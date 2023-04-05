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  4. Кубок 2022-2023

Нидерланды: Кубок
2022-2023

Фейеноорд
1:2
Второй тайм: 90+'
Аякс
0'
0:1
14' Гол
Тадич Душан
18' Желтая карточка
Тимбер Юрриен
38' Желтая карточка
Тейлор Кеннет
1:1
45' Гол
Хименес Сантьяго Томас
48' Желтая карточка
Альварес Эдсон
1:2
51' Гол
Классен Дэви
62' Желтая карточка
Тадич Душан
62' Желтая карточка
Кекчю Оркун
79' Желтая карточка
Виффер Матс

Ход матча

14'
0:1
Тадич Душан
18'
 
Тимбер Юрриен
38'
 
Тейлор Кеннет
45'
Хименес Сантьяго Томас
(Джаханбахш Алиреза)
1:1
48'
 
Альварес Эдсон
51'
1:2
Классен Дэви
61'
 
Консейсау Франсишку
Кудус Мохаммед
62'
 
Тадич Душан
62'
Кекчю Оркун
 
66'
 
Бробби Брайан
Классен Дэви
67'
Пайшао Игор
Траунер Гернот
 
67'
Перейра Данило
Джаханбахш Алиреза
 
67'
Бульяуде Эсекиэль
Шиманьски Себастьян
 
67'
Касанвирджо Нерайшо
Педерсен Маркус Гольмгрен
 
74'
 
Хато Йоррель
Бас Юри
74'
 
Угелумба Кэлвин
Бергёйс Стивен
79'
Виффер Матс
 
82'
Дилросун Джавайро
Идрисси Уссама
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 125
Фейеноорд 50.4% (63)
X 19.2% (24)
Аякс 30.4% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Аякс
2.40
4.30
3.10
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Велленройтер
Тимон
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
17
Шиманьски
Себастьян
10
Кекчю
Оркун
7
Джаханбахш
Алиреза
29
Хименес
Сантьяго
Томас
26
Идрисси
Уссама
12
Рульи
Херонимо
19
Санчес
Хорхе
2
Тимбер
Юрриен
4
Альварес
Эдсон
25
Бас
Юри
6
Классен
Дэви
8
Тейлор
Кеннет
23
Бергёйс
Стивен
20
Кудус
Мохаммед
10
Тадич
Душан
7
Бергвейн
Стевен
Фейеноорд
4-3-3
Аякс
4-3-3

История личных встреч

Фейеноорд
Аякс

11 матчей

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

25 матчей

8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы

Первый тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед

Второй тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед

36 матчей

11.1%
25%
63.9%
4 победы 9 ничьих 23 победы

Первый тайм

16.7%
30.6%
52.7%
6 побед 11 ничьих 19 побед

Второй тайм

19.4%
27.8%
52.8%
7 побед 10 ничьих 19 побед

История матчей

Э
2:3
Э
1:1
Э
3:2
Э
0:2
Э
0:3
Э
1:0
Э
4:0
К
0:3
Э
6:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
1:4
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
К
1:0
Э
0:0
Э
0:1
Э
1:2
К
3:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:2
К
1:4
К
2:0
Э
1:1
Э
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

1.39
0.61

Среднее время на гол

64
147

Всего голов

42
35

Голов в среднем за матч

2.33
1.94

Среднее время на гол

38
46

Всего голов

67
46

Голов в среднем за матч

1.86
1.28

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

48
70

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 3 0.75
Перейра Данило II 2 0.5
Дилросун Джавайро 1 0.25
Виффер Матс 1 0.25
Пайшао Игор 1 0.25
Кекчю Оркун 1 (1) 0.25
Джаханбахш Алиреза 0 0
Бенита Мимеирхель 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Душан 2 (1) 0.5
Кудус Мохаммед 1 0.25
Бробби Брайан 1 0.25
Классен Дэви 1 0.25
Бергвейн Стевен 1 0.25
Санчес Хорхе 1 0.25
Тейлор Кеннет 1 0.25

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кекчю Оркун 2 0
Идрисси Уссама 1 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 2 0
Тейлор Кеннет 2 0
Тадич Душан 1 0
Бергёйс Стивен 1 0
Тимбер Юрриен 1 0
Фитц-Джим Киян 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
0
Фейеноорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аякс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Фейеноорд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аякс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
2
29%
0
0%
91-120

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
40%
0
0%
91-120

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
2
25%
0
0%
91-120

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
40%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Аякс - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Фейеноорд - Волендам 2:1
Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 Херенвен - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Твенте - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 Фейеноорд - Аякс 1:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Эммен 5:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4
Аякс
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Аякс - Фейеноорд 2:3 Херенвен - Аякс 2:4 Аякс - НЕК Неймеген 1:0
Де Графсхап - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 1:2 Унион Берлин - Аякс 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 Аякс - Валвейк 3:1 Твенте - Аякс 0:1 Камбюр - Аякс 0:5 Эксельсиор - Аякс 1:4 Аякс - Волендам 1:1 Фейеноорд - Аякс 1:1 Аякс - Твенте 0:0 Ден Бош - Аякс 0:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:1 Аякс - Телстар 5:1 Аякс - Волендам 5:4

Результаты матчей

Фейеноорд
Аякс

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
1
2.5
1
2
1
2
3.5
1/8 финала
1 НАК Бреда
2 Херенвен
9 Фейеноорд
7 НЕК Неймеген
3 Де Графсхап
0 Де Трефферс
0 Твенте
1 Аякс
1 АЗ Алкмаар
2 Утрехт
5 Спакенбург
2 Катвийк
3 ПСВ
1 Эммен
1 АДО Ден Хааг
0 Гоу Эхед Иглс
1/4 финала
0 Херенвен
1 Фейеноорд
0 Де Графсхап
3 Аякс
1 Утрехт
4 Спакенбург
3 ПСВ
1 АДО Ден Хааг
1/2 финала
0 Фейеноорд
0 Аякс
1 Спакенбург
2 ПСВ
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Спакенбург Floris van der Linden 4 (1)
Утрехт Ван де Стрек Сандер 3 (1)
НЕК Неймеген Маркеш Педру 3
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 3
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 3
Весь список

Топ нарушителей
Аякс Альварес Эдсон 2
Фейеноорд Кекчю Оркун 2
Аякс Тейлор Кеннет 2
НЕК Неймеген Сандлер Филипп 1
Херенвен Халилович Тибор 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Штанга
    87'
    Штанга! Штанга! Штанга! Блестящий навес и не менее великолепный прыжок Хименеса и удар головой. Сантиметры спасли этот момент для команды из Амстердама!
  • 86'
    Короткий розыгрыш штрафного и удар метров с 16 с левой ноги, "Аякс" все блокирует.
  • Фол, нарушение
    85'
    Очень опасный стандарт на правом фланге. Прямо рядом с линией штрафной...
  • 84'
    Пайшао в погоне за мячом с защитником, Коласио уронил форварда, молчит свисток. Продолжаем играть.
  • Замена
    83'
    Замена у хозяев. Вместо Идрисси вышел Дилросун.
  • 82'
    Мягкий, но такой неточный перевод на правый фланг, попытался догнать мяч футболист, но не вышло.
  • Желтая карточка
    81'
    Желтая карточка для Виффера за фол в центре поля на Тадиче.
  • 80'
    Тает на глазах время "Фейеноорда". 10 минут на спасение этого принципиальнейшего и такого долгого матча.
  • Опасный момент
    79'
    А тут опасно! Ганцко - центральный защитник оказался на острие атаки, очень сильно и очень неточно пробил из шикарной позиции.
  • 78'
    Кекчю подал со стандартного положения в толпу, защита на месте.
  • 77'
    Подача с левого края, Бульяуде высоко выпрыгнул и махнул головой в створ. На месте Рульи.
  • Замена
    76'
    Замены в стане команды Джонни Хейтинги. Вместо Баса и Бергёйса вышли Хато и Басси.
  • Угловой
    75'
    Второй корнер к ряду, эта попытка похуже получается, отбиваются амстердамцы.
  • Угловой
    74'
    Угловой удар у "Фейеноорда", классная подача и удар Виффера, защитник блокирует. Будет еще попытка.
  • Опасный момент
    73'
    Супер момент! Очень не вовремия упал защитник "Аякса", мяч отскочил к Хименесу, который подстроился и пробил. Чуть выше перекладины!
  • Бонусы букмекеров
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    • Замена
      72'
      Четверная перестановка в команде Арне Слота! Вместо Педерсена и Шиманьского выходят Касанвирджо и Бульяуде, а также вместо Траунера и Джаханбахша вышли Пайшао и Перрейра.
    • Замена
      71'
      Вот и перестановка. Классен уже поле покинул. Вышел Брайан Бробби.
    • Травма, повреждение
      70'
      А Классен все-таки не сможет продолжить игру. Как бы там не сотрясение мозга, медики на поле. Точно нужна замена.
    • 69'
      Консейсау пробил с левой ноги из-за штрафной после смещения в центр. В защитника попал мяч.
    • Желтая карточка
      68'
      Арбитр начинает с пары желтых карточек. Одна для Тадича, другая для Кекчю. С них и началась стычка ранее.
    • Судья
      67'
      Едем дальше, плюс минус 25 минут до конца основного времени.
    • Футболисты на поле. Совсем скоро возобновится матч. Для начала несколько минут разминки. 
    • Судя по всему, игра будет продолжена. Вышел человек и что-то объявил на нидерландском. Ожидаем команды.
    • Продолжаем ожидать возможного решения о продолжении матча. Трибуны все еще полные. 
    • Свисток
      Арбитр остановил матч, команды покинули поле. Причина: болельщик пробил голову Классену точным броском зажигалки. Помимо этого, кучу мусора показывают на газоне, трибуны сегодня зажгли...
    • 65'
      Так, что тут у нас. Арбитр остановил игру после этого инцидента! "Аякс" сразу же покинул поле. "Фейеноорд" немного поспорил и также ушел...
    • Травма, повреждение
      64'
      Классену что-то прилетело по затылку с трибун! Кровь идет у него, вот это да... вот это Нидерланды! 
    • 63'
      Пошла заварушка на поле. Тадич с Кокчю в противостоянии. Еще чуть и команда на команду начнется.
    • Замена
      62'
      Незамедлительная замена. Вместо Кудуса вышел Консейсау. 
    • Травма, повреждение
      61'
      Кудус в полумертвом состоянии лежит на поле. Задняя поверхность бедра у него повреждена. Это завершение сегодняшнего матча для него.
    • 60'
      А вот хороший прострел с правого края штрафной, Альварес первый на мяче. Будет корнер.
    • 59'
      Идрисси сам дошел до штрафной, неплохо подал, жаль безадресно.
    • 58'
      Бергвейн на левом краю, отыгрывает с Тадичем, роняют футболиста, без фола
    • 57'
      На этот раз решает не рисковать "Аякс" и через верх выходит из обороны, зацепиться за мяч впереди удается.
    • Травма, повреждение
      56'
      Оказывают помощь Тадичу. Челюсть разминают футболисту, видимо именно туда он и получил чуть ранее.
    • 55'
      Прессинг "Фейеноорда", перехват удается, но до штрафной дойти не получается.
    • 53'
      Ну что, вновь "Аякс" выходит вперед, но еще почти весь второй тайм. По такой игре можем увидеть еще несколько голов спокойно.
    • Описание гола
      52'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:2!!! Классен!!! Тадич выдал на Бергвейна, седьмой номер пробил, вратарь выручил, добивание Тадича вновь не в сетку, а вот Классен с третьей попытки забил!
    • 51'
      Кудуса не пустили в контратаку по правой бровке, опасно могло получиться.
    • 50'
      Удар Педерсена с линии штрафной, прямо в руки Рульи прилетает мяч. Классен упал на газон, Педерсен случайно наступил ему на ногу.
    • Желтая карточка
      49'
      Желтая карточка для Альвареса. Защитник помешал ввести аут.
    • 48'
      Кудус с правого края закрутил на угол вратарской, Велленройтер вышел на мяч.
    • 47'
      Классен перехватил в центре поля, далее Тадич один в один пробует обыграть защитника, не получается.
    • Второй тайм начался
      Начинаем второй тайм.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Уходим на перерыв. 
    • Описание гола
      45'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! Хименес!!! Чуть расслабился "Аякс" под конец в обороне, Хименес нашел пространство, на него великолепно подал Джаханбахш и это гол в раздевалку!
    • 45'
      Перехват Тейлора на своей половине, контратаки не удалось, но зато позиционная будет у Амстердама.
    • Дополнительное время
      45'
      Пять минут добавлено к первому тайму.
    • 44'
      Под занавес тайма мяч застрял в штрафной "Аякса", Хименес пытался замкнуть, но вместо этого по ноге получил. Без фола здесь, момент игровой.
    • 43'
      Хромая, Тадич уходит за бровку. И быстро возвращается в матч. Все хорошо с одним из ключевых футболистов "Аякса".
    • Травма, повреждение
      42'
      Тадич на газоне. Медики выходят спасать футболиста.
    • 41'
      Активно прессингует "Фейеноорд", через длинный пас Рульи начинает атаку своей команды.
    • 40'
      Попытка перевести мяч направо на Кудуса, не доходит мяч, но "Аякс" быстро возвращает мяч себе.
    • Желтая карточка
      39'
      Все в порядке с голкипером, едем дальше. Борьба за мяч в центре поля. Тейлор фолит. Желтая. 
    • Травма, повреждение
      38'
      Досталось Херонимо Рульи в этом моменте. Кажется, по лицу получил вратарь в воздушном единоборстве.
    • Угловой
      37'
      Подача от флажка на линию вратарской, там царит Рульи, который высоко выпрыгивает и забирает.
    • 36'
      Роттердамцы поджали оппонента на минуту. Угловой будет у команды Арне Слота.
    • Угловой
      34'
      Угловой удар для "Аякса". На подборе игрок гостей, удар с угла штрафной, выше ворот.
    • 33'
      Классен пробил из опорной зоны, мяч попадает в защитника и уходит за лицевую.
    • 32'
      Педерсен с мячом на правом фланге. Пас в центр. Дальше пас в руки Рульи.
    • 31'
      Небольшая пауза на водопой для большинства игроков. А для некоторых пауза на перекус, так как сейчас идет Рамадан.
    • 30'
      Шикарный пас Джаханбахша, дальше прострел Педерсена, но завершения нет на этот раз.
    • 29'
      Два самых опасных момента в матче пока именно за хозяевами поля, хотя "Аякс" и больше владеет мячом, и ведет в счете.
    • Опасный момент
      28'
      Моментище!!! Джаханбахш не попадает! Шикарная комбинация "Фейеноорда", перевод направо, Алиреза пробил в дальний, мяч попал в штангу!
    • Угловой
      27'
      Передача на ближний угол штрафной, дальше на Шиманьского в опорную зону. Удар выше цели.
    • 26'
      Заброс хозяев с правого края на дальнюю штангу, защитник первый на мяче. Будет угловой.
    • 25'
      Теперь мы видим прессинг "Аякса". Тадич активнее всего смотрится, удается "Фейеноорду" прорваться. 
    • 24'
      Неплохая по задумке передача на Баса, но слишком сильно получилось. Аут.
    • Фол, нарушение
      23'
      Длиннющий заброс вперед на Хименеса, мог быть и выход один на один с голкипером, но арбитр зафиксировал фол в атаке. 
    • Угловой
      22'
      Подача "Аякса" с угла поля, а точнее после короткого розыгрыша. Верх за обороной.
    • 21'
      Бергвайн с Тадичем в стенку сыграл, дальше Бас подключается к атаке и угловой. 
    • 19'
      Прессингует активно команда хозяев. Это дает свои плоды в виде перехвата в центре поля, но затем неточный пас на фланге прервал атаку. 
    • Желтая карточка
      18'
      Желтая карточка для Тимбера за срыв атаки. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Педерсен вбрасывает из-за боковой, Тадич рукой коснулся мяча и нарушил правила на чужой половине поля. 
    • 16'
      Джаханбахш попытался вбежать на пространство справа, скорость хорошая, но защитник успел отобрать. 
    • Описание гола
      15'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! Тадич!!! Классен отдал направо, Санчес оттуда подал в центр, и два защитника, не разобравшись, врезались друг в друга. Мяч отскочил к Тадичу, и Душан попал в сетку! Курьезный гол!
    • 14'
      Поджимает "Фейеноорд" Рульи. Голкиперу приходится выбить вперед.
    • Фол, нарушение
      13'
      Шиманьски слишком активно хотел отобрать у Альвареса. Фол в центре поля. 
    • 12'
      Перехватил Кудус, сместился в центр, не хватило ему партнера, с кем обыграться. Пришлось отдавать назад.
    • 11'
      Велленройтер сильно выбил мяч с рук, зацепиться у его партнеров не получилось, но мяч вернули на своей половине поля.
    • Травма, повреждение
      10'
      Мед. бригада на поле. У Рульи, судя по всему, проблема со связками, возникшая в прошлом моменте. 
    • Опасный момент
      9'
      Опасно! Хименес 1 в 1 с Альваресом, форварду удается обойти Эдсона и пробить, Рульи сокращает дистанцию и тащит!
    • 8'
      Уронили футболиста "Фейеноорда", молчит свисток, убегает в контратаку "Аякс", не удается воспользоваться свободной зоной.
    • 7'
      Перехват гостей в центре поля, передача на Бергвейна, Педерсен опережает оппонента.
    • 6'
      Джаханбахш в контратаке прорвался по правому флангу, вошел в штрафную, но на удар сил не хватило. Рульи спокойно поймал. 
    • 5'
      А вот здесь хорошая подача! Бергвейн навесил на Кудуса, удалось ему пробить головой, но только выше цели.
    • 4'
      Кудус в центре поля демонстрирует свой дриблинг, здорово обходит двоих, но дальше теряет владение. 
    • 3'
      Смотрим, наконец, футбол. Хименеса останавливают на линии штрафной соперника. Тут же свист с трибун. Мяч у "Аякса". 
    • Свисток
      Да, мы готовы продолжить матч, а точнее практически начать его заново! 00:21 - именно такое время сейчас на табло, и с этого времени мы стартуем.
    • Продолжается пауза. Ждём пока рассеется дым. Служба безопасности должна работать сейчас на всю, чтобы убедиться, что со зрителями все в порядке. 
    • И уже сейчас главному арбитру встречи приходится ставить матч на паузу. Дым очень серьезный. Есть ощущение, что там трибуна горит... Да, противостояние сегодня обещает быть жарким. 
    • Атмосфера на стадионе сумасшедшая. Огромное количество людей, фаеры горят уже вовсю, на поле настоящий туман. 
    • Первый тайм начался
      Звучит свисток о начале матча. Поехали!
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Джаханбахш Алиреза сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Хименес Сантьяго Томас бьет в цель!
    • Желтая карточка
      38'
      Тейлор Кеннет получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      18'
      Тимбер Юрриен получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Тадич Душан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • 97 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фейеноорд 1:2 Аякс

    Исход игры
    Фейеноорд
    50.4% (63)
    Ничья
    19.2% (24)
    Аякс
    30.4% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.2% (97)
    Меньше
    17.8% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    94.92% (112)
    Нет
    5.08% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Фейеноорд
    41.6% (52)
    1:2 Аякс
    19.2% (24)
    1:1 Ничья
    12% (15)
    2:2 Ничья
    7.2% (9)
    2:3 Аякс
    5.6% (7)
    1:0 Фейеноорд
    4% (5)
    1:3 Аякс
    2.4% (3)
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