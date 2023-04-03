История личных встреч
Фейеноорд
Аякс
11 матчей
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
25 матчей
8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы
Первый тайм
24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед
Второй тайм
24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед
36 матчей
11.1%
25%
63.9%
4 победы 9 ничьих 23 победы
Первый тайм
16.7%
30.6%
52.7%
6 побед 11 ничьих 19 побед
Второй тайм
19.4%
27.8%
52.8%
7 побед 10 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
11
Голов в среднем за матч
1.39
0.61
Среднее время на гол
64
147
Всего голов
42
35
Голов в среднем за матч
2.33
1.94
Среднее время на гол
38
46
Всего голов
67
46
Голов в среднем за матч
1.86
1.28
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
32
Больше 89%
Меньше 11%
4
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
7
Больше 19%
Меньше 81%
29
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
48
70
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Данило II
|2
|0.67
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0.67
|Дилросун Джавайро
|1
|0.33
|Виффер Матс
|1
|0.33
|Пайшао Игор
|1
|0.33
|Кекчю Оркун
|1 (1)
|0.33
|Бенита Мимеирхель
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кудус Мохаммед
|1
|0.33
|Бробби Брайан
|1
|0.33
|Тадич Душан
|1 (1)
|0.33
|Бергвейн Стевен
|1
|0.33
|Санчес Хорхе
|1
|0.33
|Тейлор Кеннет
|1
|0.33
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Идрисси Уссама
|1
|0
|Кекчю Оркун
|1
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Альварес Эдсон
|1
|0
|Тейлор Кеннет
|1
|0
|Фитц-Джим Киян
|1
|0
Результаты матчей
Фейеноорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Аякс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
0
0
Фейеноорд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Аякс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Фейеноорд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аякс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
2
29%
0
0%
91-120
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
40%
0
0%
91-120
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
2
25%
0
0%
91-120
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
2
40%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Аякс - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Фейеноорд - Волендам 2:1
Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 Херенвен - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Твенте - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0 Фейеноорд - Аякс 1:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Эммен 5:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4
Аякс
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Аякс - Фейеноорд 2:3 Херенвен - Аякс 2:4 Аякс - НЕК Неймеген 1:0
Де Графсхап - Аякс 0:3 Витесс - Аякс 1:2 Унион Берлин - Аякс 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 4:0 Аякс - Унион Берлин 0:0 Аякс - Валвейк 3:1 Твенте - Аякс 0:1 Камбюр - Аякс 0:5 Эксельсиор - Аякс 1:4 Аякс - Волендам 1:1 Фейеноорд - Аякс 1:1 Аякс - Твенте 0:0 Ден Бош - Аякс 0:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:1 Аякс - Телстар 5:1 Аякс - Волендам 5:4
Результаты матчей
Фейеноорд
Аякс
Точный счет
3:1
1 раз 50%
4:4
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:4
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Фейеноорд
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Спакенбург
|Floris van der Linden
|4 (1)
|Утрехт
|Ван де Стрек Сандер
|3 (1)
|НЕК Неймеген
|Маркеш Педру
|3
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|3
|Херенвен
|Хаяль Рами
|3
|НЕК Неймеген
|Сандлер Филипп
|1
|Херенвен
|Халилович Тибор
|1
|Камбюр
|Виржиния Жоау
|1
|АДО-20
|Ruben Doesburg
|1
|Харденберг
|Serginho Fatima
|1
Прогнозы на матч Фейеноорд - Аякс
Исход игры
Фейеноорд
56.7% (17)
Ничья
23.3% (7)
Аякс
20% (6)
Тотал 2.5
Больше
78.57% (22)
Меньше
21.43% (6)
Обе команды забьют
Да
96.43% (27)
Нет
3.57% (1)
Популярный счёт
2:1 Фейеноорд
46.7% (14)
1:1 Ничья
16.7% (5)
1:2 Аякс
13.3% (4)
2:3 Аякс
6.7% (2)
2:2 Ничья
6.7% (2)
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