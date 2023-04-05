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  4. Кубок Короля 2022-2023

Испания: Кубок Короля
2022-2023

Стадион: . Зрители: 94902 Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Барселона
0:3
Второй тайм: 66'
Реал Мадрид
0'
10' Желтая карточка
Роберто Серхи
16' Желтая карточка
Хави Эрнандес
26' Желтая карточка
Винисиус Жуниор
26' Желтая карточка
Гави
0:1
45' Гол
Винисиус Жуниор
0:2
50' Гол
Бензема Карим
0:3
58' Пенальти
Бензема Карим
Ошибка хозяев едва не привела к ...
0:3. Гол Карима Бензема с пеналь...
Проход и удар Араухо (видео). Ку...
Рафинья пробил выше цели (видео)...
Мощный удар Бальде (видео). Кубо...
0:2. Гол Карима Бензема (видео)....
0:1. Гол Жуниора Винисиуса (виде...
Бензема бьет с острого угла (вид...
Мяч попал в руку Алабы в штрафно...

Ход матча

10'
Роберто Серхи
 
16'
Хави Эрнандес
 
26'
 
Винисиус Жуниор
26'
Гави
 
45'
0:1
Винисиус Жуниор
(Бензема Карим)
50'
0:2
Бензема Карим
(Модрич Лука)
58'
0:3
Бензема Карим
60'
Фати Ансу
Кесси Франк
 
66'
Гарсия Эрик
Алонсо Маркос
 
66'
Торрес Ферран
Рафинья Диас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 311
Барселона 56.3% (175)
X 13.8% (43)
Реал Мадрид 29.9% (93)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Реал Мадрид
6.90
35.00
3.62
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
4
Араухо
Рональд
23
Кунде
Жюль
17
Алонсо
Маркос
28
Бальде
Алехандро
19
Кесси
Франк
5
Бускетс
Серхио
20
Роберто
Серхи
22
Рафинья
Диас
9
Левандовски
Роберт
30
Гави
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
12
Камавинга
Эдуардо
15
Вальверде
Федерико
8
Кроос
Тони
10
Модрич
Лука
21
Родриго
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
Барселона
4-3-3
Реал Мадрид
4-3-3

История личных встреч

Барселона
Реал Мадрид

32 матча

78.1%
21.9%
7.105427357601E-15%
25 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
46.9%
9.3%
14 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.6%
34.4%
7.105427357601E-15%
21 победа 11 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

53 матча

47.2%
18.9%
33.9%
25 побед 10 ничьих 18 побед

Первый тайм

26.4%
50.9%
22.7%
14 побед 27 ничьих 12 побед

Второй тайм

39.6%
37.7%
22.7%
21 победа 20 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
КК
0:1
С
1:3
ЛЛ
3:1
ТМК
0:1
ЛЛ
0:4
С
2:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
П
0:1
КК
0:3
КК
1:1
П
5:1
П
2:2
П
0:3
С
2:0
С
1:3
МКЧ
2:3
П
2:3
П
1:1
П
1:2
П
0:4
П
2:1
П
3:1
КК
1:2
П
3:4
П
2:1
П
2:1
КК
1:3
КК
1:1
П
2:2
СИ
2:1
СИ
3:2
П
1:2
КК
2:2
КК
1:2
П
1:3
С
3:2
С
2:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
0:2
КК
0:1
П
1:1
П
5:0
П
0:2
П
1:0
П
2:6
П
2:0
ПД
4:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

43
55

Голов в среднем за матч

1.65
2.04

Среднее время на гол

54
44

Всего голов

36
39

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

79
94

Голов в среднем за матч

1.49
1.77

Тотал матчей

2.5
52
Больше 98%
Меньше 2%
1
46
Больше 87%
Меньше 13%
7
36
Больше 68%
Меньше 32%
17
23
Больше 43%
Меньше 57%
30
10
Больше 19%
Меньше 81%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
52

Среднее время на гол

60
50

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 2 0.4
Левандовски Роберт 2 0.4
Дембеле Усман 2 0.4
Фати Ансу 2 0.4
Кесси Франк 1 0.2
Араухо Рональд 1 0.2
Альба Жорди 0 0
Кунде Жюль 0 0
Гарсия Эрик 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 3 0.6
Бензема Карим 3 (1) 0.6
Родриго 2 0.4
Себальос Дани 1 0.2
Милитао Эдер 1 0.2
Модрич Лука 0 0
Асенсио Марко 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хави Эрнандес 2 0
Гави 2 0
Бускетс Серхио 1 0
Роберто Серхи 1 0
Кесси Франк 1 0
Рафинья Диас 1 0
Педри 1 0
Торре Пабло 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Жуниор 4 0
Вальверде Федерико 2 0
Начо Фернандес 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Себальос Дани 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Реал Мадрид
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Барселона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Реал Мадрид
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

9
3
Барселона
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Реал Мадрид
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

9
3

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
1
11%
2
50%
91-120

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

10
8
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
1
10%
2
25%
91-120

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0
Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 3:0 Бетис - Барселона 1:2 Жирона - Барселона 0:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Хетафе 1:0 Сеута - Барселона 0:5 Реал Мадрид - Барселона 1:3 Бетис - Барселона 2:2 Атлетико М - Барселона 0:1 Интерсити - Барселона 3:4
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1
Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3 Аль-Ахли Каир - Реал Мадрид 1:4 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Валенсия 1:1

Результаты матчей

Барселона
Реал Мадрид

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Барселона
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2
1
2.5
1
1
2
1
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
2
2
2
2
3.5
1
3
4.5
1/8 финала
2 Вильярреал
3 Реал Мадрид
0 Леванте
2 Атлетико М
0 Сеута
5 Барселона
1 Реал Сосьедад
0 Мальорка
4 Бетис
6 Осасуна
0 Алавес
1 Севилья
0 Спортинг Хихон
4 Валенсия
1 Атлетик Б
0 Эспаньол
1/4 финала
3 Реал Мадрид
1 Атлетико М
1 Барселона
0 Реал Сосьедад
2 Осасуна
1 Севилья
1 Валенсия
3 Атлетик Б
1/2 финала
0 Реал Мадрид
1 Барселона
2 Осасуна
1 Атлетик Б
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Осасуна Кике Гарсия 5
Хетафе Мунир Эль-Хаддади 4
Севилья Эн-Несири Юссеф 4
Вильярреал Чуквезе Саму 4
Реал Сосьедад Наварро Роберто 4
Весь список

Топ нарушителей
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 4
Атлетико М Савич Стефан 1 1
Реал Сосьедад Браис Мендес 1 1
Барселона Хави Эрнандес 2
Осасуна Гомес Мойсес 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    68'
    Модрич снес в центре поля Бускетса. Было нарушение правил, да. Судья не дает карточки, поскольку фол был больше тактически тут.
  • 67'
    Ничего не получается у "Барселоны" сейчас. Какие-то попытки обострить ситуацию у ворот соперника предпринимают, конечно, "сине-гранатовые", но это все не то. 
  • Замена
    65'
    Замена в составе каталонского коллектива готовится. Если я правильно понимаю, даже не одна. Пока же вместо Маркоса Алонсо Эрик Гарсия выходит. Ферран Торрес вместо Рафиньи появился. Бразилец провел откровенно слабый матч. 
  • 64'
    Белый флаг выбрасывать "Барселоне" нельзя, ведь она играет дома и перед такой огромной аудиторией обязана выдавать свой максимум.
  • Замена
    63'
    Вместо Кесси на поле Фати в составе каталонцев появился. Ансу попытается спасти свою команду в оставшееся время матча. 
  • 61'
    Обступил "Реал" штрафную "Барселоны". Страшны подопечные Анчелотти, когда у них получается игра. В данном случае у мадридцев действительно как будто появились крылья. 
  • 60'
    Совсем что-то сегодня "Барселона" играет слабо играет в обороне! Снова с левого края идет передача на дальнюю штангу ворот "Барсы". Не удается в подкате до снаряда добраться Родриго! Каким-то чудом!
  • Пенальти
    58'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БЕНЗЕМА! 0:3!
    И третий мяч в ворота "Барселоны" на затихшем стадионе забивают мадридцы. Карим четко и мощно пробил в правый угол. Мяч влетел впритирку со стойкой.
  • Пенальти!
    57'
    ПЕНАЛЬТИ! В ворота "Барселоны"! Кесси зацепил на левом краю Винисиуса, который упал на газон. Рефери указал на "точку". По мне, так 100%-ный 11-метровый удар.
  • 56'
    Родриго мяч получил, отдал пас на Модрича. Лука выполнял прострельный пас, но никого в той зоне не оказалось. "Реал" опасно отвечает.
  • 55'
    Араухо сейчас отвоевал мяч у соперников, после чего внешней стороной стопы посылал мяч в дальний угол, но в цель попасть не сумел.
  • Опасный момент
    54'
    МОМЕНТ! Рафинья справа в чужой штрафной мяч получил. Наносил он удар в ближний угол, но послал сферу намного выше цели! Было опасно!
  • Угловой
    53'
    Угловой удар заработали каталонцы. Последовала подача в центр штрафной, где до снаряда никто из партнеров не добрался в этой игровой ситуации.
  • Опасный момент
    52'
    Бальде на левом краю мяч, после чего нанес удар в дальний рамки противника, но Куртуа до снаряда добрался, сумев выручить свой коллектив. 
  • 50'
    Классно разыграли свой очередной момент игроки "Реала", сумев отправить мяч в сетку ворот соперника. Ну, а "Барселона" в обороне сыграла как-то невзрачно.
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    • Описание гола
      49'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БЕНЗЕМА! 0:2!
      А вот тут уж точно забивает Бензема! Провал в опорной зоне у хозяев. Передача от Модрича на Бензема. Беспрепятственно бьет француз в левый от себя угол, и сфера оказывается в сетке!
    • 48'
      Винисиус 1 в 1 переиграл Араухо, после чего выполнил прострельный пас в центр штрафной, но там до мяча кто-то из защитников "Барсы" добрался.
    • 47'
      94 902 зрителя сегодня на "Камп Ноу Спотифай" присутствует. Фактически аншлаг на стадионе в Барселоне. Великолепная атмосфера тут.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина встречи! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 0:1. Впереди мадридский "Реал"! Сюжет в полуфинальной кубковой дуэли закручивается очень интересно!
    • Описание гола
      45'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВИНИСИУС! 0:1!
      Открывает счет "Реал"! Классно на контратаке соперника поймали мадридцы. Пошла передача с правого края на Винисиуса. Тот отдал на Бензема, получил ответный пас. Выстрелил в итоге по рамке Жуниор. Кунде заблокировал удар, но мяч все равно летел в ворота, и уже с "ленточки" сферу переправил в сетку Бензема. Все-таки пока на бразильца мяч записывают.
    • 44'
      Снова против Винисиуса плотно работает Араухо, который выбивает мяч за боковую линию. Бензема мы сегодня и вовсе на поле не видим. Как умело прячется Карим. 
    • 43'
      Действуют на малых скоростях в первом тайме соперники. А ведь начинали они встречу быстро и динамично, но со временем стали играть спокойно и размеренно. 
    • Фол, нарушение
      42'
      Бальде подтолкнул в спину сейчас Милитао, который рухнул на газон. На сей раз нарушение правил со стороны игрока каталонской команды было зафиксировано.
    • 41'
      Бальде убегал по левому флангу к воротам соперника, но от левого края прострелить ему не удалось. Снова все ходы перекрыты "Барселоне". 
    • 39'
      Винисиус снова ошибается. Передачу в центр штрафной он выполнял на Бензема - снова неточно у Жуниора получается. Как будто не в своей тарелке игрок сегодня.
    • 38'
      У ворот тер Штегена сегодня фактически тишина. А ведь "Реалу" нужно отыгрываться, поскольку в первом поединке "сливочные" уступили со счетом 0:1.
    • 37'
      Гави получает мяч справа, и от лицевой линии простреливает в центр, где Милитао успевает сыграть по мячу, выбивая его за пределы газон.
    • 36'
      Последняя 10-минутка в первом тайме нашего матча пошла. Бускетс выполнял передачу на Рафинью, который добраться до снаряда не сумел, несмотря на старания. 
    • Травма, повреждение
      34'
      Левандовски получил удар в спину от своего соперника. Рефери фиксирует нарушение правил. Роберту оказывается медицинская помощь.
    • 33'
      Бальде слева получил мяч сейчас, после чего прострелил в центр штрафной - игроки "Реала" спокойно отбиваются, вынося сферу подальше от ворот. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Араухо сносит сейчас на левом фланге Винисиуса, который убегал к воротам каталонцев, но получил удар по ногам. Много фолят против бразильца.
    • Фол, нарушение
      31'
      Снова жесткий фол на половине поля "Реала". Крооса Рафинья и Левандовски в жестком отборе сбили на газон. Получили устное замечание игроки мадридцев. 
    • Анонс
      29'
      19 раз выигрывал Кубок Испании "Реал". 23 раза - "Атлетик" из Бильбао, а вот рекордсменом, конечно же, является "Барселона", которая выиграла титул уже 31 раз. 
    • Фол, нарушение
      28'
      А вот и первый фол! Против Гави правила были нарушены. Мне кажется, что этот молодой парень слишком многое себе позволяет. А ведь может и до удаления доиграться. 
    • 27'
      Интересненько! 7:0 по фолам в эти минуты встречи. Ни разу мадридский коллектив не нарушил правила против оппонента. Сверхосторожно действуют "сливочные" пока что.
    • Желтая карточка
      25'
      Гави и Винисиус сейчас начали толкаться в центре поля. В итоге по карточке желтого цвета соперники получили. А начался пожар с фола игрока каталонцев. 
    • 24'
      Ничего себе! С правого края передача в штрафную от Карвахаля пошел. Родриго из-за спин защитников вырывался, но не сумел отправить сферу в сетку. Совсем немного ему для этого не хватило.
    • 23'
      Рафинья после розыгрыша углового с левого края выполнял подачу в центр, где Милитао добрался до снаряда первым. Последовал вынос.
    • Угловой
      22'
      Милитао в борьбе с Левандовски падал на газон. Судья останавливает игру и назначает угловой удар в пользу каталонского коллектива.
    • 21'
      Уже раза три Рафинья принимает мяч на правом фланге, но действует безынициативно. Смещается он в центр, а не во фланг, где уже ждут его соперники.
    • 20'
      20 минут отыграли соперники. Как-то активность "Барселоны" сейчас отодвинулась на второй план. Уже не играют так активно каталонцы. Во многом, это заслуга "Реала".
    • Фол, нарушение
      18'
      Гави активно и агрессивно играл против Родриго. В итоге рефери все же фиксирует нарушение правил. Беседу с игроком "Барсы" даже рефери провел. 
    • Желтая карточка
      17'
      Интересно, что Хави свою карточку желтого цвета получает. Все-таки напросился он на это предупреждение. Слишком агрессивно спорил с рефери.
    • Судья
      16'
      Кесси пытался уйти с мячом на правый фланг. Винисиус тут сыграл грубо, но четко в мяч, как кажется рефери. Мне не кажется, что игрок "Реала" играл чисто. Что ж, возмущен Хави и весь стадион.
    • 15'
      Левандовски после подачи из центра в район 11-метровой отметки пробил по рамке Куртуа. Вратарь "Реала" смог спокойно сыграть по своей позиции и сферу забрать в перчатки.
    • 14'
      Не сумел Карвахаль добраться до мяча на правом фланге. Слишком сильный пас в его адрес отдавал сейчас Родриго из центра. Как ни старался защитник "Реала", сферу в игре сохранить он не успел.
    • Опасный момент
      13'
      МОМЕНТИЩЕ! С правого края простреливал мяч Родриго. Из-под Алонсо пошел пас на дальнюю штангу, где Араухо ценой собственного здоровья и столкновения с штангой мешает сопернику нанести удар по воротам.
    • Желтая карточка
      12'
      А тут срывает атаку соперника Роберто. В руках арбитра карточка желтого цвета появляется. Срубил он, кстати говоря, Модрича. Судья был рядом и принял верное решение остановить встречу. 
    • 10'
      Гави оставлял мяч на партнера. Роберто наносил удар по воротам оппонента, но Алаба принял мяч на себя, после чего поспособствовал тому, чтобы мяч в свои перчатки забрал Куртуа.
    • 9'
      Все-таки пока на поле Камавинга, но явно прихрамывает футболист "Реала". Может, тренерский штаб "Реала" надеется, что сможет игрок разбегаться?
    • Травма, повреждение
      8'
      Таааак... Камавинга лежит на газоне. Испытывает футболист "Реала" какой-то дискомфорт. Отдавал он передачу на Куртуа, отрабатывая в обороне. Не продолжит встречу игрок. Рюдигер в срочном порядке отправился разминаться. 
    • 7'
      Левандовски теперь получил мяч на правом краю штрафной. Успел Милитао подставиться под выстрел поляка и заблокировать удар. То ли в аут, то ли на угловой снаряд улетает. Там по траектории сразу и не скажешь.
    • Фол, нарушение
      6'
      Явно сбивают Винисиуса на левом фланге. Араухо затолкал быстроногого игрока "Реала", и рефери тут же зафиксировал нарушение правил, остановив игру. 
    • 5'
      Мощный старт от каталонской команды, которая с первых минут активно давит на ворота противника. Да так, что "Реал" даже носа со своей половины поля не показывает. 
    • Судья
      4'
      Угловой сейчас подали футболисты "Барселоны". Гави простреливал мяч с правого края в штрафную - сфера попадает в опорную руку Алабе, и это провоцирует бурную реакцию у игроков "Барселоны". Пенальти не будет, и судьи "ВАР" уже это подтвердили. 
    • Опасный момент
      3'
      МОМЕНТИЩЕ! Гави простреливал мяч на Рафинью, который не успевает к мячу, зато Камавинга и Карвахаль успевают отработать в обороне и выбить сферу за лицевую линию. Угловой. 
    • 2'
      Футболисты "Барселоны" сегодня вышли на поле в своих традиционных сине-гранатовых цветах, а игроки "Реала" предстали перед нами в сливочном обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал первый тайм в нашем матче! Пожелаем удачи соперникам! Пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spotify Camp Nou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Барселона 0:3 Реал Мадрид

    Исход игры
    Барселона
    56.3% (175)
    Ничья
    13.8% (43)
    Реал Мадрид
    29.9% (93)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.33% (82)
    Меньше
    31.67% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    88.33% (106)
    Нет
    11.67% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    19% (59)
    1:1 Ничья
    8% (25)
    1:0 Барселона
    3.2% (10)
    1:2 Реал Мадрид
    2.3% (7)
    2:2 Ничья
    1.3% (4)
    2:3 Реал Мадрид
    0.6% (2)
    3:1 Барселона
    0.6% (2)
    3:2 Барселона
    0.6% (2)
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