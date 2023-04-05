Совсем что-то сегодня "Барселона" играет слабо играет в обороне! Снова с левого края идет передача на дальнюю штангу ворот "Барсы". Не удается в подкате до снаряда добраться Родриго! Каким-то чудом!

Обступил "Реал" штрафную "Барселоны". Страшны подопечные Анчелотти, когда у них получается игра. В данном случае у мадридцев действительно как будто появились крылья.

Вместо Кесси на поле Фати в составе каталонцев появился. Ансу попытается спасти свою команду в оставшееся время матча.

Белый флаг выбрасывать "Барселоне" нельзя, ведь она играет дома и перед такой огромной аудиторией обязана выдавать свой максимум.

Замена в составе каталонского коллектива готовится. Если я правильно понимаю, даже не одна. Пока же вместо Маркоса Алонсо Эрик Гарсия выходит. Ферран Торрес вместо Рафиньи появился. Бразилец провел откровенно слабый матч.

Ничего не получается у "Барселоны" сейчас. Какие-то попытки обострить ситуацию у ворот соперника предпринимают, конечно, "сине-гранатовые", но это все не то.

Модрич снес в центре поля Бускетса. Было нарушение правил, да. Судья не дает карточки, поскольку фол был больше тактически тут.

Классно разыграли свой очередной момент игроки "Реала", сумев отправить мяч в сетку ворот соперника. Ну, а "Барселона" в обороне сыграла как-то невзрачно.

Бальде на левом краю мяч, после чего нанес удар в дальний рамки противника, но Куртуа до снаряда добрался, сумев выручить свой коллектив.

Угловой удар заработали каталонцы. Последовала подача в центр штрафной, где до снаряда никто из партнеров не добрался в этой игровой ситуации.

МОМЕНТ! Рафинья справа в чужой штрафной мяч получил. Наносил он удар в ближний угол, но послал сферу намного выше цели! Было опасно!

Араухо сейчас отвоевал мяч у соперников, после чего внешней стороной стопы посылал мяч в дальний угол, но в цель попасть не сумел.

Родриго мяч получил, отдал пас на Модрича. Лука выполнял прострельный пас, но никого в той зоне не оказалось. "Реал" опасно отвечает.

ПЕНАЛЬТИ! В ворота "Барселоны"! Кесси зацепил на левом краю Винисиуса, который упал на газон. Рефери указал на "точку". По мне, так 100%-ный 11-метровый удар.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БЕНЗЕМА! 0:3! И третий мяч в ворота "Барселоны" на затихшем стадионе забивают мадридцы. Карим четко и мощно пробил в правый угол. Мяч влетел впритирку со стойкой.

94 902 зрителя сегодня на "Камп Ноу Спотифай" присутствует. Фактически аншлаг на стадионе в Барселоне. Великолепная атмосфера тут.

Винисиус 1 в 1 переиграл Араухо, после чего выполнил прострельный пас в центр штрафной, но там до мяча кто-то из защитников "Барсы" добрался.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БЕНЗЕМА! 0:2! А вот тут уж точно забивает Бензема! Провал в опорной зоне у хозяев. Передача от Модрича на Бензема. Беспрепятственно бьет француз в левый от себя угол, и сфера оказывается в сетке!

Бальде убегал по левому флангу к воротам соперника, но от левого края прострелить ему не удалось. Снова все ходы перекрыты "Барселоне".

Бальде подтолкнул в спину сейчас Милитао, который рухнул на газон. На сей раз нарушение правил со стороны игрока каталонской команды было зафиксировано.

Действуют на малых скоростях в первом тайме соперники. А ведь начинали они встречу быстро и динамично, но со временем стали играть спокойно и размеренно.

Снова против Винисиуса плотно работает Араухо, который выбивает мяч за боковую линию. Бензема мы сегодня и вовсе на поле не видим. Как умело прячется Карим.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВИНИСИУС! 0:1! Открывает счет "Реал"! Классно на контратаке соперника поймали мадридцы. Пошла передача с правого края на Винисиуса. Тот отдал на Бензема, получил ответный пас. Выстрелил в итоге по рамке Жуниор. Кунде заблокировал удар, но мяч все равно летел в ворота, и уже с "ленточки" сферу переправил в сетку Бензема. Все-таки пока на бразильца мяч записывают.

Звучит свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 0:1. Впереди мадридский "Реал"! Сюжет в полуфинальной кубковой дуэли закручивается очень интересно!

39' Винисиус снова ошибается. Передачу в центр штрафной он выполнял на Бензема - снова неточно у Жуниора получается. Как будто не в своей тарелке игрок сегодня.

38' У ворот тер Штегена сегодня фактически тишина. А ведь "Реалу" нужно отыгрываться, поскольку в первом поединке "сливочные" уступили со счетом 0:1.

37' Гави получает мяч справа, и от лицевой линии простреливает в центр, где Милитао успевает сыграть по мячу, выбивая его за пределы газон.

36' Последняя 10-минутка в первом тайме нашего матча пошла. Бускетс выполнял передачу на Рафинью, который добраться до снаряда не сумел, несмотря на старания.

34' Левандовски получил удар в спину от своего соперника. Рефери фиксирует нарушение правил. Роберту оказывается медицинская помощь.

33' Бальде слева получил мяч сейчас, после чего прострелил в центр штрафной - игроки "Реала" спокойно отбиваются, вынося сферу подальше от ворот.

32' Араухо сносит сейчас на левом фланге Винисиуса, который убегал к воротам каталонцев, но получил удар по ногам. Много фолят против бразильца.

31' Снова жесткий фол на половине поля "Реала". Крооса Рафинья и Левандовски в жестком отборе сбили на газон. Получили устное замечание игроки мадридцев.

29' 19 раз выигрывал Кубок Испании "Реал". 23 раза - "Атлетик" из Бильбао, а вот рекордсменом, конечно же, является "Барселона", которая выиграла титул уже 31 раз.

28' А вот и первый фол! Против Гави правила были нарушены. Мне кажется, что этот молодой парень слишком многое себе позволяет. А ведь может и до удаления доиграться.

27' Интересненько! 7:0 по фолам в эти минуты встречи. Ни разу мадридский коллектив не нарушил правила против оппонента. Сверхосторожно действуют "сливочные" пока что.

25' Гави и Винисиус сейчас начали толкаться в центре поля. В итоге по карточке желтого цвета соперники получили. А начался пожар с фола игрока каталонцев.

24' Ничего себе! С правого края передача в штрафную от Карвахаля пошел. Родриго из-за спин защитников вырывался, но не сумел отправить сферу в сетку. Совсем немного ему для этого не хватило.

23' Рафинья после розыгрыша углового с левого края выполнял подачу в центр, где Милитао добрался до снаряда первым. Последовал вынос.

22' Милитао в борьбе с Левандовски падал на газон. Судья останавливает игру и назначает угловой удар в пользу каталонского коллектива.

21' Уже раза три Рафинья принимает мяч на правом фланге, но действует безынициативно. Смещается он в центр, а не во фланг, где уже ждут его соперники.

20' 20 минут отыграли соперники. Как-то активность "Барселоны" сейчас отодвинулась на второй план. Уже не играют так активно каталонцы. Во многом, это заслуга "Реала".

18' Гави активно и агрессивно играл против Родриго. В итоге рефери все же фиксирует нарушение правил. Беседу с игроком "Барсы" даже рефери провел.

17' Интересно, что Хави свою карточку желтого цвета получает. Все-таки напросился он на это предупреждение. Слишком агрессивно спорил с рефери.

16' Кесси пытался уйти с мячом на правый фланг. Винисиус тут сыграл грубо, но четко в мяч, как кажется рефери. Мне не кажется, что игрок "Реала" играл чисто. Что ж, возмущен Хави и весь стадион.

15' Левандовски после подачи из центра в район 11-метровой отметки пробил по рамке Куртуа. Вратарь "Реала" смог спокойно сыграть по своей позиции и сферу забрать в перчатки.

14' Не сумел Карвахаль добраться до мяча на правом фланге. Слишком сильный пас в его адрес отдавал сейчас Родриго из центра. Как ни старался защитник "Реала", сферу в игре сохранить он не успел.

13' МОМЕНТИЩЕ! С правого края простреливал мяч Родриго. Из-под Алонсо пошел пас на дальнюю штангу, где Араухо ценой собственного здоровья и столкновения с штангой мешает сопернику нанести удар по воротам.

12' А тут срывает атаку соперника Роберто. В руках арбитра карточка желтого цвета появляется. Срубил он, кстати говоря, Модрича. Судья был рядом и принял верное решение остановить встречу.

10' Гави оставлял мяч на партнера. Роберто наносил удар по воротам оппонента, но Алаба принял мяч на себя, после чего поспособствовал тому, чтобы мяч в свои перчатки забрал Куртуа.

9' Все-таки пока на поле Камавинга, но явно прихрамывает футболист "Реала". Может, тренерский штаб "Реала" надеется, что сможет игрок разбегаться?

8' Таааак... Камавинга лежит на газоне. Испытывает футболист "Реала" какой-то дискомфорт. Отдавал он передачу на Куртуа, отрабатывая в обороне. Не продолжит встречу игрок. Рюдигер в срочном порядке отправился разминаться.

7' Левандовски теперь получил мяч на правом краю штрафной. Успел Милитао подставиться под выстрел поляка и заблокировать удар. То ли в аут, то ли на угловой снаряд улетает. Там по траектории сразу и не скажешь.

6' Явно сбивают Винисиуса на левом фланге. Араухо затолкал быстроногого игрока "Реала", и рефери тут же зафиксировал нарушение правил, остановив игру.

5' Мощный старт от каталонской команды, которая с первых минут активно давит на ворота противника. Да так, что "Реал" даже носа со своей половины поля не показывает.

4' Угловой сейчас подали футболисты "Барселоны". Гави простреливал мяч с правого края в штрафную - сфера попадает в опорную руку Алабе, и это провоцирует бурную реакцию у игроков "Барселоны". Пенальти не будет, и судьи "ВАР" уже это подтвердили.

3' МОМЕНТИЩЕ! Гави простреливал мяч на Рафинью, который не успевает к мячу, зато Камавинга и Карвахаль успевают отработать в обороне и выбить сферу за лицевую линию. Угловой.

2' Футболисты "Барселоны" сегодня вышли на поле в своих традиционных сине-гранатовых цветах, а игроки "Реала" предстали перед нами в сливочном обмундировании.