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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 25. Стадион: .
Жил Висенте
0:0
Конец матча
Спортинг Л
0'
90' Желтая карточка
Тиба Педру
90' Желтая карточка
Танлонго Матео
90' Желтая карточка
Сен-Жюст Джеремая
90'+7

Ход матча

46'
 
Сантуш Нуну II
Инасиу Гонсалу
67'
Ауашерия Билель
Хавьер Марлон
 
67'
Тиба Педру
Фудзимото Канья
 
72'
Перейра Габриэл
Араужу Томаш
 
76'
 
Тринкан Франсишку
Угарте Мануэль
76'
 
Артур Гомес
Эсгаю Рикарду
85'
 
Танлонго Матео
Морита Хидемаса
86'
Фильо Жозе Карлос
Мурило Коста
 
90'
Тиба Педру
 
90'
 
Танлонго Матео
90'
 
Сен-Жюст Джеремая
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Жил Висенте 0.8% (1)
X 1.7% (2)
Спортинг Л 97.5% (117)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Эндрю
15
Карраса
Моура
72
Араужу
Томаш
26
Рубен
Мигель
19
Марин
Адриан
21
Карвалью
Витор
8
Абурджания
Георгий
77
Мурило
Коста
10
Фудзимото
Канья
11
Хавьер
Марлон
9
Франсиско
Мартинес
1
Адан
Антонио
3
Сен-Жюст
Джеремая
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
47
Эсгаю
Рикарду
15
Угарте
Мануэль
5
Морита
Хидемаса
2
Матеус
Рейс
10
Эдвардс
Маркус
79
Чермити
Юссеф
28
Поте
Жил Висенте
4-2-3-1
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Жил Висенте
Спортинг Л

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 11 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
3 победы 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

17.6%
17.6%
64.8%
3 победы 3 ничьи 11 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
КЛ
0:1
ПЛ
6:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1
0.78

Среднее время на гол

90
115

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

2.67
2.13

Среднее время на гол

33
42

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.88
1.41

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

47
63

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 13 (2) 0.5
Мурило Коста 4 (1) 0.15
Карвалью Витор 3 0.12
Алипур Али 2 0.08
Араужу Томаш 1 0.04
Босельи Хуан 1 0.04
Тиба Педру 1 0.04
Карраса Моура 0 0
Фудзимото Канья 0 0
Фильо Жозе Карлос 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Сантана Элдер 0 0
Ауашерия Билель 0 0
Буэно Матеус 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 11 (5) 0.42
Сантуш Нуну II 7 0.27
Эдвардс Маркус 6 0.23
Паулинью Жуан 5 0.19
Тринкан Франсишку 5 0.19
Морита Хидемаса 5 0.19
Порро Педро 3 (1) 0.12
Чермити Юссеф 2 0.08
Рошинья Кошта 1 0.04
Сен-Жюст Джеремая 1 0.04
Матеус Рейс 1 0.04
Луис Матеус II 1 0.04
Бельерин Эктор 1 0.04
Инасиу Гонсалу 0 0
Эсгаю Рикарду 0 0
Артур Гомес VIII 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвалью Витор 7 1
Марин Адриан 4 1
Абурджания Георгий 5 0
Кунья Лукас 5 0
Фильо Жозе Карлос 4 0
Франсиско Мартинес 4 0
Тиба Педру 4 0
Ауашерия Билель 4 0
Босельи Хуан 4 0
Араужу Томаш 4 0
Рубен Мигель 3 0
Вильодрес Кевин 3 0
Крицюк Станислав 2 0
Алипур Али 2 0
Гомес Энрике 2 0
Эндрю 1 0
Симоэш Андре 1 0
Сантана Элдер 1 0
Карраса Моура 1 0
Фудзимото Канья 1 0
Мурило Коста 1 0
Буэно Матеус 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угарте Мануэль 9 0
Поте 7 0
Коатес Себастьян 6 0
Порро Педро 4 1
Эсгаю Рикарду 5 0
Сантуш Нуну II 4 0
Эдвардс Маркус 4 0
Матеус Рейс 4 0
Адан Антонио 3 0
Сен-Жюст Джеремая 3 0
Паулинью Жуан 3 0
Морита Хидемаса 3 0
Инасиу Гонсалу 3 0
Чермити Юссеф 3 0
Рошинья Кошта 2 0
Тринкан Франсишку 2 0
Эссугу Дариу 0 1
Нету Луиш 1 0
Бельерин Эктор 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Луис Матеус II 1 0
Танлонго Матео 1 0
Иссааку Фатаву 1 0
Диоманде Усман 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Спортинг Л
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

5
5
Жил Висенте
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Спортинг Л
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

17
4

Волевые поражения

10
32
Жил Висенте
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (10)
46% (12)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Спортинг Л
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
15% (4)
42% (11)
42% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
31% (8)
50% (13)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

18
8

Волевые поражения

15
37

Голы по времени матча

Забито

11
16
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
0
0%
3
19%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
3
27%
2
13%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
45%
4
25%
76-90

Пропущено

11
17
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
9%
1
6%
1-15
2
18%
1
6%
16-30
3
27%
5
29%
29%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
3
27%
7
41%
76-90

Забито

14
33
6 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 18
3 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
1
7%
4
12%
1-15
4
29%
5
15%
16-30
1
7%
6
18%
31-45
4
29%
7
21%
46-60
2
14%
4
12%
61-75
2
14%
7
21%
76-90

Пропущено

22
9
14 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
5
23%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
6
27%
2
22%
31-45
5
23%
2
22%
46-60
2
9%
3
33%
61-75
1
5%
2
22%
76-90

Забито

25
49
11 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 26
7 Забивали первыми 17
9 Не забивали 5
1
4%
7
14%
1-15
6
24%
8
16%
16-30
4
16%
8
16%
31-45
5
20%
9
18%
46-60
2
8%
6
12%
61-75
7
28%
11
22%
76-90

Пропущено

33
26
20 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 16
6
18%
1
4%
1-15
5
15%
1
4%
16-30
9
27%
7
27%
31-45
5
15%
4
15%
46-60
4
12%
4
15%
61-75
4
12%
9
35%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эшторил - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Порту - Жил Висенте 1:2
Жил Висенте - Визела 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Порту - Жил Висенте 2:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Жил Висенте - Насьонал Мадейра 2:0 Спортинг Ковилья - Жил Висенте 2:2 Бенфика - Жил Висенте 3:1 Жил Висенте - Арока 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 1:2 Жил Висенте - Брага 0:1
Спортинг Л
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - СВ Ла Фама 1:2 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Эстудиантес 6:0
Спортинг Л - Боавишта 3:0 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Унистарс - Спортинг Л 0:1 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Спортинг Л - Индепендиенте Санта-Фе 0:2 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Спортинг Л - Порту 1:2 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Брага 5:0 Спортинг Л - Порту 0:2 Арока - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 2:1 Бенфика - Спортинг Л 2:2

Результаты матчей

Жил Висенте
Спортинг Л

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
5 раз 38%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
7 раз 54%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

3:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
6 раз 23%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 42%
0
8 раз 31%
2
6 раз 23%
3
1 раз 4%
3
9 раз 35%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
1
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
1
3
10
1.5
11
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
6
7
1
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
21
5
7
19
1.5
17
9
1
25
2.5
11
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 26 23 2 1 67 - 14 71
2.
Порту
 26 19 4 3 56 - 17 61
3.
Брага
 26 19 2 5 56 - 23 59
4.
Спортинг Л
 26 17 3 6 52 - 23 54
5.
Арока
 26 11 8 7 30 - 32 41
6.
Витория Гимарайнш
 26 12 5 9 25 - 29 41
7.
Каза Пиа
 26 11 5 10 23 - 27 38
8.
Визела
 26 10 5 11 30 - 28 35
9.
Риу Аве
 26 9 6 11 25 - 29 33
10.
Фамаликан
 26 10 3 13 25 - 33 33
11.
Шавиш
 26 8 8 10 27 - 33 32
12.
Жил Висенте
 26 8 6 12 26 - 32 30
13.
Боавишта
 26 8 6 12 30 - 44 30
14.
Портимоненсе
 26 8 2 16 18 - 33 26
15.
Эшторил
 26 7 4 15 22 - 39 25
16.
Маритиму
 26 5 4 17 21 - 49 19
17.
Пасуш де Феррейра
 26 4 5 17 19 - 43 17
18.
Санта-Клара
 26 3 6 17 17 - 41 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 12 1 0 42 - 10 37
2.
Спортинг Л
 13 11 0 2 35 - 7 33
3.
Порту
 13 11 0 2 36 - 9 33
4.
Витория Гимарайнш
 14 8 3 3 14 - 10 27
5.
Брага
 12 8 2 2 23 - 6 26
6.
Арока
 13 7 2 4 19 - 16 23
7.
Риу Аве
 13 7 1 5 14 - 10 22
8.
Фамаликан
 13 7 1 5 13 - 10 22
9.
Каза Пиа
 13 6 3 4 12 - 9 21
10.
Боавишта
 13 5 5 3 16 - 17 20
11.
Визела
 13 5 2 6 15 - 14 17
12.
Портимоненсе
 13 5 2 6 10 - 12 17
13.
Жил Висенте
 13 4 5 4 11 - 11 17
14.
Шавиш
 13 3 5 5 15 - 17 14
15.
Маритиму
 13 4 2 7 14 - 18 14
16.
Эшторил
 13 4 2 7 12 - 22 14
17.
Санта-Клара
 13 2 4 7 13 - 25 10
18.
Пасуш де Феррейра
 13 2 2 9 9 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 13 11 1 1 25 - 4 34
2.
Брага
 14 11 0 3 33 - 17 33
3.
Порту
 13 8 4 1 20 - 8 28
4.
Спортинг Л
 13 6 3 4 17 - 16 21
5.
Визела
 13 5 3 5 15 - 14 18
6.
Шавиш
 13 5 3 5 12 - 16 18
7.
Арока
 13 4 6 3 11 - 16 18
8.
Каза Пиа
 13 5 2 6 11 - 18 17
9.
Витория Гимарайнш
 12 4 2 6 11 - 19 14
10.
Жил Висенте
 13 4 1 8 15 - 21 13
11.
Эшторил
 13 3 2 8 10 - 17 11
12.
Риу Аве
 13 2 5 6 11 - 19 11
13.
Фамаликан
 13 3 2 8 12 - 23 11
14.
Боавишта
 13 3 1 9 14 - 27 10
15.
Пасуш де Феррейра
 13 2 3 8 10 - 20 9
16.
Портимоненсе
 13 3 0 10 8 - 21 9
17.
Санта-Клара
 13 1 2 10 4 - 16 5
18.
Маритиму
 13 1 2 10 7 - 31 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 13 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
Спортинг Л Поте 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Шавиш Гимарайнш Рикарду 12
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 1 10
Витория Гимарайнш Амаро Андре 1 10
Боавишта Кэннон Реджи 2 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 120
    Жил Висенте 0.8% (1)
    X 1.7% (2)
    Спортинг Л 97.5% (117)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жил Висенте 0:0 Спортинг Л

    Исход игры
    Жил Висенте
    0.8% (1)
    Ничья
    1.7% (2)
    Спортинг Л
    97.5% (117)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.69% (61)
    Меньше
    48.31% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    49.15% (58)
    Нет
    50.85% (60)
    Популярный счёт
    1:2 Спортинг Л
    34.2% (41)
    0:2 Спортинг Л
    31.7% (38)
    0:1 Спортинг Л
    13.3% (16)
    1:3 Спортинг Л
    11.7% (14)
    0:3 Спортинг Л
    3.3% (4)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
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