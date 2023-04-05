Желтая карточка для Виффера за фол в центре поля на Тадиче.

Мягкий, но такой неточный перевод на правый фланг, попытался догнать мяч футболист, но не вышло.

Пайшао в погоне за мячом с защитником, Коласио уронил форварда, молчит свисток. Продолжаем играть.

Очень опасный стандарт на правом фланге. Прямо рядом с линией штрафной...

Короткий розыгрыш штрафного и удар метров с 16 с левой ноги, "Аякс" все блокирует.

Штанга! Штанга! Штанга! Блестящий навес и не менее великолепный прыжок Хименеса и удар головой. Сантиметры спасли этот момент для команды из Амстердама!

Супер момент! Очень не вовремия упал защитник "Аякса", мяч отскочил к Хименесу, который подстроился и пробил. Чуть выше перекладины!

Угловой удар у "Фейеноорда", классная подача и удар Виффера, защитник блокирует. Будет еще попытка.

Второй корнер к ряду, эта попытка похуже получается, отбиваются амстердамцы.

Замены в стане команды Джонни Хейтинги. Вместо Баса и Бергёйса вышли Хато и Басси.

Подача с левого края, Бульяуде высоко выпрыгнул и махнул головой в створ. На месте Рульи.

Кекчю подал со стандартного положения в толпу, защита на месте.

А тут опасно! Ганцко - центральный защитник оказался на острие атаки, очень сильно и очень неточно пробил из шикарной позиции.

Тает на глазах время "Фейеноорда". 10 минут на спасение этого принципиальнейшего и такого долгого матча.

Арбитр остановил матч, команды покинули поле. Причина: болельщик пробил голову Классену точным броском зажигалки. Помимо этого, кучу мусора показывают на газоне, трибуны сегодня зажгли...

Продолжаем ожидать возможного решения о продолжении матча. Трибуны все еще полные.

Судя по всему, игра будет продолжена. Вышел человек и что-то объявил на нидерландском. Ожидаем команды.

Футболисты на поле. Совсем скоро возобновится матч. Для начала несколько минут разминки.

Едем дальше, плюс минус 25 минут до конца основного времени.

Арбитр начинает с пары желтых карточек. Одна для Тадича, другая для Кекчю. С них и началась стычка ранее.

Консейсау пробил с левой ноги из-за штрафной после смещения в центр. В защитника попал мяч.

А Классен все-таки не сможет продолжить игру. Как бы там не сотрясение мозга, медики на поле. Точно нужна замена.

Вот и перестановка. Классен уже поле покинул. Вышел Брайан Бробби.

Четверная перестановка в команде Арне Слота! Вместо Педерсена и Шиманьского выходят Касанвирджо и Бульяуде, а также вместо Траунера и Джаханбахша вышли Пайшао и Перрейра.

Классен перехватил в центре поля, далее Тадич один в один пробует обыграть защитника, не получается.

Кудус с правого края закрутил на угол вратарской, Велленройтер вышел на мяч.

Удар Педерсена с линии штрафной, прямо в руки Рульи прилетает мяч. Классен упал на газон, Педерсен случайно наступил ему на ногу.

Кудуса не пустили в контратаку по правой бровке, опасно могло получиться.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:2!!! Классен!!! Тадич выдал на Бергвейна, седьмой номер пробил, вратарь выручил, добивание Тадича вновь не в сетку, а вот Классен с третьей попытки забил!

Ну что, вновь "Аякс" выходит вперед, но еще почти весь второй тайм. По такой игре можем увидеть еще несколько голов спокойно.

Прессинг "Фейеноорда", перехват удается, но до штрафной дойти не получается.

Оказывают помощь Тадичу. Челюсть разминают футболисту, видимо именно туда он и получил чуть ранее.

На этот раз решает не рисковать "Аякс" и через верх выходит из обороны, зацепиться за мяч впереди удается.

Бергвейн на левом краю, отыгрывает с Тадичем, роняют футболиста, без фола

Идрисси сам дошел до штрафной, неплохо подал, жаль безадресно.

А вот хороший прострел с правого края штрафной, Альварес первый на мяче. Будет корнер.

Кудус в полумертвом состоянии лежит на поле. Задняя поверхность бедра у него повреждена. Это завершение сегодняшнего матча для него.

Пошла заварушка на поле. Тадич с Кокчю в противостоянии. Еще чуть и команда на команду начнется.

Классену что-то прилетело по затылку с трибун! Кровь идет у него, вот это да... вот это Нидерланды!

Так, что тут у нас. Арбитр остановил игру после этого инцидента! "Аякс" сразу же покинул поле. "Фейеноорд" немного поспорил и также ушел...

Первый тайм

— Уходим на перерыв.

45' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! Хименес!!! Чуть расслабился "Аякс" под конец в обороне, Хименес нашел пространство, на него великолепно подал Джаханбахш и это гол в раздевалку!

45' Перехват Тейлора на своей половине, контратаки не удалось, но зато позиционная будет у Амстердама.

45' Пять минут добавлено к первому тайму.

44' Под занавес тайма мяч застрял в штрафной "Аякса", Хименес пытался замкнуть, но вместо этого по ноге получил. Без фола здесь, момент игровой.

43' Хромая, Тадич уходит за бровку. И быстро возвращается в матч. Все хорошо с одним из ключевых футболистов "Аякса".

42' Тадич на газоне. Медики выходят спасать футболиста.

41' Активно прессингует "Фейеноорд", через длинный пас Рульи начинает атаку своей команды.

40' Попытка перевести мяч направо на Кудуса, не доходит мяч, но "Аякс" быстро возвращает мяч себе.

39' Все в порядке с голкипером, едем дальше. Борьба за мяч в центре поля. Тейлор фолит. Желтая.

38' Досталось Херонимо Рульи в этом моменте. Кажется, по лицу получил вратарь в воздушном единоборстве.

37' Подача от флажка на линию вратарской, там царит Рульи, который высоко выпрыгивает и забирает.

36' Роттердамцы поджали оппонента на минуту. Угловой будет у команды Арне Слота.

34' Угловой удар для "Аякса". На подборе игрок гостей, удар с угла штрафной, выше ворот.

33' Классен пробил из опорной зоны, мяч попадает в защитника и уходит за лицевую.

32' Педерсен с мячом на правом фланге. Пас в центр. Дальше пас в руки Рульи.

31' Небольшая пауза на водопой для большинства игроков. А для некоторых пауза на перекус, так как сейчас идет Рамадан.

30' Шикарный пас Джаханбахша, дальше прострел Педерсена, но завершения нет на этот раз.

29' Два самых опасных момента в матче пока именно за хозяевами поля, хотя "Аякс" и больше владеет мячом, и ведет в счете.

28' Моментище!!! Джаханбахш не попадает! Шикарная комбинация "Фейеноорда", перевод направо, Алиреза пробил в дальний, мяч попал в штангу!

27' Передача на ближний угол штрафной, дальше на Шиманьского в опорную зону. Удар выше цели.

26' Заброс хозяев с правого края на дальнюю штангу, защитник первый на мяче. Будет угловой.

25' Теперь мы видим прессинг "Аякса". Тадич активнее всего смотрится, удается "Фейеноорду" прорваться.

24' Неплохая по задумке передача на Баса, но слишком сильно получилось. Аут.

23' Длиннющий заброс вперед на Хименеса, мог быть и выход один на один с голкипером, но арбитр зафиксировал фол в атаке.

22' Подача "Аякса" с угла поля, а точнее после короткого розыгрыша. Верх за обороной.

21' Бергвайн с Тадичем в стенку сыграл, дальше Бас подключается к атаке и угловой.

19' Прессингует активно команда хозяев. Это дает свои плоды в виде перехвата в центре поля, но затем неточный пас на фланге прервал атаку.

18' Желтая карточка для Тимбера за срыв атаки.

17' Педерсен вбрасывает из-за боковой, Тадич рукой коснулся мяча и нарушил правила на чужой половине поля.

16' Джаханбахш попытался вбежать на пространство справа, скорость хорошая, но защитник успел отобрать.

15' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! Тадич!!! Классен отдал направо, Санчес оттуда подал в центр, и два защитника, не разобравшись, врезались друг в друга. Мяч отскочил к Тадичу, и Душан попал в сетку! Курьезный гол!

14' Поджимает "Фейеноорд" Рульи. Голкиперу приходится выбить вперед.

13' Шиманьски слишком активно хотел отобрать у Альвареса. Фол в центре поля.

12' Перехватил Кудус, сместился в центр, не хватило ему партнера, с кем обыграться. Пришлось отдавать назад.

11' Велленройтер сильно выбил мяч с рук, зацепиться у его партнеров не получилось, но мяч вернули на своей половине поля.

10' Мед. бригада на поле. У Рульи, судя по всему, проблема со связками, возникшая в прошлом моменте.

9' Опасно! Хименес 1 в 1 с Альваресом, форварду удается обойти Эдсона и пробить, Рульи сокращает дистанцию и тащит!

8' Уронили футболиста "Фейеноорда", молчит свисток, убегает в контратаку "Аякс", не удается воспользоваться свободной зоной.

7' Перехват гостей в центре поля, передача на Бергвейна, Педерсен опережает оппонента.

6' Джаханбахш в контратаке прорвался по правому флангу, вошел в штрафную, но на удар сил не хватило. Рульи спокойно поймал.

5' А вот здесь хорошая подача! Бергвейн навесил на Кудуса, удалось ему пробить головой, но только выше цели.

4' Кудус в центре поля демонстрирует свой дриблинг, здорово обходит двоих, но дальше теряет владение.

3' Смотрим, наконец, футбол. Хименеса останавливают на линии штрафной соперника. Тут же свист с трибун. Мяч у "Аякса".

— Да, мы готовы продолжить матч, а точнее практически начать его заново! 00:21 - именно такое время сейчас на табло, и с этого времени мы стартуем.

— Продолжается пауза. Ждём пока рассеется дым. Служба безопасности должна работать сейчас на всю, чтобы убедиться, что со зрителями все в порядке.

— И уже сейчас главному арбитру встречи приходится ставить матч на паузу. Дым очень серьезный. Есть ощущение, что там трибуна горит... Да, противостояние сегодня обещает быть жарким.

— Атмосфера на стадионе сумасшедшая. Огромное количество людей, фаеры горят уже вовсю, на поле настоящий туман.