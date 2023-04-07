Тур: 28. Стадион: Евроборг. Зрители: 21659 Главный судья: Маншот Ероен
0'
0:1
45' ГолДувикас Анастасиос
1:1
45' ГолАнтман Оливер
69' Желтая карточкаВан де Стрек Сандер
75' Желтая карточкаХове Йохан
1:2
76' ГолДост Бас
80' Желтая карточкаХалуш Матей
80' Желтая карточкаКрюгер Флориан
82' Желтая карточкаДубвик Исак
90'+9
Ход матча
45'
45'
1:1
75'
76'
1:2
80'
80'
82'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
37
Халуш
Матей
18
Дубвик
Исак
17
Клейбер
Шон
24
Виргевер
Ник
10
Бут
Тейлор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
37 Халуш МатейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дубвик ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ману ЭлвисПолузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dennis van der Ree
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Дост БасНападающий
-
-
Главный тренер: Michael Silberbauer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Гронинген
Утрехт
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.7%
64.7%
11 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
25 матчей
24%
76%
0 побед 6 ничьих 19 побед
Первый тайм
52%
48%
0 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед
42 матча
28.6%
26.2%
45.2%
12 побед 11 ничьих 19 побед
Первый тайм
26.2%
57.1%
16.7%
11 побед 24 ничьи 7 побед
Второй тайм
31%
21.4%
47.6%
13 побед 9 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
33
Голов в среднем за матч
1.17
1.38
Среднее время на гол
77
65
Всего голов
38
18
Голов в среднем за матч
1.58
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
59
51
Голов в среднем за матч
1.4
1.21
Тотал матчей
2.5
38
Больше 90%
Меньше 10%
4
26
Больше 62%
Меньше 38%
16
18
Больше 43%
Меньше 57%
24
15
Больше 36%
Меньше 64%
27
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
4
Больше 10%
Меньше 90%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
64
74
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепи Рикардо
|10 (1)
|0.36
|Нгонж Сириль
|3
|0.11
|Крюгер Флориан
|3
|0.11
|Хове Йохан
|2
|0.07
|Антман Оливер
|2
|0.07
|Дуарте Ларос
|1
|0.04
|Ларсен Йорген
|1
|0.04
|Пелюпесси Йоей
|1
|0.04
|Ван Гелдерен Лиам
|1
|0.04
|Балкер Радинио
|1
|0.04
|Суслов Томаш
|1
|0.04
|Ирандуст Далехо
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Дубвик Исак
|0
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|0
|0
|Блокзайл Тиймен
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дувикас Анастасиос
|14 (2)
|0.5
|Дост Бас
|8
|0.29
|Ван де Стрек Сандер
|7
|0.25
|Бауссайд Отман
|3
|0.11
|Бут Тейлор
|2
|0.07
|Боздоган Джан
|1
|0.04
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.04
|Клейбер Шон
|1
|0.04
|Силла Мусса
|1
|0.04
|Йенсен Виктор
|1
|0.04
|Виргевер Ник
|1
|0.04
|Модибо Саньян
|1
|0.04
|Редан Дайшон
|1
|0.04
|Дескотт Антони
|1
|0.04
|Юнес Амин
|0
|0
|Ван дер Хорн Майк
|0
|0
|Брауэрс Люк
|0
|0
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Те Вирик Мик
|5
|1
|Дубвик Исак
|4
|1
|Ван Гелдерен Лиам
|4
|0
|Суслов Томаш
|4
|0
|Балкер Радинио
|2
|1
|Luciano Valente
|3
|0
|Сверко Марин
|2
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Пелюпесси Йоей
|1
|0
|Веррипс Михаэл
|1
|0
|Данкерлёй Дамил
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Халуш Матей
|1
|0
|Хове Йохан
|1
|0
|Соренсен Мадс Бек
|1
|0
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Крюгер Флориан
|1
|0
|Thom van Bergen
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тоорнстра Йенс
|6
|0
|Ван дер Марел Марк
|5
|0
|Ван де Стрек Сандер
|4
|0
|Клейбер Шон
|4
|0
|Брауэрс Люк
|4
|0
|Бут Тейлор
|4
|0
|Ван дер Хорн Майк
|3
|0
|Бауссайд Отман
|3
|0
|Модибо Саньян
|3
|0
|Боздоган Джан
|3
|0
|Дост Бас
|2
|0
|Виргевер Ник
|1
|0
|Лабьяд Закария
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0
|Клюйверт Рубен
|1
|0
Результаты матчей
Гронинген
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Утрехт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
10
13
Гронинген
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Утрехт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
31
8
Волевые поражения
2
11
Гронинген
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
Утрехт
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (7)
50% (14)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
32% (9)
32% (9)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
34
13
Волевые поражения
12
24
Голы по времени матча
Забито
17
29
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
4
24%
4
14%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
7
41%
5
17%
31-45
1
6%
1
3%
46-60
2
12%
8
28%
61-75
3
18%
9
31%
76-90
Пропущено
26
30
13 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
4
15%
4
13%
1-15
3
12%
2
7%
16-30
6
23%
9
30%
31-45
0
0%
3
10%
46-60
3
12%
4
13%
61-75
10
38%
8
27%
76-90
Забито
9
14
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
1
11%
3
21%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
14%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
4
44%
2
14%
61-75
1
11%
4
29%
76-90
Пропущено
32
13
9 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
4
13%
1
8%
1-15
3
9%
0
0%
16-30
2
6%
5
38%
31-45
5
16%
1
8%
46-60
6
19%
2
15%
61-75
12
38%
4
31%
76-90
Забито
26
43
14 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 15
11 Не забивали 6
5
19%
7
16%
1-15
0
0%
2
5%
16-30
9
35%
7
16%
31-45
2
8%
4
9%
46-60
6
23%
10
23%
61-75
4
15%
13
30%
76-90
Пропущено
58
43
22 В 1-м тайме 21
36 Во 2-м тайме 22
17 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 19
8
14%
5
12%
1-15
6
10%
2
5%
16-30
8
14%
14
33%
31-45
5
9%
4
9%
46-60
9
16%
6
14%
61-75
22
38%
12
28%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1 Арминия - Гронинген 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0
Фейеноорд - Гронинген 1:0 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Гронинген - Эммен 1:1 ПСВ - Гронинген 6:0 Гронинген - Твенте 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Гронинген - Спакенбург 2:3 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Гронинген - Алмере Сити 0:2 Утрехт - Гронинген 0:3 Специя - Гронинген 2:0 Мец - Гронинген 2:3 Гронинген - Камбюр 1:1
Утрехт
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Утрехт - Волендам 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2
Утрехт - Спакенбург 1:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - ПСВ 2:2 Витесс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Твенте - Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Блау Гел 1938 - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:1 Утрехт - Гронинген 0:3 Серветт - Утрехт 1:0 Волендам - Утрехт 0:4 Утрехт - Гронинген 2:1
Результаты матчей
Гронинген
Утрехт
Точный счет
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
2
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
6:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:2
5 раз 18%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:5
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
0
10 раз 36%
2
4 раза 14%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
9 раз 32%
2
8 раз 29%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
2 раза 7%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гронинген
Утрехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
59
311
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
122
113
104
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
226
622
1315
226
523
127
325
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|14 (4)
|ПСВ
|Симонс Хави
|13 (6)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|11 (4)
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|11 (2)
|Аякс
|Бробби Брайан
|11 (2)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 8
|Аякс
|Альварес Эдсон
|9
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 6
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 6