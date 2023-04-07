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  3. Швеция: Суперэттан
Тур: 2.
ГАИС
3:0
Конец матча
Браге
0'
23' Желтая карточка
Andre Bernardini
29' Желтая карточка
Ieltsin Camoes
1:0
41' Гол
Gustav Lundgren
2:0
49' Гол
Хольмстрём Александр Аль
62' Желтая карточка
Johan Arvidsson
3:0
65' Гол
Линдберг Юлиус
86' Желтая карточка
Селик Мерван
90'+5
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
24
Filip
Beckman
2
Бинаку
Эгзон
9
Gustav
Lundgren
7
Оберг
Йоаким
11
Линдберг
Юлиус
19
Фрайди
Ричард
18
Хольмстрём
Александр
Аль
10
Селик
Мерван
13
Andre
Bernardini
22
Тамими
Джонатан
5
Редин
Понтус
3
Асанте
Эйрик
4
Malte
Persson
8
Хеллберг
Сет
11
Johan
Arvidsson
10
Берггрен
Густав
21
Henry
Sletsjoee
16
Samouil
Izountouemoi
12
Ieltsin
Camoes
ГАИС
4-3-3
Браге
4-1-4-1

История личных встреч

ГАИС
Браге

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

С
1:4
С
0:2
С
2:1
С
0:1
С
1:1
С
0:3
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
0:4

Голы

Всего голов

1
11

Голов в среднем за матч

0.2
2.2

Среднее время на гол

450
40

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

6
18

Голов в среднем за матч

0.6
1.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

150
50

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Эстерсунд - ГАИС 1:1 ГАИС - Фалькенберг 2:1 ГАИС - Твакер 2:1 ГАИС - Хельсинборг 1:0
Утсиктенс - ГАИС 0:2 ГАИС - Гётеборг 2:1 ГАИС - Норрчёпинг 0:1 ГАИС - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 2:1 ГАИС - ИФК Мальмё 4:0 Лундс ФФ - ГАИС 1:1 Отвидаберг - ГАИС 0:3 ГАИС - Фалькенберг 2:2 Квидинг ФИФ - ГАИС 0:2 Венерсборг - ГАИС 1:6 ГАИС - Линдоме 1:0 Твоокер - ГАИС 0:0 ГАИС - Энгельхолмс 2:1 Оскаршамнс АИК - ГАИС 0:1
Браге
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Браге - Вестерос 1:2 Дегерфорс - Браге 1:3 Броммапойкарна - Браге 0:2 Сириус - Браге 2:3
Браге - Норрбю 5:0 Сундсвалль - Браге 0:2 Хаммарбю - Браге 4:1 Браге - Сандвикен Берген 3:1 Браге - Kvarnsveden 3:0 Браге - Эребру 1:1 Гефле - Браге 2:1 Хальмстад - Браге 1:0 Браге - Вестерос 0:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Браге - Сковде АИК 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1 Эргрюте - Браге 4:0 Браге - Треллеборг 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:3 Браге - Утсиктенс 1:2
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Оберг Йоаким сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Gustav Lundgren бьет в цель!
    • Желтая карточка
      29'
      Ieltsin Camoes получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      23'
      Andre Bernardini получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч ГАИС 3:0 Браге онлайн

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