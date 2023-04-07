Рикардо Пепи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Хове Йохан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Утрехт

45' Антман Оливер не смог попасть в створ ударом издали

44' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Утрехт

43' Томаш Суслов не смог попасть в створ ударом издали

41' Матч возобновлен

41' Утрехт остается без одного игрока, потому что Бут Тейлор уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

41' Ох, нехорошо это выглядит. Бут Тейлор получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Бут Тейлор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Антман Оливер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Рикардо Пепи нанес удар, но тот был заблокирован.

37' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Брауэрс Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Матч возобновлен

32' Виллемс Джетро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Матч возобновится спорным мячом

29' Утрехт остается без одного игрока, потому что Хендрикс Рамон уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

26' Хендрикс Рамон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Ирандуст Далехо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Брауэрс Люк наказан за толчок Рикардо Пепи

24' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Тоорнстра Йенс из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Гронинген

19' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Веррипс Михаэл взял и забрал мяч на выходе

16' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Утрехт

9' Клейбер Шон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Виллемс Джетро из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Удар от ворот произведет Гронинген

7' Бут Тейлор из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Дувикас Анастасиос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

3' Удар от ворот произведет Утрехт

2' Веррипс Михаэл взял и забрал мяч на выходе

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре