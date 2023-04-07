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  4. Первый дивизион А 2022-2023

Бельгия: Первый дивизион А
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Брюгге
2:0
Конец матча
Серен Юнайтед
0'
1:0
56' Гол
Ютгла Ферран
2:0
90' Гол
Нуса Антонио
90'+5
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
44
Мехеле
Брэндон
58
Спилеерс
Йорне
14
Мейер
Бьорн
27
Нильсен
Каспер
15
Рафаэль
Онедика
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
9
Ютгла
Ферран
30
Диш
Гийом
8
Gerald
Kilota
4
Тшибуабуа
Марвен
99
Мбоу
Мамаду
27
Сиссоко
Самбу
70
Noah
Solheid
6
Кахбах
Матье
15
Сами
Лахссаини
20
Ба
Абу
5
Мвуэ
Стив
10
Муандилмаджи
Мариус
Брюгге
4-2-3-1
Серен Юнайтед
4-1-4-1

История личных встреч

Брюгге
Серен Юнайтед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПДА
0:2
ПДА
0:5
ПДА
3:2

Голы

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

3
3.5

Среднее время на гол

30
25

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

1
3

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
30

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ютгла Ферран 10 (1) 0.31
Ванакен Ханс 9 (2) 0.28
Сков-Ольсен Андреас 7 0.22
Ланг Ноа 7 (3) 0.22
Нильсен Каспер 7 0.22
Мейер Бьорн 3 0.09
Яремчук Роман 2 0.06
Мехеле Брэндон 2 0.06
Бушанан Тажон 1 0.03
Нуса Антонио 1 0.03
Соболь Эдуард 1 0.03
Ларин Кайл 1 0.03
Сова Камал 0 0
Мата Клинтон 0 0
Ритс Матс 0 0
Хендри Джек 0 0
Серен Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 9 (4) 0.28
Вагнер да Силва 4 (1) 0.13
Бернье Антуан 3 0.09
Поати Морган 3 0.09
Лепуан Кристоф 2 0.06
Сиссоко Самбу 1 0.03
Мбоу Мамаду 1 0.03
Элисор Симон 1 0.03
Мвуэ Стив 1 0.03
Кахбах Матье 0 0
Тшибуабуа Марвен 0 0
Самбу Марсони 0 0
Denys Bunchukov 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абакар Силла 6 2
Рафаэль Онедика 8 0
Одои Денис 7 0
Бушанан Тажон 6 0
Мехеле Брэндон 5 0
Ванакен Ханс 4 0
Нильсен Каспер 4 0
Мата Клинтон 4 0
Ланг Ноа 4 0
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Мейер Бьорн 3 0
Яремчук Роман 2 0
Сова Камал 2 0
Ютгла Ферран 2 0
Боята Дедрик 1 0
Ларин Кайл 1 0
Хендри Джек 1 0
Нуса Антонио 1 0
Серен Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссоко Самбу 8 1
Силла Абдулайе 7 1
Мбоу Мамаду 5 1
Тшибуабуа Марвен 3 2
Элисор Симон 6 0
Вагнер да Силва 4 1
Сами Лахссаини 5 0
Кахбах Матье 5 0
Самбу Марсони 5 0
Опаре Даниэль 3 1
Лепуан Кристоф 4 0
Муандилмаджи Мариус 4 0
Тремуле Сандро 4 0
Мвуэ Стив 1 1
Поати Морган 2 0
Ба Абу 2 0
Абанда Леруа 2 0
Sergio Conceicao 1 0
Jean-Sebastien Legros 1 0
Бернье Антуан 1 0
Мартин Тимоти 1 0
Гийом Валентин 1 0

Результаты матчей

Брюгге
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Серен Юнайтед
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)

Сухие победы

6
10

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

10
11
Брюгге
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Серен Юнайтед
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

14
23

Волевые поражения

18
5
Брюгге
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
31% (10)
25% (8)
Серен Юнайтед
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (8)
41% (13)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
22% (7)
31% (10)

Сухие победы

10
11

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

21
28

Волевые поражения

28
16

Голы по времени матча

Забито

33
20
13 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
1
3%
5
25%
1-15
3
9%
2
10%
16-30
9
27%
5
25%
31-45
5
15%
4
20%
46-60
8
24%
2
10%
61-75
7
21%
2
10%
76-90

Пропущено

15
36
4 В 1-м тайме 22
11 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 15
1
7%
6
17%
1-15
2
13%
10
28%
16-30
1
7%
6
17%
31-45
4
27%
5
14%
46-60
3
20%
4
11%
61-75
4
27%
5
14%
76-90

Забито

20
8
13 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
22 Не забивали 25
3
15%
1
13%
1-15
5
25%
1
13%
16-30
5
25%
1
13%
31-45
3
15%
1
13%
46-60
4
20%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

22
27
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 16
3
14%
1
4%
1-15
5
23%
4
15%
16-30
4
18%
4
15%
31-45
2
9%
7
26%
46-60
2
9%
4
15%
61-75
6
27%
7
26%
76-90

Забито

53
28
26 В 1-м тайме 15
27 Во 2-м тайме 13
21 Забивали первыми 9
7 Не забивали 14
4
8%
6
21%
1-15
8
15%
3
11%
16-30
14
26%
6
21%
31-45
8
15%
5
18%
46-60
12
23%
4
14%
61-75
7
13%
4
14%
76-90

Пропущено

37
63
16 В 1-м тайме 31
21 Во 2-м тайме 32
10 Пропускали первыми 23
21 Не пропускали 31
4
11%
7
11%
1-15
7
19%
14
22%
16-30
5
14%
10
16%
31-45
6
16%
12
19%
46-60
5
14%
8
13%
61-75
10
27%
12
19%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Мехелен - Брюгге 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бенфика - Брюгге 5:1
Остенде - Брюгге 3:0 Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - Брюгге 2:2 Брюгге - Бенфика 0:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Антверпен - Брюгге 0:0 Зульте-Варегем - Брюгге 1:2 Брюгге - Шарлеруа 2:2 Сент-Трейден - Брюгге 1:1 Брюгге - Андерлехт 1:1 Генк - Брюгге 3:1 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:4 Брюгге - Эксельсиор 0:2 Лилль - Брюгге 1:0 Брюгге - Антверпен 2:2
Серен Юнайтед
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Серен Юнайтед - Гент 0:5 Сент-Трейден - Серен Юнайтед 2:1 Серен Юнайтед - Антверпен 0:2 Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 3:1
Серен Юнайтед - Мехелен 0:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 1:1 Шарлеруа - Серен Юнайтед 3:0 Серен Юнайтед - АХ Лёвен 2:1 Генк - Серен Юнайтед 4:0 Серен Юнайтед - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Серен Юнайтед 3:2 Серен Юнайтед - Стандард 1:1 Остенде - Серен Юнайтед 1:2 Серен Юнайтед - Эйпен 0:1 Мехелен - Серен Юнайтед 1:0 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 5:0 Серен Юнайтед - Шарлеруа 4:1 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 1:2 Серен Юнайтед - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Гент - Серен Юнайтед 2:1

Результаты матчей

Брюгге
Серен Юнайтед

Точный счет

1:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
5 раз 31%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
0
10 раз 63%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%

Точный счет

2:2
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
3:0
4 раза 13%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 31%
1
8 раз 25%
0
6 раз 19%
3
6 раз 19%
4
2 раза 6%
0
15 раз 47%
1
10 раз 31%
2
5 раз 16%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Серен Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
6
10
11
5
1.5
1
15
5
11
2.5
2
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
5
7
9
1.5
6
10
3
13
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
6
0.5
Больше Меньше
17
15
18
14
1.5
7
25
8
24
2.5
2
30
2
30
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 31 22 5 4 71 - 31 71
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 31 21 5 5 63 - 37 68
3.
Антверпен
 31 19 6 6 55 - 25 63
4.
Брюгге
 32 15 10 7 54 - 36 55
5.
Гент
 31 16 6 9 61 - 34 54
6.
Вестерло
 31 14 6 11 60 - 52 48
7.
Стандард
 30 13 7 10 49 - 42 46
8.
Андерлехт
 30 13 6 11 46 - 36 45
9.
Шарлеруа
 30 13 5 12 40 - 40 44
10.
Серкль Брюгге
 31 11 11 9 43 - 41 44
11.
АХ Лёвен
 31 10 9 12 45 - 45 39
12.
Сент-Трейден
 31 10 9 12 31 - 36 39
13.
Мехелен
 30 9 6 15 39 - 57 33
14.
Кортрейк
 31 8 6 17 35 - 56 30
15.
Эйпен
 31 7 6 18 39 - 63 27
16.
Остенде
 31 6 6 19 35 - 66 24
17.
Зульте-Варегем
 31 5 9 17 41 - 71 24
18.
Серен Юнайтед
 32 5 4 23 26 - 65 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 16 13 1 2 39 - 13 40
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 16 12 2 2 31 - 15 38
3.
Антверпен
 15 11 2 2 33 - 10 35
4.
Брюгге
 16 9 6 1 33 - 15 33
5.
Гент
 15 9 3 3 26 - 13 30
6.
Серкль Брюгге
 16 7 7 2 28 - 17 28
7.
Вестерло
 16 8 3 5 40 - 26 27
8.
Мехелен
 16 7 5 4 28 - 26 26
9.
Стандард
 14 7 3 4 27 - 17 24
10.
Андерлехт
 15 6 3 6 25 - 20 21
11.
АХ Лёвен
 15 5 5 5 22 - 21 20
12.
Шарлеруа
 14 6 1 7 19 - 18 19
13.
Сент-Трейден
 15 5 4 6 15 - 18 19
14.
Остенде
 16 5 1 10 18 - 29 16
15.
Эйпен
 16 4 4 8 21 - 28 16
16.
Кортрейк
 15 4 4 7 14 - 25 16
17.
Зульте-Варегем
 16 3 4 9 25 - 43 13
18.
Серен Юнайтед
 16 1 3 12 7 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 9 4 2 32 - 18 31
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 15 9 3 3 32 - 22 30
3.
Антверпен
 16 8 4 4 22 - 15 28
4.
Шарлеруа
 16 7 4 5 21 - 22 25
5.
Андерлехт
 15 7 3 5 21 - 16 24
6.
Гент
 16 7 3 6 35 - 21 24
7.
Брюгге
 16 6 4 6 21 - 21 22
8.
Стандард
 16 6 4 6 22 - 25 22
9.
Вестерло
 15 6 3 6 20 - 26 21
10.
Сент-Трейден
 16 5 5 6 16 - 18 20
11.
АХ Лёвен
 16 5 4 7 23 - 24 19
12.
Серкль Брюгге
 15 4 4 7 15 - 24 16
13.
Кортрейк
 16 4 2 10 21 - 31 14
14.
Серен Юнайтед
 16 4 1 11 19 - 37 13
15.
Эйпен
 15 3 2 10 18 - 35 11
16.
Зульте-Варегем
 15 2 5 8 16 - 28 11
17.
Остенде
 15 1 5 9 17 - 37 8
18.
Мехелен
 14 2 1 11 11 - 31 7
  • — Выход в плей-офф 1 и гарантированное место в Лиге конференций
  • — Выход в плей-офф 1
  • — Выход в плей-офф 2
  • — Вылет в Первый дивизион Б

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 18 (4)
Антверпен Янссен Винсент 16 (4)
Генк Онуачу Пол 16
Сент-Трейден Бруно Джанни 15 (2)
Серкль Брюгге Уэда Аясэ 15
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Де Лат Ричи 11
Унион Сент-Жиллуаз Ван дер Хейден Сибе 11
Эйпен Петерс Стеф 1 9
Зульте-Варегем Novatus Disma 1 9
Унион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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