0'
25' Желтая карточкаArnold Temanfo
0:1
36' ГолАбухляль Закария
1:1
45' ПенальтиБозетти Алекси
45' Желтая карточкаБозетти Алекси
55' Желтая карточкаЛаурент Гуйот
56' Желтая карточкаВан ден Бомен Бранко
1:2
85' ГолШаиби Фарес
2:2
90' ГолСахи Дион
Ход матча
25'
36'
45'
1:1
45'
55'
85'
1:2
90'
2:2
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 5
-
7 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
16
Каллен
Тома
14
Муанга
Кевин
13
Gaby
Jean
24
Демонси
Йоан
12
Kevin
Testud
27
Шамаль
Стив
16
Кьетил
Хауг
14
Коста
Логан
21
Ратао
Рафаэл
- Основной состав
-
16 Каллен ТомаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Муанга КевинЗащитник
-
13 Gaby JeanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Демонси ЙоанПолузащитник
-
12 Kevin TestudНападающий
- Нападающий
-
27 Шамаль СтивНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Пажо ВенсанПолузащитник
-
20 Сахи ДионНападающий
-
10 Kevin Farade
-
-
-
-
Главный тренер: Гюйо Лоран
- Основной состав
-
16 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
-
14 Коста ЛоганЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Дюпе МаксимВратарь
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Шаиби ФаресНападающий
- Нападающий
-
29 Said Hamulic
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
Бомбардиры внутри турнира
Анси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Ибрагим
|2
|0.29
|Пажо Венсан
|2
|0.29
|Jean-Jacques Rocchi
|1
|0.14
|Муанга Кевин
|1
|0.14
|Arnold Temanfo
|1
|0.14
|Сахи Дион
|1
|0.14
|Bissenty Mendy
|1
|0.14
|Бозетти Алекси
|1 (1)
|0.14
|Kevin Farade
|1 (1)
|0.14
|Демонси Йоан
|0
|0
|Francois Lajugie
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абухляль Закария
|4
|0.8
|Даллинга Тийс
|4 (1)
|0.8
|Шаиби Фарес
|3
|0.6
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0.2
|Спирингс Стейн
|1
|0.2
|Ратао Рафаэл
|1
|0.2
|Суасо Габриэль
|1
|0.2
|Беграуи Янис
|1
|0.2
|Скюття Наатан
|1
|0.2
|Бирманчевич Велько
|1
|0.2
|Коста Логан
|0
|0
Карточки
Анси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бозетти Алекси
|1
|0
|Arnold Temanfo
|1
|0
|Лаурент Гуйот
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0
|Спирингс Стейн
|1
|0
|Абухляль Закария
|1
|0
Результаты матчей
Анси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тулуза
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Анси
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Тулуза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
10
10
Анси
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Тулуза
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
10
10
Голы по времени матча
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
10%
3
30%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
3
30%
3
30%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Забито
10
17
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
10%
4
24%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
3
30%
2
12%
46-60
3
30%
4
24%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Анси
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ним - Анси 4:0 Анси - Генгам 1:1 Гренобль - Анси 2:1 Анси - Мец 0:3
Марсель - Анси 2:2 Сошо - Анси 5:1 Анси - Амьен 2:0 Лаваль - Анси 1:1 Париж - Анси 1:1 Сент-Этьен - Анси 3:2 Анси - Кан 2:0 По - Анси 2:2 Белфорт - Анси 1:1 Анси - Париж 2:0 Валансьен - Анси 2:2 Вильрю - Анси 1:6 Анси - Ним 0:0 Анси - Сент-Этьен 2:1 Анси - Серветт 2:4 Гренобль - Анси 0:2
Тулуза
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Брест - Тулуза 3:1 Тулуза - Родез 4:0 Тулуза - Лилль 0:2 Анже - Тулуза 0:2
Тулуза - Клермон 0:1 Тулуза - Родез 6:1 Реймс - Тулуза 3:0 Тулуза - Марсель 2:3 Тулуза - Ренн 3:1 Тулуза - Реймс 3:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Тулуза - Труа 4:1 Страсбург - Тулуза 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Тулуза - Брест 1:1 Осер - Тулуза 0:5 Ланьон - Тулуза 1:7 Тулуза - Аяччо 2:0 Марсель - Тулуза 6:1 Тулуза - Монпелье 1:2
Результаты матчей
Анси
Тулуза
Точный счет
8:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
8
1 раз 100%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:6
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:7
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
7
1 раз 100%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:6
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
8:1
1 раз 17%
1:7
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
8
1 раз 17%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
7
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Анси
Тулуза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
31
24
22
24
22
24
22
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|Лион
|Ляказетт Александр
|4 (1)
|Тулуза
|Абухляль Закария
|4
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|4
|Тулуза
|Шаиби Фарес
|3 (1)
|Таон
|Wilfried Rother
|1
|Марсель
|Эрик-Бертран Байи
|1
|Гранвиль
|Guillaume Buon
|1
|Бордо
|Мпуту Малкольм-Бокеле
|1
|Вильрю
|Joachim Milla
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Анси 2:2 Тулуза
Исход игры
Анси
3.8% (5)
Ничья
11.3% (15)
Тулуза
85% (113)
Тотал 2.5
Больше
46.96% (54)
Меньше
53.04% (61)
Обе команды забьют
Да
52.17% (60)
Нет
47.83% (55)
Популярный счёт
1:2 Тулуза
33.1% (44)
0:1 Тулуза
21.1% (28)
0:2 Тулуза
15% (20)
1:1 Ничья
8.3% (11)
0:3 Тулуза
3% (4)
1:3 Тулуза
2.3% (3)
1:0 Анси
1.5% (2)
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