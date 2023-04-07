Тур: 28. Стадион: Евроборг. Главный судья: Маншот Ероен
Ход матча
45'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
37
Халуш
Матей
18
Дубвик
Исак
17
Клейбер
Шон
24
Виргевер
Ник
10
Бут
Тейлор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
37 Халуш МатейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дубвик ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ману ЭлвисПолузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dennis van der Ree
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Дост БасНападающий
-
-
Главный тренер: Michael Silberbauer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Гронинген
Утрехт
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.7%
64.7%
11 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
25 матчей
24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
52%
48%
0 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед
42 матча
28.6%
26.2%
45.2%
12 побед 11 ничьих 19 побед
Первый тайм
26.2%
57.1%
16.7%
11 побед 24 ничьи 7 побед
Второй тайм
31%
21.4%
47.6%
13 побед 9 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
33
Голов в среднем за матч
1.17
1.38
Среднее время на гол
77
65
Всего голов
38
18
Голов в среднем за матч
1.58
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
59
51
Голов в среднем за матч
1.4
1.21
Тотал матчей
2.5
38
Больше 90%
Меньше 10%
4
26
Больше 62%
Меньше 38%
16
18
Больше 43%
Меньше 57%
24
15
Больше 36%
Меньше 64%
27
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
64
74
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепи Рикардо
|10 (1)
|0.36
|Нгонж Сириль
|3
|0.11
|Крюгер Флориан
|3
|0.11
|Хове Йохан
|2
|0.07
|Дуарте Ларос
|1
|0.04
|Ларсен Йорген
|1
|0.04
|Пелюпесси Йоей
|1
|0.04
|Ван Гелдерен Лиам
|1
|0.04
|Балкер Радинио
|1
|0.04
|Антман Оливер
|1
|0.04
|Суслов Томаш
|1
|0.04
|Ирандуст Далехо
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Дубвик Исак
|0
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|0
|0
|Блокзайл Тиймен
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дувикас Анастасиос
|13 (2)
|0.46
|Дост Бас
|7
|0.25
|Ван де Стрек Сандер
|7
|0.25
|Бауссайд Отман
|3
|0.11
|Бут Тейлор
|2
|0.07
|Боздоган Джан
|1
|0.04
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.04
|Клейбер Шон
|1
|0.04
|Силла Мусса
|1
|0.04
|Йенсен Виктор
|1
|0.04
|Виргевер Ник
|1
|0.04
|Модибо Саньян
|1
|0.04
|Редан Дайшон
|1
|0.04
|Дескотт Антони
|1
|0.04
|Юнес Амин
|0
|0
|Брауэрс Люк
|0
|0
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Те Вирик Мик
|5
|1
|Дубвик Исак
|3
|1
|Ван Гелдерен Лиам
|4
|0
|Суслов Томаш
|4
|0
|Балкер Радинио
|2
|1
|Luciano Valente
|3
|0
|Сверко Марин
|2
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Пелюпесси Йоей
|1
|0
|Веррипс Михаэл
|1
|0
|Данкерлёй Дамил
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Соренсен Мадс Бек
|1
|0
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Thom van Bergen
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тоорнстра Йенс
|6
|0
|Ван дер Марел Марк
|5
|0
|Клейбер Шон
|4
|0
|Брауэрс Люк
|4
|0
|Бут Тейлор
|4
|0
|Ван дер Хорн Майк
|3
|0
|Ван де Стрек Сандер
|3
|0
|Бауссайд Отман
|3
|0
|Модибо Саньян
|3
|0
|Боздоган Джан
|3
|0
|Дост Бас
|2
|0
|Виргевер Ник
|1
|0
|Лабьяд Закария
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0
|Клюйверт Рубен
|1
|0
Результаты матчей
Гронинген
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Утрехт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
9
13
Гронинген
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Утрехт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
31
8
Волевые поражения
2
11
Гронинген
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Утрехт
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
34
12
Волевые поражения
11
24
Голы по времени матча
Забито
16
27
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
4
25%
4
15%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
6
38%
4
15%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
2
13%
8
30%
30%
61-75
3
19%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
24
29
12 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
4
17%
4
14%
1-15
3
13%
2
7%
16-30
5
21%
8
28%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
3
13%
4
14%
61-75
9
38%
8
28%
76-90
Забито
9
14
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
1
11%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
4
44%
2
14%
61-75
1
11%
4
29%
76-90
Пропущено
32
13
9 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
4
13%
1
8%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
2
6%
5
38%
31-45
5
16%
1
8%
46-60
6
19%
2
15%
61-75
12
38%
4
31%
76-90
Забито
25
41
13 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 14
11 Не забивали 6
5
20%
7
17%
1-15
0
0%
2
5%
16-30
8
32%
6
15%
31-45
2
8%
4
10%
46-60
6
24%
10
24%
61-75
4
16%
12
29%
29%
76-90
Пропущено
56
42
21 В 1-м тайме 20
35 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 18
8
14%
5
12%
1-15
6
11%
2
5%
16-30
7
13%
13
31%
31-45
5
9%
4
10%
46-60
9
16%
6
14%
61-75
21
38%
12
29%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Арминия - Гронинген 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0
Фейеноорд - Гронинген 1:0 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Гронинген - Эммен 1:1 ПСВ - Гронинген 6:0 Гронинген - Твенте 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Гронинген - Спакенбург 2:3 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Гронинген - Алмере Сити 0:2 Утрехт - Гронинген 0:3 Специя - Гронинген 2:0 Мец - Гронинген 2:3 Гронинген - Камбюр 1:1
Утрехт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Утрехт - Волендам 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2
Утрехт - Спакенбург 1:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - ПСВ 2:2 Витесс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Твенте - Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Блау Гел 1938 - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:1 Утрехт - Гронинген 0:3 Серветт - Утрехт 1:0 Волендам - Утрехт 0:4 Утрехт - Гронинген 2:1
Результаты матчей
Гронинген
Утрехт
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:2
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 41%
0
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гронинген
Утрехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
104
58
311
211
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
112
113
94
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1710
Больше Меньше
216
621
1215
225
522
126
324
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|19
|7
|1
|62 - 26
|64
|2.
|27
|17
|5
|5
|71 - 33
|56
|3.
|27
|16
|8
|3
|72 - 28
|56
|4.
|27
|16
|6
|5
|53 - 31
|54
|5.
|27
|13
|9
|5
|44 - 22
|48
|6.
|27
|13
|7
|7
|42 - 30
|46
|7.
|0:0
|28
|10
|10
|8
|42 - 41
|40
|8.
|26
|9
|8
|9
|41 - 40
|35
|9.
|27
|9
|8
|10
|32 - 37
|35
|10.
|27
|7
|13
|7
|37 - 30
|34
|11.
|27
|9
|5
|13
|35 - 47
|32
|12.
|26
|7
|9
|10
|36 - 44
|30
|13.
|27
|7
|6
|14
|31 - 56
|27
|14.
|27
|5
|9
|13
|30 - 47
|24
|15.
|27
|5
|9
|13
|25 - 46
|24
|16.
|27
|7
|3
|17
|25 - 61
|24
|17.
|0:0
|28
|4
|6
|18
|26 - 55
|18
|18.
|27
|4
|4
|19
|21 - 51
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|42 - 10
|34
|2.
|13
|10
|3
|0
|32 - 7
|33
|3.
|13
|9
|4
|0
|26 - 7
|31
|4.
|14
|8
|2
|4
|24 - 16
|26
|5.
|13
|7
|5
|1
|27 - 16
|26
|6.
|13
|7
|4
|2
|37 - 12
|25
|7.
|14
|7
|3
|4
|28 - 19
|24
|8.
|0:0
|14
|5
|5
|4
|14 - 13
|20
|9.
|14
|6
|2
|6
|17 - 23
|20
|10.
|13
|6
|1
|6
|20 - 26
|19
|11.
|14
|3
|9
|2
|25 - 18
|18
|12.
|13
|4
|5
|4
|19 - 20
|17
|13.
|14
|3
|8
|3
|15 - 17
|17
|14.
|14
|4
|3
|7
|18 - 24
|15
|15.
|13
|4
|2
|7
|15 - 22
|14
|16.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|17 - 23
|13
|17.
|13
|2
|5
|6
|14 - 25
|11
|18.
|14
|2
|0
|12
|10 - 27
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|36 - 19
|33
|2.
|14
|9
|4
|1
|35 - 16
|31
|3.
|14
|9
|1
|4
|26 - 15
|28
|4.
|14
|6
|4
|4
|29 - 23
|22
|5.
|14
|5
|6
|3
|17 - 15
|21
|6.
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|7.
|0:0
|14
|5
|5
|4
|28 - 28
|20
|8.
|13
|5
|2
|6
|17 - 23
|17
|9.
|13
|4
|4
|5
|12 - 12
|16
|10.
|14
|3
|6
|5
|12 - 15
|15
|11.
|13
|3
|4
|6
|17 - 24
|13
|12.
|14
|3
|4
|7
|16 - 22
|13
|13.
|12
|2
|5
|5
|13 - 21
|11
|14.
|13
|2
|4
|7
|11 - 24
|10
|15.
|14
|1
|5
|8
|11 - 30
|8
|16.
|13
|2
|1
|10
|10 - 29
|7
|17.
|0:0
|14
|1
|2
|11
|9 - 32
|5
|18.
|13
|1
|1
|11
|8 - 38
|4
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|ПСВ
|Симонс Хави
|13 (6)
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|13 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|11 (2)
|Аякс
|Бробби Брайан
|11 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 8
|Аякс
|Альварес Эдсон
|9
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 6
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 6