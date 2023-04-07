Тур: 32. Стадион: Ян Брейдель.
2:0
Конец матча
Ход матча
56'
1:0
90'
Прогноз на матч от Liveresult
77
Мата
Клинтон
14
Мейер
Бьорн
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
30
Диш
Гийом
99
Мбоу
Мамаду
70
Noah
Solheid
20
Ба
Абу
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
10 Ланг НоаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Сандра СиссеНападающий
-
32 Нуса АнтониоНападающий
-
76 Верман РомеоНападающий
-
94 Абакар Силла
-
Главный тренер: Rik De Mil
- Основной состав
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Мбоу МамадуЗащитник
- Защитник
-
70 Noah SolheidПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ба АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Поати МорганЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Jean-Sebastien Legros
История личных встреч
Брюгге
Серен Юнайтед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
3
3.5
Среднее время на гол
30
25
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
1
3
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
90
30
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ютгла Ферран
|10 (1)
|0.31
|Ванакен Ханс
|9 (2)
|0.28
|Сков-Ольсен Андреас
|7
|0.22
|Ланг Ноа
|7 (3)
|0.22
|Нильсен Каспер
|7
|0.22
|Мейер Бьорн
|3
|0.09
|Яремчук Роман
|2
|0.06
|Мехеле Брэндон
|2
|0.06
|Бушанан Тажон
|1
|0.03
|Нуса Антонио
|1
|0.03
|Соболь Эдуард
|1
|0.03
|Ларин Кайл
|1
|0.03
|Сова Камал
|0
|0
|Мата Клинтон
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Хендри Джек
|0
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|9 (4)
|0.28
|Вагнер да Силва
|4 (1)
|0.13
|Бернье Антуан
|3
|0.09
|Поати Морган
|3
|0.09
|Лепуан Кристоф
|2
|0.06
|Сиссоко Самбу
|1
|0.03
|Мбоу Мамаду
|1
|0.03
|Элисор Симон
|1
|0.03
|Мвуэ Стив
|1
|0.03
|Кахбах Матье
|0
|0
|Тшибуабуа Марвен
|0
|0
|Самбу Марсони
|0
|0
|Denys Bunchukov
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абакар Силла
|6
|2
|Рафаэль Онедика
|8
|0
|Одои Денис
|7
|0
|Бушанан Тажон
|6
|0
|Мехеле Брэндон
|5
|0
|Ванакен Ханс
|4
|0
|Нильсен Каспер
|4
|0
|Мата Клинтон
|4
|0
|Ланг Ноа
|4
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Мейер Бьорн
|3
|0
|Яремчук Роман
|2
|0
|Сова Камал
|2
|0
|Ютгла Ферран
|2
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Ларин Кайл
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Нуса Антонио
|1
|0
Серен Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссоко Самбу
|8
|1
|Силла Абдулайе
|7
|1
|Мбоу Мамаду
|5
|1
|Тшибуабуа Марвен
|3
|2
|Элисор Симон
|6
|0
|Вагнер да Силва
|4
|1
|Сами Лахссаини
|5
|0
|Кахбах Матье
|5
|0
|Самбу Марсони
|5
|0
|Опаре Даниэль
|3
|1
|Лепуан Кристоф
|4
|0
|Муандилмаджи Мариус
|4
|0
|Тремуле Сандро
|4
|0
|Мвуэ Стив
|1
|1
|Поати Морган
|2
|0
|Ба Абу
|2
|0
|Абанда Леруа
|2
|0
|Sergio Conceicao
|1
|0
|Jean-Sebastien Legros
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Мартин Тимоти
|1
|0
|Гийом Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Серен Юнайтед
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Сухие победы
6
10
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
10
11
Брюгге
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Серен Юнайтед
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
14
23
Волевые поражения
18
5
Брюгге
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
31% (10)
25% (8)
Серен Юнайтед
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
22% (7)
31% (10)
Сухие победы
10
11
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
21
28
Волевые поражения
28
16
Голы по времени матча
Забито
33
20
13 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
1
3%
5
25%
1-15
3
9%
2
10%
16-30
9
27%
5
25%
31-45
5
15%
4
20%
46-60
8
24%
2
10%
61-75
7
21%
2
10%
76-90
Пропущено
15
36
4 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 15
1
7%
6
17%
1-15
2
13%
10
28%
16-30
1
7%
6
17%
31-45
4
27%
5
14%
46-60
3
20%
4
11%
61-75
4
27%
5
14%
76-90
Забито
20
8
13 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
22 Не забивали 25
3
15%
1
13%
1-15
5
25%
1
13%
16-30
5
25%
1
13%
31-45
3
15%
1
13%
46-60
4
20%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
22
27
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 16
3
14%
1
4%
1-15
5
23%
4
15%
16-30
4
18%
4
15%
31-45
2
9%
7
26%
46-60
2
9%
4
15%
61-75
6
27%
7
26%
76-90
Забито
53
28
26 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 13
21 Забивали первыми 9
7 Не забивали 14
4
8%
6
21%
1-15
8
15%
3
11%
16-30
14
26%
6
21%
31-45
8
15%
5
18%
46-60
12
23%
4
14%
61-75
7
13%
4
14%
76-90
Пропущено
37
63
16 В 1-м тайме 31
21 Во 2-м тайме 32
10 Пропускали первыми 23
21 Не пропускали 31
4
11%
7
11%
1-15
7
19%
14
22%
16-30
5
14%
10
16%
31-45
6
16%
12
19%
46-60
5
14%
8
13%
61-75
10
27%
12
19%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Мехелен - Брюгге 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бенфика - Брюгге 5:1
Остенде - Брюгге 3:0 Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 Брюгге - Бенфика 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Зульте-Варегем - Брюгге 1:2 Брюгге - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Брюгге 1:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:4 Брюгге - Эксельсиор 0:2 Лилль - Брюгге 1:0 Брюгге - Антверпен 2:2
Серен Юнайтед
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Серен Юнайтед - Гент 0:5 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Антверпен 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1
Серен Юнайтед - Мехелен 0:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 2:1 Генк - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Стандард 1:1 Остенде - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:1 Мехелен - Серен Юнайтед 1:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0 Серен Юнайтед - Шарлеруа 4:1 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 1:2 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Гент - Серен Юнайтед 2:1
Результаты матчей
Брюгге
Серен Юнайтед
Точный счет
1:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
5 раз 31%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
0
10 раз 63%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
Точный счет
2:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 31%
1
8 раз 25%
0
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
2 раза 6%
0
15 раз 47%
1
10 раз 31%
2
5 раз 16%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Серен Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
610
115
115
511
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
115
79
610
313
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
266
Больше Меньше
1715
1814
725
824
230
230
- — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
- — Выход в плей-офф 1
- — Выход в плей-офф 2
- — Вылет в Первый дивизион Б
|Гент
|Кейперс Уго
|18 (4)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|16 (4)
|Генк
|Онуачу Пол
|16
|Сент-Трейден
|Бруно Джанни
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Уэда Аясэ
|15
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|11
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ван дер Хейден Сибе
|11
|Эйпен
|Петерс Стеф
|1 9
|Зульте-Варегем
|Novatus Disma
|1 9
|Унион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|10