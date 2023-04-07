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  4. Суперлига. Группа А 2022-2023

Словакия: Суперлига. Группа А
2022-2023

Тур: 4. Стадион: .
Железярне Подбрезова
0:1
Первый тайм: 10'
Жилина
0'
0:1
3' Гол
Копас Адам
5' Желтая карточка
Marek Kristian Bartos

Ход матча

3'
0:1
Копас Адам
5'
Marek Kristian Bartos
 
Лучшие коэффициенты
Железярне Подбрезова
Ничья
Жилина
3.55
4.30
3.04
Все Коэффициенты
31
Matej
Luksch
39
Marek
Kristian
Bartos
23
Бакаля
Микулаш
4
Оравец
Матей
34
Благут
Патрик
25
Simon
Fasko
15
Rene
Paraj
14
Matej
Gresak
10
Jozef
Spyrka
37
Christophe
Kabongo
7
Daniel
Pavuk
1
Matej
Slavik
23
Минарик
Ян
33
Копас
Адам
25
Немчик
Томаш
2
Яворчек
Доминик
11
Samuel
Gidi
16
Илько
Патрик
45
Овусу
Ричмонд
10
Капралик
Адриан
29
Дурис
Давид
88
Галчик
Роланд
Железярне Подбрезова
3-4-3
Жилина
3-4-3

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Жилина

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
3:1
С
0:1
К
1:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Christophe Kabongo 2 0.67
Daniel Pavuk 1 0.33
Куколь Владимир 0 0
Jozef Spyrka 0 0
Благут Патрик 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капралик Адриан 2 0.67
Яворчек Доминик 2 0.67
Ямбор Тимотей 1 0.33
Галчик Роланд 1 0.33
Бари Кристиан 1 0.33
Зауэр Марио 0 0
Немчик Томаш 0 0
Лейтнер Патрик 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакаля Микулаш 2 0
Christophe Kabongo 2 0
Куколь Владимир 1 0
Marek Kristian Bartos 1 0
Daniel Pavuk 1 0
Samuel Datko 1 0
Шикула Николас 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капралик Адриан 1 0
Немчик Томаш 1 0
Зауэр Марио 1 0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Жилина
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Железярне Подбрезова
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Жилина
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

0
6
Железярне Подбрезова
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Жилина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

1
6

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

11
5
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
9%
1
20%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
2
18%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 6:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1
Железярне Подбрезова - Земплин 2:2 Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 0:2 Железярне Подбрезова - Скалица 0:2 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 3:1 Земплин - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:1 Железярне Подбрезова - Тренчин 2:0 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 0:0 Татран Липтовски-Микулаш - Железярне Подбрезова 2:5 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 3:1
Жилина
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
ДАК - Жилина 1:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Слован Братислава - Жилина 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 1:2
Жилина - Ружомберок 2:0 Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Жилина - Скалица 1:0 Жилина - Карвина 3:0 Жилина - Тршинец 2:3 Жилина - Подбрезова 2:3 Дьёр - Жилина 1:2 Жилина - Прешов 3:1 Унион Берлин - Жилина 3:1 Спарта Прага - Жилина 3:1 Карвина - Жилина 1:1 Жилина - Поважска-Бистрица 3:0 Земплин - Жилина 3:2 Жилина - Слован Братислава 4:1 Злате Моравце - Жилина 4:0 Жилина - Спартак Трнава 1:2

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
Жилина

Точный счет

1:2
1 раз 100%
6:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
6
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
6:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
Жилина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 3 3 0 0 7 - 3 57
2.
Слован Братислава
 3 1 1 1 2 - 2 51
3.
Спартак Трнава
 3 1 1 1 7 - 4 44
4.
Жилина
 1:0 4 3 0 1 8 - 5 40
5.
Железярне Подбрезова
 0:1 4 0 0 4 3 - 12 35
6.
Дукла Банска-Бистрица
 3 1 0 2 9 - 10 34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 1 0 0 1 0 - 1 47
2.
Спартак Трнава
 2 1 1 0 6 - 1 44
3.
Дукла Банска-Бистрица
 2 1 0 1 5 - 4 34
4.
ДАК
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Жилина
 1:0 1 1 0 0 6 - 4 3
6.
Железярне Подбрезова
 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ДАК
 1 1 0 0 3 - 2 51
2.
Жилина
 1:0 3 2 0 1 2 - 1 37
3.
Железярне Подбрезова
 0:1 2 0 0 2 2 - 9 35
4.
Слован Братислава
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Дукла Банска-Бистрица
 1 0 0 1 4 - 6 0
6.
Спартак Трнава
 1 0 0 1 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
ДАК Крстович Никола 3
Спартак Трнава Тайво Абдулрахман 3
Жилина Капралик Адриан 2 (2)
Дукла Банска-Бистрица Балич Андрия 2 (1)
Спартак Трнава Прохазка Роман 2
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Branislav Luptak 2
Спартак Трнава Тайво Абдулрахман 2
Железярне Подбрезова Бакаля Микулаш 2
Железярне Подбрезова Christophe Kabongo 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    5'
    Marek Kristian Bartos получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Копас Адам бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Железярне Подбрезова
Ничья
Жилина
3.55
4.30
3.04
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Железярне Подбрезова 0:1 Жилина онлайн

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Железярне Подбрезова
Жилина
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