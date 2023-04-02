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  4. Кубок Короля 2022-2023

Испания: Кубок Короля
2022-2023

Стадион: .
Барселона
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 67
Барселона 58.2% (39)
X 13.4% (9)
Реал Мадрид 28.4% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Реал Мадрид
3.20
3.60
3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Барселона
Реал Мадрид

32 матча

78.1%
21.9%
7.105427357601E-15%
25 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

43.8%
46.9%
9.3%
14 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.6%
34.4%
7.105427357601E-15%
21 победа 11 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед

53 матча

47.2%
18.9%
33.9%
25 побед 10 ничьих 18 побед

Первый тайм

26.4%
50.9%
22.7%
14 побед 27 ничьих 12 побед

Второй тайм

39.6%
37.7%
22.7%
21 победа 20 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
КК
0:1
С
1:3
ЛЛ
3:1
ТМК
0:1
ЛЛ
0:4
С
2:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
П
0:1
КК
0:3
КК
1:1
П
5:1
П
2:2
П
0:3
С
2:0
С
1:3
МКЧ
2:3
П
2:3
П
1:1
П
1:2
П
0:4
П
2:1
П
3:1
КК
1:2
П
3:4
П
2:1
П
2:1
КК
1:3
КК
1:1
П
2:2
СИ
2:1
СИ
3:2
П
1:2
КК
2:2
КК
1:2
П
1:3
С
3:2
С
2:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
0:2
КК
0:1
П
1:1
П
5:0
П
0:2
П
1:0
П
2:6
П
2:0
ПД
4:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

43
55

Голов в среднем за матч

1.65
2.04

Среднее время на гол

54
44

Всего голов

36
39

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

79
94

Голов в среднем за матч

1.49
1.77

Тотал матчей

2.5
52
Больше 98%
Меньше 2%
1
46
Больше 87%
Меньше 13%
7
36
Больше 68%
Меньше 32%
17
23
Больше 43%
Меньше 57%
30
10
Больше 19%
Меньше 81%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
52

Среднее время на гол

60
50

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 2 0.5
Левандовски Роберт 2 0.5
Дембеле Усман 2 0.5
Фати Ансу 2 0.5
Кесси Франк 1 0.25
Араухо Рональд 1 0.25
Альба Жорди 0 0
Кунде Жюль 0 0
Гарсия Эрик 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиус Жуниор 2 0.5
Родриго 2 0.5
Себальос Дани 1 0.25
Бензема Карим 1 0.25
Милитао Эдер 1 0.25
Модрич Лука 0 0
Асенсио Марко 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хави Эрнандес 1 0
Бускетс Серхио 1 0
Кесси Франк 1 0
Рафинья Диас 1 0
Педри 1 0
Гави 1 0
Торре Пабло 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Жуниор 3 0
Вальверде Федерико 2 0
Начо Фернандес 1 0
Рюдигер Антонио 1 0
Себальос Дани 1 0
Камавинга Эдуардо 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Реал Мадрид
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

0
0
Барселона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Реал Мадрид
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

9
3
Барселона
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Реал Мадрид
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

9
3

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
1
11%
2
50%
91-120

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

10
8
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
1
10%
2
25%
91-120

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0
Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 3:0 Бетис - Барселона 1:2 Жирона - Барселона 0:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Хетафе 1:0 Сеута - Барселона 0:5 Реал Мадрид - Барселона 1:3 Бетис - Барселона 2:2 Атлетико М - Барселона 0:1 Интерсити - Барселона 3:4
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1
Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3 Аль-Ахли Каир - Реал Мадрид 1:4 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Валенсия 1:1

Результаты матчей

Барселона
Реал Мадрид

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Барселона
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2
1
2.5
1
1
2
1
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
2
2
2
2
3.5
1
3
4.5
1/8 финала
4 Бетис
6 Осасуна
0 Алавес
1 Севилья
0 Спортинг Хихон
4 Валенсия
1 Атлетик Б
0 Эспаньол
2 Вильярреал
3 Реал Мадрид
0 Леванте
2 Атлетико М
0 Сеута
5 Барселона
1 Реал Сосьедад
0 Мальорка
1/4 финала
2 Осасуна
1 Севилья
1 Валенсия
3 Атлетик Б
3 Реал Мадрид
1 Атлетико М
1 Барселона
0 Реал Сосьедад
1/2 финала
1 Осасуна
0 Атлетик Б
0 Реал Мадрид
1 Барселона
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Осасуна Кике Гарсия 5
Хетафе Мунир Эль-Хаддади 4
Севилья Эн-Несири Юссеф 4
Вильярреал Чуквезе Саму 4
Реал Сосьедад Наварро Роберто 4
Весь список

Топ нарушителей
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 3
Атлетико М Савич Стефан 1 1
Реал Сосьедад Браис Мендес 1 1
Осасуна Гомес Мойсес 2
Реал Мадрид Вальверде Федерико 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 апреля 2023, осталось 2 дня 13 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 67
    Барселона 58.2% (39)
    X 13.4% (9)
    Реал Мадрид 28.4% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Реал Мадрид
    3.20
    3.60
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Барселона - Реал Мадрид онлайн

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    Прогнозы на матч Барселона - Реал Мадрид

    Исход игры
    Барселона
    58.2% (39)
    Ничья
    13.4% (9)
    Реал Мадрид
    28.4% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.22% (26)
    Меньше
    27.78% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    86.11% (31)
    Нет
    13.89% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    25.4% (17)
    1:1 Ничья
    9% (6)
    1:0 Барселона
    4.5% (3)
    2:2 Ничья
    3% (2)
    3:1 Барселона
    3% (2)
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    Барселона
    Реал Мадрид
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