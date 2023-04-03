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  4. Кубок 2022-2023

Нидерланды: Кубок
2022-2023

Фейеноорд
 
Позже
Аякс
Прогнозы 28
Фейеноорд 53.6% (15)
X 25% (7)
Аякс 21.4% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Аякс
2.50
3.72
2.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

Фейеноорд
Аякс

11 матчей

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

25 матчей

8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы

Первый тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед

Второй тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед

36 матчей

11.1%
25%
63.9%
4 победы 9 ничьих 23 победы

Первый тайм

16.7%
30.6%
52.7%
6 побед 11 ничьих 19 побед

Второй тайм

19.4%
27.8%
52.8%
7 побед 10 ничьих 19 побед

История матчей

Э
2:3
Э
1:1
Э
3:2
Э
0:2
Э
0:3
Э
1:0
Э
4:0
К
0:3
Э
6:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
1:4
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
К
1:0
Э
0:0
Э
0:1
Э
1:2
К
3:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:2
К
1:4
К
2:0
Э
1:1
Э
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

1.39
0.61

Среднее время на гол

64
147

Всего голов

42
35

Голов в среднем за матч

2.33
1.94

Среднее время на гол

38
46

Всего голов

67
46

Голов в среднем за матч

1.86
1.28

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

48
70

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Данило II 2 0.67
Хименес Сантьяго Томас 2 0.67
Дилросун Джавайро 1 0.33
Виффер Матс 1 0.33
Пайшао Игор 1 0.33
Кекчю Оркун 1 (1) 0.33
Бенита Мимеирхель 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кудус Мохаммед 1 0.33
Бробби Брайан 1 0.33
Тадич Душан 1 (1) 0.33
Бергвейн Стевен 1 0.33
Санчес Хорхе 1 0.33
Тейлор Кеннет 1 0.33

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Идрисси Уссама 1 0
Кекчю Оркун 1 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергёйс Стивен 1 0
Альварес Эдсон 1 0
Тейлор Кеннет 1 0
Фитц-Джим Киян 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
0
Фейеноорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аякс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Фейеноорд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аякс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
2
29%
0
0%
91-120

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
40%
0
0%
91-120

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
2
25%
0
0%
91-120

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
40%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Аякс - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Фейеноорд - Волендам 2:1
Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 Херенвен - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Твенте - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 Фейеноорд - Аякс 1:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Эммен 5:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4
Аякс
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Аякс - Фейеноорд 2:3 Херенвен - Аякс 2:4 Аякс - НЕК Неймеген 1:0
Де Графсхап - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 1:2 Унион Берлин - Аякс 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 Аякс - Валвейк 3:1 Твенте - Аякс 0:1 Камбюр - Аякс 0:5 Эксельсиор - Аякс 1:4 Аякс - Волендам 1:1 Фейеноорд - Аякс 1:1 Аякс - Твенте 0:0 Ден Бош - Аякс 0:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:1 Аякс - Телстар 5:1 Аякс - Волендам 5:4

Результаты матчей

Фейеноорд
Аякс

Точный счет

3:1
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
1
2.5
1
2
1
2
3.5
1/8 финала
1 АЗ Алкмаар
2 Утрехт
5 Спакенбург
2 Катвийк
3 ПСВ
1 Эммен
1 АДО Ден Хааг
0 Гоу Эхед Иглс
1 НАК Бреда
2 Херенвен
9 Фейеноорд
7 НЕК Неймеген
3 Де Графсхап
0 Де Трефферс
0 Твенте
1 Аякс
1/4 финала
1 Утрехт
4 Спакенбург
3 ПСВ
1 АДО Ден Хааг
0 Херенвен
1 Фейеноорд
0 Де Графсхап
3 Аякс
1/2 финала
0 Спакенбург
0 ПСВ
0 Фейеноорд
0 Аякс
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Спакенбург Floris van der Linden 4 (1)
Утрехт Ван де Стрек Сандер 3 (1)
НЕК Неймеген Маркеш Педру 3
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 3
Херенвен Хаяль Рами 3
Весь список

Топ нарушителей
НЕК Неймеген Сандлер Филипп 1
Херенвен Халилович Тибор 1
Камбюр Виржиния Жоау 1
АДО-20 Ruben Doesburg 1
Харденберг Serginho Fatima 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фейеноорд - Аякс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 апреля 2023, осталось 2 дня 12 часов 45 минут.



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    • Прогнозы 28
    Фейеноорд 53.6% (15)
    X 25% (7)
    Аякс 21.4% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фейеноорд
    Ничья
    Аякс
    2.50
    3.72
    2.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Фейеноорд - Аякс онлайн

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    Прогнозы на матч Фейеноорд - Аякс

    Исход игры
    Фейеноорд
    56.7% (17)
    Ничья
    23.3% (7)
    Аякс
    20% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.57% (22)
    Меньше
    21.43% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    96.43% (27)
    Нет
    3.57% (1)
    Популярный счёт
    2:1 Фейеноорд
    46.7% (14)
    1:1 Ничья
    16.7% (5)
    1:2 Аякс
    13.3% (4)
    2:3 Аякс
    6.7% (2)
    2:2 Ничья
    6.7% (2)
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