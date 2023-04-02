Стадион: Камп Ноу Спотифай.
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История личных встреч
Барселона
Реал Мадрид
32 матча
78.1%
21.9%
7.105427357601E-15%
25 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
43.8%
46.9%
9.3%
14 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.6%
34.4%
7.105427357601E-15%
21 победа 11 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 9 ничьих 12 побед
53 матча
47.2%
18.9%
33.9%
25 побед 10 ничьих 18 побед
Первый тайм
26.4%
50.9%
22.7%
14 побед 27 ничьих 12 побед
Второй тайм
39.6%
37.7%
22.7%
21 победа 20 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
55
Голов в среднем за матч
1.65
2.04
Среднее время на гол
54
44
Всего голов
36
39
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
79
94
Голов в среднем за матч
1.49
1.77
Тотал матчей
2.5
52
Больше 98%
Меньше 2%
1
46
Больше 87%
Меньше 13%
7
36
Больше 68%
Меньше 32%
17
23
Больше 43%
Меньше 57%
30
10
Больше 19%
Меньше 81%
43
3
Больше 6%
Меньше 94%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
52
Среднее время на гол
60
50
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рафинья Диас
|2
|0.5
|Левандовски Роберт
|2
|0.5
|Дембеле Усман
|2
|0.5
|Фати Ансу
|2
|0.5
|Кесси Франк
|1
|0.25
|Араухо Рональд
|1
|0.25
|Альба Жорди
|0
|0
|Кунде Жюль
|0
|0
|Гарсия Эрик
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиус Жуниор
|2
|0.5
|Родриго
|2
|0.5
|Себальос Дани
|1
|0.25
|Бензема Карим
|1
|0.25
|Милитао Эдер
|1
|0.25
|Модрич Лука
|0
|0
|Асенсио Марко
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хави Эрнандес
|1
|0
|Бускетс Серхио
|1
|0
|Кесси Франк
|1
|0
|Рафинья Диас
|1
|0
|Педри
|1
|0
|Гави
|1
|0
|Торре Пабло
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Начо Фернандес
|1
|0
|Рюдигер Антонио
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Реал Мадрид
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
0
0
Барселона
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Реал Мадрид
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
9
3
Барселона
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Реал Мадрид
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
9
3
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
1
11%
2
50%
91-120
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
10
8
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
1
10%
2
25%
91-120
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0
Реал Мадрид - Барселона 0:1 Альмерия - Барселона 1:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Барселона - Кадис 2:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Вильярреал - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 3:0 Бетис - Барселона 1:2 Жирона - Барселона 0:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:0 Барселона - Хетафе 1:0 Сеута - Барселона 0:5 Реал Мадрид - Барселона 1:3 Бетис - Барселона 2:2 Атлетико М - Барселона 0:1 Интерсити - Барселона 3:4
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Реал Мадрид - Вальядолид 6:0 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Реал Мадрид - Эспаньол 3:1
Бетис - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Ливерпуль - Реал Мадрид 2:5 Осасуна - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Эльче 4:0 Реал Мадрид - Аль-Хиляль Эр-Рияд 5:3 Аль-Ахли Каир - Реал Мадрид 1:4 Мальорка - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Валенсия 2:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 3:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Вильярреал - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Барселона 1:3 Реал Мадрид - Валенсия 1:1
Результаты матчей
Барселона
Реал Мадрид
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Барселона
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
11
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
22
22
13
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Осасуна
|Кике Гарсия
|5
|Хетафе
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|4
|Вильярреал
|Чуквезе Саму
|4
|Реал Сосьедад
|Наварро Роберто
|4
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|3
|Атлетико М
|Савич Стефан
|1 1
|Реал Сосьедад
|Браис Мендес
|1 1
|Осасуна
|Гомес Мойсес
|2
|Реал Мадрид
|Вальверде Федерико
|2
Прогнозы на матч Барселона - Реал Мадрид
Исход игры
Барселона
58.2% (39)
Ничья
13.4% (9)
Реал Мадрид
28.4% (19)
Тотал 2.5
Больше
72.22% (26)
Меньше
27.78% (10)
Обе команды забьют
Да
86.11% (31)
Нет
13.89% (5)
Популярный счёт
2:1 Барселона
25.4% (17)
1:1 Ничья
9% (6)
1:0 Барселона
4.5% (3)
2:2 Ничья
3% (2)
3:1 Барселона
3% (2)
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