудиантес 6:0
Спортинг Л - Боавишта 3:0 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Унистарс - Спортинг Л 0:1 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Спортинг Л - Индепендиенте Санта-Фе 0:2 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Спортинг Л - Порту 1:2 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Брага 5:0 Спортинг Л - Порту 0:2 Арока - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2
Результаты матчей
Жил Висенте
Спортинг Л
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
5 раз 38%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
7 раз 54%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
3:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
6 раз 23%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 42%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
3
9 раз 35%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
1
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Жил Висенте
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
121
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
49
67
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
215
719
179
125
1115
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|13 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|11 (7)
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|12
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|1 10
|Витория Гимарайнш
|Амаро Андре
|1 10
|Боавишта
|Кэннон Реджи
|2 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жил Висенте 0:0 Спортинг Л
Исход игры
Жил Висенте
0.8% (1)
Ничья
1.7% (2)
Спортинг Л
97.5% (117)
Тотал 2.5
Больше
51.69% (61)
Меньше
48.31% (57)
Обе команды забьют
Да
49.15% (58)
Нет
50.85% (60)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
34.2% (41)
0:2 Спортинг Л
31.7% (38)
0:1 Спортинг Л
13.3% (16)
1:3 Спортинг Л
11.7% (14)
0:3 Спортинг Л
3.3% (4)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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