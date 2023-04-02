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  4. Суперлига. Группа А 2022-2023

Словакия: Суперлига. Группа А
2022-2023

Тур: 3. Стадион: .
Спартак Трнава
0:0
Конец матча
Слован Братислава
0'
37' Желтая карточка
Вайсс Владимир
40' Желтая карточка
Прохазка Роман
85' Желтая карточка
Тайво Абдулрахман
90'+4
72
Вантруба
Мартин
24
Коштрна
Кристиан
2
Штетина
Лукаш
26
Коша
Себастьян
19
Чурма
Матей
15
Прохазка
Роман
88
Саввидис
Кириакос
91
Азеведо
Дижан
8
Стефаник
Самуэль
23
Даниэл
Эрик
12
Тайво
Абдулрахман
31
Трновски
Мартин
17
Медведев
Юрий
II
4
Кашия
Гурам
81
Вернон
де
Марко
36
Ловат
Лукас
20
Канкава
Джаба
33
Куцка
Юрай
77
Чаврич
Александр
7
Вайсс
Владимир
70
Чакветадзе
Георгий
15
Абубакари
Малик
Спартак Трнава
4-2-3-1
Слован Братислава
4-2-3-1

История личных встреч

Спартак Трнава
Слован Братислава

18 матчей

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.9%
72.2%
7 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
55.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед

33 матча

21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 26 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 11 ничьих 20 побед

Второй тайм

30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 20 побед

51 матч

19.6%
29.4%
51%
10 побед 15 ничьих 26 побед

Первый тайм

13.7%
47.1%
39.2%
7 побед 24 ничьи 20 побед

Второй тайм

21.6%
39.2%
39.2%
11 побед 20 ничьих 20 побед

История матчей

С
4:1
С
0:0
К
1:2
СГА
1:0
СГА
0:1
С
0:0
СГА
3:0
СГА
1:2
С
0:3
С
2:0
СГА
0:0
С
0:0
С
2:0
С
2:0
С
1:2
С
2:1
К
1:1
С
1:0
К
1:1
С
1:0
С
1:2
С
0:3
С
0:1
С
0:0
С
4:1
С
0:0
С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
4:0
С
1:2
С
2:0
С
1:3
С
0:0
С
0:1
С
0:1
CL
2:0
CL
3:0
К
2:3
К
2:2
CL
1:3
CL
1:1
К
6:0
CL
0:3
CL
1:1
CL
0:2
CL
1:1
CL
1:2
CL
1:1
CL
0:1
CL
2:3

Голы

Всего голов

20
20

Голов в среднем за матч

0.77
0.8

Среднее время на гол

117
112

Всего голов

42
32

Голов в среднем за матч

1.68
1.23

Среднее время на гол

53
73

Всего голов

62
52

Голов в среднем за матч

1.22
1.02

Тотал матчей

2.5
43
Больше 84%
Меньше 16%
8
35
Больше 69%
Меньше 31%
16
21
Больше 41%
Меньше 59%
30
9
Больше 18%
Меньше 82%
42
5
Больше 10%
Меньше 90%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
50

Среднее время на гол

74
88

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тайво Абдулрахман 3 1
Прохазка Роман 2 0.67
Стефаник Самуэль 1 0.33
Паур Якуб 1 0.33
Твардзик Филип 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грин Эндри 1 0.33
Вернон де Марко 1 0.33

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайво Абдулрахман 2 0
Прохазка Роман 1 0
Паур Якуб 1 0
Буката Мартин 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайсс Владимир 1 0
Вернон де Марко 1 0
Ловат Лукас 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Спартак Трнава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Слован Братислава
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
0
Спартак Трнава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Слован Братислава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
ДАК - Спартак Трнава 3:1 Тренчин - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1 Слован Братислава - Спартак Трнава 4:1
Комарно - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - Тренчин 3:2 Спартак Трнава - Ружомберок 0:2 Татран Липтовски-Микулаш - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Земплин 4:1 Спартак Трнава - Скалица 2:1 Спартак Трнава - Земплин 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Жилина - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 0:2 Злате Моравце - Спартак Трнава 0:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:0 Тренчин - Спартак Трнава 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 3:2 Спартак Трнава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0
Слован Братислава
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Базель 2:2 Слован Братислава - Жилина 0:1 Базель - Слован Братислава 2:2
Слован Братислава - Спартак Трнава 4:1 СТК-1914 Саморин - Слован Братислава 1:1 Злате Моравце - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Ред Булл Зальцбург - Слован Братислава 1:0 Санкт-Пёльтен - Слован Братислава 2:2 Слован Братислава - Зброёвка 2:1 Дунайcка Cтреда - Слован Братислава 2:4 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Слован Братислава - Ружомберок 2:0 Жилина - Слован Братислава 4:1 Жальгирис - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Слован Братислава - Пюник 2:1

Результаты матчей

Спартак Трнава
Слован Братислава

Точный счет

0:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 1:0 3 3 0 0 7 - 3 57
2.
Слован Братислава
 3 1 1 1 2 - 2 51
3.
Спартак Трнава
 3 1 1 1 7 - 4 44
4.
Жилина
 0:1 3 2 0 1 7 - 5 37
5.
Железярне Подбрезова
 3 0 0 3 3 - 11 35
6.
Дукла Банска-Бистрица
 3 1 0 2 9 - 10 34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1 0 0 1 0 - 1 47
2.
Спартак Трнава
 2 1 1 0 6 - 1 44
3.
Дукла Банска-Бистрица
 2 1 0 1 5 - 4 34
4.
ДАК
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Жилина
 0:1 1 1 0 0 6 - 4 3
6.
Железярне Подбрезова
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 1:0 1 1 0 0 3 - 2 51
2.
Железярне Подбрезова
 2 0 0 2 2 - 9 35
3.
Жилина
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 34
4.
Слован Братислава
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 0 1 4 - 6 0
6.
Спартак Трнава
 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций

Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 3
Спартак Трнава Тайво Абдулрахман 3
Жилина Капралик Адриан 2 (2)
Дукла Банска-Бистрица Балич Андрия 2 (1)
Спартак Трнава Прохазка Роман 2
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Branislav Luptak 2
Спартак Трнава Тайво Абдулрахман 2
Железярне Подбрезова Бакаля Микулаш 2
Железярне Подбрезова Christophe Kabongo 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 1
Весь список
  • 61'
    Malik Abubakari уходит с поля. Грин Эндри выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Прохазка Роман получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Вайсс Владимир получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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