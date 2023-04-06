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Франция: Кубок
2022-2023

Анси
1:2
Конец матча
Тулуза
0'
25' Желтая карточка
Arnold Temanfo
0:1
36' Гол
Абухляль Закария
1:1
45' Пенальти
Бозетти Алекси
45' Желтая карточка
Бозетти Алекси
55' Желтая карточка
Лаурент Гуйот
56' Желтая карточка
Ван ден Бомен Бранко
1:2
85' Гол
Шаиби Фарес
90'+8

Ход матча

25'
Arnold Temanfo
 
36'
0:1
Абухляль Закария
(Ван ден Бомен Бранко)
45'
Бозетти Алекси
1:1
45'
Бозетти Алекси
 
55'
Лаурент Гуйот
 
56'
 
Ван ден Бомен Бранко
60'
Nathan Falconnier
Jonathan Goncalves
 
64'
 
Шаиби Фарес
Ратао Рафаэл
66'
Сахи Дион
Бозетти Алекси
 
71'
 
Онаиву Адо
Деягере Брехт
76'
Samuel Ntamack
Kevin Testud
 
77'
Madyen El Jaouhari
Jean-Jacques Rocchi
 
85'
1:2
Шаиби Фарес
87'
 
Said Hamulic
Даллинга Тийс
87'
 
Сьерро Венсан
Спирингс Стейн
87'
 
Бирманчевич Велько
Абухляль Закария

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 5
  • 7 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 343 Количество передач 433
  • 44 Владение мячом, % 56
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 133
Анси 3.8% (5)
X 11.3% (15)
Тулуза 85% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Каллен
Тома
3
Arnold
Temanfo
8
Jonathan
Goncalves
14
Муанга
Кевин
13
Gaby
Jean
11
Jean-Jacques
Rocchi
5
Каши
Ахмед
24
Демонси
Йоан
12
Kevin
Testud
23
Бозетти
Алекси
27
Шамаль
Стив
16
Кьетил
Хауг
3
Деслер
Миккел
14
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
15
Суасо
Габриэль
17
Спирингс
Стейн
8
Ван
ден
Бомен
Бранко
6
Абухляль
Закария
10
Деягере
Брехт
21
Ратао
Рафаэл
27
Даллинга
Тийс
Анси
4-3-3
Тулуза
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Анси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Ибрагим 2 0.29
Пажо Венсан 2 0.29
Jean-Jacques Rocchi 1 0.14
Муанга Кевин 1 0.14
Arnold Temanfo 1 0.14
Сахи Дион 1 0.14
Bissenty Mendy 1 0.14
Бозетти Алекси 1 (1) 0.14
Kevin Farade 1 (1) 0.14
Демонси Йоан 0 0
Francois Lajugie 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абухляль Закария 4 0.8
Даллинга Тийс 4 (1) 0.8
Шаиби Фарес 3 0.6
Ван ден Бомен Бранко 1 0.2
Спирингс Стейн 1 0.2
Ратао Рафаэл 1 0.2
Суасо Габриэль 1 0.2
Беграуи Янис 1 0.2
Скюття Наатан 1 0.2
Бирманчевич Велько 1 0.2
Коста Логан 0 0

Карточки

Анси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бозетти Алекси 1 0
Arnold Temanfo 1 0
Лаурент Гуйот 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Спирингс Стейн 1 0
Абухляль Закария 1 0

Результаты матчей

Анси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Тулуза
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
0
Анси
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Тулуза
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

10
10
Анси
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Тулуза
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

11
10

Голы по времени матча

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
10%
3
30%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
3
30%
3
30%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

11
19
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
1
9%
4
21%
1-15
3
27%
1
5%
16-30
1
9%
6
32%
31-45
3
27%
2
11%
46-60
3
27%
4
21%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Анси
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ним - Анси 4:0 Анси - Генгам 1:1 Гренобль - Анси 2:1 Анси - Мец 0:3
Марсель - Анси 2:2 Сошо - Анси 5:1 Анси - Амьен 2:0 Лаваль - Анси 1:1 Париж - Анси 1:1 Сент-Этьен - Анси 3:2 Анси - Кан 2:0 По - Анси 2:2 Белфорт - Анси 1:1 Анси - Париж 2:0 Валансьен - Анси 2:2 Вильрю - Анси 1:6 Анси - Ним 0:0 Анси - Сент-Этьен 2:1 Анси - Серветт 2:4 Гренобль - Анси 0:2
Тулуза
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Брест - Тулуза 3:1 Тулуза - Родез 4:0 Тулуза - Лилль 0:2 Анже - Тулуза 0:2
Тулуза - Клермон 0:1 Тулуза - Родез 6:1 Реймс - Тулуза 3:0 Тулуза - Марсель 2:3 Тулуза - Ренн 3:1 Тулуза - Реймс 3:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Тулуза - Труа 4:1 Страсбург - Тулуза 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Тулуза - Брест 1:1 Осер - Тулуза 0:5 Ланьон - Тулуза 1:7 Тулуза - Аяччо 2:0 Марсель - Тулуза 6:1 Тулуза - Монпелье 1:2

Результаты матчей

Анси
Тулуза

Точный счет

1:2
1 раз 50%
8:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
8
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:6
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 50%
1:7
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
2
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
8:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
8
1 раз 14%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Анси
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
2
1
1
1
3.5
1
2
1
1
4.5
1
2
1
1
5.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5
1
1
1
4
3.5
1
1
1
4
4.5
1
1
1
4
5.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
4
2.5
3
2
2
5
3.5
2
3
2
5
4.5
2
3
2
5
5.5
2
3
1/8 финала
3 Анже
5 Нант
3 Лорьян
5 Ланс
6 Лион
4 Лилль
0 Вьерзон
1 Гренобль
2 Марсель
1 ПСЖ
6 Париж
7 Анси
3 Тулуза
1 Реймс
2 Осер
3 Родез
1/4 финала
2 Нант
1 Ланс
2 Лион
1 Гренобль
8 Марсель
9 Анси
6 Тулуза
1 Родез
1/2 финала
1 Нант
0 Лион
1 Анси
2 Тулуза
Финал
0 Нант
0 Тулуза

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 5
Лион Ляказетт Александр 4 (1)
Тулуза Абухляль Закария 4
Тулуза Даллинга Тийс 4
Тулуза Шаиби Фарес 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Таон Wilfried Rother 1
Марсель Эрик-Бертран Байи 1
Гранвиль Guillaume Buon 1
Бордо Мпуту Малкольм-Бокеле 1
Вильрю Joachim Milla 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогнозы 133
    Анси 3.8% (5)
    X 11.3% (15)
    Тулуза 85% (113)
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    Где смотреть матч Анси 1:2 Тулуза онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Анси 1:2 Тулуза

    Исход игры
    Анси
    3.8% (5)
    Ничья
    11.3% (15)
    Тулуза
    85% (113)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.96% (54)
    Меньше
    53.04% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    52.17% (60)
    Нет
    47.83% (55)
    Популярный счёт
    1:2 Тулуза
    33.1% (44)
    0:1 Тулуза
    21.1% (28)
    0:2 Тулуза
    15% (20)
    1:1 Ничья
    8.3% (11)
    0:3 Тулуза
    3% (4)
    1:3 Тулуза
    2.3% (3)
    1:0 Анси
    1.5% (2)
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