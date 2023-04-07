  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Маншот Ероен
Гронинген
0:1
Первый тайм: 45+'
Утрехт

Ход матча

18'
 
Рамселар Барт
Бауссайд Отман
29'
 
Ван дер Марел Марк
Хендрикс Рамон
38'
Дуарте Ларос
Виллемс Джетро
 
41'
 
Йенсен Виктор
Бут Тейлор
45'
0:1
Дувикас Анастасиос
(Клейбер Шон)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
Утрехт
3.80
3.64
3.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
20
Веррипс
Михаэл
19
Ван
Гелдерен
Лиам
37
Халуш
Матей
12
Балкер
Радинио
15
Виллемс
Джетро
21
Антман
Оливер
8
Хове
Йохан
10
Ирандуст
Далехо
7
Суслов
Томаш
18
Дубвик
Исак
9
Пепи
Рикардо
1
Баркас
Василис
17
Клейбер
Шон
33
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
14
Хендрикс
Рамон
18
Тоорнстра
Йенс
8
Брауэрс
Люк
22
Ван
де
Стрек
Сандер
10
Бут
Тейлор
9
Дувикас
Анастасиос
26
Бауссайд
Отман
Гронинген
4-2-3-1
Утрехт
4-3-3

История личных встреч

Гронинген
Утрехт

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.7%
64.7%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

25 матчей

24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед

Первый тайм

52%
48%
0 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед

42 матча

28.6%
26.2%
45.2%
12 побед 11 ничьих 19 побед

Первый тайм

26.2%
57.1%
16.7%
11 побед 24 ничьи 7 побед

Второй тайм

31%
21.4%
47.6%
13 побед 9 ничьих 20 побед

История матчей

ТМК
0:3
Э
2:1
Э
1:3
Э
0:0
EEP
1:0
Э
2:2
Э
0:0
К
0:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:3
К
1:0
Э
1:5
Э
1:4
К
5:3
Э
2:0
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
0:2
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:0
К
3:2
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:0
К
2:4
ПЛ
4:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

21
33

Голов в среднем за матч

1.17
1.38

Среднее время на гол

77
65

Всего голов

38
18

Голов в среднем за матч

1.58
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

59
51

Голов в среднем за матч

1.4
1.21

Тотал матчей

2.5
38
Больше 90%
Меньше 10%
4
26
Больше 62%
Меньше 38%
16
18
Больше 43%
Меньше 57%
24
15
Больше 36%
Меньше 64%
27
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

64
74

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 10 (1) 0.36
Нгонж Сириль 3 0.11
Крюгер Флориан 3 0.11
Хове Йохан 2 0.07
Дуарте Ларос 1 0.04
Ларсен Йорген 1 0.04
Пелюпесси Йоей 1 0.04
Ван Гелдерен Лиам 1 0.04
Балкер Радинио 1 0.04
Антман Оливер 1 0.04
Суслов Томаш 1 0.04
Ирандуст Далехо 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Дубвик Исак 0 0
Касанвирджо Нерайшо 0 0
Блокзайл Тиймен 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дувикас Анастасиос 13 (2) 0.46
Дост Бас 7 0.25
Ван де Стрек Сандер 7 0.25
Бауссайд Отман 3 0.11
Бут Тейлор 2 0.07
Боздоган Джан 1 0.04
Тоорнстра Йенс 1 0.04
Клейбер Шон 1 0.04
Силла Мусса 1 0.04
Йенсен Виктор 1 0.04
Виргевер Ник 1 0.04
Модибо Саньян 1 0.04
Редан Дайшон 1 0.04
Дескотт Антони 1 0.04
Юнес Амин 0 0
Брауэрс Люк 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 5 1
Дубвик Исак 3 1
Ван Гелдерен Лиам 4 0
Суслов Томаш 4 0
Балкер Радинио 2 1
Luciano Valente 3 0
Сверко Марин 2 0
Касанвирджо Нерайшо 2 0
Каллей Яхья 2 0
Пелюпесси Йоей 1 0
Веррипс Михаэл 1 0
Данкерлёй Дамил 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Соренсен Мадс Бек 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Thom van Bergen 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тоорнстра Йенс 6 0
Ван дер Марел Марк 5 0
Клейбер Шон 4 0
Брауэрс Люк 4 0
Бут Тейлор 4 0
Ван дер Хорн Майк 3 0
Ван де Стрек Сандер 3 0
Бауссайд Отман 3 0
Модибо Саньян 3 0
Боздоган Джан 3 0
Дост Бас 2 0
Виргевер Ник 1 0
Лабьяд Закария 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0
Клюйверт Рубен 1 0

Результаты матчей

Гронинген
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Утрехт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

9
13
Гронинген
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Утрехт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

31
8

Волевые поражения

2
11
Гронинген
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (10)
44% (12)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
33% (9)
30% (8)
Утрехт
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

34
12

Волевые поражения

11
24

Голы по времени матча

Забито

16
27
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 16
4
25%
4
15%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
6
38%
4
15%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
2
13%
8
30%
30%
61-75
3
19%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

24
29
12 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
4
17%
4
14%
1-15
3
13%
2
7%
16-30
5
21%
8
28%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
3
13%
4
14%
61-75
9
38%
8
28%
76-90

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
1
11%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
4
44%
2
14%
61-75
1
11%
4
29%
76-90

Пропущено

32
13
9 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
4
13%
1
8%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
2
6%
5
38%
31-45
5
16%
1
8%
46-60
6
19%
2
15%
61-75
12
38%
4
31%
76-90

Забито

25
41
13 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 26
10 Забивали первыми 14
11 Не забивали 6
5
20%
7
17%
1-15
0
0%
2
5%
16-30
8
32%
6
15%
31-45
2
8%
4
10%
46-60
6
24%
10
24%
61-75
4
16%
12
29%
29%
76-90

Пропущено

56
42
21 В 1-м тайме 20
35 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 18
8
14%
5
12%
1-15
6
11%
2
5%
16-30
7
13%
13
31%
31-45
5
9%
4
10%
46-60
9
16%
6
14%
61-75
21
38%
12
29%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Арминия - Гронинген 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0
Фейеноорд - Гронинген 1:0 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Гронинген - Эммен 1:1 ПСВ - Гронинген 6:0 Гронинген - Твенте 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Гронинген - Спакенбург 2:3 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Гронинген - Алмере Сити 0:2 Утрехт - Гронинген 0:3 Специя - Гронинген 2:0 Мец - Гронинген 2:3 Гронинген - Камбюр 1:1
Утрехт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Утрехт - Волендам 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2
Утрехт - Спакенбург 1:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - ПСВ 2:2 Витесс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Твенте - Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Блау Гел 1938 - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:1 Утрехт - Гронинген 0:3 Серветт - Утрехт 1:0 Волендам - Утрехт 0:4 Утрехт - Гронинген 2:1

Результаты матчей

Гронинген
Утрехт

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:5
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:2
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
0
10 раз 37%
2
4 раза 15%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гронинген
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
4
5
8
1.5
3
11
2
11
2.5
1
13
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
2
1
13
1.5
9
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
21
6
6
21
1.5
12
15
2
25
2.5
5
22
1
26
3.5
3
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 27 19 7 1 62 - 26 64
2.
ПСВ
 27 17 5 5 71 - 33 56
3.
Аякс
 27 16 8 3 72 - 28 56
4.
АЗ Алкмаар
 27 16 6 5 53 - 31 54
5.
Твенте
 27 13 9 5 44 - 22 48
6.
Спарта Роттердам
 27 13 7 7 42 - 30 46
7.
Утрехт
 0:0 28 10 10 8 42 - 41 40
8.
Валвейк
 26 9 8 9 41 - 40 35
9.
Херенвен
 27 9 8 10 32 - 37 35
10.
НЕК Неймеген
 27 7 13 7 37 - 30 34
11.
Фортуна Ситтард
 27 9 5 13 35 - 47 32
12.
Гоу Эхед Иглс
 26 7 9 10 36 - 44 30
13.
Волендам
 27 7 6 14 31 - 56 27
14.
Витесс
 27 5 9 13 30 - 47 24
15.
Эммен
 27 5 9 13 25 - 46 24
16.
Эксельсиор
 27 7 3 17 25 - 61 24
17.
Гронинген
 0:0 28 4 6 18 26 - 55 18
18.
Камбюр
 27 4 4 19 21 - 51 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 13 11 1 1 42 - 10 34
2.
Твенте
 13 10 3 0 32 - 7 33
3.
Фейеноорд
 13 9 4 0 26 - 7 31
4.
Спарта Роттердам
 14 8 2 4 24 - 16 26
5.
АЗ Алкмаар
 13 7 5 1 27 - 16 26
6.
Аякс
 13 7 4 2 37 - 12 25
7.
Валвейк
 14 7 3 4 28 - 19 24
8.
Утрехт
 0:0 14 5 5 4 14 - 13 20
9.
Эксельсиор
 14 6 2 6 17 - 23 20
10.
Волендам
 13 6 1 6 20 - 26 19
11.
НЕК Неймеген
 14 3 9 2 25 - 18 18
12.
Гоу Эхед Иглс
 13 4 5 4 19 - 20 17
13.
Эммен
 14 3 8 3 15 - 17 17
14.
Фортуна Ситтард
 14 4 3 7 18 - 24 15
15.
Херенвен
 13 4 2 7 15 - 22 14
16.
Гронинген
 0:0 14 3 4 7 17 - 23 13
17.
Витесс
 13 2 5 6 14 - 25 11
18.
Камбюр
 14 2 0 12 10 - 27 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 14 10 3 1 36 - 19 33
2.
Аякс
 14 9 4 1 35 - 16 31
3.
АЗ Алкмаар
 14 9 1 4 26 - 15 28
4.
ПСВ
 14 6 4 4 29 - 23 22
5.
Херенвен
 14 5 6 3 17 - 15 21
6.
Спарта Роттердам
 13 5 5 3 18 - 14 20
7.
Утрехт
 0:0 14 5 5 4 28 - 28 20
8.
Фортуна Ситтард
 13 5 2 6 17 - 23 17
9.
НЕК Неймеген
 13 4 4 5 12 - 12 16
10.
Твенте
 14 3 6 5 12 - 15 15
11.
Гоу Эхед Иглс
 13 3 4 6 17 - 24 13
12.
Витесс
 14 3 4 7 16 - 22 13
13.
Валвейк
 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Камбюр
 13 2 4 7 11 - 24 10
15.
Волендам
 14 1 5 8 11 - 30 8
16.
Эммен
 13 2 1 10 10 - 29 7
17.
Гронинген
 0:0 14 1 2 11 9 - 32 5
18.
Эксельсиор
 13 1 1 11 8 - 38 4
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
ПСВ Симонс Хави 13 (6)
Утрехт Дувикас Анастасиос 13 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 11 (4)
Аякс Кудус Мохаммед 11 (2)
Аякс Бробби Брайан 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 8
Аякс Альварес Эдсон 9
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Гронинген Те Вирик Мик 1 6
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Euroborg. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Гронинген
    Ничья
    Утрехт
    3.80
    3.64
    3.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Гронинген 0:1 Утрехт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Гронинген
    Утрехт
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     