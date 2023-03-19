Тур: 2. Стадион: MOL Arena.
3:1
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаБуката Мартин
1:0
39' ГолГаврич Желько
41' Желтая карточкаТайво Абдулрахман
2:0
46' ГолКачер Мирослав
53' Желтая карточкаКачер Мирослав
2:1
71' ГолТайво Абдулрахман
3:1
85' ГолСанто Регё
90'+4
Ход матча
35'
39'
1:0
46'
2:0
53'
71'
85'
3:1
78
Пинту
Алекс
17
Паур
Якуб
97
Офори
Келвин
23
Даниэл
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
-
74 Санто РегёНападающий
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Паур ЯкубПолузащитник
-
97 Офори КелвинНападающий
- Нападающий
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Чурма МатейЗащитник
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
-
22 Иван АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Michal Gasparik
История личных встреч
ДАК
Спартак Трнава
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
35 матчей
37.1%
14.3%
48.6%
13 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
20%
45.7%
34.3%
7 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
25.7%
34.3%
40%
9 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
0.83
0.88
Среднее время на гол
108
102
Всего голов
28
15
Голов в среднем за матч
1.65
0.83
Среднее время на гол
54
108
Всего голов
43
30
Голов в среднем за матч
1.23
0.86
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
Среднее время на гол
73
105
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|3
|1.5
|Качер Мирослав
|1
|0.5
|Гаврич Желько
|1
|0.5
|Санто Регё
|1
|0.5
|Блэкмэн Сезар
|0
|0
|Небыла Себастьян
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тайво Абдулрахман
|3
|1.5
|Прохазка Роман
|2
|1
|Стефаник Самуэль
|1
|0.5
|Паур Якуб
|1
|0.5
|Твардзик Филип
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Качер Мирослав
|1
|0
|Рисванис Спирос
|1
|0
|Андзуана Иоан
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Пинту Алекс
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паур Якуб
|1
|0
|Буката Мартин
|1
|0
|Тайво Абдулрахман
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
ДАК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
6
ДАК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
7
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Земплин - ДАК 0:2
ДАК - Слован Братислава 1:1 ДАК - Ружомберок 1:0 Тренчин - ДАК 0:4 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Злате Моравце - ДАК 2:2 ДАК - Жилина 5:2 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 0:1 Скалица - ДАК 1:1 ДАК - Земплин 1:0 Слован Братислава - ДАК 1:1 ДАК - Тренчин 1:2 Спартак Трнава - ДАК 3:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0 Стяуа - ДАК 1:0
Спартак Трнава
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Тренчин - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 4:1 Комарно - Спартак Трнава 0:2
Спартак Трнава - Тренчин 3:2 Спартак Трнава - Ружомберок 0:2 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Земплин 4:1 Спартак Трнава - Скалица 2:1 Спартак Трнава - Земплин 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 3:2 Спартак Трнава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Скалица - Спартак Трнава 1:1
Результаты матчей
ДАК
Спартак Трнава
Точный счет
3:1
1 раз 100%
6:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
6
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
ДАК
Спартак Трнава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|54
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|50
|3.
|2
|1
|0
|1
|7 - 4
|43
|4.
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|37
|5.
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|35
|6.
|2
|0
|0
|2
|6 - 9
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|47
|2.
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|43
|3.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|31
|4.
|1
|1
|0
|0
|6 - 4
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|51
|2.
|1
|0
|0
|1
|1 - 6
|35
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|34
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1
|0
|0
|1
|4 - 6
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
|ДАК
|Крстович Никола
|3
|Спартак Трнава
|Тайво Абдулрахман
|3
|Жилина
|Капралик Адриан
|2 (2)
|Спартак Трнава
|Прохазка Роман
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Балич Андрия
|2
|Железярне Подбрезова
|Christophe Kabongo
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Горосито Николас
|1
|Спартак Трнава
|Паур Якуб
|1
|Дукла Банска-Бистрица
|Branislav Luptak
|1
|Спартак Трнава
|Буката Мартин
|1