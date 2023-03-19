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  4. Суперлига. Группа А 2022-2023

Словакия: Суперлига. Группа А
2022-2023

Тур: 2. Стадион: .
ДАК
3:1
Конец матча
Спартак Трнава
0'
35' Желтая карточка
Буката Мартин
1:0
39' Гол
Гаврич Желько
41' Желтая карточка
Тайво Абдулрахман
2:0
46' Гол
Качер Мирослав
53' Желтая карточка
Качер Мирослав
2:1
71' Гол
Тайво Абдулрахман
3:1
85' Гол
Санто Регё
90'+4
99
Петраш
Самуэл
78
Пинту
Алекс
44
Рисванис
Спирос
24
Кружляк
Доминик
17
Андзуана
Иоан
66
Качер
Мирослав
8
Димун
Милан
27
Ammar
Ramadan
28
Блэкмэн
Сезар
45
Крстович
Никола
80
Гаврич
Желько
72
Вантруба
Мартин
24
Коштрна
Кристиан
2
Штетина
Лукаш
26
Коша
Себастьян
33
Твардзик
Филип
28
Буката
Мартин
88
Саввидис
Кириакос
17
Паур
Якуб
97
Офори
Келвин
12
Тайво
Абдулрахман
23
Даниэл
Эрик
ДАК
4-3-3
Спартак Трнава
4-3-3

История личных встреч

ДАК
Спартак Трнава

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
52.9%
5.9%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

35 матчей

37.1%
14.3%
48.6%
13 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

20%
45.7%
34.3%
7 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

25.7%
34.3%
40%
9 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

С
1:0
С
3:1
СГА
1:0
СГА
1:1
С
1:1
С
0:3
СГА
2:0
СГА
3:2
С
0:2
С
2:1
СГА
0:2
С
0:1
К
0:0
С
1:2
С
3:1
С
3:2
С
2:0
С
1:0
К
2:0
С
0:0
С
2:0
С
0:0
К
1:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
0:1
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
1:0
С
1:2
С
1:4

Голы

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

0.83
0.88

Среднее время на гол

108
102

Всего голов

28
15

Голов в среднем за матч

1.65
0.83

Среднее время на гол

54
108

Всего голов

43
30

Голов в среднем за матч

1.23
0.86

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
32

Среднее время на гол

73
105

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 3 1.5
Качер Мирослав 1 0.5
Гаврич Желько 1 0.5
Санто Регё 1 0.5
Блэкмэн Сезар 0 0
Небыла Себастьян 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тайво Абдулрахман 3 1.5
Прохазка Роман 2 1
Стефаник Самуэль 1 0.5
Паур Якуб 1 0.5
Твардзик Филип 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Качер Мирослав 1 0
Рисванис Спирос 1 0
Андзуана Иоан 1 0
Димун Милан 1 0
Пинту Алекс 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паур Якуб 1 0
Буката Мартин 1 0
Тайво Абдулрахман 1 0

Результаты матчей

ДАК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
ДАК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
6
ДАК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Спартак Трнава
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
7

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Земплин - ДАК 0:2
ДАК - Слован Братислава 1:1 ДАК - Ружомберок 1:0 Тренчин - ДАК 0:4 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Злате Моравце - ДАК 2:2 ДАК - Жилина 5:2 Татран Липтовски-Микулаш - ДАК 0:1 Скалица - ДАК 1:1 ДАК - Земплин 1:0 Слован Братислава - ДАК 1:1 ДАК - Тренчин 1:2 Спартак Трнава - ДАК 3:1 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 3:0 Стяуа - ДАК 1:0
Спартак Трнава
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Тренчин - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 4:1 Комарно - Спартак Трнава 0:2
Спартак Трнава - Тренчин 3:2 Спартак Трнава - Ружомберок 0:2 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Земплин 4:1 Спартак Трнава - Скалица 2:1 Спартак Трнава - Земплин 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 3:2 Спартак Трнава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Скалица - Спартак Трнава 1:1

Результаты матчей

ДАК
Спартак Трнава

Точный счет

3:1
1 раз 100%
6:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

ДАК
Спартак Трнава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 2 2 0 0 6 - 3 54
2.
Слован Братислава
 2 1 0 1 2 - 2 50
3.
Спартак Трнава
 2 1 0 1 7 - 4 43
4.
Жилина
 2 2 0 0 7 - 4 37
5.
Железярне Подбрезова
 2 0 0 2 2 - 8 35
6.
Дукла Банска-Бистрица
 2 0 0 2 6 - 9 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1 0 0 1 0 - 1 47
2.
Спартак Трнава
 1 1 0 0 6 - 1 43
3.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 0 1 2 - 3 31
4.
Жилина
 1 1 0 0 6 - 4 3
5.
ДАК
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Железярне Подбрезова
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 1 1 0 0 3 - 2 51
2.
Железярне Подбрезова
 1 0 0 1 1 - 6 35
3.
Жилина
 1 1 0 0 1 - 0 34
4.
Слован Братислава
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 0 1 4 - 6 0
6.
Спартак Трнава
 1 0 0 1 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 3
Спартак Трнава Тайво Абдулрахман 3
Жилина Капралик Адриан 2 (2)
Спартак Трнава Прохазка Роман 2
Дукла Банска-Бистрица Балич Андрия 2
Весь список

Топ нарушителей
Железярне Подбрезова Christophe Kabongo 2
Дукла Банска-Бистрица Горосито Николас 1
Спартак Трнава Паур Якуб 1
Дукла Банска-Бистрица Branislav Luptak 1
Спартак Трнава Буката Мартин 1
Весь список
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