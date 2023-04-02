Тур: 3. Стадион: Антон Малатинский.
0:0
Первый тайм: 27'
0'
19
Чурма
Матей
23
Даниэл
Эрик
36
Ловат
Лукас
33
Куцка
Юрай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Чурма МатейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Даниэл ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Иван АлексПолузащитник
-
17 Паур ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
-
20 Azeez Oseni
-
Главный тренер: Michal Gasparik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Ловат ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Защитник
-
6 МаудуЗащитник
- Защитник
-
26 Лихи ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
19 Грин ЭндриНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
Спартак Трнава
Слован Братислава
18 матчей
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.9%
72.2%
7 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
55.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед
33 матча
21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 26 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 11 ничьих 20 побед
Второй тайм
30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 20 побед
51 матч
19.6%
29.4%
51%
10 побед 15 ничьих 26 побед
Первый тайм
13.7%
47.1%
39.2%
7 побед 24 ничьи 20 побед
Второй тайм
21.6%
39.2%
39.2%
11 побед 20 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
20
Голов в среднем за матч
0.77
0.8
Среднее время на гол
117
112
Всего голов
42
32
Голов в среднем за матч
1.68
1.23
Среднее время на гол
53
73
Всего голов
62
52
Голов в среднем за матч
1.22
1.02
Тотал матчей
2.5
43
Больше 84%
Меньше 16%
8
35
Больше 69%
Меньше 31%
16
21
Больше 41%
Меньше 59%
30
9
Больше 18%
Меньше 82%
42
5
Больше 10%
Меньше 90%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
Среднее время на гол
74
88
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тайво Абдулрахман
|3
|1
|Прохазка Роман
|2
|0.67
|Стефаник Самуэль
|1
|0.33
|Паур Якуб
|1
|0.33
|Твардзик Филип
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грин Эндри
|1
|0.33
|Вернон де Марко
|1
|0.33
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паур Якуб
|1
|0
|Буката Мартин
|1
|0
|Тайво Абдулрахман
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вернон де Марко
|1
|0
|Ловат Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Трнава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
0
Спартак Трнава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
0
Спартак Трнава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Слован Братислава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
ДАК - Спартак Трнава 3:1 Тренчин - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 4:1
Комарно - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - Тренчин 3:2 Спартак Трнава - Ружомберок 0:2 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Земплин 4:1 Спартак Трнава - Скалица 2:1 Спартак Трнава - Земплин 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 3:2 Спартак Трнава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Базель 2:2 Слован Братислава - Жилина 0:1 Базель - Слован Братислава 2:2
Слован Братислава - Спартак Трнава 4:1 СТК-1914 Саморин - Слован Братислава 1:1 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Ред Булл Зальцбург - Слован Братислава 1:0 Санкт-Пёльтен - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - Зброёвка 2:1 Дунайcка Cтреда - Слован Братислава 2:4 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Слован Братислава - Ружомберок 2:0 Жилина - Слован Братислава 4:1 Жальгирис - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Слован Братислава - Пюник 2:1
Результаты матчей
Спартак Трнава
Слован Братислава
Точный счет
6:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Спартак Трнава
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|54
|2.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|51
|3.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|44
|4.
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|37
|5.
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|35
|6.
|3
|1
|0
|2
|9 - 10
|34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|47
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|44
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|34
|4.
|1
|1
|0
|0
|6 - 4
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|51
|2.
|2
|0
|0
|2
|2 - 9
|35
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|34
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|1
|0
|0
|1
|4 - 6
|0
|6.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
|ДАК
|Крстович Никола
|3
|Спартак Трнава
|Тайво Абдулрахман
|3
|Жилина
|Капралик Адриан
|2 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Балич Андрия
|2 (1)
|Спартак Трнава
|Прохазка Роман
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Branislav Luptak
|2
|Железярне Подбрезова
|Бакаля Микулаш
|2
|Железярне Подбрезова
|Christophe Kabongo
|2
|Железярне Подбрезова
|Куколь Владимир
|1
|Дукла Банска-Бистрица
|Горосито Николас
|1