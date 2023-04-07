Тур: 4. Стадион: ZELPO Arena.
0:1
Первый тайм: 10'
Ход матча
3'
0:1
31
Matej
Luksch
25
Simon
Fasko
15
Rene
Paraj
14
Matej
Gresak
10
Jozef
Spyrka
23
Минарик
Ян
33
Копас
Адам
25
Немчик
Томаш
11
Samuel
Gidi
16
Илько
Патрик
29
Дурис
Давид
- Основной состав
-
31 Matej LukschВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Simon FaskoПолузащитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
-
14 Matej GresakПолузащитник
-
10 Jozef SpyrkaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Бариш ДамьянПолузащитник
-
-
-
11 Samuel Datko
-
-
41 Ivan Rehak
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
-
33 Копас АдамЗащитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
-
16 Илько ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
-
-
-
13 Henry Addo
-
-
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
История личных встреч
Железярне Подбрезова
Жилина
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Christophe Kabongo
|2
|0.67
|Daniel Pavuk
|1
|0.33
|Куколь Владимир
|0
|0
|Jozef Spyrka
|0
|0
|Благут Патрик
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капралик Адриан
|2
|0.67
|Яворчек Доминик
|2
|0.67
|Ямбор Тимотей
|1
|0.33
|Галчик Роланд
|1
|0.33
|Бари Кристиан
|1
|0.33
|Зауэр Марио
|0
|0
|Немчик Томаш
|0
|0
|Лейтнер Патрик
|0
|0
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакаля Микулаш
|2
|0
|Christophe Kabongo
|2
|0
|Куколь Владимир
|1
|0
|Marek Kristian Bartos
|1
|0
|Daniel Pavuk
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
|Шикула Николас
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капралик Адриан
|1
|0
|Немчик Томаш
|1
|0
|Зауэр Марио
|1
|0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Жилина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Железярне Подбрезова
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Жилина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
0
6
Железярне Подбрезова
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Жилина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
1
6
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
11
5
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
9%
1
20%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
2
18%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1
Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Скалица 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 2:5 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 3:1
Жилина
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
ДАК - Жилина 1:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Слован Братислава - Жилина 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 1:2
Жилина - Ружомберок 2:0 Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Жилина - Скалица 1:0 Жилина - Карвина 3:0 Жилина - Тршинец 2:3 Жилина - Подбрезова 2:3 Дьёр - Жилина 1:2 Жилина - Прешов 3:1 Унион Берлин - Жилина 3:1 Спарта Прага - Жилина 3:1 Карвина - Жилина 1:1 Жилина - Поважска-Бистрица 3:0 Земплин - Жилина 3:2 Жилина - Слован Братислава 4:1 Злате Моравце - Жилина 4:0 Жилина - Спартак Трнава 1:2
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
Жилина
Точный счет
1:2
1 раз 100%
6:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
6
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
6:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Железярне Подбрезова
Жилина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 3
|57
|2.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|51
|3.
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|44
|4.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|40
|5.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|35
|6.
|3
|1
|0
|2
|9 - 10
|34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|47
|2.
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|44
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|34
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|6 - 4
|3
|6.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|51
|2.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|37
|3.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 9
|35
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|1
|0
|0
|1
|4 - 6
|0
|6.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в 1-й квалификационный раунд Лиги конференций
|ДАК
|Крстович Никола
|3
|Спартак Трнава
|Тайво Абдулрахман
|3
|Жилина
|Капралик Адриан
|2 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Балич Андрия
|2 (1)
|Спартак Трнава
|Прохазка Роман
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Branislav Luptak
|2
|Спартак Трнава
|Тайво Абдулрахман
|2
|Железярне Подбрезова
|Бакаля Микулаш
|2
|Железярне Подбрезова
|Christophe Kabongo
|2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|1